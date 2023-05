Zum Selbstbestimmungsgesetz: Eine Frau ist eine Frau

Man möchte sich darüber amüsieren, doch dann bleibt das Lachen im Hals stecken: „Unser“ Gesundheitsminister Johannes Rauch spricht von „schwangeren Personen“, während der deutsche Justizminister Marco Buschmann zum „Selbstbestimmungsgesetz“ erklärt, dass man(n) im Verteidigungsfall der Einberufung durch die Bundeswehr nicht per Geschlechtswechsel entgehen kann. Den unten verwendeten Screenshots von Twitter kann man noch beliebig weitere hinzufügen. Doch das würde bloss ablenken davon, dass mit aberwitzigen Annahmen jenseits biologischer und sozialer Realität abgelenkt wird. Es sollen sich möglichst viele darüber ereifern, pro und contra, und noch mehr unsinnige Verfahren angestrengt und Gremien beschäftigt werden. Zugleich muss man aber darüber froh sein, dass Diskriminierung nicht mehr salonfähig ist; zugleich bleibt der Eindruck bestehen, dass mit dem Selbstbestimmungsgesetz übers Ziel hinausgeschossen wird. Hier geht es um einen Mann, der sich dann als Frau fühlt, wenn es um einen angestrebten Job als Gleichstellungsbeauftragte geht, und um einen Grünen, der auf einem für eine Frau reservierten Listenplatz kandidierte.

Das Selbstbestimmungsgesetz sieht vor, dass vor Ort entschieden wird, ob biologische Männer z.B. Zugang zur Frauensauna haben oder ins Frauenhaus aufgenommen werden. Man wälzt die Verantwortung also ab, was auch bedeutet, dass sich Frauen wehren sollen, wenn sie von einem Mann belästigt werden, der nach dem Sport mit ihnen duscht. In Deutschland soll jeder Mensch das Recht haben, einmal pro Jahr die Geschlechtsidentität zu wechseln; auch non-binär ist natürlich möglich. Es gilt auch für Jugendliche ab 14 Jahren; darunter können es Eltern bestimmen bzw. Familienrichter, wenn Kinder wechseln wollen und die Eltern das nicht erlauben. Die Transideologie ist nicht fortschrittlich, sondern das genaue Gegenteil: wenn Mädchen gerne Fussball spielen, wird ihnen so eingeredet, dass sie eigentlich ein Mann werden wollen. Es gibt jetzt schon mehr verunsicherte Mädchen, die aus Pubertätskonflikten in eine andere Geschlechtsidentität flüchten wollen, als Burschen, die zu Frauen heranwachsen möchten. Bei Erwachsenen hingegen fühlen sich öfter Männer nicht recht wohl in ihrem Körper (oder in ihrer Rolle?) als Frauen.

Ernsthafter Tweet (1)

Sarkastisch könnte man anmerken, dass bei Corona nicht der Gastwirt oder die Wirtin bestimmen durften, ob auch „Ungeimpfte“ bedient werden, sodass das Selbstbestimmungsgesetz fast einen Fortschritt darstellt. Zugleich aber wird die Absurdität noch auf die Spitze getrieben, denn während man über „das Virus“ streiten konnte, geht es jetzt um jedem vertraute biologische Realität. Auf diese wird zudem dann doch wieder zurückgegriffen, etwa wenn es um ans Geschlecht gebundene Erkrankungen gehr oder um das Unterbinden von Geschlechter-Desertion. Wie bei Corona und anderen Agenden sind Mainstream-Artikel in dogmatischem Ton verfasst, in dem Verfasserinnen und Verfasser signalisieren, auf der richtigen Seite zu stehen. Wer Bedenken äussert, wird zum Rechtsextremen gestempelt oder zur TERF – Trans Exclusive Radical Feminist. Es spielt keine Rolle, ob eine Frau sich je als radikale Feministin verstanden hat oder ob sie aktiv gegen Diskriminierung Transidenter aufgetreten ist. Es genügt schon, biologische Tatsachen zu verkünden, die wir z.B. einem Interview mit der deutschen Biologie-Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard entnehmen können. Es ist schlicht Unfug, von mehr als zwei Geschlechtern zu sprechen, da selbst die höchst seltenen Intersexuellen Merkmale beider Geschlechter tragen.



Ernsthafter Tweet (2)

Die Wissenschafterin weist auch auf den unterschiedlichen Hormonlevel hin und darauf, dass viele Mädchen in der Pubertät unglücklich sind und sie dies aus Erfahrung kennt. Es gibt feminine Männer und maskuline Frauen und generell eine grosse Bandbreite an Verhalten, was auch mit Gender zu tun hat, dem sozialen Geschlecht. Tatsächlich wurden Frauen ja erst spät an der Uni zugelassen; viele durften sich wirklich entfalten oder bekamen viele Steine in den Weg gelegt; dies soll mit der Gleichung „Transfrauen sind Frauen“ verschwinden. Paradoxer Weise geben sich Autorinnen, die stramm jede angesagte Agenda vertreten, im Gespräch oft kleinmädchenhaft mit hoher Stimme, wie wenn sie sagen würden, dass sie nicht in Konkurrenz treten mit Männern. Paul R. Hugh war leitender Psychiater im Johns Hopkins Hospital, in dem keine geschlechtsanpassenden Operationen mehr durchgeführt werden. Denn wer dies mit sich machen liess, ist danach in der Regel nicht mehr mit sich und der Welt zufrieden als zuvor; dies erinnert an kosmetische Operationen, die nichts an der Lebenssituation ändern und auch nicht verjüngen. Hugh betrachtet Transgender als psychische Störung, da eine Geschlechtsumwandlung biologisch unmöglich ist; wenn eine Magersüchtige sich im Spiegel als zu dick wahrnimmt, ist dies vergleichbar. Was Jugendliche betrifft, verschwindet der Wunsch nach einer Änderung der Geschlechtszugehörigkeit in 70 bis 80 % der Fälle. Hugh sagt zudem, dass es eine im Vergleich zum Rest der Bevölkerung viel höhere Selbstmordrate bei operierten Transgender-Personen gibt. All dies mag ein hartes Urteil sein, es zeigt aber, mit welchen Bandagen diese Auseinandersetzung geführt wird.

Zur deutschen Debatte

Man könnte natürlich meinen, dass sich jeder so nennen will, wie er möchte – aber wie sollen andere damit umgehen? In Deutschland muss man künftig mit Strafen rechnen, wenn man den Deadname verwendet, also jenen Vornamen, den Transidente hinter sich lassen wollen, ohne ihr biologisches Geschlecht zu ändern. Auch da denkt man unweigerlich an Verfahren wegen fehlender Masken oder der Teilnahme an Protesten oder eben, wenn man biologische Tatsachen nicht leugnet, sondern das bei der Geburt festgelegte Geschlecht eines Menschen offenbart. Auch wenn Transpersonen mehr Aufmerksamkeit denn je zuteil wird, sind sie mit der Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz unzufrieden, weil sie sich mit viel Misstrauen konfrontiert sehen, und natürlich werden sie politisch z.B. von den Grünen benutzt. Auch Medien steigen auf diesen Zug auf; dazu gehört natürlich, dass sich manche besonders empören. Am besten ist, auf Logik und Nüchternheit zu setzen: Warum werden eigentlich keine Frauen zu Männern, um etwa bei Schwimmbewerben anzutreten, wohl aber umgekehrt? Man konnte beim Vienna City Marathon vor einer Woche beobachten, dass einige Frauen vielen Männern und Frauen davonliefen. Der schnellste Mann kam aus Kenia, ebenso die schnellste Frau, die rund zehn Minuten mehr für die Strecke benötigte. Wären es Deutsche, könnten sie jedes Jahr das Geschlecht wechseln, sodass ein zur Frau erklärter Mann Frauen und Männer auf die Plätze verweist, während die als Mann geltende Frau unter ferner liefen landen würde.



Tessa Ganserer



Tessa (Markus) Ganser war zuerst grüne Landtagsabgeordnete in Bayern und kandidierte dann auf einem für eine Frau reservierten Listenplatz bei der Bundestagswahl 2021. Ganserer heiratete und zeugte zwei Kinder, lässt jedoch den Personenstand auf weiblich ändern. Ganserer findet das mit Operationen verbundene Procedere inklusive Gutachten entwürdigend (siehe Interview) und bleibt daher körperlich ein Mann (wie Monika Dinner, die dafür eine Vorkämpferin ist). Es wäre sicher falsch, sie auf queere Themen zu reduzieren, da sie schon lange bei den Grünen ist und sich u.a. mit Umweltfragen befasst. Die Initiative Geschlecht zählt kritisiert das Selbstbestimmungsgesetz auch mit absurden Beispielen: so wird ein Vergewaltiger, weil er ganz unproblematisch das Geschlecht „ändern“ kann, leicht zur Vergewaltigerin. Medien wären dazu verpflichtet, so einen Täter als Täterin zu bezeichnen. Klassische Transsexuelle, die sich körperlich an ihre empfundene Geschlechtsidentität anpassten, lehnen die Transgender-Lobby ab, für die Transfrauen Frauen gleichzusetzen sind. Nach wie vor sind geschützte Bereiche für Frauen notwendig, und doch folgen einige Frauenvereine und Politiker:innen wie Ricarda Lang von den Grünen dem Dogma, dass Transfrauen wie biologische Frauen zu behandeln sind.

Pro Choice-Kundgebung 2022

Es ist auch unverfroren, von schwangeren „Personen“ zu sprechen, weil so ausgelöscht wird, was Schwangerschaft für Frauen bedeutet. Verglichen mit Minister Rauch legte eine Rednerin bei der oben gezeigten Kundgebung noch einen Gang zu, weil sie beim Thema Abtreibung von schwangeren Männern sprach. Auch heute sind die Konsequenzen einer Schwangerschaft weitreichend, doch früher starben viele Frauen im Klndbett. Zum Beispiel die Feministin und Autorin Mary Wollstonecraft, deren Tochter Mary Shelley mit „Frankenstein“ berühmt wurde. Oder die Malerin Paula Modersohn-Becker, deren tief erschütterter Ehemann sich vorzustellen versuchte, was sie noch alles schaffen, welche Länder sie besuchen hätte können. Was, wenn wie in „1984“ die Geschichte umgeschrieben wird und diese Frauen zu Personen oder gar transident werden? Übrigens wurde einst der inzwischen veraltete Begriff Hysterie unter anderem mit Scheinschwangerschaften in Verbindung gebracht und kommt von der Gebärmutter. Es scheint, dass Frauen wieder einmal zurückstecken sollen, wie bei Masseneinwanderung, die ihre Sicherheit gefährdet, oder bei Corona-Massnahmen, die ihr Recht auf Selbstbestimmung angriffen. Und nun müssen sie Transfrauen, die sich ganz easy zu Frauen erklären können, als ihre Schwestern betrachten, mit denen sie solidarisch zu sein haben. Natürlich wird wir bei Corona Kommunikation erschwert; jetzt muss man halt aufpassen, wie man jemanden anredet, den wir aufgrund äusserer Merkmale einem Geschlecht zuordnen (es besteht die Gefahr des Mis-Gendering).

