Syrien und die Kriegspropaganda

Der Mainstream kommt nicht nur unter Druck, weil er noch so absurde Behauptungen der britischen Regierung im Fall Skripal unkritisch verbreitet. Denn gerade wird wieder heftig Propaganda für die White Helmets in Syrien gemacht, wie man z.B. in der Zeit im Bild im ORF um 17 Uhr am 8. April sehen kann (Moderatorin ist Nadja Bernhard, früher mit „profil“-Herausgeber Christian Rainer liiert). Aufnahmen zeigen bevorzugt Kinder, aber auch Erwachsene, die mit Wasser übergossen werden, was offenbar (wann?) die Auswirkungen von Giftgas lindern soll. Es ist ein Muster, das sich stets wiederholt und bei immer mehr Menschen großen Argwohn hervorruft. Auf der ORF-Webseite wurde die Überschrift inzwischen zu „Derzeit keine unabhängige Bestätigung“ geändert, im Text sind jedoch die mit der Al Nusra-Front identen „White Helmets“ ebenfalls die Quelle: „Von den Weißhelmen veröffentlichte Videos zeigten am Boden liegende und sich krümmende Opfer mit gelblicher Haut und Schaum vor dem Mund. Andere Bilder zeigten, wie Mediziner reglosen Kindern Sauerstoffmasken aufs Gesicht drückten.

‚Es war entsetzlich. So viele Menschen rangen nach Luft‘, berichtete Weißhelm-Rettungshelfer Firas al-Dumi der Nachrichtenagentur AFP aus Duma. ‚Die meisten starben sofort. Die Mehrheit waren Frauen und Kinder.'“ Wir haben in wenigen Sätzen wieder einmal alles, was Bashar al-Assad und seinen Verbündeten Wladimir Putin als Oberbösewichte brandmarkt. Abseits des Mainstream sind aber die Namen mancher „White Helmets“ nicht so sehr als „Retter“ bekannt, sondern weil sie mit abgeschnitteten Köpfen posieren. Auch weil sich inzwischen herumgesprochen hat, dass die vermeintlichen „Helfer“ Terroristen sind, heftet man ihnen andere Organisationen an, um ihre „Glaubwürdigkeit“ zu steigern, siehe wiederum ORF: „Die Hilfsorganisationen Syrian American Medical Society (SAMS) und Weißhelme sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von 49 Todesopfern nach einem Giftgasangriff auf die von Rebellen gehaltene Stadt Duma in der seit Monaten umkämpften Region Ostghuta. Das syrische Ärztenetzwerk Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) ging von mindestens 150 Toten aus.“ Man lässt jetzt bei den Links die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ weg, die zu Mittag noch aufgelistet wurde und schreibt: „Es gibt keine unabhängige Bestätigung für die Berichte und das Video- und Bildmaterial, das die Folgen des behaupteten Giftgasangriffes zeigen soll.“

Die ersten beiden ORF-Versionen

Der investigative Journalist Rick Sterling (Mitglied des Syrian Solidarity Movement) beschrieb die „White Helmets“ bereits im US-Wahljahr 2016 als Propagandatool britischer und amerikanischer Geheimdienste. Was er damals darstellte, ist genau das Schema, das wir auch jetzt beobachten können: „PBS broadcast a story titled ‚Repeatedly targeted by airstrikes, Syrian doctors feel abandoned.‘ The story features video from the ‚White Helmets‘ along with photos from the reported April bombing of Al Quds Hospital. Currently there is a huge media campaign around the situation in Aleppo. Syrian American doctor Zaher Sahloul, of the Syrian American Medical Society, has been interviewed extensively on mainstream media as well as DemocracyNow with widespread promotion in Truthout and other sites.“ Zu DemocracyNow sei bemerkt, dass hier auch der berüchtigte Regime Changer George Soros zu den Förderern gehört, wenngleich manches schon sehenswert ist. Es ist kein Zufall, dass Sahloul sich sehr für eine „No Fly Zone“ in Syrien einsetzt, was de facto einem Ruf nach US-Bodentruppen gleichkommt; er wandte sich da ja auch an Präsident Obama. Natürlich forderte auch Hillary Clinton eine „No Fly Zone“ und diverse „NGOs“ und Kampagnenorganisationen als Fronts der Kriegstreiber, wie wir es bereits von Libyen kennen. Es gab auch einen Brief an Präsident Barack Obama, der wohl von einer Lobbyfirma verfasst wurde, was uns an PR im Vorfeld des Golfkriegs 1991 erinnert. Bei Propaganda darf auch das Atlantic Council mit seiner vorgelagerten Seite Medium.com nicht fehlen, schliesslich heisst gegen Assad immer auch gegen Putin.

Atlantic Council bedeutet auch Verbindung zu Crowdstrike und damit zu Google, zur Clinton Foundation und zu andauernden Versuchen, Präsident Donald Trump (und europäische Politiker) ins russische Eck zu stellen. Dies geschieht übrigens auch mithilfe der Firma Orbis, die Christopher Steele nach seinem Ausscheiden aus dem MI 6 gründete und für die auch Sergej Skripal und sein früherer MI 6-Führungsoffizier Pablo Miller arbeiten. Neben scheinbaren Menschenrechts-NGOs sind auch harmlos klingende Ärztevereinigungen mit Vorsicht zu genießen, wie man etwa bei Medecins Sans Frontiers sehen kann, die auf kritische Fragen zu ihrer Syrien-Agenda nicht antworten. Gründer Bernard Kouchner ist „natürlich“ Soros-affin und musste die französischen Sozialisten verlassen, als er Außenminister in der Regierung von Nicolas Sarkozy wurde. Inzwischen sind die Sozialisten dank der „Bewegung“ des Globalisten Emmanuel Macron massiv dezimiert, und Sarkozy wird ein Strick gedreht aus Wahlkampffinanzierung durch Gaddafi im Jahr 23007, den er dann verraten hat. Dass Sarkozy Präsident werden konnte, lag auch an seinem Stiefvater Frank Wisner Jr. von der CIA, sodass einige ihn selbst dem amerikanischen Geheimdienst zuordnen.

Man sollte auch nicht vergessen, dass neben Bill Clinton und seinem Berater John Podesta auch Bernard Kouchner mittels Kosovokrieg den Begriff der „humanitären Intervention“ prägte. MSF werden immer wieder dazu verwendet, Propaganda gegen Regierungen zu machen, die nicht ganz auf Linie sind, wie man dank Mainstream merken kann. Auch Amnesty International tritt oft mit Kriegspropaganda gerade gegen Syrien in Erscheinung. Was Union of Medical Care and Relief Organizations betrifft, bezieht man sich hier auf die „White Helmets“, wie der ORF zu erwähnen vergisst. Statements etwa der UOSSM Deutschland machen deutlich, dass es auch hier um die Anti-Russland-Agenda geht. Zu diesem Netzwerk gehört auch die Syrian American Foundation und die Syrian British Medical Society, die mit der Syrian American Medical Society verwandt sein muss. Im Oktober 2015 schrieb Tony Cartalucci in seinem Blog zu Berichten, dass ein Spital von Assad-Truppen angegriffen worden sei: „The ‚clinic‘ in question was allegedly run by the Syrian-American Medical Society (SAMS), which according to their website is a multi-million dollar US-based NGO, provided with full support by the US State Department.

Das Netzwerk von UOSSM

Upon SAMS‘ website is even a video by US Ambassador to the UN Samantha Powers, hailing SAMS as one of her ‚personal heroes.‘ SAMS has played an instrumental role in using its alleged medical work to support terrorist organizations seeking to divide and destroy Syria and help disseminate propaganda peddled by the US State Department itself in attacking and undermining the credibility of the Syrian government in Damascus. This includes repeating the State Department’s unfounded narratives regarding ‚barrel bombs‘ and the use of ‚chlorine gas‘ by the Syrian government.“ Jetzt fehlt noch die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, die der ORF heute dann doch lieber weggelassen hat und zu der Cartalucci meint: „Of course the so-called Syrian Observatory for Human Rights is actually a single individual named Rami Abdel Rahman, who is admittedly sympathetic to those seeking the division and destruction of Syria.

Rami Abdel Rahman is also based in the UK, so is not actually ‚observing‘ anything in Syria. He himself has been observed coordinating his activities with the Foreign and Commonwealth Office in London.“ Da man nicht weiss, ob nicht doch mehr als eine Person im fernen UK „observieren“, nennt Hartmut Beyerl einen Beitrag „Die Drei von der Beobachtungsstelle„. Wann immer Opferzahlen im Mainstream genannt werden, war diese „Front“ die Quelle, auch als behauptet wurde – um „Flüchtlingsströme“ nach Europa anzuheizen -, dass türkische Soldaten Syrer beim Grenzübertritt erschossen hätten. Bei Veterans Today wurde im Oktober 2016 das Zusammenspiel zwischen Beobachtungsstelle und Syrian American Medical Society so dargestellt: „The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights and local Syrian coordination committees reported that Russian and regime warplanes have bombed one of Aleppo’s central hospitals on Saturday for the second time in four days.

The attack resulted in the hospital shutting its services. The Syrian American Medical Society, which supports the hospital, said it had been struck by barrel bombs. M10, the city’s main trauma hospital, in eastern Aleppo, was struck as the United States and its allies urged Russia to halt the bombing and reach a diplomatic resolution. A doctor at the hospital told the Aleppo Media Center, an activist collective, that thousands of people were treated in the compound in the past adding that two people were killed in Saturday’s airstrikes and several were wounded.“ Da fehlten dann wirklich nur mehr die „White Helmets“, die dann aber 2017 zu Oscar-Ehren kamen (auch der ORF freute sich), da ein (Propaganda-) Film über sie ausgezeichnet wurde; in Gegenwart einer weiteren False Flag, nämlich von „Bana aus Aleppo„. Allen Propaganda-Stunts iśt gemeinsam, dass sie endlos weiter ausführt werden, als ob nicht die Bevölkerung zunehmend ihren Unmut kundtäte.

Ein echter syrischer Arzt

Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer sind bekannt für ihre öffentlich-rechtlichen Programmbeschwerden in Deutschland; die letzte befasst sich mit Ost-Ghouta und der ARD-Tagesschau, wo die „Beobachtungsstelle“ als seriöse Quelle zitiert wird, die von Luftangriffen, Fassbomben und Artilleriebschuss auf Duma berichtet. Zwar spricht man nicht explizit von Chemiewaffen, anders als der ORF in einer seiner Online-Versionen; aber auch so gibt es genug Anlass für Kritik. Man folgte offenbar exakt „der vergifteten agitatorischen Parole“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 22.Februar 2018: „Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen Ereignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes nicht gegen Terroristen, sondern gegen seine eigene Bevölkerung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern, all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen gilt“. Dies erinnert auch Bräutigam und Klinkhammer an die Unterstützung Merkels für May gegen Putin, zumal die ARD auch aus Moskau über Syrien berichtet, nämlich in Form von Tiraden gegen russische Medien, die nun mal keine Brutkastenlügen liefern. Russische Berichterstattung klingt z.B. so: „Nun zu einem anderem Thema – die humanitäre Krise in Ost-Ghouta. In dieser Zone der Deeskalation beschießen die Kämpfer die Zivilbevölkerung. Sie benutzen die Menschen als Schutzschilder. Die Terroristen blockieren die Ausgänge der Stadt und lassen keine humanitäre Hilfe zu.“

Bräutigam/Klinkhammer stellen fest: „Es folgt das übliche propagandistische Verfahren von ARD-aktuell: Keine präzise Quellenangabe; Verkehren von Ursache und Wirkung; Konzentration auf den Schrecken anstatt auf dessen Ende; Ablenkung davon, dass nicht syrische Armee und deren Verbündete das Terreorregime in Ost-Ghouta eingerichtet und geführt hatten, sondern Dschihadisten, Kopfabschneider, Terroristen und Söldner aus aller Herren Länder; Schweigen darüber, dass deren Herrschaft mittels Mord und Totschlag von der ‚Westlichen Wertegemeinschaft’unterstützt, finanziert, bewaffnet und angeleitet worden war mit dem Auftrag: ‚Assad muss weg‘. Das geostrategische Interesse des Westens an der Eroberung und Aufteilung Syriens und seiner Ressourcen und an der Nutzung des Landes als weiteres Aufmarschgebiet gegen Russland und dessen Verbündeten blieb bei der ARD-aktuell-Berichterstattung außen vor.“ Russia Today ist natürlich wieder Russland, aber man bemerkt nicht zu Unrecht, dass Medien Vorwürfe der „White Helmets“ übernehmen und selbst die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete OPCW (UN-Organisation zur Beseitigung von Chemiewaffen) auf Jihadistenpropaganda vertraut.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass die USA einen vermeintlichen Giftgasangriff Assads symbolisch „rächten“, mit Vorwarnung, damit nur ein halbverlassenes Flugfeld erwischt wird. Danach schieden sich die Geister, ob Trump ebenso gut Schach spielt wie Putin oder ob er hoffnungslos in den Händen des Deep State ist, sodass er seine friedlichen Absichten von vor der Wahl nicht umsetzen kann. Man sollte sich aber mal vorstellen, wie Barack Obama oder auch Hillary Clinton bei beiden False Flags jetzt agiert hätten, also auch jener um Sergej und Julia Skripal. Trump will, dass US-Truppen Syrien „sehr bald“ verlassen; soll das auf diese Weise vereitelt werden, könnte man fragen. In Ost-Ghouta sind es die medial gehätschelten „Rebellen“ selbst, die Giftgas herstellen und die Zivilistinnen in Käfige sperren, um sie als menschliche Schutzschilder zu benutzen. Kein Thema ist im Mainstream natürlich auch, dass der gefürchtete IS 2009 im US-Gefangenenlager Camp Bucca sicher nicht gegen den Willen der „Gastgeber“ gegründet wurde. Wer auf Videos stößt, die von Terroristen stammen sollen, sieht dabei meist das Logo von Site eingeblendet, einer „intelligence front„, also Geheimdienst-Tarnorganisation (auch Global Research gibt sich abgeklärt).

