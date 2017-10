Silberstein-Affäre: Kurz und Kern sind im Visier

Zwar werfen SPÖ und ÖVP einander unfaire Methoden im Wahlkampf vor, doch in Wahrheit sind beide im Visier des Ex-SPÖ-Beraters Tal Silberstein. Man muss eigentlich bis zum Wahlkampf 2006 zurückgehen, als Gusenbauer Schüssel mit Silberstein besiegte, doch auch der Mai 2016 war ein Wendepunkt. Hier löste Christian Kern Faymann ab, der 2008 auf Gusenbauer folgte, dessen Ablöse systematische Demontage voranging, deren „Masterminds“ nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind. Man schrieb seinen Abgang eher denen zu, die in der SPÖ auch mit Kritik in Erscheinung traten, als bereits heftig an seinem Sessel gesägt wurde. Damals wurde im Grunde unter Beweis gestellt, dass auch Österreich verdeckt operieren kann. 2016 wurde dann Faymann demontiert, weil er vom „refugees welcome“-Kurs abrückte, und ÖBB-Chef Christian Kern wurde Kanzler. Er arbeitete darauf hin, war jedoch mit dem Netzwerk von Alfred Gusenbauer eng verbunden, der ihm dann auch Tal Silberstein als Berater empfahl. In der ÖVP läuteten so oder so die Alarmglocken,sodass ein inzwischen geleaktes Strategiekonzept zur Ablöse von Parteichef Reinhold Mitterlehner durch Jungstar Sebastian Kurz entwickelt wurde

Es wurde dem „Falter“ vor ein paar Wochen zugespielt – die SPÖ wollte dann Aufklärung über den „Putsch“ in der ÖVP -, dessen Redakteurin Barbara Toth jetzt besorgt twittert: „ @ oevp will 15. 10. zur Volksabstimmung darüber machen, ob #wir die Silbersteins in Österreich wollen‘ # diesilbersteins # woranerinnertdas“ Ich antwortete Toth, die auch ein Waldheim-Plakat von 1986 postet: „gemeint ist # silberstein als katsa, der im übrigen auch @ KernChri schadet“ Es geht ganz nüchtern um hoheitsstaatliche Aufgaben wie das Duchführen demokratischer Wahlen ohne (verdeckte) Einmischung von außen, egal wer sich einmischt. Das muss neben der Bundesregierung auch alle Parteien auf den Plan rufen und die Justiz beschäftigen. Es ist bekannt, dass Silberstein dem Mossad zugerechnet wird und manche in der SPÖ dies seit dem Wahlkampf 2002 wissen. Angeheuert hat ihn allerdings Christian Kern, dem dann zunehmend unwohl wurde, weil er nach rechts gerückt werden sollte und sich für aberwitzige PR-Aktionen hätte hergeben sollen. Berichten zufolge schüchterte Silberstein Leute im Kanzleramt und in der SPÖ ein, sein Wort war „Gebot“ für den Kanzler.

Er wurde in der ORF-Pressestunde am 8.10. darauf angesprochen und meinte, dass schon er selbst entscheidet und es immer diverse Vorschläge gibt, er sagt, das mache ich nicht und damit sei es erledigt. Hingegen fragt er sich, wieso jeder Plakatentwurf, jeder Slogan, einfach alles gleich bei den Medien und dem politischen Gegner landete. Aber er distanziert sich von Rudi Fussi, der sich als „Politikberater“ verkauft und ohne Honorar „Textbausteine“ zu Kern-Reden beitrug, Fussi – dem Kern nicht mal mit der Kneifzange mailen dürfte – macht jetzt dem Kanzler angelastete Schlagzeilen, weil er Anna L. bedroht hat, die als Übersetzerin in der Kommunikation mit Silberstein mitmischte. Auch wenn er, um Kern zu schaden, als „Kanzlerberater“ verkauft wird, ist er Kern-Gegner, denn er war einer der Adressaten jenes Dossiers, in dem Kern im Februar 2017 als „Prinzessin“ mit „Glaskinn“ beschrieben wurde, informierte den Kanzler aber nicht über das Papier. Kern wurde wohl negativ dargestellt, weil er dem Agentenführer Silberstein zu wenig tough erschien.

Silberstein kommunizierte hinter dem Rücken Kerns, den er eigentlich gegen stolzes Honorar beraten sollte, mit fragwürdigen Gestalten wie Fussi oder Peter Puller, der eine „Parallelstrukur“ für schwarze Propaganda via Facebook aufbaute. Fussis politische Söldnerlaufbahn hat, welch eine „Überraschung“ Konnex zu Gusenbauer u.a. rund um das Thema Eurofighter. Silberstein soll der SPÖ am 25. Jänner eine auf Kurz ausgerichtete Neuwahlstrategie präsentiert haben, die Kern ganz anders als auf dem Plakat oben inszeniert hätte. Am 9. Februar verschickte Robert L., Ex-Gusenbauer-Sprecher und jetzt Sprecher der Signa-Holding mit „Gusi“ im Aufsichtsrat das berüchtigte „Dossier“, welches bei näherer Betrachtung eine Umorientierung auf Doskozil vermuten lässt (L. ist seit dem Wahlkampf 2002 mit Silberstein befreundet, der bei Wien-Besuchen immer in Signas Park Hyatt abstieg) . Kern wollte sich offenbar nicht siehe Sujets als Law and Order-Typ verkaufen lassen, ist hingegen mit Kindern als ehemaliger Alleinerzieher glaubwürdig. Es ist klar, dass er so wirken will, als habe er die Zügel in der Hand; wenn man aber weiss, dass Norbert Darabos seit dem Silberstein-Wahlkampf 2006 unter Druck ist, hält man alles für denkbar.

Der SPÖ vorgeschlagene Kampagne

Der Fokus der medialen Aufmerksamkeit hat sich von Kern und Kurz und deren Inhalten zu Randfiguren verlagert, die beide in Geiselhaft nehmen sollen. Auch das weist auf eine Geheimdienststragie hin, zumal Silberstein ja dem Mossad zuzurechnen ist. Jeder läuft Gefahr, Mitspieler wider Willen zu werden, gerade weil viel an Emotionen geschürt wurde.Man muss sich fragen, ob es tatsächlich eigene Gefühle sind oder man nur reagiert nach dem Skript eines anderen. Man muss sich einen Überblick verschaffen und entscheiden, was man fördern oder zurückweisen will und kann dann reagieren. Die meisten lassen sich mitreissen, wenn auf die richtigen Knöpfe gedrückt wird, sie attackieren oder verteidigen, sie spotten und kapieren nicht, dass sie die Wahl im Interesse einer fremden Macht beeinflussen. Kurz und Kern müssten gemeinsam dagegen auftreten, auch wenn das bedeutet, dass die SPÖ die Schuld auf sich nehmen muss, Silberstein engagiert zu haben und ihm so Zutritt zu verschaffen. Allerdings lassen sich Laien bis auf Ausnahmen zuerst von Geheimdiensten täuschen, zumal Medien lange nur freundlich über Silberstein berichteten, während ich seit Jänner auf den Mossad-Konnex, „Our Brand Is Crisis“ und regime changes verweise (und noch viel länger auf Druck auf Darabos).

Was Silberstein im Jänner anbot, zielte auf eine Mehrheit von SPÖ, Grünen und NEOS ab; dies thematisierte ich hier im März ohne Kenntnis dieser Pläne, weil ich mir seine Firma bei anderen Einsätzen ansah. Die Grünen haben Recht, wenn sie jetzt sagen: „Es braucht in den letzten Tagen des Wahlkampfs von SPÖ und ÖVP eine Rückkehr zu politischem Anstand und staats- wie demokratiepolitischer Verantwortung. Wir Grünen kennen hier keine Schadenfreude – an diesem Wahlgemetzel leidet ganz Österreich.“ Allerdings waren sie es, wo ich unter massiven Anfeindungen lernte, wie leicht Geheimdienste eine Partei beinflussen und steuern können, was sie bis heute tabuisieren. Wenn Kern beteuert, dass sein Wahlkampfteam viel grösser ist als die im Kontext Silberstein genannten Namen, so ändert dies nichts daran, dass man mit wenigen Personen, Manipulation und ohne Skrupel eine groß Organisation kapern kann. Kurz wiederum muss sich fragen lassen, warum Justizminister Brandstetter duldet, dass die Justiz Anzeigen zu den Folgen des Silberstein-Wahlkampfes 2006 bis dato nicht behandelt hat; da geht es um das Verteidigungsressort, den Druck auf Darabos usw.