Countdown zum Dritten Weltkrieg?

Das Zeitalter der angloamerikanischen Dominanz neigt sich dem Ende zu, da große Staaten wie Russland, China, Brasilien, Indien immer bedeutender werden; deshalb sind wir mit einer Fülle an Fake News und mehreren False Flags konfrontiert. Zwar verstehen das immer mehr Menschen, zugleich sind jedoch viele absolut unempfänglich für Fakten, die Mainstream-Propaganda widersprechen. Es scheint, als ob USA und UK noch ein letztes Mal alles aufbieten und damit auch bei einigen EU-Staaten Erfolg haben, und dass eine Eskalation in Syrien ein Ausweg ist, der vor einer multipolaren Welt bewahrt. Mit verbliebener Kraft stellen Medien einen Zusammenhang zwischen den Begriffen „Russland“ und „chemische Kampfstoffe“ her, weil man dann wieder einmal „humanitär“ intervenieren kann. Gleichzeitig weht ihnen aber auf ihren Webseiten bei den Userpostings und in den sozialen Medien kalter Wind entgegen, weil viele wissen, dass gelogen wird, bis sich die Balken biegen. Verzweifelt versuchen einige, die sich verführen haben lassen, alle anderen als Nazis zu bezeichnen, die auf Sachargumente setzen.

In gewisser Weise stellt US-Präsident Donald Trump hier die große Unbekannte dar, da er kein Kandidat des Deep State war und vor einem Jahr mehr symbolisch einen zuvor gewarnten syrischen Militärflughafen angreifen ließ. Man kann Trump auch heute kryptisch auffassen, sollte sich aber nicht zu viel von ihm erwarten und nicht darauf vertrauen, dass er die Situation in der Hand hat. Ist es Panikmache, wenn US-Alternativmedien, die grundsätzlich bereit sind, Trump zu unterstützen, vor einem Dritten Weltkrieg warnen? Ein besorgniserregendes Indiz ist die Unverfrorenheit, mit der Fake News verbreitet werden, so nach dem Motto „wir wissen. dass wir lügen, und es kümmert uns nicht, denn wer seid ihr schon?“. „Ihr“ sind natürlich wir, die Menschen in jenen Ländern, die dem Westen zugerechnet werden. Deshalb sollte man die mit Untertiteln versehene Rede des Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR Sergei Naryschkin bei der Moskauer Konferenz für Internationale Sicherheit (MCIS) am 4. April 2018 aufmerksam verfolgen. Er spricht alles an, was man wissen muss – auch dass wir praktisch zu Geiseln einer schwindenden (Welt-) Macht gemacht wurden, die Staaten mit Erpressung zur Kooperation zwingt. Auch der Kampf gegen unsere Gesellschaft, unsere Traditionen, die Bevölkerungen wird von ihm angesprochen, der u.a. via Soros-NGOs geführt wird, die in Ungarn gerade eine Niederlage erlitten haben.

Sergei Naryschkin zur weltpolitischen Lage

Es passt ins Muster, dass jene Republikaner, die Trump dazu drängen wollen, Bashar Al-Assad aus dem Amt zu jagen, auch Soros-Leute sind wie die Senatoren Lindsey Graham oderr John McCain (der Trump die Schuld am Giftgaseinsatz gibt). Man ist versucht, einen Zusammenhang zwischen Trumps Ankündigung, dass sich die USA aus Syrien zurückziehen werden, und dem wie bestellt erfolgten angeblichen Giftgasangriff zu sehen. Ein Video von einer Kabinettssitzung zeigt, wie der als Scharfmacher geltende nationale Sicherheitsberater John Bolton schräg hinter Trump sitzt, der gegenüber den Medien Syrien zwar anspricht, jedoch vor allem über China, Handel und „unfair trade deals“ redet. 2013 klang Trump (auf Twitter) noch so: „June 15, 2013: We should stay the hell out of Syria, the ‚rebels‘ are just as bad as the current regime. WHAT WILL WE GET FOR OUR LIVES AND $ BILLIONS?ZERO“ oder so: „August 29, 2013: What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval.“ oder so: „September 5, 2013: The only reason President Obama wants to attack Syria is to save face over his very dumb RED LINE statement. Do NOT attack Syria,fix U.S.A.“ und mehr davon finden wir hier. Nun soll Trump eine Reise nach Südamerika abgesagt haben, da zuerst die „amerikanische Antwort“ in Syrien sehen will.

Pseudo-Alternativmedien wie Telepolis sind ganz auf Mainstream-Linie: „US-Präsident Donald Trump hat sich in eine Situation manövriert, in der er nun militärisch gegen Syrien handeln muss, will er sein Gesicht nicht verlieren. Und das ist etwas, was Trump kaum zulassen wird. Er hatte bereits Barack Obama vorgeworfen, nicht auf die Überschreitung der roten Linie entsprechend reagiert zu haben. Hätte er dies, so könnte der Syrien-Konflikt bereits beendet worden sein, spekulierte er. Das bedeutet, er glaubt an eine militärische Lösung, zumindest reitet er auf dieser herum.“ (im „Standard“ klingt es ähnlich) Selbst das ZDF muss aber eingestehen, dass UN-Organisationen einen Giftgaseinsatz nicht mal an sich bestätigen können. Zugleich muss man melden, dass Julia Skripal, die vor einem Monat angeblich mit einem tödlichen Nervengas vergiftet wurde, die Klinik im britischen Salisbury verlassen hat. Deutlich wird auch, dass der UN-Sicherheitsrat praktisch in Permanenz tagen muss, wenn das so weitergeht; mal zu Skripal, mal zu Syrien, immer aber auch zu Russland.

Donald Trump am 9. April 2018

Man sieht hier, wie Trump zu Beginn etwas zu Syrien sagt und ihn dann die Medien am Ende der an sie gerichteten Worte dazu drängen, Fragen zu Syrien zu beantworten. Wenn es um Krieg geht, kippt bei der Mockingbird-Presse der Schalter und der ungeliebte Präsident wird nicht mehr gebasht: Dann heisst es „Trump will Vergeltung“ (Spiegel) oder „Trump will Vergeltung“ (T-Online; die URL hat „Trump will Syrien bestrafen“ im Namen; wie beim „Spiegel“ ist auch von „begrenzten Optionen“ die Rede) oder zur Abwechslung „Trump und Macron stimmen sich über Reaktion ab“ (Zeit, deren Herausgeber vor einem Jahr Fantasien von Mord im Weißen Haus hatte). Natürlich gibt es auch Verbündete siehe „Merkel hat keine Zweifel an Giftgaseinsatz in Duma“ (Spiegel) oder „London soll sich an Syrien-Intervention beteiligen“ (Standard): „Die britische Premierministerin Theresa May gerät unter wachsenden innenpolitischen Druck, sich an einem internationalen Militärschlag gegen das syrische Regime zu beteiligen. Westliche Untätigkeit werde den Einsatz von Chemiewaffen im Krieg legitimieren, argumentierte der konservative Ex-Außenminister William Hague.

Mays Labour-Vorgänger Tony Blair riet dazu, einen etwaigen US-Einsatz zu unterstützen: ‚Wir sollten uns beteiligen.‘ Am Dienstag Abend wollte die Regierungschefin mit US-Präsident Donald Trump telefonieren und das weitere Vorgehen absprechen.“ Mit der Erwähnung bzw. Einmischung von Blair sind wir beim Irakkrieg 2003 und bei jenen mithilfe auch des MI 6 fabrizierten Lügenkonstrukten, an denen ein gewisser Alexander Litwinenko beteiligt war. Wie wir wissen, verwenden die Briten jetzt den Tod ihres Agenten 2006 dazu, einen Fall gegen Russland wegen eines anderen Überläufers, Sergej Skripal aufzubauen, und verrennen sich dabei hoffnungslos in der eigenen False Flag. Vielleicht bleibt ein Funke Hoffnung, dass Trump, dem das FBI gerade zusetzt, immer noch strategisch agieren kann. Denn seine Sprecherin erinnert bei einem kurzen Statement siehe unten an vor einem Jahr, als man ja auch zugleich „tough on Russia“ war und ein gutes Verhältnis angeboten hat. Damals gab es bekanntlich einen eher symbolischen Angriff auf eine syrische Luftwaffenbasis. Bei Trumps Twitter-Account steht Syrien nicht gerade im Mittelpunkt, und dieser Tweet des State Department ist mehrdeutig: „ @ POTUS Trump condemns the heinous attack on innocent Syrians with banned chemical weapons. # Syria“

Es gibt auch wieder Scharfmacher-Kommentare in Medien, etwa von Michael Rubin unter dem Titel „It is time to assassinate Assad“: „A cruise missile strike that kills Assad will not alone bring peace. But it will enable Syrians to begin a new discussion while simultaneously signaling other world leaders that they do not have immunity should they use weapons of mass destruction.“ Man findet immerhin Gegenstimmen wie Tucker Carlson bei Fox News. Ausgeblendet wird, dass die „Rebellen“, die man jenseits des Mainstream eher Terroristen nennt, in Ost-Ghouta 4000 Menschen als Geiseln genommen und nur 200 freigelassen haben; es wird befürchtet, dass sie die anderen ermordet haben. Wikileaks setzte ein Preisgeld von 100.000 Dollar für Informationen aus, mit denen man klären kann, wer für den Giftgaseinsatz in Duma verantwortlich ist. Inzwischen gab US-Verteidigungsminister John Mattis zu, dass man keine Beweise dafür hat, dass Bashar Al-Assad 2013 und 2017 Giftgas einsetzte; auch damals gab es wilde Anschuldigungen nicht zuletzt aus den USA. Wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass Mainstream Desinformationen etwa auf Basis von Behauptungen der „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ bedeutet. Längst bereitet sich auch Russland auf das scheinbar Unvermeidliche vor und hat ein Abschirmnetz installiert, das Satellitennavigation zur See und in der Luft blockiert, um den Einsatz von Drohnen und Marschflugkörpern zu behindern.

Egon W. Kreutzer schreibt in seinem Blog: „Als Putin vor einigen Tagen neue russische Waffen vorstellte und erklärte, dass damit ‚Schutzschilde‘ ihre Wirkung verloren hätten, muss das die Strategen aufgeschreckt haben. Die wichtigste Frage: Wie viel davon hat er schon? Wie viel produziert er in jeder Woche, die wir ihm noch Zeit geben? Ist der Krieg, wenn wir ihn jetzt kraftvoll beginnen, noch zu gewinnen? Oder müssen wir jahrelang nachrüsten um wieder gleichzuziehen?“ Genauer gesagt hat Russland Aufnahmen vom erfolgreichen Test der RS-28 „Sarmat“ (NATO-Bezeichnung „Satan 2“) veröffentlicht, der im Dezember letzten Jahres stattfand. Diese Interkontinentalraketen können die von den USA mit viel Aufwand und Druck auf andere Staaten errichtete Raketenabwehr (Aegis-System von Lockheed) überwinden, deswegen Kreutzers Hinweis auf den Zeitfaktor. Über die „Satan 2“ wird so basierend auf Reuters berichtet: „Last Friday, Russia launched the largest ballistic missile in history. Weighing in at 200 tons, Moscow says the Sarmat rocket – dubbed ‚Satan 2‘ by Western defence analysts – is the first with sufficient range to hit any location on earth from a single launch point.

Twitterfund: Das unzerstörbare Bett in Duma

The test – announced by President Vladimir Putin, who also referenced the missile in his key pre-election speech last month – was an unambiguous threat to Russia’s enemies, particularly the United States. Since the end of the Cold War three decades ago, the US military has been the undisputed leader when it comes to missiles and the technology to strike anywhere on the planet. Suddenly, however, Washington faces a world where its greatest potential foes have made dramatic investments in long-range weapons.“ Paradoxerweise hat das russische Raketenprogramm auch etwas mit den USA zu tun – jedoch nicht mit der im Mainstream behaupteten „Russia collusion“ von Trump, sondern mit den Clintons. Wenn der unermüdliche Ron Paul feststellt, dass Assad keinen Grund hat, Giftgas einzusetzen, entspricht das Appellen an die Vernunft, was Russland und Skripal betrifft. Daher stellt sich auf der Ebene der Logik durchaus die Frage, ob Donald Trump bedroht wurde, damit er der Kriegsfraktion nachgibt. Schließlich spricht Sergei Naryschkin, der in keiner Weise Klischeevorstellungen vom KGB-Chef entspricht, ja auch von einer erzwungenen „Freiwilligkeit“ der Unterstützung im „Westen“, also von Nötigung und Erpressung.

Mitmachen muss man in der einen oder anderen Weise dabei, wenn die USA (d.h. militärisch-industrieller Komplex oder Deep State) andere Länder überfallen und dabei von Demokratie und Menschenrechten reden. Naryschkin zitiert George Orwell und meint, dass wir zwar eine gemeinsame Sprache verwenden, jedoch „der Westen“ unter gewissen Begriffen ihre umgekehrte Bedeutung versteht. In den letzten 20 Jahren wurden 100.000e Menschen Opfer von NATO-Aggression, indem man ihnen (unter „humanitärem“ Deckmantel) das Recht auf Leben und andere fundamentale Rechte streitig machte. Der Geheimdienstchef erwähnte auch die (bewusste) Erosion traditioneller Werte, bei der sogar die Geschlechtszugehörigkeit in Frage gestellt wird und man die Interessen der Mehrheit beseitigt. Der Fall Skripal ist für ihn übrigens eine „groteske Provokation“, die von amerikanischen und britischen Geheimdiensten auf „grobe“ Weise zusammengebastelt wurde. Das russische Credo, dass in einer multipolaren Welt Staaten ihre Beziehungen frei und gleichberechtigt auf Augenhöhe regeln, ist auch von Naryschkin zu vernehmen; man hörte solche Töne auch immer wieder von Trump. Was den Angriff auf unsere Lebensweisen betrifft, so meint Russland damit auch die Soros-NGOs, denen ja gerade in Ungarn eine Abfuhr erteilt wurde, was CNN freilich tendenziös darstellt mit der Schlagzeile „Why Hungary is looking more and more like Russia“.

Warnungen

Advertisements