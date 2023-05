Corona: Frauen in der Impffalle

Frauen sind weit stärker als Männer vom Post-Vac-Syndrom betroffen, wie man Nachwirkungen vielerlei Art der Corona-Impfungen inzwischen nennt. Der deutsche Anwalt Tobias Ulrich, der auch in der 153. Sitzung des Corona-Ausschusses zu Gast war, spricht bei Bild TV davon, dass sich aufgetretene Impfschäden zu 75 % auf Frauen und zu 25 % auf Männer verteilen. Wir sind damit auch sofort bei Gendermedizin, weil Frauen gerne mit Psychopharmaka abgespeist werden und behauptet wird, sie würden sich etwas einreden. Dies ist nicht Gender in dem Sinn, dass biologische Anzeichen für einen Herzinfarkt bei Frauen anders sind als bei Männern, was oft bedeutete, sie nicht zu erkennen; auch „die Impfung“ kann geschlechtsspezifische „Nebenwirkungen“ haben. Es ist eher Gender als soziales Geschlecht, das bestimmte Erwartungen an die biologische Geschlechtszugehörigkeit knüpft. Daran muss man in Zeiten erinnern, in denen uns eingeredet wird, man könne das Geschlecht eh beliebig wechseln.



Frauen berichten, dass sie von Arzt zu Arzt pilgerten, bis endlich einer oder eine bereit war, den Zusammenhang zwischen Impfung und Beschwerden einzugestehen. Das kann mit Gender zu tun haben, während sich bei Männern fragt, ob sie Impffolgen wegstecken wollten oder sofort an Männerschnupfen dachten. Die unterschiedliche Biologie führt auch dazu, dass Frauen zeitweise robuster sind als Männer, sich dann aber einiges in der Menopause ändert, und zwar auch „wegen Corona“. Doch diese wird immer noch von vielen Ärzten praktisch als Krankheit behandelt, gegen die Frauen doch Medikamente nehmen sollten. Vielleicht sind wir bei Corona mehr denn je in unserem bisherigen Leben gefordert gewesen zu sagen, „Nein danke, ich denke selbst!“.

Dieses Schild verwendete ich bei Demos in Wien, als die Regierung im November 2021 verkündete, dass es eine Impfpflicht geben wird, die dann im Jänner 2022 vom Parlament beschlossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt kamen einige Frauen aus der Frauenszene zu den Kundgebungen, die dafür von anderen angefeindet wurden. Denn es wurde seitens „Feministinnen“ ohne die geringste Auseinandersetzung einfach hingenommen, dass alles umzusetzen ist, was von oben mit dem Label „Corona“ vorgegeben wird. Dies steht natürlich im Widerspruch zu Slogans wie „Mein Körper gehört mir“, Englisch „My body my choice“ aus dem Kampf um Schwangerschaftsabbruch. Ich wollte nicht nur darauf hinweisen, sondern mir war klar, dass wir alle wieder mehr mit den Menschen (Männern und Frauen) zu tun haben werden, die sich impfen lassen. Wir wurden zwar massiv ausgegrenzt und durften damals in Wien kaum Geschäfte betreten, vieles war für uns oft limits, etwa Weihnachtsmärkte oder Kinos. Doch weil die Anzahl der Geimpften – kein Wunder angesichts von Propaganda und Druck – die der Ungeimpften bei weitem übersteigt, müssen wir uns wohl irgendwie mit ihnen arrangieren.

Viele medial präsente Frauen begannen einmal mit dem Anspruch weiblicher Eigenständigkeit und landeten dabei, Corona-Massnahmen und einiges andere unkritisch zu verkaufen. Zum Beispiel die Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie, die sich am Corona-Tagebuch der „Süddeutschen Zeitung“ 2020 beteiligte und die 2021 für „Brigitte Woman“ interviewt wurde, wobei es auch im Corona ging. Oder Margarete Stokowski, die Testimonial für Karl Lauterbachs Impfkampagne mit Long Covid-Beschwerden wurde. Und Natascha Strobl, die aktuell für Andreas Babler innerhalb der SPÖ wahlkämpft, der zwar an Pandemien glaubt, Corona aber bei seinen Auftritten nicht (mehr) herausstreicht. Es wären auch die Chancen für Pamela Rendi-Wagner als Ärztin, die selbst impfte, vor einem Jahr wohl grösser gewesen, an der Spitze der SPÖ zu bleiben. Bei der Entscheidung, sich impfen zu lassen oder darauf selbst unter Druck zu verzichten, spielt meist eine Rolle, was man damit nicht nur für sich selbst bewirkt. Viele enttäuschte Geimpfte sagen, dass sie andere Menschen schützen wollten; oft geht es dabei um Kinder. Doch mittlerweile ist bekannt, dass auch einige Kinder und Jugendliche unter Impffolgen leiden; die scheinbar richtige Entscheidung war also falsch.

Dass sich Lockdowns im Alltag von Frauen häufig anders auswirkten als bei Männern, verstehen natürlich auch „Feministinnen“, die nicht über den eigenen Körper bestimmen wollen. Sie aber sehen Frauen wieder einmal ungerecht behandelt, weil sie mehr Opfer in der „Krise“ bringen müssten. Auch die Zunahme von Gewalt am Arbeitsplatz trifft Frauen und wurde vor ein paar Wochen einer Tagung im ÖGB erörtert; freilich war dort tabu, an der Notwendigkeit all der „Massnahmen“ zu zweifeln. Wer mit „Corona-Aufarbeitung“ auch weiterhin von der Regierung verhöhnt werden soll, verweist gerne darauf, dass Ungeimpfte auch im Job gesünder seien, was Stress und Konflikte mit sich bringen wird wegen des Nachlassens anderer. Immerhin ist dies eine Trendumkehr, nachdem Ungeimpfte vielfach am Arbeitsplatz nicht mehr erwünscht waren. Corona spaltete und isolierte, sodass viele Menschen ihre Beziehungen zu anderen in Frage stellten und sich von Partnern, Familienmitgliedern und Freunden trennten. Beim Versuch, sich neu zu orientieren, gerieten manche auf Abwege, weil sie sich alles stringent erklären wollten weit über Corona hinausgehend.

Former Vice President at Pfizer, Dr. Mike Yeadon, on the sequence of events which led him to conclude that the so-called "pandemic" was planned and co-ordinated in advance, by unelected globalist bodies like the WHO and WEF, as a justification to deliberately depopulate the… pic.twitter.com/qDcuhNimKg — Wide Awake Media (@wideawake_media) May 6, 2023 Mike Yeadon

Mike Yeadon warnt vor den Impfschäden, die noch auf uns zukommen werden und sagt, dass er die Pandemiepläne von Staaten kannte. Doch was dann umgesetzt wurde, war darin niemals vorgesehen gewesen, sodass nach einem anderen Skript vorgegangen wurde. Wir haben es daher mit einer supranationalen Operation zu tun, so Yeadon, was Leute mit einem normalen Alltagsleben erst einmal erkennen und begreifen müssen. Es gab auch bei Frauen unterschiedliche Bewältigungsstrategien; aus beruflichem Background heraus erkannten in erster Linie Beschäftigte im Gesundheitsbereich, unter denen ja viele Frauen sind, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Manche engagierten sich intensiv wie die Ärztin Maria Hubmer-Mogg, doch Widerstand war stets männerdominiert, wenn wir ausser acht lassen, wer unermüdlich bei Demos war. Wir wurden damit getriggert, dass wir „Leben retten“ sollen – was an die „Klimakleber“ erinnert -, und wer sich entsprechend manipulieren liess, hat nur zu oft das Leben, wie er oder sie es kannte, genau deshalb verloren.



