Widerstand gegen „neue Normalität“

The 2017 attack on the Capitol pic.twitter.com/SHNXwUy9ja — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 12, 2021

In diesen Tagen verstehen mehr Menschen, dass es nie um ein Virus ging; wer das schon länger erkannt hat, ist entsetzt, wie eiskalt die wahre Agenda durchgezogen wird. Dabei kann allen Orientierung bieten, wenn man Zusammenhänge ausserhalb der Corona-Matrix darstellt; ausserdem kann man denen, die noch daran glauben, mit vielen Beispielen zeigen, wie absurd alles ist. Denn viele sind noch darin gefangen, Statistiken und Massnahmen zu bewerten, Widersprüche aufzuzeigen und es eben nicht als PsyOp zu erkennen, denn man rechnet normaler Weise nicht mit derlei Perfide. Ich weise hier auf ein Video von Jürgen Höller hin, der sich ansehen wollte, wie es denn heuer um Corona-Hilfen für Selbständige bestellt ist. Und siehe da, offenbar sind Lockdowns in Deutschland bis Ende Juni geplant, was freilich auch den Untergang der Wirtschaft. Er fragte sich auch, warum Markus Söder bei einem sog. Corona-Fall in seinem Umfeld nicht in Quarantäne musste. Söder ist ein absoluter Scharfmacher , doch für ihn gelten andere Regeln, da er ja nur einige Minuten mit jemandem sprach, sich ergo nicht angesteckt haben konnte. Es sind solche Geschichten, die viele empören, von denen man verlangt, dass sie sich jeder Willkür klaglos unterwerfen. Deshalb ist es auch wichtig, dass jeder selbst Stellung bezieht, was auch mit einem spontanen Handyvideo erfolgen kann. Man sollte eigentlich verlangen können, dass uns vom Staat mit Steuergeld unterstützte Mainstream-Medien objektive Infos anbieten, auf die wir uns verlassen können. Die Realität ist aber Propaganda , bei der manchmal ein wenig zurückgerudert wird, um weiter die Kontrolle zu behalten. Netzwerke und Seilschaften, die am Tag X für das Märchen vom Killervirus parat standen , habe ich recherchiert; welche Methoden angewandt werden können, um alle in vielen Ländern gleichzuschalten, zeigt Amazing Polly in ihrem Video.Es ist starker Tobak, wie sie einen Bogen spannt von Nashville über Pornografie zu Jeffrey Epstein und dem NXIUM-Kult , aber er muss eine Erklärung für die Gleichstellung aller wichtigen Akteure in vielen Ländern geben. Das darf man sich nicht eindimensional vorstellen, doch es funktioniert auch bei uns nach dem gleichen , international vernetzten Schema. Auch durch die QAnon-PsyOp auf Abwege geführt glauben viele, dass es immer um Minderjährige geht, doch auch heimliche homosexuelle Beziehungen, Affären aller Art, Korruption und Spionagetätigkeit will niemand öffentlich breitgetreten haben.

Auch 2017 war das Capitol im Visier

Es ist verführerisch, sich eher mit Vorgängen in den USA als bei uns auseinandersetzen, doch wir müssen hier Widerstand leisten. Sie können aber gut als Anschauungsmaterial dafür dienen, was alles möglich ist und dass nichts so ist, wie es scheint. Eine hervorragende Analyse der Ereignisse des 6. Jänner 2021 finden wir wiederum bei Amazing Polly , die wie rund 70.000 andere Accounts von Twitter entfernt wurde. Es wird deutlich, dass es Provokateure gab, die andere dabei mitrissen, sich Zutritt zum Capitol zu verschaffen; es ging drinnen aber weniger um Kontrolle als um eine Art Hooliganism. Zugleich aber waren viele wie Touristen bei einer Führung hinter Absperrungen, die nur aus Stricken bestanden. Polly weist darauf hin, dass Nancy Pelosi und Mitch McConnell (schon ihre Wikipedia-Einträge sprechen für sich) der Capitol Police , deren Chef nach den Ereignissen zurücktrat, die Anweisung gaben, keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen vorzusehen.

Analyse von Videos aus dem Capitol

Pelosi wollte Trump unbedingt des Amtes entheben, ja dafür auch das Militär heranziehen, weil gerade er, der keinen Krieg begonnen hat, Atomwaffen (gegen den Iran) einsetzen könne. Seltsamer Weise fehlte sie dann aber im Capitol , während Trump in Texas auftrat, aber nicht die mitreissende Rede hielt, die viele erhofften. Vielleicht können wir kurz zusammengefasst sagen, dass eine Aktion vorbereitet wurde, die begann, als Trump noch rund 2 Kilometer entfernt sprach. Es ging darum, von seiner Rede abzulenken, die Beratungen des Electoral College zu unterbrechen und dann Joe Biden zum Sieger zu küren. Es fällt u.a. auf, dass das Capitol nicht als Crime Scene behandelt wurde und zumindest drei Anführer als BLM/Antifa-Aktivisten wurden. Dies erkannten auch einige, doch ihre Warnungen wollten manche nicht hören; es hätte wohl noch mehr passieren sollen. Man kann aber auch nicht leugnen, dass es QAnon-Anhänger gibt, die vollkommen abgedriftet sind, was letztlich dann auch alle diskreditieren soll, die Trump unterstützen. Dies sieht dann danach aus, als ob eine ausweglose Falle aufgebaut wurde, was wir uns für unsere Situation merken sollten.

Heimliche ÖVP-SPÖ-Koalition?

Der ehem. Generalstabschef des #Bundesheers, General i.R. Edmund Entacher hat sich heute in der Stadthalle testen lassen. Für den Ablauf war sein Sohn verantwortlich: Hauptmann Martin Entacher, als Milizsoldat Kommandant der 1. Jägerkompanie im Jägerbataillon Wien 1. pic.twitter.com/JDYz5Z7Pif — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) January 12, 2021

Einige Menschen sind fassungslos über das Verhalten von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, bei der man den Lack des aufgebauten Images wie bei Bundeskanzler Sebastian Kurz bröckeln sieht. Die SPÖ stellt unter diesen Bedingungen keine Alternative dar, wobei Rendi-Wagner wohl schon in Vorbereitung auf die Plandemie Parteichefin wurde. Es ist anzunehmen, dass jemand anderer nicht blindlings auf den Great Reset zusteuern würde; auch mit der FPÖ in der Regierung gäbe es wohl Probleme. Man konnte Strippenzieher im Hintergrund schon viel früher erahnen, da die Befehlskette im Bereich Landesverteidigung gekapert wurde. Es ist beim Bundesheer tabu, darüber zu reden, dass „Corona-Massnahmen“ nicht vor hybrider Bedrohung schützen, sondern selbst diese sind. Wir sollten uns nicht wundern, dass dies auch kein Thema ist für den ehemaligen Generalstabschef, den wir unten beim Massentest sehen.

Tweet des BMLV-Sprechers

PS: Vernetzung und Solidarität sind wichtiger denn je – in diesem Sinne freue ich mich über eure Anrufe unter 066499809540 Liebe Grüsse, Alexandra Bader