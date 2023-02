Bemerkungen zu Seymour Hersh und Nord Stream

Der amerikanische Journalist Seymour Hersh behauptet basierend auf einer anonymen Quelle, dass die USA mithilfe von Norwegen Nord Stream gesprengt hätten. Wenn Cui Bono eine Rolle spielt, ist dies tatsächlich eine Möglichkeit, wird aber niemals offiziell bestätigt werden. Hersh spricht von Navy-Tauchern, die ihren Befehl von Präsident Joe Biden im Rahmen einer CIA-Operation bekommen hätten; die Rohre wurden dann per Fernzündung zerstört. Dass es sich um einen sogenannten „state actor“ handeln muss, lag eigentlich sofort auf der Hand. Es würde nicht nur mit einem Anschlag der USA auf Russland einhergehen, sondern auch die Interessen des NATO-Partners Deutschland verletzen (und kann kein Bündnisfall sein). Medien, die scheinbar eine Alternative darstellen, greifen es begierig auf und bringen auch unkritisch wie tkp.at die chinesische Position. Das seltsame Desinteresse der deutschen Regierung an einer Aufklärung trägt natürlich das Ihrige zu Spekulationen bei. In den Reaktionen, die skeptisch bis ablehnend sind, wird auf frühere Verdienste von Hersh verwiesen, der nicht immer Journalist, sondern bei der Wahl 1968 Sprecher des demokratischen Senators Eugene McCarthy war.

Viel später warf man ihm vor, dass er zunehmend anonyme Quellen heranzog, sich alles letztlich auf diese zurückführen liess. Es ist nicht mehr so, dass sein Nord Stream-Text nur in seinem Blog zu finden ist, da ihn z.B die „Junge Welt“ (einst DDR) veröffentlicht. Wenn man nach Videos mit ihm sucht, stellt man fest, dass die jüngsten vier Jahre alt sind (eines davon werde ich noch einbinden). Auch wer Vorbehalte dem „Standard“ gegenüber hat, sollte in diesem Fall den Artikel über Hersh lesen, da einige Details zusammengetragen wurden, mit denen sich auch die weiter befassen sollten, die ihm aktuell glauben. Auf der positiven Seite stehen Hershs Arbeiten zum Vietnam-Krieg (Stichwort Massaker von My Lai) und zu Watergate, später dann bei Abu Ghraib wird es schon strittig; er kooperierte auch mit dem ehemaligen CIA-Agenten Robert Baer. Im Jahr 2016 sollte Hersh die Diskussion zum Screening des Films „The Magnitsky Act – Behind the Scenes“ moderieren, bei dem sich sachliche Fehler eingeschlichen haben sollen und Sergej Magnitsky eher als Komplize denn als Opfer des russischen Regimes erscheint. Magnitsky war Rechtsberater von Bill Browder, der mit Edmond Safra 1996 Hermitage Capital Managment gründete, und starb in einem russischen Gefängnis (hier der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa dazu, der Giftanschläge überlebte).

Wer sprengte die Pipeline?

Bei Hermitage war auch Beny Steinmetz an Bord, den wir von seinen Deals mit Rene Benko, Alfred Gusenbauer und Tal Silberstein kennen. Und bei Watergate ist interessant, dass der Einbruch bei den Demokraten am 17. Juni 1972 erfolgte, als Richard Nixon von einem Gipfel in Moskau von 22. bis 30. Mai mit Leonid Brewschnew zur Unterzeichnung des ABM-Vertrags (Anti-Ballistic Missile Treaty) zurückgekehrt war. Das FBI wollte mehr Befugnisse gegenüber amerikanischen Bürgern wegen „arson bombings“, also Brandanschlägen von „domestic terrorists“. Dies verweigerte Nixon, doch das FBI sollte schliesslich die Weathermen überwachen, die auch mit dem Umfeld der RAF zu tun hatten und in gewisser Weise wie diese eine Radikalisierung des SDS darstellten. In der Gegenwart bleibt Hershs Version von der Nord Stream-Sprengung mit einer einzigen Quelle im Bereich des Vagen, wo Pro und Contra zu seiner Person und zu einem „state actor“ nach Wahl die Hauptrollen spielen. Natürlich kommen auch Personen namentlich vor wie Bidens aussenpolitische Berater und es wird auf existierende Gremien und Einheiten verwiesen (so machen es auch andere). Daher wird Hersh auf den ersten Blick viele überzeugen, die angesichts ihrer gewachsenen kritischen Haltung zur US-Aussenpolitik einen zweiten Blick nicht mehr für notwendig erachten. Doch Hersh spricht dauernd von „the source“, die offenbar überall Einblick hatte und die er vermeintlich auch dadurch schützt, dass man sie nicht zuordnen kann. Es geht im Grunde um zwei Fragen: Wie sieht seriöse Recherche aus? Und was tun Geheimdienste eigentlich? 2004 wurde in einer Besprechung von Hershs Buch „Chain of Command. The Road From 9/11 to Abu Ghraib“ festgestellt, dass jede von ihm aufgestellte Behauptung auf einer anonymen Quelle basiert und zu einer weiteren führt; auch mysteriöse Dokumente finden ihren Weg zu Hersh, die nie gezeigt werden. Hersh müsste für dieses Buch Quellen bei nicht weniger als 30 Regierungen gehabt haben. Diese kommen daher als „ein CIA-Analytiker“, jemand aus diesem oder jenem Land, was an die Masche von Benjamin Fulford erinnert, den auch bei uns einige glaubwürdig finden.

Seymour Hersh vor vier Jahren

2023 geht es um eine einzige Quelle; zumindest hätte er eine zweite von der ersten unabhängige Quelle heranziehen müssen, heisst es; dass dies nicht geschah, spricht nicht gerade für ihn. Immerhin stellt Hersh einen Gegenpol zu Marie-Agnes Strack-Zimmermann dar, die Russland verantwortlich macht, werden manche meinen. Der frühere Navy Seal Aubrey Davis hält es für nicht gerade schlau von Joe Biden, Andeutungen zu Nord Stream zu machen; es gibt mehrere Staaten, die ein Motiv hatten, wobei so eine Operation aber schwer verdeckt durchgeführt werden kann. Im Kreml (Sprecher Dmitri Peskow) sagte man eh schon, dass es die Anglosachsen waren, was man ruhig auf die Amerikaner reduzieren kann. Unter den Filmdokumenten von Richard Nixon auf Youtube gibt es auch ein Gespräch zu den Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion aus dem Jahr 1983. Damals standen einander Ronald Reagan und Juri Andropow gegenüber; sicherheitspolitisch drehte es sich u.a. um ICBM (Intercontinental Ballistic Missile). Nixon warnt, dass (nuklearer) Krieg zu wechselseitiger Zerstörung führt (mutual assured destruction = MAD, eine wahrlich passende Abkürzung) und sagt, dass die Sowjets immer nach Schlupflöchern Ausschau halten; von Vereinbarungen müssen sie selbst profitieren; die Amerikaner müssen Subversion und Gewalt verhindern. Wir sehen unten Aussenminister Anthony Blinken, dessen Vorfahren u.a. aus Ungarn und der Ukraine kommen; er gehört mit Victoria Nuland und Jake Sullivan laut Hersh zu Bidens Kernteam bei der Entscheidung über die Sabotage der Pipeline.

Anthony Blinken

Hersh geht oberflächlich auf Nord Stream und Gazprom ein; es ist spannend zu sehen, wie viele seine Enthüllungen gut finden, aber nie bereit waren, sich etwa mit meinem Artikel über das Netzwerk der Gazprom auseinanderzusetzen. Hersh nimmt Bezug auf die 1970er Jahre, also auf seine Zeit als Aufdecker beim Vietnamkrieg und bei Watergate; bei Nord Stream sollen Operationen mit Tauchern im Kalten Krieg Vorbild gewesen sein. Mögliche russische Motive zieht er nicht in Betracht und auch seine Fans erinnern sich nicht an Fälle gedrosselter Gaszufuhr nach Europa (Stichwort dafür ist wiederum die Ukraine). Duma-Sprecher Wjateschlaw Wolodin vergleicht Joe Biden jetzt wegen Nord Stream mit dem „Terroristen“ Harry S. Truman, der Atombomben auf Japan abwerfen liess. Ein theoretischer Grund für die USA, Nord Stream zu sprengen, würde dem Kreml und seinen Fans im Westen überhaupt nicht ins Konzept passen. Nämlich, dass so russischer Subversion ein Schuss vor den Bug verpasst wird, was freilich heuchlerisch wäre, da es diese auch in den USA und UK gibt, was u.a. mit Politikern, Banken, Beratern, Briefkastenfirmen und Anwälten zu tun hat und destabilisiert. Meinte Blinken dies, als er zu Außenminister Alexander Schallenberg bei dessen Besuch in Washington meinte: „Ihr seid neutral, ohne neutral zu sein.“? Tatsächlich gibt es ein weitverzweigtes und einflussreiches Kreml-Netz bei uns, das wir aber aus eigenem Interesse zerschlagen müssen, keinesfalls gemäss Vorstellungen der USA. Man findet einige Videos von Alternativmedien, die Putin mehr oder minder anhängen, zu Hersh und Nord Stream. Doch es gibt auch den Clip unten von einem Treffen zwischen Angela Merkel und Donald Trump, die beide mit dem Kreml-Netz verbunden sind (Trumps Connections kommen auch hier vor)

Merkel und Trump

Widmen wir uns abschliessend noch der Frage, was Geheimdienste eigentlich wirklich tun bzw. warum Leute für sie arbeiten. Seymour Hersh brachte übrigens Robert Maxwell mit dem Mossad und dem israelischen Atomprogramm in Verbindung und enthüllte 1974 eine „riesige CIA-Operation“ in den USA gegen die Antikriegsbewegung. Man spricht von MICE – money, ideology, coercion, ego, wie das Deutsche Spionagemuseum erklärt. Es kommen in der Regel mehrere Motive zusammen, und unter Erpressung können wir uns Kompromat vorstellen oder auch informationen über schmutzige Deals; man muss auch nicht unbedingt etwas über jemanden in der Hand haben. Der KGB setzt(e) auf Perspektivagenten, die durch die Institutionen marschieren, auf Unterstützer, die z.B. Unternehmer und Philantrophen sind und wissen, was sie tun; sie weisen auch auf zu rekrutierende Personen hin. Beliebt sind auch Ahnungslose (nützliche Idioten), die in ihrer Naivität oft mehr bewirken als der vielleicht eher vorsichtige aufgestiegene Perspektivagent. Es scheint, dass Ideologie eine wichtige Triebfeder ist für willige Putin-Unterstützer, denen gar nicht bewusst ist, dass sie Ideologie vertreten; auch reflexhafte Putin-Gegner können dazugehören. Bei Hersh könnte man sich vorstellen, dass er aus Enttäuschung über die amerikanische Außenpolitik ideologisch geprägt wurde und auch das Ego als einst gefeierter Investigativjournalist wesentlich ist (Ego, Ideologie und Geld sieht man etwa bei Daniele Ganser). Hershs Quelle kann vorgeben, für die USA zu arbeiten und in Wirklichkeit zwei Herren dienen – es wäre pure Spekulation, doch es ist einiges denkbar, auch dass ein Text über ihn verbreitet werden sollte, wer auch immer diese Idee hatte.

