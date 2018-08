Kika/Leiner, Alfred Gusenbauer und 1000 Menschen ohne Job

Auch mit Unterstützung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, den man bei Festen mit Rene Benko sieht, wurde die Kika-Leiner-Gruppe von Signa übernommen, um sie zu „retten“. Über Benko schrieb das „Manager Magazin“ vor einem Jahr: „Der Tiroler Selfmademan René Benko gründete sein Imperium auf zweifelhafte Bekannte. Inzwischen hat der Karstadt-Eigner seine Lektion gelernt.“ Der Begriff „zweifelhaft“ fasst wohl zusammen, dass manche ihn als Strohmann betrachten, zumal er beim Karstadt-Kauf mit der Beny Steinmetz Group zusammenarbeitete, deren Gründer letzten Sommer gemeinsam mit Tal Silberstein verhaftet wurde. Viele Karstadt-Beschäftigte verloren ihren Job, was jetzt auch jene bei Kika und Leiner erleben und denen bei Kaufhof bevorstehen wird. Es ist verständlich, dass ÖGB und SPÖ auf die Barrikaden gehen, doch sie vergessen dabei, dass Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in Signa-Aufsichtsräten sitzt und sein Ex-Sprecher bereits im Dezember 2008 zu Signa wechselte, wo er als Konzernsprecher und Karstadt-Aufsichtsrat fungiert. Zumindest als Verfasser des „Prinzessinnen-Dossiers“ über Christian Kern und die Kampagnefähigkeit der SPÖ sollte er ein Begriff sein, da damit Tal Silberstein letztes Jahr zugearbeitet wurde, natürlich rein privat und ohne jeden Bezug zu Signa.

Zu all diesen Verflechtungen habe ich immer wieder einiges geschrieben, das ich hier nicht wiederholen werde; fassungslos macht aber, dass die Zusammenhänge in der SPÖ immer noch nicht bewusst sind, sodass Bundesgeschäftsführer Max Lercher allen Ernstes eine Presseaussendung unter dem Titel „‚Standortpolitik‘ von Kurz und Strache kostet mehr als 1000 Kika/Leiner-MitarbeiterInnen den Arbeitsplatz“ ausschicken kann. Und als ob es nicht die allergeringste Verbindung zur SPÖ gäbe, attackiert Lercher die Bundesregierung: „Die Solidarität der Sozialdemokratie gelte allen Betroffenen und Lercher fordert die Bundesregierung auf, die vielfach existenzbedrohende Lage dieser Menschen jetzt nicht zu ignorieren: ‚Nahezu alle Medien des Landes haben im Jänner darüber berichtet, wie Kanzler Kurz in einer ominösen Nacht- und Nebel-Aktion den Tiroler Investor Rene Benko dabei unterstützt hat, eine Kika/Leiner-Immobilie in Wien in sein Imperium einzugliedern. Und beim im Juni erfolgten Verkauf der ganzen Kika/Leiner-Gruppe an Benko hat nach etlichen Medienberichten erneut Konzernkanzler Kurz im Hintergrund die Fäden gezogen.‘

Lercher weiter: ‚Unmittelbar nach dem Verkauf an Benko haben sich Kurz und Strache in einer Aussendung voller Eigenlob dafür gefeiert, sie hätten mit ihrer ‚Standortpolitik‘ 5000 Arbeitsplätze bei Kika/Leiner gerettet. Mit dem heutigen Tag steht leider der schwere Verdacht im Raum, dass es Kurz bei diesem Deal in Wirklichkeit vor allem darum ging, Benko zu begünstigen und ihm die lukrativen Immobilien der Kika/Leiner-Gruppe zuzuschanzen. Und dass es Kurz leider zu keinem Zeitpunkt darum gegangen ist, die 5000 Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen zu erhalten.'“ Nicht nur eine geplante Fusion von Karstadt und Kaufhof zeigt, wie Signas Imperium ausgebaut wird, sondern auch, dass der Holding immer mehr Immobilien in Wien gehören. Auch die SPÖ Niederösterreich mit dem ehemaligen Wiener Polizeichef Franz Schnabl an der Spitze stimmt in die vorgegebene Litanei ein: „Wenige Monate nach der Übernahme von Kika/Leiner durch die Signa-Gruppe zeige sich nun ein verheerendes Bild. Bis zu 500 Arbeitsplätze könnten möglicherweise alleine in Niederösterreich verloren gehen und stückweise würden Immobilien zu Geld gemacht. ‚Rudolf Leiner war ein Pionier der Werbung und hat seine Firma Leiner zu einer Möbelkette ausgebaut. Was jetzt geschieht ist der Abgesang auf eine Marke, die St. Pölten und Niederösterreich eindrucksvoll geprägt hat. Noch im Juni haben Kurz und Strache stolz verkündet Anteil am Weiterbestand zu haben. Ich bin gespannt, was die beiden Herren jenen MitarbeiterInnen zu sagen haben, die hierbei drohen arbeitslos zu werden‘, so Schnabl, der sich bestürzt zeigt über die Neuausrichtung ohne Rücksicht auf die Schicksale hunderter MitarbeiterInnen.“

Hat sich Schnabl schon an Alfred Gusenbauer gewandt, der auf der Webseite des Parlaments als Vorsitzender der SPÖ in Ybbs an der Donau genannt wird? Übrigens wird er auch auf der jetzt nicht mehr erreichbaren Webseite dieser Stadtpartei so beschrieben, was Medien immer gerne aufgreifen. Und was unternimmt der Bundesgeschäftsführer der GPA-djp Karl Dürtscher, seines Zeichens Mitglied der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter? Er fordert einen Sozialplan ein, findet sich also mit allem ab: „Für die Beschäftigten der von KIKA/Leiner ist die heutige Ankündigung eines Personalabbaus in dieser Größenordnung ein harter Schlag. Wir fordern die Geschäftsführung auf, umgehend In Verhandlungen über einen Sozialplan für die betroffenen Beschäftigten einzutreten. Betriebsrat und Gewerkschaften sind umgehend einzubinden.“ An Signa sind übrigens Hans Peter Haselsteiner und Niki Lauda beteiligt, wobei wir Gusenbauer auch in Haselsteiner-Aufsichtsräten finden und er Haselsteiner schon mal unterstützt, indem er seine Hand für dessen Freunde ins Feuer legt. Wir sehen ihn unten den mittlerweile berüchtigten „Maestro“ Gustav Kuhn (Festspiele Erl) verteidigen, der wegen Vorwürfen sexueller Belästigung einen Teilrückzug machte, aber in Erl immer noch dirigieren soll.

Natürlich setzte Signa sofort einen neuen Geschäftsführer bei Kika/Leiner ein, der durch einen neuen Aufsichtsrat ergänzt wird. Nicht von ungefähr vermuten viele User im „Standard“-Forum, dass es Benko nur um Immobilien in bester Lage beim Deal geht; man denke etwa an den Leiner in der Wiener Mariahilferstrasse. Warum wendet sich die SPÖ nicht an Alfred Gusenbauer und blendet auch aus, dass der aufgrund des US-Verfahrens gegen den Ukraine-Lobbyisten Paul Manafort in die Bredouille kommen kann, da er für ihn arbeitete? Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Haselsteiner SPÖ-Bezug hat, obwohl er die NEOS in Wahlkämpfen finanziell unterstützt, die übrjgens 2015 in Wien von Silberstein beraten wurden. Haselsteiner war bis 2015 an der Conwert (Immobilien) beteiligt und verkaufte seine Anteile an den israelischen Milliardär Teddy Sagi; zugleich zog sich Eveline Steinberger-Kern aus dem Conwert-Verwaltungsrat zurück. Die teuerste Wohnung Wiens gehört übrigens der Haselsteiner-Stiftung, während sich der „Mäzen“ gerne wohltätig inszeniert etwa in Unterstützung des Vereins Ute Bock. Eine Haselsteiner-SPÖ-Episode gab es, als Alfred Gusenbauer dem gescheiterten LIberalen Forum ein Mandat zur Verfügung stellte, das Alexander Zach eine (vorzeitig beendete) Legislaturperiode lang innehatte, Haselsteiner setzte immer wieder politische Akzente, die sich gegen die FPÖ richteten, wie man u.a. bei der Bundespräsidentenwahl 2016 sehen konnte.

Gusenbauer war übrigens lange im Aufsichtsrat des RHI-Konzerns (jetzt RHI-Magnesita), an dem sein Freund Martin Schlaff rund 30% hielt (dessen Sohn David gehörte auch dem Aufsichtsrat an). Bekanntlich richtete Schlaff eine Feier in kleinstem Kreis aus, als Gusenbauer am 11. Jänner 2007 als Kanzler angelobt worden war. Auch zu diesem Gusenbauer-Partner hat Ex-Kanzler Christian Kern Verbindungen, nicht nur, weil er schon einen Millionenvertrag als RHI-Aufsichtsratsvorsitzender in der Tasche hatte, als er im Mai 2016 doch lieber SPÖ-Chef wurde. Es ist mehr als nur der Versuch eines Geplänkels, wenn ÖVP-Politiker die SPÖ und Kern vergeblich zu einer Stellungnahme zum Vorgehen der rumänischen Regierung gegen Demonstranten und Journalisten auffordern. Denn die Regierungsparteien hatten Berater, deren Namen wir aus der mißglückten Kampagne für die SPÖ 2017 kennen: Tal Silberstein, Moshe Klughaft und Sefi Shaked. Und außerdem geht es wieder einmal um Gusenbauer, der eine Funktion beim Bergbaukonzern Gabriel Resources hat, der Minen ausbeuten will, und Geschäftspartner von Silberstein und Steinmetz ist, welche die nun entmachtete Antikorruptionsbehörde im Visier hatte. All dies hat wie der Jobverlust bei Kika/Leiner offenbar nicht das Geringste mit der SPÖ zu tun. Und es stellt immer wieder unter Beweis, dass diese SPÖ ein massives Glaubwürdigkeitsproblem hat. Übrigens ist das Park Hyatt-Luxushotel der Signa-Gruppe in Wien bei Tal SIlberstein, aber auch bei Hans Peter Doskozil oder Wolfgang Sobotka und bei Wolfgang Fellner von „Österreich“ beliebt. Fellner verdankt dem Kern-Förderer, TIme Warner-Manager und Bilderberger Gerhard Zeiler seine Kooperation mit CNN; als Kern Kanzler wurde, berichteten Medien, dass er und seine Frau im „Goldenen Quartier“ gerne zu Gast sind, wo sich u.a. das Park Hyatt befindet.

PS: Als die KIka/Leiner-Übernahme durch Signa fixiert wurde (und Fellner dies lobte), löste Wolfgang Katzian Erich Foglar an der Spitze des ÖGB ab und man versicherte den Beschäftigten gewerkschaftliche Solidarität. Wie sehr Gusenbauer mit Signa verflochten ist, kann man bei seinem Eintrag im Firmen-ABC sehen.

