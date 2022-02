Öffnung! Welche Öffnung? Freiheit! Welche Freiheit?

Angeblich sind wir jetzt wieder „frei“, doch die österreichische Regierung hält wie einige andere am C-Narrativ fest. Besonders wichtig ist ihr bei der Botschaft, dass sie uns jederzeit wieder stärker einschränken kann, dass der Impfzwang aufrecht bleibt. Dass die Regierung nicht stärker zurückrudert, lässt aber immerhin auf anhaltenden Widerstand hoffen, der sich nicht täuschen lässt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein will den Impfzwang erst dann prüfen lassen, wenn Mitte März damit begonnen werden soll, Ungeimpfte zu bestrafen. Nicht nur deshalb sind Rücktritte angesagt und es muss auch zu vorgezogenen Wahlen kommen. „Unsere“ sogenannten „Öffnungen“ in zwei Schritten (am 19. Februar und 5. März) können wir mit der Vorgangsweise in der Schweiz vergleichen, wo ausserdem die C-Task Force Ende März aufgelöst wird.

Immerhin haben viele den Eindruck, dass die Statements von Regierungsmitgliedern geskriptet sind, etwa wenn Kanzler Karl Nehammer dauernd von „vulnerablen Gruppen“ spricht oder behauptet, „die Maske wird auch weiterhin unser treuer Begleiter bleiben“. Auf C-Fakten bin ich hier immer wieder eingegangen, sodass nur erwähnt sei, dass Viren zu winzig sind, um von Masken abgehalten zu werden. Wer es aushält, kann sich die gesamte Pressekonferenz gestern in einem später eingebundenen Video ansehen; Medien behaupteten zuvor, dass wir nun unsere Freiheit wiederbekommen würden. Am vermeintlich „grossen Tag“ nach zwei Jahren Plandemie gab es eine Kundgebung vor der französischen Botschaft in Wien. Diese war zum einen ein Dank für Proteste in Paris vor der österreichischen Botschaft, als bekannt wurde, dass bei uns ein Impfzwang eingeführt wird. Zum anderen ging es aber darum, dass dieser Zwang auch für Angehörige anderer Staaten gilt, wenn diese hier leben. Damit werden Bestimmungen des Staatsvertrags auf den Kopf gestellt, die eine Gleichbehandlung aller Menschen hierzulande vorsehen, jedoch auf der Basis von Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten.

Vor der französischen Botschaft

Es sieht so aus, als werde der Impfzwang in Deutschland noch aufgeschoben, doch die Angriffe auf Gegner des C-Narrativs sind überall ähnlich; die Reaktionen der Medien auf die Schweiz sind jedoch zurückhaltend. Bei uns werden Hoffnungen geschürt, dass alles vorbei sei, wenn man sich der korrupten ÖVP entledige; damit spielt auch die FPÖ. Bei Kundgebung und Demo am 16. Februar erging sich Organisator Martin Rutter geradezu in Superlativen, als sei das Agieren der ÖVP wirklich einzigartig und stünde ganz alleine da. Man muss jedoch die Rolle gewisser Personen über Jahre und Jahrzehnte betrachten, um einschätzen zu können, was vor sich geht. Dabei sollte uns auch stutzig machen, dass diese fast durchwegs C pushen, etwa Peter Pilz und Mainstream-Mitarbeiter. So werden Enthüllungen über den ehemaligen und stets berüchtigten Kabinettschef im Innenministerium Michael Kloibmüller gespielt. Zugleich aber wird weiterhin die Rolle des unsäglichen ehemaligen Kabinettschefs im Verteidigungsministerium Stefan Kammerhofer gedeckt. Dieser wurde, obwohl (weil?) er illegale fremde Befehle auf dem Rücken der Minister Norbert Darabos und Gerald Klug ausführte, von Christian Kern zum Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB gemacht. Weil sich Hochverrat immer lohnt, bleibt dies auch bei Kerns Nachfolger Andreas Matthä so, der zum Freundeskreis von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gehört. Mit Kern ist Matthä im Kuratorium der Austrian Chinese Business Association, in dem auch unter anderem Landeshauptmann Peter Kaiser, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christoph Matznetter sitzen. Beim privaten Treffen mit Mikl war auch der Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer Gerald Gerstbauer, der wie Kern, Kaiser, Matznetter, Luger mit Alfred Gusenbauer und Gabriel Lansky verbunden ist.

Damit ist die Aufzählung von „rotem Gsindl“ im Netzwerk von Mikl-Leitner aber nicht komplett, denn man muss auch an Sigmar Gabriel denken, den Geschäftspartner von Werner Faymann. Alle Elemente, die jetzt auch uns in die Irre führen sollen, lassen das gesamte Kartenhaus einstürzen, wenn sie auch auf Eurofighter angewandt werden. Da ist etwa wie bei der BVT-Affäre bei ÖVP-Korruption die Rede von der „guten“ Korruptionsstaatsanwaltschaft oder man begeistert sich für „Aufdecker“ Peter Pilz, weil bei ihm drei BMI-Handys landeten, die eigentlich vernichtet werden sollten. Die WKStA hat aber mit Johannes Zink den gleichen Anwalt wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Pilz selbst, wobei Zink auch beim Angriff von Doskozil mit Pilz-Unterstützung auf Airbus dabei war. Bis heute ist nicht geklärt, wie der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich im Sommer 2016 bei Pilz landete. Damals war GECKO-Leiter Rudolf Striedinger, der nun Generalstabschef werden soll, Chef des Abwehramts und hätte Alarm schlagen müssen. So aber wurden die Weichen gestellt für das Vorgehen gegen Airbus – übrigens mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers – und für einen zweiten Eurofighter-U-Ausschuss. In diesem wurde dann behauptet, ein Entwurf zum Eurofighter-Vergleich sei „plötzlich“ nach zehn Jahren in einem regelmässig geleerten, einst von Kammerhofer benutzten Schrank „gefunden“ worden, sodass Pilz damit auftrumpfen konnte. Man verschleierte Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich und tunkte Darabos ein, der den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Ausstiegsverhandlungen beauftragte und dies nie widerrief. Weder der UA noch später die Justiz waren an Zeugen für Darabos‘ Abschottung und Kammerhofers Agieren interessiert; Abwehramtschef Striedinger hätte wissen müssen, dass Darabos auch bedroht und überwacht wurde und wird.

Ohne Worte!

Es liegt ja nicht nur wegen Pamela Rendi-Wagner und Impflotterie-Doskozil auf der Hand, dass die SPÖ zu jenen Seilschaften gehört, die jetzt mittels C eine Agenda umsetzen. Nach der oben gezeigten PK gab der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig selbst eine, in der er strengere C-Regeln für die Bundeshauptstadt verkündete. Ausserdem wird jetzt geklagt, was ein Wegfall von scheinbaren Gratistests für das Labor Lifebrain bedeuten würde. Mit Steuergeld wird so SPÖ-Spender Michael Havel finanziert, der lange Hans Peter Haselsteiner und damit auch Alfred Gusenbauer als Partner hatte. In der Sprache von Geheimdiensten boten Regierung und GECKO am 16. Februar einen „limited hangout„, indem sie eingestanden, was nicht mehr zu übersehen ist, zugleich aber von den wahren Hintergründen ablenkten. Wo sie uns also eine „vorsichtige“ und „vorläufige“ sogenannte „Öffnung“ wegen Opikron verkauften, soll weiterhin verschleiert werden, dass C immer rein politisch war. Wer uns das Verhalten plausibel erscheinen lassen soll, absolviert nicht zufällig diverse Medienauftritte.

Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallat

Maria Rauch-Kallat soll glaubwürdig wirken, weil sie einmal Gesundheitsministerin war; doch ihre Auftritte gehören zu jenen, die bei vielen Menschen zum „Erwachen“ beitragen. Auch hier sind die Verbindungen interessant, denn ihr Gatte Alfons Mensdorff-Pouilly hatte mit der Beschaffung der Eurofighter zu tun. Er gehört jetzt dem Aufsichtsrat des Investmentfonds C-Quadrat mit Alexander Schütz an, dessen Gattin Eva Exxpress.at herausgibt. Auch Karl-Heinz Grasser, der bei der Beschaffung der Jets ebenfalls eine Rolle spielte – und wie Gusenbauer am liebsten russische MiG-29 gekauft hätte – war einmal im AR von C-Quadrat und zwar als dessen Vorsitzender. Alexander Schütz kooperierte mit der chinesischen HNA Group, ist wie Siegfried Wolf ein Vermieter des Oligarchen Dmytro Firtash und hatte mit Wirecard zu tun. Wir gehen jetzt natürlich auch weiterhin auf die Strasse, mit einigen zentralen Events in Wien und überall im Land. Der „limited hangout“ mit „milden Verläufen“ bei Opikron wirkt wie üble Verarsche angesichts nicht mehr zu leugnender Impftoter.

Plakat in Wien

Das Plakat von Patricio Handl fiel mir unter mehreren auf einen der vielen leerstehenden Geschäftslokale in Wien auf. Doris Dörrie beteiligte sich an einem C-Tagebuch der „Süddeutschen Zeitung“ und steht dafür, dass man die meisten „Linken“ heutzutage eher vergessen kann (was auch für viele deklarierte Feministinnen gilt). Warum aber dann für uns relevant sein soll, was „Linke“ als „limited hangout“ über ÖVP-Korruption veröffentlichen, sollte mal jemand erklären. Denn auch hier werden wesentliche Puzzleteile ausgeblendet, die man ja nur anfügen muss. Dann sieht das Kräfteverhältnis auch ganz anders aus, während jetzt noch darauf gebaut wird, dass uns halt die SPÖ als Alternative verkauft werden kann. Was wäre wohl, wenn wir Tag und Nacht vor dem Bundeskanzleramt demonstrieren? Wahrscheinlich könnten wir noch besser nachempfinden, wie es jetzt vielen Menschen in Kanada geht.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zur Änderung des Sozialversicherungsgesetzes, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

