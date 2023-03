Schwarzblau in NÖ: Ein Land in Schnappatmung

Nachdem die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich paktiert wurde, verfallen einige in Schnappatmung. Sie blenden aus, dass auch andere Parteien schon mit der FPÖ regierten (etwa die SPÖ von 2015 bis 2020 im Burgenland). Neben den üblichen Natsivorwürfen empört besonders, dass Impfopfer in NÖ künftig entschädigt werden und C-Strafen zurückgezahlt werden sollen. Das grenzt in einer bestimmten Bubble schon an pure Corona-„Leugnung“. Die SPÖ versucht daraus Kapital zu schlagen, weil es für sie bei den nächsten Landtagswahlen in Salzburg nicht gerade gut läuft. Auch dort ist die Situation für die FPÖ günstiger als für die SPÖ, und während zwei C-kritische Listen chancenlos um Stimmen werben, kommt die KPÖ plus, die das Impfnarrativ vertritt, auf 6 %. Der FPÖ-Trick wird gerne von der SPÖ Wien angewendet und soll jetzt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im internen Konflikt helfen. Sie war Gast beim Wahlkampfauftakt in Salzburg wie Christian Kern, dessen politisches Comeback sich manche wünschen.

Kern teilte gegen die FPÖ aus, bei der er Hitlergrüsse ausmachen wollte und die „die Partei der Impfschwurbler und Entwurmer“ sei. Frei nach Peter Pilz verortet er die FPÖ auf „Oppositionsbank – Regierungsbank – Anklagebank“; bei Türkisblau habe sie das Justiz- und Innenressort so sehr unterwandert, dass niemand mehr mit Österreich zusammenarbeiten wollte. Vor allem meint Kern hier Bedenken des Berner Clubs als Zusammenschluss der Nachrichtendienste wegen Nähe zu Russland. Diese aber zeichnet auch ihn selbst nicht als einzigen Genossen aus; er wurde über Alfred Gusenbauers Verbindungen zu Wladimir Jakunin vom KGB russischer Aufsichtsrat. Ausserdem wäre Kern 2016 CEO von RHI geworden, hätte er nicht Werner Faymann als Kanzler abgelöst. Bei RHI sass Gusenbauer im Aufsichtsrat und Martin Schlaff hält Anteile; Schlaff fungierte als Zwischenhändler zur Russenmafia bei den Telekom-Ostgeschäften, was auch der von Kern und der SPÖ unterstützte spätere Bundeskanzler Alexander van der Bellen ausdrücklich billigte. Übrigens wird das Verhältnis der SPÖ zur FPÖ auf Bundesebene von der Vranitzky-Doktrin bestimmt.

Die Koalition wird verkündet

Franz Vranitzky gilt als Freund von Martin Schlaff, der 1986 der SPÖ beitrat; Vranitzky gehörte von 1997 bis 2011 dem Aufsichtsrat von Magna an und ist ebenfalls dem Kreml-Netz zuzuordnen. Kern steht jedoch auch deswegen für Unterwanderung, weil er für die Kommunistische Partei Chinas lobbyiert. Als ÖBB-Chef brachte er 2016 den bisherigen Kabinettschef im Verteidigungsministerium Stefan Kammerhofer auf einem Versorgungsposten unter, der für die Russen illegal Minister spielte auf dem Rücken von Norbert Darabos und Gerald Klug. Kern ist außerdem Präsident des Kuratoriums der Austrian Chinese Business Association, dem auch Andrea Kdolsky angehört, die jetzt wegen Schwarzblau in NÖ aus der Partei austritt. Der jetzige ÖBB-Chef Andreas Matthä (der beim Thema Kammerhofer mauert) ist ebenfalls bei der ACBA und mit Mikl-Leitner befreundet. Mit der ÖVP NÖ hatte die SPÖ weniger Probleme, als sie noch mit Franz Schnabl vom Kreml-Netz den LH-Stellverteter stellte. Freilich steht die ÖVP nicht nur in NÖ auch die Russland-Connections; man denke an Ex-Innenminister Ernst Strasser als früheren Präsidenten der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, in dessen Kabinett Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (alle NÖ) tätig waren. Vizepräsident der ORFG war lange Christoph Matznetter von der SPÖ, der dann das Forum Österreich-Russland gründete und auch im ACBA-Kuratorium ist, dem zeitweise Norbert Hofer und Beate Meinl-Reisinger angehörten.

Schnabls Nachfolger Sven Hergovich

Vollends absurd wird es, wenn wir bedenken, dass Susanne Rosenkranz von der FPÖ Landesrätin wird. Ihr Gatte Walter war nicht nur Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl 2022, sondern auch Fraktionsführer der FPÖ im Eurofighter-U-Ausschuss 2017, der 2018/19 fortgesetzt wurde. Damals war Kern Bundeskanzler und Hans Peter Doskozil Verteidigungsminister; Peter Pilz von den Grünen und FPÖ Chef Heinz Christian Strache setzten diesen UA ein. Er diente dazu, Ex-Minister Norbert Darabos mit Manipulation, falschen Beweisaussagen und möglicherweise gefälschten Beweismitteln aus dem Weg zu räumen und Gusenbauer reinzuwaschen (ein wichtiger Zeuge wurde später Geschäftspartner der Kerns, bei denen Haselsteiner und Gusenbauer eingestiegen waren). Als typischer opportunistischer Verfassungsleugner fand es Kern okay, dass Darabos an der Amtsausübung gehindert, überwacht; abgeschottet und unter Druck gesetzt wurde. Doskozil attackierte ausserdem mit Unterstützung von Pilz Airbus; an Bord waren nicht nur ehemalige Ukraine-Lobbying- Partner Gusenbauers, sondern auch Kerns Anwalt Johannes Zink. Mehr zu alledem und noch viel mehr gibt es in den „vielen extrem heiklen Fragen“ an Doskozil, als dessen wirtschaftspolitischer Berater Christian Kern fungiert.

Nicht Grosz, sondern Werner Gruber

Wir sehen oben keine Zombiefizierung von Gerald Grosz, sondern Doskozils Forschungsberater Werner Gruber. Er spricht der FPÖ Humanität ab und sieht dort Heckenschützenmentalität, während die SPÖ für „Werte“ stehe. Nun tendiert die FPÖ fraglos dazu, sich an „Ausländern“ schadlos zu halten; auch der neue LH-Stv. Udo Landbauer, dessen Mutter aus dem Iran stammt, ist da keine Ausnahme. Doch was ich zur SPÖ erwähnte, zeigt von Inhumanität diverser Heckenschützen; gerade weil ich „Werte“ vertrete und einfordere, geriet ich selbst ins Visier. Gruber ist vielen vor allem wegen hemmungsloser C-Panikmache ein Begriff, von der jetzt manche abrücken wollen. Es ist nun mal Tatsache, dass alle anderen Parteien ausser der FPÖ (die auch bei Kundgebungen präsent ist) mauern und erstmal einen Schwall an Beschimpfungen und Unterstellungen loslassen, ehe sie zaghaft und komplett unglaubwürdig von „Versöhnung“ sprechen.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 11 BIC GIBAATWWXXX