Heuchler gegen Andi Babler

Ideologische Auseinandersetzungen kann man nicht via Twitter führen. Und doch versuchen es manche, wenn es um Andi Babler als Kandidat für den SPÖ-Vorsitz geht. Sie ziehen sich daran hoch, dass Babler mit dem mittlerweile zurückgetretenen Vorsitzenden der SPÖ Schwechat David Stockinger verbunden ist. Dieser posierte 2019 in sowjetischer (NKWD-) Uniform und versteht Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, nun macht er den Abgang „wegen Russlandnähe“. Stockinger ist bei der Telekom beschäftigt, die in Belarus nach wie vor präsent ist. Wir sehen schon, dass wir mit Heuchelei zu tun haben und gar nicht zu Fragen der Ideologie kommen.



Auf Twitter weist Manfred Juraczka von der ÖVP darauf hin, dass Stockinger Babler im Landtagswahlkampf 2023 unterstützte, als Franz Schnabl Spitzenkandidat war. Da setzte der weit hinten gereihte Babler auf eine Vorzugsstimmenkampagne und die Mobilisierung nahm im Grunde schon vorweg, was jetzt stattfindet, ein bisschen wie eine Generalprobe. Juraczka blendet aber aus, dass er selbst im Golfklub Fontana für Siegfried Wolf tätig ist, dem Geschäftspartner von Oleg Deripaska. Da Wolf auch Aufsichtsrat bei Porsche ist, gestaltete die Porsche Media & Creativ GmbH eine Kampagne für den Golfclub, die zu Porsche gehört; die PMC „holte sich“ den Club als „Kunden“, wie es verschleiernd im „Standard“ heisst. Siegfried Wolf bot Putin an, für ihn gegen entsprechende finanzielle Mittel die russische Autoproduktion unter den jetzigen schwierigen Bedingungen wieder anzukurbeln. 2016 zeichnete Putin u.a. Wolf und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner mit dem russischen Orden der Freundschaft aus.

Apropos Sowjet-Nostalgiker David Stockinger:

Polit-Frühstück der SPÖ Schwechat

mit David Stockinger & Andreas Babler/Landtagswahl 2023 https://t.co/C8o8jDY7rc via @YouTube — Manfred Juraczka (@JuraczkaM) April 10, 2023 Juraczka auf Twitter

Dass an David Stockinger ein Exempel statuiert wird, sieht man auch daran, dass die SPÖ Schwechat Hans Peter Doskozil unterstützt (darauf weist Babler hin), dessen Verbindung zum Kreml-Netz (also auch zu den Nachfolgern des NKWD) nicht thematisiert wird. Auch empörte ÖVPler stehen für Verlogenheit, denn Ex-Politiker wie Sebastian Kurz und Gernot Blümel wurden wie Thomas Schmid von Personen gefördert, die man dem verdeckten russischen Einfluss zuordnen kann. Etwa Wolfgang Schüssel, der übrigens von Wolf ein Grundstück im Nobel-Wohnpark Aqualina bei Ebreichsdorf kaufte, auf dem nun ein Landhaus steht. Oder Michael Spindelegger, der für den ukrainischen Putin-Oligarchen Dmytro Firtash tätig war und Hans Jörg Schelling (ehemals Berater der Gazprom für Nord Stream 2); mit diesem Personenkreis inklusive Wolf ist auch Wolfgang Brandstetter verbunden. Seit neuestem gibt es sogar Tweets zu Stamokap, der These vom Staatsmonopolitischen Kapitalismus, in dem fast alles in Händen einer Finanzoligarchie liegt. Ist es aber blosse Beschreibung, oder ein Wunsch, oder die Absicht, Staatsmonopole wie UdSSR und DDR auch dort zu schaffen, wo dies nicht sinnvoll ist?

STAMOKAP steht für die Endphase des ach so geliebten Kapitalismus.

Die ÖVP/FPÖ und NEOS sind nur zu blind das Ende zu sehen geschweige denn zu akzeptieren. pic.twitter.com/KUXHWVwBTy — felix kochanski (@KochanskiFelix) April 10, 2023 Stamokap-Diskussion auf Twitter

Babler weckt jedenfalls Hoffnungen und ruft Ablehnung hervor, die aber wieder Leute mobilisiert, die an Veränderung glauben (sonst würde man ja nicht so heftig auf ihn reagieren). Bei Corona vertritt er im Wesentlichen das Gleiche wie Pamela Rendi-Wagner und Doskozil, was ihn mit Natascha Strobl verbindet. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Machen wir was….„, der sich um Bablers Website und die Finanzen seiner Kampagne kümmert. Sie kommt wie einige andere von Theorie und Ideologie und muss sich auch nie widersprechender Realität stellen. Babler und anderen in öffentlichen Ämtern bleibt da hingegen nichts anderes übrig. Strobl attackierte z.B. all jene, die die Methoden von Wahlkampfberater Tal Silberstein kritisierten, als „antisemitisch“; auch mich, wo ich mich dafür nicht nur wegen 2017, sondern auch wegen 2006 und den Folgen interessierte. Mit so einer Fanbase wird Babler noch Probleme bekommen, wofür der „Fall Stockinger“ nur ein kleiner Vorgeschmack ist. Am 12. April 2023 findet eine Programmpräsentation Bablers in Traiskirchen statt, die man ab 18 Uhr per Livestream verfolgen kann. Einigen geht Bablers früheres Bekenntnis zu aktiver Neutralitätspolitik ab; außerdem war er 2011 für die Abschaffung des Bundesheers und 2013 für die Beibehaltung der Wehrpflicht.

Handwerklich gut gemacht: Biografische Erzählung zu Beginn, Hobby-Platzierung (St. Pauli), bisschen Common Man, Eigenschaften wie Zuhören und „bei den Leuten draußen“, Gesprochenes mit Bildern verknüpft, direkt mit Zuschauer*innen, politische Linie. #SPÖpic.twitter.com/osTfjYQRYT — Raffaela (@DieRaffa) April 10, 2023 Babler-Clip

Doch auch bei Doskozil muss man genau hinsehen, wenn es um Sicherheitspolitik geht; Pamela Rendi-Wagner hat zu diesem Bereich keinen Bezug und ist ohnehin ins Hintertreffen geraten. Natürlich wird nicht nur gegen, sondern auch für Babler geheuchelt. Dann nämlich, wenn Unterstützer durchaus in der Lage waren, Zustände innerhalb und außerhalb der SPÖ zu beeinflussen, sich aber zu wenig darum bemühten. Auch „gewöhnliche“ Parteimitglieder darf man nicht ganz aus der Verantwortung nehmen, da sie sich meist an „Mächtigen“ orientieren und selten Kontra geben. Doch die Diskussion verläuft bis jetzt generell zu oberflächlich und berührt Hintergründe kaum. Man müsste sich z.B. konkret ansehen, wofür Seilschaften der Sozialistischen Jugend stehen, über die auch Alfred Gusenbauer Karriere machte, dem man mehr als bloss „Russland-Nähe“ nachsagen kann, was nicht nur in der Partei weitreichende Auswirkungen hat.

