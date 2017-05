Was bedeutet Macron als französischer Präsident?

Die deutliche 65 zu 35 Prozent-Entscheidung zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen lässt die einen jubeln und die anderen (am Verstand der Wähler) zweifeln. Nüchtern betrachtet wird aber ein Konzept durchgezogen, das in der Regel Erfolg hat und auch darauf aufbaut, als Alternative nur ein Extrem anzubieten, neben dem jeder Globalist gemäßigt und vertrauenswürdig wirkt. Da wir das Wahlergebnis nicht ändern können, sollten wir uns Parallelen zu anderen Ländern ansehen und Schlüsse auch für uns selbst ziehen. Dabei geht es unter anderem um Medien, die bei uns und anderswo mit Macron fieberten, Le Pen verdammten und sofort die bösen Russen verdächtigten, als am 3. Mai 2017 Leaks Macron betreffend veröffentlicht wurden. Da man selbst immer wieder behauptete, Russland habe Clinton und die Demokraten gehackt und konnte so auf die eigenen Narrative verweisen.

Dass der Internationale Tag der Pressefreiheit gewählt wurde, bot uns Gelegenheit, Medien beim praktischen Umgang mit Informationen zu beobachten. Statt sich über Dokumente zu freuen und sie zu analysieren, distanzierten sie sich empört davon und vermuteten die Urheber entweder in Russland oder bei der „extremen Rechten“ in Nordamerika, die so extrem nicht ist, aber halt nicht auf der Linie von Globalisten wie George Soros. Die französische Wahlbehörde ersuchte unter Androhung von Strafen, auf Berichterstattung zu verzichten, und die Medien des Landes hielten sich auch vollständig daran. Obwohl die Datenmengen spät kamen und sehr umfassend sind, wurden einige interessante Mails und Dokumente schon untersucht. So kam man etwa zu „Islamisierungsplänen“, wie polemisch genannt wird, was Macron ähnlich wie der Soros-Vasall Justin Trudeau umsetzen will.

Oder dass Macron ein Steuerflüchtling mit Offshore-Konten auf den Cayman Islands ist: Die geheimen Informanten erklärten, sie sind eine kleine Gruppe von Individuen, die mit einer Quelle auf den Cayman Inseln zusammen- gearbeitet hat. Macron soll dort eine Firma eröffnet haben die „La Providence LLC“ heisst, genau der Name der Schule die er besuchte, wo er die 25 Jahre ältere Lehrerin kennen lernte, die er später geheiratet hat und seine engste Beraterin ist. Datum der Firmengründung, 4. Mai 2012, wenige Tage bevor er von Francoise Hollande zum Berater ernannt wurde.“ Wikileaks stellt auf Twitter fest, dass eine so große Datenmenge (9 Gigabyte) für ein Fake zu aufwendig wäre und dass Papiere auf einem 100.000 Dollar-Kopierer vervielfältigt wurden, das Leak oder der Hack also recht weit oben bzw. innen angesiedelt sein muss. Solange der Begriff „rechtsextrem“ inflationär verwendet wird, ist ungeachtet konkreter politischer Aussagen und Aktivitäten die Hemmschwelle bei vielen zu hoch, anders als vom Mainstream beworben zu wählen.

Medien zu 100 % auf der Seite von Macron ist natürlich keine Beeinflussung der Wahl, während die #MacronLeaks sofort dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet wurden. Wenn aber kyrillische Schriftzeichen in den Daten gefunden werden, weist dies auch auf die von Wikileaks in #Vault7 geouteten Tools der CIA hin. Das politische Koordinatensystem ist in Wahrheit vollkommen durcheinander, wie David Berger in seinem Kommentar deutlich macht: „Während Marine Le Pen die einzige war, die vor der Islamisierung Frankreichs sowie dem Vormarsch des Antisemitismus in Westeuropa ebenso warnte wie vor dem demographischen Wandel und der Zerstörungswut, die die EU gegen Europa umtreibt, gilt Macron als die männliche, französische Version von Angela Merkel. Schon jetzt ist absehbar, dass Macron dem islamistischen Terror noch hilfloser ausgeliefert sein wird als sein Vorgänger Hollande. Nichts, was Macron vorschlägt, kann den Niedergang der französischen Wirtschaft und der französischen Gesellschaft umkehren.“

Berger lässt den französischen Professor Guy Milliere u.a. so zu Wort kommen: „François Fillon hatte ein glaubwürdiges und kohärentes Programm für die Erholung des Landes, aber er konnte kaum darüber sprechen. Seine Kampagne versank rasch in einem Skandal um gefälschte Arbeitsverträge. Er stellte sich als ein tadelloser Kandidat vor, doch er erschien nicht ganz so ohne Tadel. Ein vor kurzem veröffentlichtes Buch zeigte, dass der Skandal sorgfältig von einem ‚Schattenkabinett‚ im Elysépalast orchestriert worden war. Fillon konnte sich nicht mehr davon erholen. Seine Entschuldigungen waren schwach und widersprüchlich. Er bestätigte seine Schwäche, indem er sofort nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Wahlgangs seine bedingungslose Unterstützung für Macron bekannt gab.“ Außerdem wirken sich spezifische Bedingungen günstig aus: „Kein Kandidat in der Geschichte der französischen Präsidentschaftswahl brachte es auf die Cover von so vielen Zeitschriften und Zeitungen.

Emmanuel Macron genießt auch die Unterstützung der wichtigsten französischen Investmentbanken: Er ist Absolvent der Ecole Nationale d’Administration, die alle hochrangigen Beamten und fast alle französischen Politiker seit ihrer Gründung im Jahre 1945 ausbildete und hatte, vor dem Eintritt in Francois Hollandes Kabinett, eine Karriere in einem Finanzinstitut.“ Während andere davon schwärmen, dass sich viele Tausende freiwillig für Macron engagierten, sieht es Milliere nüchtern: Die dritte Erklärung für den Erfolg von Emmanuel Macron ist, dass die Kommunikationskampagne zu seinen Gunsten weitgehend ohne politischen Inhalt ist, genauso wie En marche!. Er wurde als junger Mann präsentiert, der die ‚Zukunft‘ verkörpert, eine ‚Erneuerung‘, eine ‚Hoffnung‘, eine ‚Veränderung‘. Für den grössten Teil der Kampagne hatte Emmanuel Macron kein Programm. Sein Programm wurde erst sechs Wochen vor der Wahl im Internet veröffentlicht. Der Text ist oft ohne Sinn. Angst wird definiert als ‚tägliche Qual‘. Es sagt, Frankreich müsse ‚Chancen‘ bieten und Europa müsse eine ‚Chance‘ sein.“

Und er ist mal Sozialist, mal ist er keiner, was den Eindruck von Beliebigkeit verstärkt. Es scheint, dass Macron nach einem bestimmten Strickmuster der Kandidaten der Globalisten gepusht wurde, was wir bereits von Barack Obama, Justin Trudeau oder Martin Schulz kennen, wobei wir Christian Kern in Österreich auch dazurechnen dürfen. Die Auseinandersetzung Globalist vs. Vertreter der Souveränität ging bei der Bundespräsidentenwahl viel knapper aus, wobei auch hier eifrig die Nazikeule geschwungen wurde. Es wird nur Naive schockiert haben, dass Alexander Van der Bellen meinte, Frauen sollten eines Tages dazu aufgefordert werden, mittels Kopftuch gegen „islamophobie“ aufzutreten. Heute ist er aber nicht der einzige, der Phrasen von „proeuropäisch“ drischt, was die EU und die Pläne der open border-Lobbyisten, also den Untergang der Staaten Europas meint.

Bei Marine Le Pen bleibt neben der Frage, ob der Kriegspropaganda-Mainstream bei einer Kandidatin lügen und sie zu Unrecht ins ganz rechte Eck stellen kann, auch die Frage, ob man ihr trauen kann. Wird der Front National, mit dem auch der Ordre Nouveau verbunden war, seit seiner Gründung von Geheimdiensten gesteuert oder ist man derartigen Einfluss im Lauf der Zeit losgeworden? Und was ist mit Marine Le Pens Nichte, Marion Marechal Le Pen, deren Vater angeblich für CIA und Mossad gearbeitet hat? Darüber schreibt die Seite „Recentr“ und will zudem wissen: „Wieviele weitere Spione befinden sich in der Partei Front National und der Familie LePen? Seit 2009 ist Louis Aliot der Lebensgefährte von Marine Le Pen, der Vorsitzenden des Front National. Im Wahlkampf 2012 war Louis Aliot der Wahlkampfmanager für Marine; er hat jüdische Vorfahren und reiste 2011 nach Israel, um Verbindungen zu knüpfen. Seit 2011 ist er einer der Vizepräsidenten der Partei, von 2005 bis 2010 war er zudem als Generalsekretär tätig. Ferner ist er seit Juli 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament.“

Wenn Macron von „Recentr“ als „Elite-Kommunist“ bezeichnet wird, ist dies kein Widerspruch zum Image linker Parteien, da diese in Frankreich nicht volksnah sind: „Anstatt offen als Kühlerfigur und Frontmann der Raubbarone und des Geldadels aufzutreten, spielt er den Sozialdemokraten vom Typus Fabian Society. Die Fabians wurden von den Reichen aufgebaut als Konkurrenz zu den Moskauer Kommunisten und für den Zweck, den Massen das kommunistische Gefängnis anzudrehen, während die großen Wirtschaftsbosse und Oligarchen natürlich weiterhin von oben alles regieren und ihre Milliarden selbstverständlich behalten.“ Und auch hier finden wir transatlantische Connections: „Dass Macron 2012 ein sogenannter ‚Young Leader‘ war bei der ‚French-American Foundation‘, also dem französischen Arm des amerikanischen CFR, sollte ihn eigentlich völlig unwählbar machen bei den linken Wählern. Aber diese Wähler sehen im Moment nur noch die Bedrohung durch den Front National und rennen deshalb zur Wahlurne.“

Von der Fabian Society mal abgesehen findet man ähnliche Muster auch bei uns, da man vom sozialdemokratischen oder linken Standpunkt alle vergessen kann, die einmal im „Young Leaders“-Programm der US-Demokraten waren, via Marshall Plan-Stiftungen gefördert wurden oder wichtige Funktionen in der Sozialistischen Jugendinternationale hatten. Gab es also keine Wahl für die Franzosen, da sie so oder so früher oder später an der Atlantikküste ankamen? Le Pens Einsatz für Souveränität wirkte glaubwürdig, doch welchem Druck wäre sie ausgesetzt, wenn sie gewonnen hätte oder wenn ihre Partei gerade jetzt einen Aufschwung erlebt, der sich bei weiteren Wahlen bemerkbar macht? Und einmal mehr war zu beobachten, dass sich Medien international an der Auseinandersetzung beteiligen und auch wir selbst als User sozialer Medien mitgestalten und auf dieser Ebene gerade viele Linke deutlich machten, dass Macron ein Mann der Globalisten ist. Bezeichnend sind Prügel von Journalisten auf Twitter für SPÖ-Staatssekretäriń Muna Duzdar, die sich an ihre Studienzeit in Paris und an große soziale Unterschiede erinnerte, welche die Sozialisten als elitäre Partei nicht interessierten.

