Fall Skripal: Unter falscher Flagge in den Dritten Weltkrieg?

Der Mainstream, die SPÖ und die NEOS bashen die Regierung, die Liste Pilz macht (zur Ablenkung?) dabei nicht mit, die Grünen schon – es geht darum, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl keine russischen Diplomaten ausweisen. Bekanntlich behauptet die britische Premierministerin Theresa May, Russland habe den aus Russland stammenden Ex-GRU-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia vergiftet. Freilich wartet man eine Untersuchung der UN-Chemiewaffen-Organisation OPCW nicht erst ab, die übrigens russische Bestände des angeblich verwendeten Nowitschok vernichtet hat. Selbst May und dann die EU sprechen nicht von russischem Gift, sondern von Nervengift eines in Russland (i.e. UdSSR) entwickelten Typs. Man kann auch sagen, dass ein IPad in Kalifornien entwickelt und in China zusammengestellt wird – aber ob das denen bewusst ist, die so im Netz surfen und auf die Medien-Scharade hereinfallen? Mainstream heisst auch Empörung auf Twitter, weil Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal bei Russia Today zitiert wird, das ja nicht CNN oder der ORF ist und nicht zur Propagandamatrix gehört.

Man findet einiges an Kritik unter dem Hashtag #Diplomaten, auch an der deutschen Entscheidung, mit May und der EU mitzugehen, jedoch ebenso Bashing von Österreich und anderen. Wer dachte. dass sich alles in der Osterwoche etwas beruhigen wird, weil ja auch Politiker mal ein paar Tage Urlaub machen wollen, wird von May eines Schlechteren belehrt. Denn es ist keine Satire, sondern bitterer Ernst, dass die Premierministerin auch zum Einsatz von Atomwaffen gegen Russland bereit ist. Dies sagte sie bereits vor Abgeordneten, die sie darauf hinweisen, dass der Gegner rund zehnmal überlegen ist. Natürlich hetzen Wall Street Journal und andere Medien, weil das Ausweisen von Diplomaten doch eine relativ moderate Reaktion sei. Freilich eine, zu der Russland auch meint, dass man eine Nuklearmacht nicht reizen sollte, wobei wohl Beschuldigungen ohne Beweise und dass viele dem hinterherrennen am meisten empören. In den USA scheint auch die Regierung mit von der Partie zu sein, zumal Donald Trump jetzt einen neuen Sicherheitsberater hat, der Erfahrung mit Kriegslügen hat (siehe Steve PIeczenik über John Bolton, der den Iran angreifen will). Im Fall Skripal wird davon abgelenkt, dass er auch für den britischen MI 6 arbeitete, mit Pablo Miller als Führungsoffizier und Christopher Steele als denjenigen, der seine Berichte auswertete – alle drei fand man dann in Großbritannien in Steeles Firma Orbis wieder, die mit dem Dossier über Trump für die Clinton-Kampagne in Verbindung steht.

Craig Murray

Craig Murray war britischer Botschafter in Usbekistan, wo in der alten Sowjetunion Nowitschok hergestellt wurde; das Land hatte dann lange einen mit den USA verbandelten Diktator. Wenn wir Craig Murray auch bei George Galloway zuhören, wird klar, dass ohne Beweise eine weitere Irak-Massenvernichtungswaffen-Story gesponnen wird, jedenfalls der Intention nach, einen Kriegsvorwand zu finden. Und es besteht auch ein gewisser Konnex zum Irakkrieg, denn ein „Mord“ (Skripal und seine Tochter leben, das vergessen Politiker und Journalisten oft) erinnert doch an einen anderen, an die Vergiftung von Alexander Litwinenko 2006 mit Polonium. Ebenfalls ein „Doppelagent“ oder Überläufer und Schauplatz war auch Großbritannien, wo einige russische Oligarchen wegen ihres Reichtums gern gesehen sind. Doch wer spann diese Story? Zum Beispiel ein gewisser Michael Ledeen (der hier James Jesus Angleton, CIA, zu Litwinenko interviewt), der früher für die CIA-Station in Rom arbeitete und selbst auf Wikipedia als einer der Falken beim Irak-Szenario beschrieben wird. Der deutsche Filmemacher Dirk Pohlmann (hier in einer sehenswerten Diskussion mit anderen Experten zu sehen) befasst sich schon lange mit dem Wirken von Geheimdiensten und weist auf „westliche“ Morde z.B. an Journalisten hin, um bei Litwinenko auf eine andere Spur zu deuten:

„Zur Erinnerung. Am Tag seiner Vergiftung, dem 1. November 2006, traf Litwinenko nicht nur die Russen Andrej Lugowoi und Dimitri Kowtun, die als FSB Agenten bezeichnet werden und als Hauptverdächtige benannt sind, sondern bereits zuvor den italienischen Juraprofessor, Nuklearwaffenexperten und Geheimagenten Mario Scaramella, eine dubiose Figur, die mit Michael Ledeen, einer grauen Eminenz von US Geheimdienstoperationen, sowie dem Chef des italienischen Militärgeheimdienstes SISMI, Nicolo Pollari, in die Affäre um die Herstellung der gefälschten Dokumente über angebliche Uranlieferungen aus Niger an Saddam Hussein verwickelt war, die als Begründung für die Irak-Invasion 2003 verwendet wurden. Scaramella war auch in den Handel mit Nuklearmaterial zum Bau einer schmutzigen Bombe involviert, offenbar ein Geheimdienstauftrag, mit dem auch Litwinenko zu tun hatte. Scaramella hatte außerdem, genau wie Litwinenko, dem italienischen Politiker Romani Prodi vorgeworfen als KGB Agent in der italienischen Politik und Regierung tätig zu sein! Scaramella wird in Italien als Person im Schattenreich zwischen Geheimdiensten und Organisierter Kriminalität bezeichnet.“ Auch an ihm wurde Polonium nachgewiesen, was uns zur Frage bringt, ob Sergej Skripal und seine Tochter wirklich mit einem Kampfstoff der Nowitschok-Reihe in Berührung gekommen sind, denn dann müssten sie und die, die sie fanden, wohl tot sein oder ums Überleben kämpfen, statt dass andere nur leicht vergiftet scheinen.

Doku über Porton Down

Das britische Chemiewaffenlabor in Porton Down (ca. 12 km von Salisbury entfernt) weigert sich trotz Druck seitens der Regierung, eine eindeutige Stellungnahme abzugeben. Dort entwickelte man VX (und testete Nervengas auch an Menschen), dessen Wirkung von Nowitschok („Newcomer“) aber übertroffen wird. Russland wird unterstellt, dass es zwar offiziell seine Bestände von der OPCW vernichten ließ, im Geheimen aber weiter an der Nowitschok-Reihe arbeite. Man sagt, dass das Gift, dessen Formel inzwischen bekannt ist, für „private“ Herstellung zu komplex ist, sodass sein Einsatz auf einen staatlichen Akteur deute. Beim Versuch, dem Irak ein Atomwaffenprogramm unterzujubeln bzw. dies zu stimulieren sollte man auch an Uranium One, die Clintons, Obama, Nordkorea und den Iran denken, denn das Muster ist ähnlich. Übrigens lobbyierte der erwähnte Prodi koordiniert vom Wiener Anwalt Gabriel Lansky gemeinsam u.a, mit Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer für Kasachstan und von Gusenbauer koordiniert für Paul Manafort, gegen den die US-Justiz ermittelt, für die Ukraine. Weil man Lansky und Gusenbauer in Österreich der Spionage für Kasachstan bezichtigte, standen den Behörden Kanzleidateien zur Verfügung, die nach dem Einstellen der Ermittlungen vom Verfassungsschutz in Kopie behalten wurden – dies löste den gegenwärtigen BVT-Skandal in erster Linie aus.

Bei Litwinenko kann also eine Rolle gespielt haben, dass er in den Aufbau einer Irak-Massenvernichtungswaffen-False Flag involviert war, was dann auf ganz andere Täter hinweist. Wie Pohlmann erwähnen auch andere abseits des Mainstream den MI 6-Konnex zu Miller und Steele sowie einen möglichen Zusammenhang mit dem Trump-Dossier, was dann wiederum den Clinton Body Count ins Spiel bringt. Ein britischer Journalist, der in Wien lebt, bezeichnete mich auf Facebook als dumm, weil ich nach der Veröffentlichung von Beweisen verlangte. Als ob ich nicht wüsste, dass manches geheim bleiben muss – aber kann man einen anderen Staat im Verborgenen anklagen, wenn man ihn zugleich öffentlich beschuldigt, dies aber nicht untermauern kann oder will? Sicher sind russische Darstellungen mit der gleichen Skepsis zu betrachten wie die anderer Staaten, wenn es um ihre Geheimdienste geht. Beteuerungen bei „Sputnik“, dass der KGB seit den 1950er Jahrren niemanden mehr getötet habe sind so abwegig wie wenn von CIA, MI6 oder auch Mossad die Rede ist – stellvertretend genannt für andere Dienste. Es gibt jedoch von Fakten über den genauen Ablauf und das Umfeld Skripals, den britische Behörden nicht als gefährdet betrachteten, einmal abgesehen auch Zweifel im Bereich der Logik.

Berichte zu Skripal analysiert

Skripal wurde von Miller angeworben und lieferte den Briten u.a. Infos, die zur Enttarnung russischer Agenten führten (immerhin 300 Namen); er wurde 2004 festgenommen, veRurteilt, inhaftiert und 2010 u.a. gegen Anna Chapman (am Flughafen Wien) ausgetauscht. Wenn Russland bzw. Wladimir Putin speziellen Groll gegen ihn hegten, haben sie viel Zeit verstreichen lassen. Russland bereitet sich gerade auf die Fußball-WM vor und wird keinerlei Art von Negativ-PR brauchen können. Zudem wird in den USA zu langsam der Fall Clinton ermittelt (wo es wirkliche „Russia collusion“ gibt), während man sich beim FBI nur ungern von einem Trump-Russiagate verabschiedet. Damit bleibt der mediale Narrativ erhalten, der sich mit jenem zu Skripal ergänzt und verstärkt. Österreich sieht sich übrigens als „Brückenbauer“ zwischen Ost und West wie in früheren Jahren; so rechtfertigt sich die Regierung. Das kann man immer noch so auslegen, als ob die Regierung sich aus Angst nicht anderen Staaten anschließt, zumal sie Mainstream-Leute schleimerisch, kriecherisch, feige nennen. Das ist jedoch dieselbe Partie, die reflexhaft Wladimir Putin mit dem Abschuss der malaysischen Boeing in der Ukraine 2014 in Verbindung brachte – und den Regime Change zuvor mit John McCain, George Soros, CIA und Co. schwärmerisch als Demokratie bezeichnete.

Oder die 2013 (und danach) Bashar Al-Assad mit einem Giftgasangriff in Verbindung brachte, der eher den gehätschelten „Rebellen“ zugeschrieben werden konnte – dass sie Bauern in einem Regime Change-Szenario waren, das zuvor u.a. in Libyen klappte und der Ukraine bevorstand, verschwiegen und deckten die Medien. Wenn man sich Ken Jebsens neues Video ansieht, indem er anhand von Beispielen aus deutscher und internationaler Politik erklärt, wie Framing wirkt, kommt auch die Oscarverleihung vor. Die Hollywood-Elite zeichnete eine Huldigung der White Helmets aus, die mal „Helfer“, mal Terroristen sind und für die „Bana aus Aleppo“ ein Ständchen (mit-)sang (sie war auch auf CNN zu sehen). Jede False Flag wird von denen (schleimerisch, kriecherisch, feige?) mitgetragen, die jetzt die Regierung bashen – sei es Bana Alabed, Aylan Kurdi, Omran Daqneesh oder die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte („Der Ein-Mann-Betrieb berichtet aus Syrien“ behauptet der „Standard“, als ob London den Standort gewechselt hat; immerhin stammen „fast alle Opferzahlen“ von ihr). Man denke einmal nach, warum Bana einen Buben im Spital besucht, der beide Beine verloren hat und dann für sie auf Englisch getwittert wird, dass sie „happy“ sei. Es geht immer darum, Bilder zu schaffen, die Militärinterventionen oder den Truppenaufbau der NATO gegen Russland rechtfertigen sollen, was den militärisch-industriellen Komplex freut, dem ja z.B. die Massenmedien gehören.

Dirk Pohlmann

Das checken auch immer mehr Menschen, sodass kein Wunder ist, wenn sie sachlichen Stellungnahmen Russlands mehr Glauben schenken als Mayscher Kriegsrhetorik. Denn Skripal und seine Tochter sind russische Staatsbürger, die Opfer eines Anschlags in Großbritannien wurden, das in Verletzung diplomatischer Gepflogenheiten Informationen über ihren Zustand verweigert. Die Leute verstehen auch, dass z.B. Hans Rauscher im „Standard“ („Unsere seltsame Schwäche für Putin„) einer definierten Agenda folgt und Bilder von Personen und Ereignissen mit kreiert, die anderswo festgelegt wurden. Diese Frage stellt sich auch bei den NEOS und bei der SPÖ, die rein zufällig beide in den letzten Jahren Tal Silberstein als Wahlkampfberater hatten, der lange für Stanley Greenberg arbeitete, der wiederum mit dem Strategen der Demokraten John Podesta verbunden ist. Damit sind wir dann wieder bei der Clinton-Achse, die im Mainstream nicht angesprochen wird. Nicht vergessen darf man auch die Grünen, wo sich Michel Reimon besonders auf Russland und die FPÖ eingeschossen hat, was bei einem „verlässlichen Verbündeten“ von George Soros (wie SPÖ-Chef Christian Kern) keine Überraschung ist. Er reiht sich da ein in die Aktivitäten des Atlantic Council und von Orbis, das eine zentrale Rolle spielt bei Anti-Russland-Stimmungsmache, und passt auch zur Clinton-(Soros-) Kampagne. Dissidenten haben es in der SPÖ übrigens schwer, wie Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos erfahren musste, als er sich 2007 gegen die von den USA geplante Raketenabwehr u.a. als „Provokation für Russland“ wandte.

Hier kommt auch wieder Podesta insofern ins Spiel, da sein Bruder Tony Lobbyist für Lockheed Martin ist, den Hersteller des Aegis-Raketenabwehrsystems, der 2003 fix damit rechnete, beim österreichischen Abfangjäger-Auftrag zum Zug zu kommen. Selbstverständlich hat man bei Lockheed, Podesta und der SPÖ im Verteidigungsressort, zum Leidwesen des Ex-Ministers, wieder die CIA an Bord. Das passt aber nicht ins Konzept des Mainstream und seiner Konsumenten, die auf „russischer Doppelagent, also waren es die Russen“ abfahren (sollen). Während man bei Journalisten (siehe nochmal Pohlmanns Kommentar) weiss, womit sie sich befassen, können wir in Wahrheit nur spekulieren, ob Skripal über etwas auspacken wollte und was das wohl gewesen sein wird. Dass höchstes Mißtrauen angebracht ist, zeigt ein Artikel bei Global Research, der daran erinnert, dass 2003 das MI 6 einen angeblichen Geheimdienstbericht zum Irak präsentierte, der aus Vermutungen von Wissenschaftern zusammengebastelt war. Man nehme ernst, was die ehemalige Kabinettschefin von EU-Kommissar Günther Verheugen (einem Kritiker der britischen und deutschen Reaktion) Petra Erler schreibt: „Gleichzeitig wird die Wirkung der Nowitschok-Gifte so beschrieben, dass bei kontaminierten Personen entweder Muskelstarrheit oder -zuckungen einsetzen und das Wasser buchstäblich aus allen Öffnungen rinnen würde (extremer Speichelfluss, Weinen). Die Skripals wurden anscheinend ohnmächtig aufgefunden und zunächst von Zeugen – nach Pressemitteilungen – für eingeschlafene Betrunkene gehalten. Wir wissen noch nichts zum Tathergang, nichts vom Motiv, nicht, welches spezifische Gift es war, und reisen auf den Flügeln der Phantasie.

Man sollte ebenfalls fragen, warum die Briten nicht den Weg wählten, der bei einer etwaigen Verletzung des internationalen Chemiewaffenverbots im Übereinkommen festgeschrieben wurde – sofortige Einschaltung der Organisation und Unterrichtung des verdächtigten Staates? Warum haben die Briten weder die Russen von Anfang an informiert (es handelt sich immerhin um russische Staatsbürger) noch das russische Angebot nach gemeinsamer Untersuchung nicht nur nicht zur Kenntnis genommen, sondern umgehend mit dem Finger beschuldigend auf Moskau gezeigt? Inzwischen ist von einer russischen ‚Aggression‘ gegenüber Großbritannien die Rede. Erst vergiften sie, dann lügen sie, schreibt die Washington Post. So wird eine ‚hohe Wahrscheinlichkeit‘ in Gewissheit umgeschrieben.“ Für „Betrunkene“ hat man jene Menschen ganz bestimmt nicht gehalten, die erwiesenermaßen mit Nowitschok vergiftet wurden, wie z.B. Andrei Zheleznyakov. Guiletto Chiesa, jener italienische Politiker und Journalist, der 9/11 im EU-Parlament diskutierte, weist darauf hin, dass ein britischer TV-Sender quasi aus heiterem Himmel eine Woche vor dem Anschlag eine Biografie des späteren Opfers ausstrahlte.

