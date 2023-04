Bablers Team: Wer ist Natascha Strobl?

Bei der Kampagne für Andi Babler, der SPÖ-Chef werden will, mischt auch die Politikwissenschafterin Natascha Strobl mit. Viele folgen ihr auf Twitter, andere werden von ihr ohnehin blockiert; die einen glauben unbesehen alles, was sie behauptet, während sie für andere ein rotes Tuch im Wortsinn ist. Dass sie in bestimmten Kreisen hoch im Kurs steht, zeigt ein Besuch der neugestalteten ÖGB-Buchhandlung bei der Wiener Hauptuni, die jetzt FAKTory heisst. Zwar finde ich politische Graphic Novels interessanter als die auch ausliegenden Strobl-Bücher, doch sie wird vom Verlag des ÖGB beworben und tritt in der Buchhandlung auf. „Klassenkampf von oben – Angriffspunkte, Hintergründe und rhetorische Tricks“ verfasste Strobl mit Michael Mazohl, der auch Babler unterstützt. Abgebildet ist unten auch eines der Lesezeichen von FAKTory. Die „wirtschaftlich Mächtigen führen einen Klassenkampf von oben“, um den Status Quo aufrechtzuerhalten und sich auf Kosten der Beschäftigten zu bereichern. Wer dem entgegentreten will, dem und der empfiehlt der ÖGB dieses von ihm herausgegebene Buch.

Laut Verlag beschäftigt sich Strobl „mit politischer Sprache, insbesondere der extremen Rechten“ und hat für „Radikalisierter Konservatismus“ den Bruno Kreisky-Anerkennungspreis für das politische Buch des Jahres 2021 erhalten. Ihre Tweets sind „Ad-hoc-Analysen zu rechtsextremen (Sprach-) Strategien“ und sollen von über 170.000 Menschen gelesen werden. Michael Mazohl gestaltete Kampagnen für Arbeiterkammer, ÖGB und andere Institutionen, war als Pressefotograf und Journalist tätig und für drei Jahre Chefredakteur von Arbeit&Wirtschaft. Im ÖGB-Verlag erscheint auch „Radikale Solidarität! Warum Vielfalt immer eine soziale Frage ist“ der SPÖ-Abgeordneten Mario Lindner und Evelyn Regner, „Krisenmanagement – Der Wiener Weg durch die Corona-Pandemie“, herausgegeben von Bezirksrätin Elisabeth Kaiser und Gemeinderat Markus Schober (beide Bildungsakademie der SPÖ Wien) wie auch „Eine Metropole macht Klima – Gedanken zu Gegenwart und Zukunft“ und „Digitale Wohlfahrtsgesellschaft – Der Weg in eine digitalisierte Zukunft“. Die auf Youtube kaum angeklickten „Zeit-Gespräche“ mit Gemeinderat Gerhard Schmid werden vom ÖGB in gedruckter Form veröffentlicht; Band 2 kann nun vorbestellt werden.

Klassenkampf von oben?

Wer sich „mit politischer Sprache“ befasst, darf nie vergessen, dass sich daraus nicht unbedingt Handlungen ableiten und dass man Absichten auch verschleiern kann. Wir sehen Natascha Strobl unten bei der Konferenz re:publica 2022 in Deutschland kühne Behauptungen aufstellen, von denen sie ganz gut lebt. Die re:publica ist ein Festival für die digitale Gesellschaft und steht heuer unter dem Motto „CASH“. Wer dort auftritt und wie Strobl Sprache und (vermeintliche?) politische Tendenzen bewertet, sollte digital einigermaßen sattelfest sein, in ihrem Fall bei Recherche und Einschätzung des Verhaltens von Menschen auf Social Media (um dieses nicht überzubewerten und sich auch nicht mit Hatern gemein machen). Radikalisierte Konservative“ seien „nominell Konservative“, die jedoch nicht mehr stabilisieren, sondern destabilisieren wollen, um den Boden für eine „autoritäre Lösung“ zu bereiten. Sie bedienen sich dabei realer und eingebildeter „Krisen“, wobei für Strobl Überforderung mit Masseneinwanderung in die zweite Kategorie fällt. Es gibt nun „Allianzen, die wir nie für möglich hielten“, was man vielleicht auf diverse Koalitionen umlegen kann. Es mutet seltsam an, dass Strobl Gegnern unkontrollierter Einwanderung Genozidfantasien unterstellt („unterlassene Hilfe ist verhungern lassen, das wollen Ökofaschisten“). Zugleich folgt sie ja bei Corona Tedros Adhanom Ghebreyseus von der WHO (und übertrifft ihn an Radikalität von wegen Zero Covid), der als Minister bestimmten Ethnien in Äthiopien nicht nur Hilfslieferungen vorenthielt, sondern dessen Entscheidungen auch Töten und Foltern begünstigten.

Strobl bei der re:publica 2022

Antifaschismus ist häufig nur eine Rechtfertigung dafür, andere zu framen; nicht von ungefähr gehört er auch zur Rhetorik eines Wladimir Putin. Trotz historischer Last der Ukraine, die bis in die Gegenwart wirkt, geht es um einen Antifaschismus, mit dem UdSSR und DDR Kritik unterdrückten und gegen äußere Feinde agitierten. Gegner bezeichnen Strobl als Linksradikale und weisen darauf hin, dass sie einmal als Sprecherin der „Offensive gegen Rechts“ fungierte. Natascha Strobl ist nicht nur als ehemalige Vorsitzende des VSStÖ Wien und Ex-Mitarbeiterin von Ex-Stadträtin Sonja Wehsely bei der SPÖ beliebt und talkt mit Peter Pilz, sondern ist auch in Mainstream-Medien präsent, bei der Linkspartei und bei der Komintern, der kommunistischen Gewerkschaftsinitiative, die puncto Ukraine anders als gewünscht tickt. Wenn sie überall anders „Verschwörungserzählungen“ wittert, fragt sich, ob ihr „Radikalisierter Konservatismus“ nicht auch eine solche ist. Was ist, wenn bloss aus einer Perspektive, in der frau autoritäre Systeme wie China gut findet, Worte meist ohne Taten Konservativer etwa bei Migration „rechtsextrem“ erscheinen? Oder wenn die Karrieren von Sebastian Kurz und Co. einen anderen Hintergrund haben als deren Rhetorik vermuten lässt? Wie passen eigentlich die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP ins Bild? Warum geht Strobl nicht auch bei der SPÖ von einer hidden agenda aus? Was ist, wenn Strobl schlicht unseriös arbeitet, indem sie nicht recherchiert und sich nicht anstrengt, komplexe Vorgänge zu verstehen? Das müssten ihr jene Menschen übelnehmen, die hart arbeiten und Hoffnungen in Andi Babler setzen.

Antifeminismus?

Wenn Strobl mit der Rosa Luxemburg-Stiftung der Linken über Antifeminismus spricht, wird wieder ihre mangelnde Sorgfalt deutlich. Antifeminismus sei der Kern des Faschismus, der immer „ein Ordnungsversprechen“ ist; „Rechtsextremismus kann nur antifaschistisch sein“, von verbaler Gewalt gegen Frauen kommt man schnell zu körperlicher Gewalt und zu Terror. Da vergisst sie, dass es Gewalt gegen Frauen quer durch alle Lager und Schichten gibt und dass ausgeführte Terrorakte meist islamistisch sind. Natürlich sind Islamisten auch Antifeministen, aber Strobl und Co. betrachten ja diejenigen als rechtsextrem, die Islamismus ablehnen. „Der Antifeminismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Strobl und ignoriert, dass der Feminismus ja noch nicht mal diese Mitte der Gesellschaft erreicht hat (während Strobls „Feminismus“ abdriftete). Wenn Strobl nun Corona-Proteste über einen Kamm schert und in die ganz rechte Ecke stellt, outet sie sich nicht nur als bequem, sondern lässt auch Teilnehmerinnen im Regen stehen, denen sie ja eine feministische Perspektive nach ihrer Facon bieten sollte. Allerdings könnte Frau auch anmerken, dass Strobls „Kleinmädchenstimme“ nicht gerade von dem Selbstbewussstein zeigt, das mit dem Vorbringen substanzieller Analysen verbunden ist. So schwingt leicht eine sich kleiner machende Entschuldigung dafür mit, dass alles so unpräzise und vage ist. Männer sollen hingegen die harten Fakten liefern; das „kleine Mädchen“ tritt nicht in Konkurrenz und entwickelt den Charme einer FDJ-Funktionärin. Gänzlich absurd wird es, wenn man in Strobls Video-Chat zum Ukraine-Krieg siehe unten mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen der SPD hineinhört. Er wurde zum Internationalen Frauentag 2023 aufgenommen und bei Minute 4:50 erfahren wir, dass die ASF ein Jahr zuvor mit Strobl über „soldatische Männlichkeit und Autoritarismus“ sprach. Wenn Strobl nicht einmal durchschnittlichen Corona-Demonstranten über den Weg traut, wird sie erst recht einen großen Bogen um das Bundesheer machen.

Strobl und der Krieg

Ironischer Weise gehörte aber Andi Babler dem Militär zeitweise als Berufssoldat an, und der direkte Konkurrent Hans Peter Doskozil war Verteidigungsminister. Krieg betrifft Frauen und Kinder „anders“, erfahren wir; Strobl meint, er sei „kein Computerspiel“ und „keine Heldensaga“; natürlich suchen auch junge Männer „Schutz“. Um den Deutschen zu erklären, wie das nun ist mit der österreichischen Neutralität, behauptet Strobl (die auch Skandinavistin ist), dass sonst innerhalb der EU nur Finnland und Schweden nicht der NATO angehören. Auf Irland, Malta und Zypern hat die „Expertin“ für eh alles glatt vergessen, die Krieg bloss anhand ihres Schemas von wegen „Spaltung“ und „Rechte“ beurteilen kann. Zu Schweden fällt Strobl ein, dass die Türkei Vorbehalte hat wegen der Kurdenpolitik; wieder einmal geht es um Migration (Finnland ist seit dem 5. April in der NATO). Strobl spricht von der „Energiewende“, also oberflächlich weg von russischem Gas und von einem EU-Heer „wenn eh alle in der NATO sind“. Die Position von „Ex-Sowjetländern“ in Europa (und in der NATO) sei „enorm wichtig“ geworden, was sie samt der seltsamen Bezeichnung „Ex-Sowjetländer“ wiederholt (sie meint Polen und das Baltikum). Von wegen „soldatische Männlichkeit“: das Bundesheer wirbt gerade mit einer bewaffneten Soldatin und dem Motto „Männerdomäne? Von wegen.“ für den Girls‘ Day am 27. April 2023.

PS: Natascha Strobl sieht sich bedroht, was ein Grund dafür sein mag, dass sie nur mit „Gleichgesinnten“ kommuniziert. So aber bekommt sie als exponierte und medial präsente Expertin all den Frust ab, der entsteht, wenn etwas von oben herab durchgezogen wird. Es entsteht nicht der Eindruck, dass sie reflektiert, Wissen erweitert und Korrekturen vornimmt, auch zu Selbstkritik fähig ist. Der persönliche „Ruhm“ mag darüber hinwegtäuschen, dass sie für die Unterwerfung unter eine Agenda steht – sei es Corona, Einwanderung oder Klima. Sie scheint damit nie in Berührung zu kommen, dass vieles unrealistisch ist, sich nicht umzusetzen lässt oder dass Netzwerke existieren und agieren, dass also jeder mit Prinzipien diese in so einer Umgebung unter Beweis stellen sollte.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX