Das Bundesheer und die Impfpflicht

Nicht nur beim Bundesheer soll eine Corona-Impfpflicht eingeführt werden, sondern auch bei anderen Armeen. Da es jedoch Widerstand gibt, liegen die Hoffnungen vieler Menschen auch ausserhalb darauf, dass sich Personalvertreter erfolgreich querlegen. Wie medizinisches Personal rasch erkannte, dass etwas bei dieser „Pandemie“ nicht mit rechten Dingen zugeht, waren auch einige Offiziere alarmiert. Freilich widersprach dies hier wie dort dem offiziellen Narrativ, doch dass Kritiker von Anfang an Recht hatten, wird immer mehr Menschen klar. Um die Dimension des Verrats an der Bevölkerung zu begreifen, ist eine militärische Herangehensweise höchst nützlich, zumal inzwischen ja auch oft der Begriff hybride Kriegsführung verwendet wird. Dazu muss man Vorstellungen über Bord werfen, die auch Laien ganz nebenbei schon allein durch Filme und Fiktion entwickeln. Vereinfacht gesagt bist du mitten im hybriden Krieg, wenn die Strassen gespenstisch leer sind, Impfpropaganda nun auch per Lotterie des ORF gemacht wird und dir mit allen Mitteln Angst eingejagt werden soll. Viele Leute reagieren kämpferisch, andere wollen vor allem die Nerven bewahren, aber am besten kämpft man und behält dabei die Nerven, zumal „sie“ die Masken (sic!) ohnehin fallen lassen. Dazu ist eine nüchterne Beurteilung der Situationen notwendig, mit der man auch all jene einschätzen kann, die keine Grenzen mehr kennen.

Es geht stets um eine globale Agenda, angesichts derer man sich leicht ohnmächtig fühlt. Doch sie wird auch national umgesetzt, was von uns verlangt, diejenigen zu studieren, die diese Agenda hierzulande pushen und ihnen erfolgreich entgegenzutreten. Wir erfahren, dass die Armee in Australien dazu eingesetzt wird, mit „Corona-Positiven“ in Kontakt befindliche Menschen im Northern Territory, wo viele Aborigines leben, in Lager zu verfrachten. Wenn in Österreich Streitkräftekommandant Franz Reissner vom „Durchimpfen“ spricht und Berufssoldaten, Miliz, Reserve, ziviles Personal meint, passt dies zur Debatte in Deutschland. Auch in den USA wird „die Impfung“ beim Militär durchgezogen, was natürlich auf Widerstand unter anderem wegen der Gefährdung der Einsatzbereitschaft führt. Man denkt dort schneller daran, dass es Kräfte gibt, die einen Staat schwächen wollen, indem sie seine Verteidigung unterminieren, zumal schwere Nebenwirkungen bei „der Impfung“ sowie eine Übersterblichkeit nicht mehr zu leugnen sind. Während bei uns Protest bei der Polizei nur anonym aus Angst vor Repressalien artikuliert wird, treten beim Bundesheer Offiziere wie Hermann Mitterer und Johann Gaiswinkler namentlich auf. Das behagt auch der „Bild“-Zeitung nicht, wie ein Bericht zur Grossdemo am 20. November in Wien zeigt (als übrigens in vielen Städten weltweit Kundgebungen stattfanden).

Protestcamp im Stadtpark in Wien

Dass es inzwischen eine Parallelwelt gibt, illustrieren einander gegenübergestellte Meldungen und Live-Gespräche: Der Berater von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (der heute als Landeshauptmann auf Impflotterie machte) Werner Gruber leugnet Nachteile und mokiert sich über Gegner. Der amerikanische Epidemiologie und Kardiologe Peter McCullough warnt unter anderem wegen der Spike-Proteine, die unser Körper nach „der Impfung“ bilden soll. Sebastian Bohrn-Mena, der schon bei ÖVP, SPÖ und Liste Pilz war, zückt plötzlich das Handy im Disput mit Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz und will jemanden anrufen, der ihm den Mund zuklebt. Es ist gegen Ende der Aufzeichnung zu sehen und eher beiläufig, was signalisiert, dass Bohrn-Mena sich das moralische „Recht“ herausnehmen will, Grosz abführen und einsperren zu lassen. Auch wenn jedes zweite Wort von Bohrn-Mena „Nazi“ ist (bei anderen ebenfalls beliebt) und er mit Israel prahlt, informiert dort das Vax Testimonies Project über Menschen, die schwer unter Impffolgen leiden und sich als Versuchskaninchen fühlen. Im staatlichen Impfsender ORF gibt es die Sendung „Meryn am Montag“, in der Arzt Siegfried Meryn und Virologe Norbert Nowotny Betroffene abkanzelten, die anriefen und von gravierenden Impfschäden berichteten. Da Meryn Mitglied der SPÖ ist, können wir ihm ein neues Interview mit Wolfgang Wodarg entgegenstellen, der heuer aus der SPD ausgetreten ist. Dem ORF sei ins Stammbuch geschrieben, dass engagierte Recherche so geht, wie sie etwa der britische Journalist Vernon Coleman betreibt, der „die Impfung“ für höchst gefährlich hält.

Bei der Demonstration in Wien

Es ist immer interessant, sich Verbindungen anzusehen, denn Meryn ist für das Gesundheits- und Sozialprojekt Cape 10 in Wien-Favoriten tätig, an dem die Strabag beteiligt ist. Bei Cape 10 ist jedoch nicht nur Hans Peter Haselsteiner an Bord, sondern z.B. auch Rene Benko, Siegfried Wolf, die ÖBB und die OMV. Somit sollten wir auch an den russischen Oligarchen und Gast des World Economic Forum Oleg Deripaska denken, jedoch ebenso an die rege Bautätigkeit um den neuen Hauptbahnhof. Zu diesen Netzwerken gehört auch der für die Kanzlei Lansky tätig Verfassungsjurist Heinz Mayer, der mit Plädoyers für einen Impfzwang durch den Mainstream tingelt und davon träumt, Menschen wegzusperren. Wir sind damit auch schon bei Franz Reissner, der wie Meryn, Lansky, Gruber, Doskozil und Alfred Gusenbauer („Impfen ist Bürgerpflicht!“) der SPÖ angehört. Als Norbert Darabos von der SPÖ Ressortchef war, nahm Reissner illegale Befehle des Minister spielenden Kabinettschef Stefan Kammerhofer entgegen. Er wirkte auch daran aktiv mit, Darabos abzuschotten, von dem Personen und Informationen fernzuhalten waren. Dass er und andere nicht Lunte rochen, sondern zu Komplizen wurden, erklärte später auch ihr Verhalten angesichts „der Pandemie“ mit Testen, Impfstoffverteilung und virtuellen Nationalfeiertagen. Reissner folgte Kammerhofer auch brav, als Gerald Klug Minister wurde, der für ein Bundesheer-Sparpaket herhalten musste. Als Resultat verloren die Genossen ihre Position als zweitstärkste Fraktion bei den Personalvertretungswahlen 2014 an die freiheitlichen Gewerkschafter. Diese erreichten 2019 27 % der Stimmen und treten jetzt entschieden gegen eine Impfpflicht auf.

Die Wahrheit in einem Satz

Als Doskozil im Jänner 2016 Minister wurde, sollte er den Anschein von Aktivität erwecken, sodass Kammerhofer dank ÖBB-Chef Christian Kern einen komfortablen Posten bei der Bahn als Abteilungsleiter ohne Arbeit bekam. Eine neue Enthüllung zu Wirecard weist darauf hin, dass Kern 2016 ein Loft neben seiner Wohnung an eine Spionagefirma mit Verbindungen zum Kreml vermietete. Offenbar hatte niemand Sicherheitsbedenken, auch nicht, als Kern am 17. Mai 2016 als Nachfolger von Werner Faymann im Kanzleramt angelobt wurde. Zu den Kunden der Firma DSIRF gehörten übrigens auch Rene Benko und Oleg Deripaskas Russian Machines (mit Siegfried Wolf). Damit wird auch deutlich, dass es um ein Netzwerke geht, das via Subversion auch die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass im März 2020 wie auf Knopfdruck „Corona“ stattfinden konnte. Tom Burgis von der „Financial Times“ recherchierte für sein Buch „Kleptopia„, wie z.B. über Kasachstan Milliarden in den Westen transferiert, hier gewaschen und dann in Macht und Einfluss umgewandelt wurden. Kasachstan wird von Gabriel Lansky vertreten wie diverse andere ehemals (?) kommunistische Länder, und Alfred Gusenbauer lobbyierte nicht nur für diesen Staat. Gusenbauer förderte Christian Kern, was jedoch auch Martin Schlaff tat, der einst Gusenbauers Kanzlerschaft feierte. Auch Heinz Christian Strache hatte Kontakte zu Schlaff und half Peter Pilz dabei, einen U-Ausschuss einzusetzen, der Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich vertuschen und Darabos belasten sollte. Mein Mitleid für Straches Klagen, dass er Pleite sei und Spenden brauche, hält sich daher in Grenzen, denn er stand immer auf der falschen Seite.

Skizze zu hybridem Krieg

Bei Meldungen zum Thema Impfpflicht beim Heer wird gerne betont, dass Reissner ja der zweithöchste Offizier sei. Leider will Generalstabchef Robert Brieger, der über ihm steht, nicht mit mir über diese Skizze zu hybridem Krieg sprechen. Sie ist nicht unbedingt für alle nachvollziehbar, denn die einen glauben noch an einen Test, der kein Test ist und an eine Impfung, die keine Impfung ist. Sie verstehen nicht, dass nicht zuletzt Manipulation und Druck darauf hinweisen, dass hier etwas anderes durchgezogen wird. Eine andere Gruppe hat es auch am liebsten einfach, was man ihr nicht verdenken kann, aber der Komplexität einer verdeckten und kompartmentalisierten Operation nicht gerecht wird. Da kommen dann z.B. Erklärungen fürs bedingungslose Mitmachen, die an Mutmaßungen über die Verbindungen von Jeffrey Epstein anknüpfen. Diese sind interessant, etwa wenn man an den World Jewish Congress denkt, den „Bild“ gegen die Demos in Österreich ins Spiel bringt, aber es sind nur Puzzleteile. Was das Bundesheer betrifft, gibt es Disziplinarverfahren gegen „Abweichler“, während zugleich mit Walter Hirsch, dem früheren Leiter der Rechtsabteilung im Ministerium ein Zivilist an der Spitze der Gewerkschaft steht. Er unterstützte allerdings stets das rechtswidrige Treiben Kammerhofers und fragte nie nach Hintergründen. Aktuell geht es nicht nur um Impfpflicht, sondern auch um eine Impfstrasse in einer Salzburger Kaserne als Assistenzleistung oder um FFP2-Masken für Bedürftige; um mobile Testteams in Tirol und um die Stellung auch im Lockdown. Nicht vergessen sollten wir, wie stolz von „mehr als 700 Corona-Schutzimpfungen“ in einer Hercules C-130 berichtet wurde und von der Unterstützung bei der Pflege von Patienten in Enns.

Vor dem Bundeskanzleramt (14.11.2021)

Das Heer ist dafür zuständig, die Souveränität Österreichs und die demokratischen Freiheiten der Bürger zu schützen. Man kann beim besten Willen nicht behaupten, dass es diesen Aufgaben gerecht werden will, denn die scheinbar so eindrucksvolle Bilanz der letzten Monate beruht auf Täuschung. Dem kommt grosse Bedeutung zu, wenn das Militär dies nicht erkennen darf, zumal man gerade hier nicht wie aufgescheuchte Hühner reagieren sollte. In Wahrheit verteidigen diejenigen die Souveränität Österreichs und unsere demokratische Freiheiten, die aufstehen und nicht beim Verrat mitmachen. Während aber andere ausserhalb sofort Zweifel am Corona-Narrativ hatten, wurde beim Militär vorgegeben, diesem zu folgen. Man baute dabei auf früheren Täuschungen auf, die auch mit Selbsttäuschung einhergingen. Das unterscheidet sich nicht so sehr von Menschen ausserhalb, die plötzlich fragen, ob die Personen immer so dumm waren, die ihnen via Medien vorsagen, was sie denken sollen. Auch angesichts von Dauerpropaganda kommt es auf Standfestigkeit von uns allen an; und wer beim Heer ist, muss wie andere vor der Instrumentalisierung von geschickt provozierten emotionalen Reaktionen auf der Hut sein. Es ist höchst verführerisch, plötzlich gebraucht zu werden und überall einzuspringen, aber wem nützt es, wenn Veränderungen Gesellschaft, Demokratie und Wirtschaft nachhaltig beschädigen?

