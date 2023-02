Wie man Menschen mit Nord Stream manipuliert

Die Story von der Sprengung von Nord Stream, die Russland mittlerweile vor den UN-Sicherheitsrat brachte, baut auf der „Autorität“ von Seymour Hersh auf. Längst ist sie zu einer Glaubensfrage geworden, bei der Argumente kaum mehr wirken. Im UN-Sicherheitsrat unterstützte sie ein kurz zugeschalteter Jeffrey Sachs und ein anwesender Ray McGovern siehe unten eingebundenes Video. Hersh selbst – auch dazu kommt ein Video – antwortet auf Kritik, dass bei der verdeckten Operation zur Sprengung der Pipelines falsche Daten vorgetäuscht wurden. Deshalb waren die norwegische P-8 Poseidon und der norwegische Minensucher der Alta-Klasse sehr wohl vor Ort, genau wie er es gesagt hat. Erneut geht es um Hershs „Autorität“, nämlich dass ihm seit Jahren unzufriedene Beamte anvertrauen, was wirklich geschieht, aber nicht mit ihrem Eid auf die Verfassung der USA vereinbar ist. Zugleich spielen Schlussfolgerungen eine grosse Rolle, etwa wenn Aussagen von US-Offiziellen quasi schon als Geständnis gewertet werden.



Wir müssen jedoch weder Hersh einfach vertrauen noch ihm entschieden widersprechen basierend auf Mainstream-Debunking. Denn wir können auch beide Videos analysieren und uns fragen, welchen Eindruck sie erwecken und auch, was die Protagonisten erstaunlicher Weise nicht ansprechen. Ein wichtiger Aspekt sind natürlich all jene, die Hershs Anschuldigungen über Russland hinaus begeistert aufnehmen, denn man kann sich ansehen, was sie sonst vertreten. Wenn Hersh Quellen – in diesem Fall ja bloss eine – durch das Verändern von Details verschleiert, ist dies zwar gängige und sinnvolle Praxis, macht aber Zweifler erst recht skeptisch. Dass wir nun darauf vertrauen sollen, dass öffentlich zugängliche Angaben falsch sind, um die Nord Stream-Operation zu tarnen, appelliert an unsere Prägungen durch James Bond und Co. Man macht sowas tatsächlich, aber man kann uns so auch gut einen Bären aufbinden.

Im UN-Sicherheitsrat

Bei Jeffrey Sachs und Ray McGovern fällt auf, was sie alles nicht beleuchten. Von Sachs erwartet man sich wirtschaftliche Expertise etwa zur Gasversorgung allgemein, auch zu Berichten über die (Un-) Wirtschaftlichkeit von Nord Stream, doch darauf geht er nicht ein. McGovern erinnert daran, wie Colin Powell vor 20 Jahren den UN-Sicherheitsrat belogen und behauptet hat, der Irak sei noch im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Als CIA-Analytiker bis 1990 sollte McGovern doch wohl imstande sein, sich zur von Hersh skizzierten Operation zu äussern, doch er tut dies nicht; schliesslich singt er sogar ein Lied (übrigens erwähnte Wladimir Putin Nord Stream bei deiner jüngsten Rede nicht). Man gewinnt den Eindruck, dass auch McGovern einen weiten Weg zurückgelegt hat, in seinem Fall vom berechtigten Protest gemeinsam mit anderen aus der Geheimdienstcommunity gegen den Irakkrieg bis in die Gegenwart. Nicht von ungefähr gehörte er gehörte er wie Michael Flynn, Jill Stein und Willy Wimmer zu den Gästen Wladimir Putins beim zehnjährigen Jubiläum von Russia Today im Jahr 2015. McGovern positionierte sich auch eindeutig zum Putsch in der Ukraine (das waren die Amerikaner) und zu dessen Folgen. Geradezu schwärmerisch äusserte er sich über Putins Auftritt beim letzten Waldai-Forum 2022 in St. Petersburg.

Seymour Hersh

Dies wird einigen genügen, um McGovern abzutun, doch er erlebte nun mal immer wieder den Missbrauch amerikanischer Geheimdienste. Ihm müsste jedoch auch bewusst sein, dass wir stets mehr über die USA wissen, Kritik an ihr hören und sie selbst kritisieren als es bei und in Russland der Fall ist. Dass in Russland nur mehr wenige Menschen zu protestieren wagen und man für ein falsches Wort Jahre eingesperrt werden kann, interessiert McGovern und Co. wohl nicht (eher schon würden sie die Kundgebung vor der russischen Botschaft in London abqualifizieren). Wozu aber das Ausblenden von Putins realem Russland führt, zeigt auch der Beitrag von Jeffrey Sachs zur Friedenskundgebung in Berlin am 25. Februar 2023 siehe Video unten. Viktor Janukowitsch ist da kein Kleptokrat, der mit seinen Leuten das Land ausplünderte und gegen den die Menschen monatelang demonstrierten. Er ist das (unschuldige) Opfer eines amerikanischen Coups, obwohl der Innenminister (später beim rusischen Staatskonzern Rostec) in die Menge feuern liess. Natürlich wird so auch ignoriert, dass Paul Manafort für Janukowitsch lobbyierte und dass dabei auch Alfred Gusenbauer an Bord war. Auch Daniele Ganser hat nichts am Hut mit derlei störenden Details und folgt Hersh zu 100 %. Weil Hersh sagt, die USA haben Nord Stream gesprengt, war es auch so; es ist doch Hersh, der das gesagt hat, da braucht man keine Beweise – so kann man diese Argumentation auf den Punkt bringen, die sich im Kreis dreht und keinen frischen Wind von aussen zulässt. Warum haben übrigens russische Geheimdienste nichts bemerkt, wird in der „Berliner Zeitung“ gefragt, um auch gleich zu erklären, dass sie ja vom Putsch in der Ukraine ebenfalls überrumpelt wurden (im Artikel wird auch die chinesische Position dargestellt).

Jeffrey Sachs

Die Initiative Selbstbestimmtes Österreich kommt nicht recht vom Fleck, sieht aber die USA als Feind und Russland als Opfer. Wer mit genügend Geduld ausgestattet ist, sollte sich das Gespräch unten mit Willi Langthaler und Thomas Oysmüller anhören, die auch bei kleineren Kundgebungen reden. Oysmüller schreibt für tkp.at, den Blog von Peter F. Mayer, der 2017 für die Liste von Peter Pilz kandidierte; zeitweise war Oysmüller bei Pilz‘ „Zackzack“. Peter Pilz‘ erster Job war beim „Extrablatt“, das Karl Heinz Pfneudl herausgab, der für die Stasi und die GRU tätig war (hier mehr dazu). Pilz war auch ab der Gründung des Friedensforschungsinstituts Burg Schlaining durch die Sowjets dort für österreichische Belange zuständig (hier mehr dazu). Oysmüller und Mayer wollen nichts davon wissen, dass sie einmal ergründen könnten, warum und für wen Pilz den Eurofighter-U-Ausschuss 2017 manipuliert hat (mir ist es schon lange klar). Es geht also nicht um investigativen Journalismus, sondern darum, sich an Hersh dranzuhängen ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, seine Behauptungen zu überprüfen. Man klammert sich an Hersh als „Autorität“, mit dem die Geschichte steht und fällt, ist aber empört, wenn andere den Überbringer der Botschaft unter die Lupe nehmen wollen und ihm Vereinnahmung durch Russland vorwerfen.

Putin-Anhänger und Nord Stream

Immer wie der fällt der bescheidene Kenntnisstand dieser Typen auf, die nicht wissen, dass Österreich schon lange über den Landweg Gas aus Russland bezieht, sich hier auch ein Hub befindet. Wenn die USA Nord Stream in die Luft gejagt haben, wäre es ihrer Diktion nach erstmals ein Konflikt innerhalb der NATO. Von Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland um Zypern hat man anscheinend noch nichts gehört. Einer der Putin-treuen Herren meint allen Ernstes, dass zu von den USA aufgekündigten Abkommen auch der Raketenschild zählt. Nein, das durchaus umstrittene Missile Defense System ist Schutz vor Russland und dem Iran und kein gemeinsames Projekt; vielleicht sollte man aber den Intermediate Range Nuclear Forces Treaty und den New START Treaty erwähnen. Wer Hersh vor sich hinhält von wegen „Kontakten bis tief in die amerikanischen Geheimdienste“ wie es Oysmüller tut, wird auch glauben, dass Peter Pilz ein Aufdecker ist. Unten sehen wir Eurofighter Typhoon der Bundeswehr bei der Sicherung des baltischen Luftraums anbetracht russischer Flugzeuge mit ausgeschaltetem Transponder. Pilz zufolge sind Eurofighter ja bloss „Glumpert“; und so teuer, von wegen twin-engine anders als Saab Gripen. Als der mit Pilz verbündete Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Airbus attackierte und diffamierte, geschah dies für russische Interessen.

Eurofighter-Patrouillen

Medien folgten brav, die mitnichten sorgfältig recherchieren, wenn etwas eine Kreml-Komponente hat. Im Eurofighter-U-Ausschuss wurde Alfred Gusenbauer gedeckt, der für die ukrainische Regierung vor dem Maidan lobbyierte und zum russischen Netzwerk gehört. Es hat den Anschein, dass viele mit Russland Grössenvorstellungen verbinden und eine Art Notwehr gegenüber den USA sehen wollen. Hingegen wehren sie sofort ab, wenn man sie auf Geldwäsche (schon länger ein Problem, das auf uns ausstrahlt), Staatsoligarchen, Diebstahl am russischen Volk, Unterdrückung, Zensur und Gewalt hinweist. Die Realität, zu der auch immer mehr Gräber gefallener Soldaten gehören, zeigt die unten eingebundene Doku anhand von öfters von einem Fernsehteam besuchten Russen. Eine Familie wandert nach Israel aus, wo die Kinder sehr unter Heimweh leiden; die Mutter arbeitet weiter für ihren russischen Arbeitgeber als Übersetzerin und der Vater wird bei grosser Konkurrenz einen Job in der IT-Branche suchen; ihr Umfeld sind andere ausgewanderte Russen. Eine junge Frau ist in Russland mit TicToc-Videos bekannt; sie organisiert Proteste, zu denen immer weniger Leute kommen und verstummt schliesslich, will nicht mehr telefonieren; ihre Lebenszeichen sind harmlose Postings.

Wie es Russen geht

Es gibt auch den Unterstützer der „Militäroperation“, der glaubt, dass Russland von der Ukraine bedroht wurde und Putin handeln musste. Zwei seiner Mitarbeiter sind an der Front; einer ist noch dort, der andere kehrt im Lauf des Jahres verwundet zurück. Am nächsten Friedhof war zuerst eine Reihe mit den Gräbern von Soldaten, jetzt sind es schon zwei. In Moskau ging das Leben zunächst normal weiter, dann machte sich auch der Rückzug westlicher Firmen bemerkbar; freilich besteht manches unter anderem Namen weiter („Stars Coffee“ war einmal Starbucks). Die Verteidiger Putins im Westen werden all dies nicht wahrhaben wollen oder finden die Quelle fragwürdig, da Mainstream. Doch sie selbst recherchieren ja nicht kritisch, sondern betrachten Putin als Opfer des Westens; Hinweise auf Oligarchen oder St. Petersburger Mafia werden mit einem „Wir wissen eh…“ weggewischt. Nur dass niemals ein Artikel oder ein Video folgt; man macht auch z.B. als Selbstbestimmtes Österreich keine Veranstaltung dazu, es kommt nicht vor in Reden bei Kundgebungen. Wenn jetzt in der „Financial Times“ gemeldet wird, dass Russland rund 40 bis 50 % aller Geldflüsse mit dem Rest der Welt über die Raiffeisen Bank International abwickelt, könnten tkp.at und andere ansetzen. Denn Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder ist auch Milizbeauftragter des Bundesheers, Aufsichtsratsvorsitzender des „Kurier“ und Stellvertreter des Strabag-AR-Vorsitzenden Gusenbauer. Man stelle sich bloss mal vor, Peter Pilz hätte Clemens Arvay und nicht Norbert Darabos via „Kurier“ gedroht, ihn verleumdet und mit manipuliertem Beweismaterial zum Eurofighter-Bauernopfer gemacht…

