Raus aus der Corona-Matrix!!!

Immer mehr Menschen erkennen, dass man sie in die Irre führt, dennoch landen sie rasch wieder bei „Fallzahlen“ und Argumentationen zu Tests und Impfungen. Wir haben jedoch keine Zeit mehr, uns nach genau zehn Monaten mit Panikmache und Lockdowns auf dieser Ebene zu bewegen, denn es geht darum, schrittweise ein neues System einzuführen, indem das bestehende zerstört wird. Auch dass alles in vielen Ländern unter dem Vorwand Corona synchron abläuft, spricht dafür; außerdem klingen die ersten Medienberichte wie jene heute und lassen erkennen, dass es sich um eine Farce handelt.

Es passiert vieles zugleich, das uns auch zeigt, wie ernst es diejenigen meinen, die einen Plan eiskalt durchziehen, der inzwischen unter seinem Namen the Great Reset bekannt ist. Wehe denen, die sich widersetzen, nicht nur, indem sie demonstrieren, sondern auch, indem sie ihr Lokal oder Geschäft aufsperren. Wir dürfen wie anderswo auch mit Repressionen gegen Kundgebungen rechnen, denn es gibt immer wieder Anzeigen und Menschen, die sich wehren, werden von Innenminister, Verfassungsschutz und üppig gefütterten Medien massiv verleumdet, ja kriminalisiert.

Bericht zum 10.01.2021

München kann überall sein…

Es bringt auch bei der Art der Berichterstattung nichts, in der Matrix zu verharren und sich bloss zu empören, da wir uns selbst Öffentlichkeit verschaffen müssen. Genau genomme8n sind wir bereits massiv präsent, wenn man alle Tweets, Facebook-Postings, Telegram-Gruppen, Videos und Blogs zusammenzählt. Gerade deshalb fürchten uns „Journalisten“, die ebenso wie Politiker lieber ihre Grossmutter verkaufen würden als den Weg zu einem globalen Überwachungsstaat ohne jede persönliche Freiheit zu verlassen. Sie sind alle zutiefst korrupt, gnadenlos und nicht selten kriminell oder an der Grenze dazu. Niemand im Mainstream oder in der Politik ist integer, manche tun zwar so als ob, knicken aber sofort ein, wenn man sie leicht anstupst. Dies kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern ist Folge eines jahrelangen Zersetzungsprozesses, der auf vielen Ebenen stattfand. Ein Resultat ist, dass einige Akteure immer mehr wie neben der Spur wirken, sich in bizarre Maßnahmen- und Machtfantasien versteigen. Man kann dazu nicht mehr sagen, als dass wir es mit Psychologischer Kriegsführung zu tun haben; auch das sollte man schlicht begreifen, statt mit Einwänden zu kommen, die in normaler Realität berechtigt wären, nicht aber, wenn wir umfassend getäuscht werden.

Man kann im Grunde kaum mehr offline sein, w8ill man gegen neue Schrecken unter dem Deckmantel Corona gefeit sein. Was „Österreich“ betrifft, wird gerade dort massiver als sonstwo Propaganda betrieben; dafür gibt es auch üppige Förderungen der Bundesregierung, d.h. der dazu nicht befragten Steuerzahler. Nun ist in Großbritannien die Rede davon, dass die Leute niemanden mehr privat treffen sollen und überhaupt nur mehr einmal pro Woche rausdürfen. In Deutschland wurde ein 15 km- Radius beschlossen, der wohl auch Demos verhindern soll; mit Kindern Rodeln zu gehen ist beinahe schon ein Verbrechen. Es ist anzunehmen, dass Kurz und Co. sich anderswo Grauslichkeiten abschauen; daher gilt nach wie vor Kurz muss weg! und dass wir eine neue Regierung brauchen. Wir können uns nicht vom dem abkoppeln, was in den USA passiert, denn auch wenn Donald Trump Fehler machte, wird es mit Joe Biden und Kamala Harris erst so richtig schlimm.

Zwar pushte auch Trump „die Impfung“, doch Biden/Harris sind dem Great Reset und China verpflichtet. Man sollte realistisch sein, und doch haben die Menschen nicht Unrecht, die in den USA bisher eine letzte Bastion gegen globalen Kommunismus mit Big Tech-Oligarchie sahen, wobei diese zuerst in den USA entstanden ist. Wenn nun Trump auf Twitter gesperrt wurde und Parler, wohin viele dann auswichen, abgeschnitten wurde, sprechen manche von einem Coup. Es ist hybrider Krieg, zu dem ja auch die Corona-Farce gehört, die nicht nur die US-Wahlen beeinflusst. Eigentlich sollte uns das Bundesheer schützen, doch da dessen Befehlskette schon vor Jahren gekapert wurde, arbeitet es eifrig mit an der Vernichtung Österreichs. Wenn uns mit Corona Angst eingejagt wird, ist dies irrational und soll von dem ablenken, was wir wirklich fürchten müssen und was mit diesem Deckmantel passiert. Es ist nicht die Zeit für Flucht, sondern für Widerstand. Denn sonst wird uns alles genommen, und dies durchaus auch in materieller Hinsicht. Alle „Corona-Massnahmen“ sollen nur vorbereiten auf globale Diktatur mit digitaler ID ohne auch nur einen einzigen freien Schritt mehr.

