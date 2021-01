Wollt Ihr den totalen Lockdown?

Es gibt viele engagierte Psychologen und Psychotherapeuten, die in dieser Situation wirklich hilfreich sind, aber auch diejenigen, denen es nur darum geht, dass sich ihre Klienten mit sog. Corona-Massnahmen abfinden. Gerade der Bereich der psychischen Gesundheit ist ein weites Feld, wie ein Experiment von Psychiatern zeigte, die u.a. vorgaben, Stimmen zu hören, um selbst behandelt zu werden. Man kann alles, was mit Corona gerechtfertigt wird, auch aus der Perspektive der Auswirkungen von „Massnahmen“ auf Psyche, Physis, Beziehungen und Wirtschaft bewerten. Manche meinen daher auch, dass Lockdowns töten, und zwar bei uns. Es ist bekannt, dass Millionen Menschen in ärmeren Ländern als Folge „unserer“ Lockdowns sterben, was jedoch kein Thema ist für jene „Menschenrechts-NGOs“, die beim Anblick von Fotos aus einem Flüchtlingslager virtuell kollabieren.

Man mag es kaum glauben, aber als Nächstes wird eine B 117 genannte britische Corona-Mutation durchs Dorf getrieben. „Deutschland“ (made in China?) überlegt schon einen totalen Lockdown, inklusive öffentlicher Verkehr und Industrie. Viele halten auch da noch blosse Torheit der Regierenden für möglich und wollen sich mit diesen mittels geistreicher Kommentare matchen. Wir befinden uns aber mitten in einem hybriden Krieg, an den wir uns insofern anpassen müssen, als dass wir diese Realität erkennen. Es fällt auf, wie gelassen manche damit umgehen, dass sie von Social Media gebannt werden und vollendete Tatsachen geschaffen werden. Ein Beispiel ist Anwalt Rudy Giuliani, der von YouTube zu Rumble wechselte und aktuell Videos und Fotos aus dem US-Capitol analysiert. Zwar kann man seine Schlussfolgerungen durchaus nachvollziehen, doch es geht auch darum, wie er das Internet nutzt, während manch Jüngere noch zögern. Es ist verständlich, dass viele jetzt zu Gab und Telegram wechseln wegen der „Purge“ auf Twitter, aber man sollte seine Kräfte einteilen. Sich nur gegenseitig bestärken bringt wenig, wenn die Agenda in der Offline-Welt weiter vorangetrieben wird.

Viele verzweifeln, weil ihr Umfeld immer noch alles glaubt, und sei das auch noch so grotesk. Zugleich fällt allen die Decke auf den Kopf, wenn Städte halb ausgestorben wirken und kleinere Gemeinden erst recht. Dass selbst so Offensichtliches wie ein „totaler Lockdown“ noch von Politik, Medien, Experten gepusht werden kann, hat zum Teil mit Obrigkeitshörigkeit zu tun. Selbst langjährigen Freunden oder Verwandten hören viele nicht zu, wenn diese z.B. sagen, dass Viren immer schon mutierten und es auch immer Coronaviren gab. Oder dass nicht jede „Impfung“ auch tatsächlich eine ist bzw. dass der PCR-Test eigentlich gar kein Test ist. Der deutsche Arzt Thomas Quak postete diese Darstellung auf Twitter, die erklärt, warum viele auf der rationalen Ebene verraten nicht ansprechbar sind. Denn es wird ihnen Scheinrealität vorgegaukelt, durch die sie permanent traumatisiert werden; gleichzeitig sollen sie sich vor einem Corona-Papierdrachen fürchten, um den wahren Drachen des Great Reset nicht wahrzunehmen.

Dies macht auch deutlich, warum Psycho-Profis oft nicht damit umgehen können, denn sie sind auch auf gleichberechtigte Gesprächsbasis und wechselseitigen Respekt für die jeweiligen Bedürfnisse gepolt. Es ist für sie meist unvorstellbar, dass Kräfte mit voller Absicht Traumata erzeugen, um Menschen an ihrem eigenen Untergang mitwirken zu lassen. Es sind ja kollektive Bewusstseinsveränderungen, denen man sich nur in Selbstheilung entziehen kann. Traumatisierte brauchen jemanden, der ihnen Glauben schenkt, sodass es wenig Sinn macht, andere überzeugen zu wollen, nur weil man sie lange kennt. Hingegen gibt es viele, die einander in ihren Wahrnehmungen bestätigen können, sich aber bisher kaum oder noch nie begegnet sind.

Wir werden dann auch leichter damit fertig, dass es Initiativen wie Zero Covid gibt; ein Ding der Unmöglichkeit, weil es immer Coronaviren gab und auch deswegen absurd, weil es ja nicht um die Pest geht. Weil eine der Abwehrreaktionen das Fragmentieren ist, sollte man auch Fakten über die Personen recherchieren, die immer vorne dabei sind, wenn uns etwas oktroyiert werden soll, denn wir sollen das Gesamtbild nicht erkennen. Julia Schramm fiel u.a. dadurch auf, dass sie zu Dresden 1945-2015 nur meinte, „Bomber Harris, do it again!“. Damit müsste sie sich für die Politik disqualifiziert haben, doch sie machte nicht nur die Piratenpartei unsicher. Es ist stets angebracht, nicht auf solche Provokationen einzugehen, aber sich zu fragen, warum wer was tut und dafür medial „belohnt“ wird. Wie Quak feststellt, ist das gesamte System erfasst, sodass niemand Einhalt gebietet, was über Massensuggestion, manche sagen auch Gehirnwäsche oder PsyOp erreicht wird. Nicht jeder, der doch begreift, macht freiwillig mit, wie ich z.B. hier aufzeige. Schon seit Jahren erleben manche, dass sie auf Vertuschtes stießen, das letztlich die heutige Lage vorbereiten half, wo dann aber alle lauerten und erbarmungslos gegen Dissidenten vorgingen.

Die Grafik mit den neurophysiologischen Abläufen bei Traumatisierung betraf damals einen kleineren Personenkreis weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Heute geht es um uns alle, denn wir sollen uns gewissermaßen vor einem Gartenschlauch fürchten, während uns Pythons aus dem Hinterhalt umschlingen. Es ist so betrachtet wohl klar, dass nur Wahrhaftigkeit einen Ausweg bietet, sodass ich zwar immer wieder Fakten zu Tests, Impfungen, Grundrechten usw. angeboten habe, mich aber ausserhalb des Corona-Narrativs bewege. Ich mache also keine Studien und Berechnungen zur Eindämmung von Gartenschläuchen, sondern befasse mich mit dem Python und den Schlangenbeschwörern. Dazu gehört auch, sich zu fragen, ob jene „Elite“, die uns einreden soll, ein Schlauch sei eine Schlange, nicht mit den Schlangenbeschwörern verbandelt ist. Es ist auch klar, dass Veränderung nur von unten kommen kann, weil „oben“ das Gartenschlauch-Dogma überzeugend vertreten werden muss, ohne Rücksicht auf Verluste.

