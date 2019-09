Coup Teil 71: Wer die Fäden zieht

Im Netz mutmaßen manche, dass „Basti“ den Hackerangriff auf die ÖVP-Zentrale ja vorgetäuscht haben könnte – alles, nur um nicht zu erkennen, dass jemand im Hintergrund nach Plan vorgeht. Wie aber die Polizei zu Beerdigungen eines Mordopfers geht, weil dies vielleicht auch der Täter tut, hinterlässt das Mastermind beim Sturz der Regierung Spuren. IT-technisch klingt der Hack durchaus plausibel, weil der von der ÖVP engagierte Experte Avi Kravitz es auch korrekt erklärt. Es macht Sinn anzunehmen, dass der Auftraggeber von Ibizagate auch für Ibizagate 2.0 verantwortlich zeichnet, schon weil man zuerst die FPÖ demontierte und nun die ÖVP aus dem Feld räumt. Nicht zufällig erhält SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner jetzt auch Schützenhilfe der Ex-Kanzler Franz Vranitzky und Alfred Gusenbauer bei ihrer „Aufholjagd“. Das könnte sogar der entscheidende Hinweis sein, wenn man sich fragt, was Vranitzky und Gusenbauer unter anderem verbindet -auch mit der gegenwärtigen Situation der SPÖ. Weil die Eindringlinge ins ÖVP-System jede Mail und jedes Dokument manipulieren hätten können, stellt oe24 schon die Vermutung in den Raum, dass es die Russen waren. Auffällig aktiv sind die Kerns in den sozialen Medien, um sich über Sebastian Kurz zu mokieren, die Veteranen des israelischen „signals intelligence“-Geheimdienstes Unit 8200 nahestehen.

Nicht nur beim „Falter“ sind (vermeintlich echte?) ÖVP-Papiere aufgetaucht, auch andere Medien bekamen sie angeboten. DIe Absicht einer Wahlbeeinflussung (siehe EU-Wahl), weil die Türkisen unangefochten in Umfragen vorne liegen, scheint klar. Dabei spielt keine Rolle, was nach dem 29. September enthüllt wird, denn dann sind bereits vollendete Tatsachen geschaffen worden. Wenn man sich private Ibizagate-Recherchen ansieht (die Justiz ermittelt unter Verschluß) und Puzzleteile zusammenfügt, scheint jemand sich durch mehrere Layer abzusichern. Das bedeutet, dass man dazu verführt wird, vorschnell in einem Handlanger das Mastermind zu vermuten bzw. auch eine gewichtigere Persönlichkeit nur vorgeschoben sein kann. Oder es wird der Verdacht auf sie gelenkt, weil sie nachweisbar mit dem Handlanger-Umfeld kooperierten und ihre Deals nicht ganz astrein sind. Deshalb wird Hans Peter Haselsteiner erwähnt oder Gabriel Lansky, die beide zum Gusenbauer-Netzwerk gehören, was aber bei weitem nicht alles ist. Immerhin hatten sie mit dubiosen Sicherheitsleuten zu tun und Ibizagate-Anwalt Ramin Mirfakhrai war einmal Konzipient bei Lansky (wie auch sein Anwalt Richard Soyer).

Niko Kern auf Facebook

Niko Kern, sein „Dad“ Christian und die Mainstream-Szene schalten auf Durchzug, wenn ich anspreche, dass ich via Verteidigungsministerium und SPÖ von Presseterminen von Norbert Darabos ferngehalten wurde, dessen Abschottung ich mit zahlreichen Zeugenaussagen beschrieb. Selbst hochrangige Genossen wie Ex-Minister Erwin Lanc hatten keine Chance, mit ihm zu reden, und er wehrte sich nicht dagegen – das weist auf Druck und Totalüberwachung hin (cui bono?). Alles ist nach wie vor aufrecht und man geht gegen mich vor, weil ich dazu immer noch nicht schweige. Es ist daher auch ein Hohn, wenn Gusenbauer in einem neuen SPÖ-Video so tut, als habe er ganz allein 2006 eine „Aufholjagd“ gestartet, denn Darabos hatte daran trotz Tal Silberstein wesentlichen Anteil. Dafür sollte er dann das Bauernopfer werden, das via BMLV den Eurofighter loswerden soll. Dies endete schliesslich mit einer Anzeige basierend auf Falschbehauptungen, die Pilz abgestimmt mit Gusenbauer, Hans Peter Doskozil und Hintermännern 2017 einbrachte. Rendi-Wagner kennt meine Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft dazu, ich gab sie ihr beim Wahlkampfauftakt am 30. August. In gewisser Weise sind die Videos mit Gusenbauer und Vranitzky eine Antwort darauf, weil man den eingeschlagenen Kurs beibehält.

Gusenbauer „für“ Rendi-Wagner

Bekanntlich richtete Martin Schlaff ein Fest in intimem Kreis aus, als Gusenbauer am 11. Jänner 2007 Kanzler wurde (und Darabos in einem Alptraum landete); später brachte er ihn beim Feuerfest-Konzern RHI unter (in dessen Schatten ich einige Zeit am Wienerberg wohnte). Auch zu Franz Vranitzky pflegt er vielfältige Beziehungen, schon allein, weil er 1986 der SPÖ beitrat, als Jörg Haider FPÖ-Chef wurde und Vranitzky die rotblaue Koalition aufkündigte. Auch die Ex-Kanzler Viktor Klima und Christian Kern verfügen über eine Schlaff-Connection – Letzterer hatte schon einen Vertrag als RHI-Vorstandsvorsitzender um 2 Millionen Euro in der Tasche, als er im Mai 2016 Kanzler wurde. Interessant auch, wer mit Schlaff beim 1980 gegründeten Jewish Welcome Service Funktionen innehatte. Bei Werner Faymann war zwar die Rede von sehr großzügigen Inseraten (und dass er bei den ÖBB alles weiterlaufen ließ), er scheint aber ohne Schlaff ins Leben nach der Politik gestartet zu sein. Wird nun Pamela Rendi-Wagner, so absurd dies angesichts von Umfragen (noch) scheinen mamg, nach Ibizagate und Ibizagate 2.0 die nächste auf der Liste als Kanzler/in? Hilfreich ist da sicher, dass sich ÖVP und FPÖ bisher gegeneinander ausspielen haben lassen.

Vranitzky „für“ Rendi-.Wagner

Maan beachte, was hier über die Strabag festgehalten wird (gegen die schon lange wegen verbotener Preisabsprachen ermittelt wird): „Haselsteiner, Konrad und Deripaska bilden da ein machtvolles Triumvirat mit Verbindungen, die weit in die Politik hineinragen.“ Bei Raiffeisen denkt man auch an den „Kurier“, dessen Herausgeber Helmut Brandstätter nun Kandidat von Haselsteiners NEOS ist. Brandstätter veröffentlichte beizeiten ein Buch gegen Herbert Kickl und Sebastian Kurz und diente der Agenda der Hintermänner auch puncto Eurofighter (gegen Airbus und gegen Darabos, wie hier dargestellt). Die NEOS vertreten die globalistische Linie relativ offen (gegen Staatsgrenzen usw.), wurden im Wahlkampf 2015 in Wien von Silberstein „beraten“ und wechselten in jenem 2017 teilweise ins Kern-Lager. Christian Konrad trifft sich mit Martin Schlaff z.B. bei „Österreich Hilfsbereit“, und Haselsteiner investiert auch bei Rene Benko, der sich an „Krone“ und „Kurier“ beteiligt. Der Name Oleg Deripaska weist auf ganz andere Russland-Connections hin, nicht zuletzt, weil die Sberbank Europe Kreditgeber von Benkos Signa Holding ist und wir Namen wie Christoph Matznetter (der für Gusenbauer und Co. die Silberstein-Affäre nicht aufklärte) und Gabriel Lansky bei der Österreichisch-Russischen Freundschaftgesellschaft finden. Gusenbauer ist nicht nur bei Signa aktiv, er lobbyierte auch mit der Podesta Group für die frühere ukrainische Regierung; nachdem Russland mit Sanktionen belegt wurde, engagierte die Sberbank Podesta. Mit an Bord in der Ukraine waren auch die Kanzlei Skadden und die Lobbyingfirma FTI Consulting, die beide an Doskozils „Krieg“ gegen Airbus mitwirkten.

oe24: Die Russen waren’s!

Schließlich investieren auch Haselsteiner und Gusenbauer (neben Gerald Schweighofer, Georg Muzicant, Martin Schlaff und anderen) in die Firmen der Kerns. Wie alles mit allem verwoben ist, macht es schon kompliziert (im Sinne von „Komplizen“), doch dazu kommt, was uns an der Oberfläche geboten wird, womit man uns ablenkt. Da gab es Ibizagate platziert als politische Bombe in deutschen Medien; dann stimmte der Mainstream wie ein Chor ein; ÖVP und FPÖ wurden gegeneinander ausgespielt und ließen dies auch zu. Nur abseits des Mainstream wurde nach Beteiligten gesucht, die man teils auch fand und wo immer mehr auf kriminellen Hintergrund deutet. Diese wurde zu Masterminds erklärt, obwohl man tiefer graben muss und es um Auftraggeber geht, die politische Absichten hatten. Wenige Tage vor Beginn des Hackerangriffes auf die ÖVP wurde die Webseite Zoom Institute lanciert, deren Ziel es ist, Kurz zu Fall zu bringen. Als ihr „Gesicht“ fungiert Florian Schweitzer, der mit Silberstein-Freund Zoltan Aczel (Strabag) und Alexander Zach (dank Gusenbauer 2006 – 2008 auf einem SPÖ-Ticket im Nationalrat) beim NEOS-Vorgänger Liberales Forum war. Silberstein war übrigens auch dank der Unterstützung von Martin Schlaff 1999 erstmals „Wahlkampfberater“, damals für Ehud Barak. Auch wenn Christian Kern jetzt Vergleiche zieht, weil es 2017 Leaks in seiner Kampagne gab, kann man dies nicht mit dem ÖVP-Hack gleich setzen. Denn mit Tal Silberstein zog er einen israelischen Agenten bei, was erstmals 2001 erfolgte und Licht auf verdeckte Einflussnahme auf unsere Politik wirft.

PS.: Wie alles zusammenhängt, sieht man auch daran, dass der blaue Casinos Austria-Vorstand Peter Disol einmal bei der Conwert tätig war (mit der man auch Hans Peter Haselsteiner, Eveline Steinberger-Kern und Pius Strobl verbindet). Eher peinlich soll eine neue Kurz-Biografie sein, aber war da nicht auch etwas im Wahlkampf 2017? Damals erschien die Doskozil-Hagiografie „Sicherheit neu denken“ von Margaretha Kopeinig vom „Kurier“, die nun Doskozils EU-Beauftragte ist. Es sei bemerkt, dass der „Falter“-Verlag auch „Das jüdische Echo“ herausgibt, Florian Klenk mit Doron Rabinovici publiziert und Oskar Deutsch im neuen SOS-Mitmensch-Magazin gegen die FPÖ Position bezieht.

PPS: Auch das passt ins Muster: EU-Infothek erhielt angeblich echte ÖVP-Mails und berichtete darüber, nun wird ergänzt: „Jener Informant, welcher EU-Infothek über das Mail-Thema der ÖVP berichtete, ist für EU-Infothek seit geraumer Zeit nicht mehr erreichbar. In persönlichen Gesprächen wies er immer wieder darauf hin, dass er einen Helfer für die von ihm behauptete Aktion gegen den Verein zur Modernisierung der Ukraine hatte. Der Helfer ist bis heute EU-Infothek nicht bekannt. Der Informant hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass er oftmals in Israel war und dort spezielle Ausbildungen für das Absaugen von Daten aus WLAN Verbindungen erhalten hat. Unabhängig von diesem Informanten entwickelte sich eine Gruppe finanzkräftiger Personen, welchen über verschiedene Kanäle Emails der ÖVP, der SPÖ, das bekannte etwa 7-stündige Ibiza-Video und sieben bis acht kürzere Videos um den Betrag von 2 Millionen Euro angeboten wurde.“ Dazu bei mir siehe Coup Teil 30.