Stell dir vor, es ist Krieg

Amerikanische Abgeordnete tagen zum Thema Facebook, nicht aber zu den Kriegsvorbereitungen zwischen den USA und „Verbündeten“ und Russland. Regierungen wie die österreichische sind auf Tauchstation; mehr als zwei mickrige Tweets von Außenministerin Karin Kneissl gibt es nicht: „Genug ist genug. Hoffnungen, dass sich die Situation in Syrien verbessert und das Leiden der Leute beendet wird, werden immer wieder enttäuscht.“ und „Wir sind über die aktuellen Entwicklungen schockiert. Wir rufen die Verantwortlichen auf, die Gewalt zu beenden und ernsthafte Verhandlungen zur Beendigung des syrischen Alptraumes zu beginnen.“ Es wird vermutet, dass US-Präsident Donald Trump unter Druck gesetzt wird; man kann bei seinen Tweets aber noch Spuren von Taktik erkennen: „Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and ’smart!‘ You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!“ Allerdings verstehen Mockingbird-Medien wie die FAZ da keinen Spass: „Nach Donald Trumps prahlend-schwärmerischer Twitter-Ankündigung, Raketen auf # Syrien abzuschießen, fragt man sich wirklich, ob dieser Mann noch bei Verstand ist, kommentiert Klaus-Dieter Frankenberger.“

Russland reagierte darauf via Facebook: „Schlaue Raketen sollten zu Terroristen fliegen, nicht zur rechtmäßigen Regierung Syriens, die mehrere Jahre lang gegen den internationalen Terrorismus auf ihrem Territorium gekämpft hat.“ Von Trump kam danach: „Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?“ Und noch deutlicher: „Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!“ Damit hat er nicht Unrecht, auch wenn dies viele Menschen in Europa nicht nachvollziehen können, da sie hier nur den Mainstream-Narrativ kennen, der auch in diesem Punkt antirussisch ist. Seltsamer Weise wird jetzt im Mainstream zu Syrien zurückgerudert von wegen „Giftgaseinsatz nicht bestätigt“.

Die russische Position (mit englischer Übersetzung)

Wenn CNBC schreibt: „President Trump broke with national security procedure when he tweeted Syria threat — and contradicted himself“ so passt dies auch dazu, dass etwa Bernie Sanders zu Recht daran erinnert, dass Trump nicht über den Kongress hinweg entscheiden kann. Genau dies hat übrigens Bill Clinton mit seinem Berater John Podesta beim Kosovokrieg 1999 getan, der ebenfalls mit False Flags (Hufeisenplan) geführt wurde und wo es auch eine Beinahe-Konfrontation mit Russland gab: „Kosovo, June 1999. Serbia has withdrawn from the campaign. Hundreds of thousands of refugees wait over the border to return to their homes. A column of 30,000 Nato troops is advancing towards Pristina airfield – a crucial strategic position. Unexpectedly, the Russian forces, reach the airfield first; Russia, Serbia’s patron, is hoping to stake a claim in the occupation. The soldiers are pointing their weapons at the incoming Allied troops. ‚Destroy!‘ orders the US general over the radio – instructions from the very top. World War Three is on the cards. Enter crooner James Blunt. Crisis averted.“ Blunt war damals 25 und verweigerte die Ausführung eines Befehls von General Wesley Clark, rund 200 Russen zu überwältigen.

Er hatte Rückendeckung des britischen Generals Mike Jackson, der sagte:“I’m not going to have my soldiers start World War Three.“ Übrigens handelt es sich bei Blunt um den James Blunt, den wir als Sänger kennen, seitdem er die Armee verlassen hat. Und General Wesley Clark ist dafür bekannt, dass er 2007 zugab, dass sieben Staaten in fünf Jahren nach 9/11 überfallen werden sollten. In einer Situation wie der aktuellen überschlagen sich die Ereignisse; so hieß es zuerst, dass die britische Premierministerin Theresa May den „Beweisen“ (der White Helmets) für eine Giftgasattacke keinen Glauben schenkt, was im Widerspruch zu ihrem fahrlässigen Umgang mit dem Fall Skripal steht. Dann war davon die Rede, dass sie eine Kabinettssitzung einberuft und davon, dass sie im Parlament keine Mehrheit finden wird, diese jedoch nicht braucht, wenn die Militäraktion „begrenzt“ ist. Paul Craig Roberts gehörte der Reagan-Administration an und hat wenig Hoffnung, dass sich in den USA noch die Vernunft etwa in Form des Generalstabs durchsetzt. Er bezeichnet den nationalen Sicherheitsberater John Bolton als „verrückten dementen Kriegstreiber“ und ist empört über das Verhalten von UN-Botschafterin Nikki Haley, die Trump von Obama erbte und die Russland drohte.

Die Fakten und die Behauptungen analysiert

Speichelleckermedien wie der „Spiegel“, die Trump in Einklang mit den US-Demokraten seit vielen Monaten der Kooperation mit Russland bezichtigen, finden auf einmal genau die Kriegsrhetorik unverantwortlich, die sie mit herbeigeschrieben haben. Während in Österreich kein Politiker und keine Politikerin zu realisieren scheint, dass gerade ein Weltkrieg auszubrechen droht, stellt sich in Deutschland die AfD dagegen, während die Linke keinen gemeinsamen Beschluss zustande bekommt. Es wird auch eine Debatte im Bundestagstattfinden, jedoch erst am 18. April, was zu spät sein wird; dies auf Verlangen der Linken, die auch den Verteidigungsausschuss für den 13. April einberuft. Der ORF beruft sich auf britische Medien, wenn er schreibt, dass der britische Angriff mit Marschflugkörpern Donnerstag Nacht beginnen könnte. Er spricht auch von einer Evakuierung von Gebäuden in Damaskus durch die syrische Armee und nennt „Aktivisten“ als Quelle, wo andere Medien es noch wagen, die dubiose „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ zu erwähnen. Die Presse macht Druck auf die anscheinend zu wenig entschlossene deutsche Kanzlerin, wie man bei der „Welt“ sehen kann: “ Warum kneift Deutschland mal wieder?“ Und dies, wo doch eine deutsche Fregatte auf Pfiff aus Washington auf dem Weg ins Mittelmeer ist.

Der „Focus“ scheint sich an seiner Schlagzeile zu begeilen, denn das muss einem erstmal einfallen: „Premierministerin May schickt U-Boote in Schlagdistanz zu Syrien“. Und besser als ein User auf Twitter kann man die Heuchelei nicht auf den Punkt bringen: „Jeder der nach Deutschland kommt und behauptet Syrer zu sein, wird behandelt wie ein rohes Ei. Geht es um Syrer in # Syrien dann hat die Nächstenliebe ein rasches Ende gefunden, da hat man keine Probleme den fast beendeten Krieg wieder anzuheizen.“ Die Welcomer-Szene lässt vollkommen aus, zu der ja auch die Grünen und Teile der Sozialdemokratie und natürlich die Soros-NGOs gehören. Das Fake News – False Flag-„Spiel“ wurde auch beim Kampf um Afrin betrieben, wo Julian Röpke von der „Bild“ weit kritischer war als wenn es um „Giftgas“ und „White Helmets“ geht, die SOHR mischte da wie dort mit. „Wie ich die Lügen der Russen entlarvte“ nennt die „Bild“ ein Video mit Röpke, der ausschliesslich online recherchiert unter Einbeziehung sozialer Medien. Er stellt dies als Alternative dazu dar, von Agenturen abhängig zu sein, die das verbreiten, was das Pentagon will (siehe dieses Interview). In gewissen Kreisen ist er beliebt, weil er Propagandazwecken dient, vielleicht ohne dies zu begreifen.

Syrian Girl u.a. über Ost-Ghouta

Nach dem 2. Weltkrieg förderte die CIA das Entstehen von Medien, was bedeutete, dass Axel Springer (mit 7 Millionen Dollar) finanziell unterstützt wurde. So lässt sich auch erklären, dass Röpke schon im Februar dieses Jahres mit dieser Story punktete:“Ich fand die Giftgas-Rakete mit deutschen Bauteilen„, ein Gespräch mit einem „Augenzeugen“, das mit sehr an die „White Helmets“ erinnerndem Bildmaterial illustriert wurde. Im März gab es dann „Schaut hin“ mit „neuen Schock-Zahlen“ wieder anschaulich bebildert und zu Afrin und Ost-Ghouta, und in der Tour ging es immer weiter, da Röpke ja „Russland-Spezialist“ ist. Daher ist es auch kein Wunder, wenn die „Bild“ das Märchen von der „Faßbombe“ mit Giftgas, die von einem Helikopter abgeworfen unzerstört auf einem unkaputtbaren syrischen Bett landet, eifrig verbreitet. Im Grunde ist das Röpkes Story vom Februar „24 STUNDEN NACH UN-RESOLUTION – Assad vergast Kinder in Ost-Ghouta“ halt noch ein bissl aufbereitet.

Oder Röpke nahm Anleihe bei dem, was er am 6. März schrieb, wer weiss das schon so genau: „AM TAG DES UN-KONVOIS – Assad setzt schon wieder Giftgas ein“. Röpke kann auch ein wenig anders, da Assad Kinder in Ost-Ghouta verhungern liess, siehe herzzerreißende Geschichte der „kleinen Sarah“, die „keine Chance“ hatte. Komisch nur, dass ABC-Waffenexperten in Duma jetzt keine vergifteten Personen im Spital vorgefunden haben, was auch für das Rote Kreuz gilt. Wie üblich gilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte als seriöse Quelle, wie man in den „Oberösterreichischen Nachrichten„, der „Kleinen Zeitung“ usw. sehen kann. Und wenn man sich auf Angaben der WHO beruft, wird vergessen zu erwähnen, dass diese keine eigenen Untersuchungen durchführte, sondern ihre Angaben von den „White Helmets“ bezieht. Weder für den Hetzer Röpke noch für andere scheint erwähnenswert, dass Jaish Al-Islam („Rebellen“, die für die Bevölkerung Terroristen sind) 4000 Menschen 2015 als Geiseln nahmen, worauf Syrian Girl hinweist; sie benutzen diese als menschliche Schutzschilde, indem sie sie in Käfige steckten, was besser dokumentiert ist als die Fassbombe im Doppelbett der „White Helmets“. Es handelte sich meist um Angehörige von Regierungsbeamten und Soldaten, die man entführte, darunter viele Frauen und Kinder.

Blöd lügt uns in den Dritten Weltkrieg

Beim Abzug der „Rebellen“ der Mainstream-Mockingbird-Presse aus Ost-Ghouta wurden nur 200 Geiseln freigelassen, sodass zur schrecklichen Gewissheit wird, dass 3800 Menschen ums Leben kamen – als „Schutzschilde“ getötet oder von den Terroristen ermordet, statt sie gehen zu lassen. Das Schweigen derer, die angeblich ein so großes Herz für „Geflüchtete“ aus Syrien haben, ist ohrenbetäubend. Medial ist die „Bild“ natürlich kaum zu toppen, deren „Berichterstattung“ ein User so beschreibt: „Ich fasse noch mal zusammen: Eine ‚Fassbombe‘ mit einer ‚gelben Trägerrakete‘ die Phosphorsäureester enthielt, das nach Chlorgas roch. Was ist das eigentlich für eine gequirlte Schei… die # JihadiJulian da zusammen dichtet? | # Giftgas # Duma # Syrien“ und er kommentiert das Geschreibsel von Julian Röpke auch so:“ Während Blindgänger im 2. WK in Berlin 6 Etage durchschlugen und anschließend i.d.R. 6m tief im Erdreich verschwanden, landen Bomben dieser Größe in # Duma / # Syrien federweich in einem Ehebett ohne einen Kratzer am Bett zu hinterlassen meint „Experte“ # JihadiJulian von @ BILD„. Nach wie vor vom Mainstream gehätschelt beschuldigen die Terroristen weiter Assad, Giftgas eingesetzt zu haben, wie man an diesem britischen Bericht sehen kann. Die Rückkehr von 40.000 Menschen nach Ost-Ghouta ist natürlich wieder nur das Werk des bösen Assad und seines Verbündeten Putin.

In den USA vergießt Ex-Außenministerin Madeleine Albright Krokodilstränen, weil Trump so agiere, als stehe er über dem Gesetz; dass sie sagte, der Tod einer halben Million Iraker durch Sanktionen sei den Preis wert, hat sie wohl schon vergessen. Am Dienstag gab Eurocontrol eine Warnung an all jene Fluglinien heraus, die jenen Sektor überfliegen, der von Nikosia in Zypern aus kontrolliert wird, denn man rechne mit Raketenangriffen bis Freitag Abend. Aber wann wird es passieren, wenn es passiert? Im Pentagon sollen einige wütend sein über die Tweets von Trump, denn diese würden schon zuviel verraten. Nicht ohne Grund geht z.B. Paul Craig Roberts davon aus, dass Russland den USA derzeit militärisch überlegen ist und rät Putin, Washington keinerlei Vertrauen mehr entgegenzubringen. Wo „unsere“ Politiker schweigen, als ob es sie nichts angehe (sie, die gegen die „Annexion“ der Krim usw. waren), melden sich umso mehr Bürgerinnen und Bürger zu Wort, die False Flags keinen Glauben schenken. Auf einer anderen Ebene, an den Märkten, wird längst offen gegen Russland Krieg geführt, wie man hier nachlesen kann. In Syrien gibt es ein Zweckbündnis von Russland und Syrien, das die Islamisten in Ost-Ghouta ebenso wie zuvor in Aleppo besiegt hat, was z,B. den Interessen Israels entgegensteht.

Julian Röpke auf Twitter

Und auch jenen Großbritanniens, das ja 2013 die „White Helmets“ gegründet hat, auf die man sich so gerne beruft, auch wenn ihnen nachgewiesen wird, dass sie selbst Grausamkeiten an der Zivilbevölkerung begehen. In die Enge gedrängt, weil zu viele Medienkonsumenten das schon wissen, wird jetzt breit behauptet, es sei Propaganda, an den „White Helmets“ zu zweifeln (siehe „The Atlantic„, „Times of Israel„, „Newsweek“ usw.). Das scheinbar alternative Magazin „Telepolis“ illustriert einen Artikel mit Bildmaterial der „White Helmets“, was vor dem Inhalt warnt. Laut russischen Medien, die sich da auf US-Quellen berufen, ist denkbar, dass das Pentagon Russland darüber informiert, wann und wo es Marschflugkörper einsetzen will, die gegen das syrische Luftabwehrsystem russischer Herkunft gerichtet sind. Es gibt auch Militärs, die dagegen sind, ihr russisches Gegenüber wie 2017 zu warnen, weil diese Infos an Syrien weitergegeben würden. Die Rede ist davon, dass 70 verschiedene Ziele in Syrien angegriffen werden sollen, doch vorher tagt am Donnerstag noch einmal der UN-Sicherheitsrat, auf Verlangen Boliviens. Man liest auch, dass sich chinesische Schiffe der russischen Flotte anschließen sollen oder dass die USA noch keine Entscheidung getroffen haben.

Manche meinen oder hoffen, dass Trumps Tweets taktisch sind, weil er so einen Militäreinsatz erschwert oder verunmöglicht, zu dem ihn der Deep State zwingen will. Mit gewisser Genugtuung kann man dann Schlagzeilen lesen wie „Angriff Syriens ’sehr bald oder gar nicht so bald’“ Wieder einmal erweist sich Twitter als das Mittel des Präsidenten, direkt mit der Weltbevölkerung zu kommunizieren, und die CIA-CFR-NATO-Presse muss es aufgreifen: „Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our ‚Thank you America?’” Was IS(IS) betrifft, gibt es Verbindungen zu Kriegshetzern und Soros-Freunden wie Senator John McCain, und auch dem „Speaker of the House“ Paul Ryan, der sich jetzt zurückziehen will, werden solche Connections nachgesagt. Er outete sich dummerweise selbst, weil er mit Mouaz Moustafa für ein Selfie posierte, der in die Finanzierung von Al Qaida und IS involviert ist, natürlich auch mit McCain und Clinton verbandelt ist und die Gas-False Flag verbreitet. Natürlich begnügt sich der Mainstream mit Ryans „privaten Gründen“, schliesslich ist man ja selbst auf der Seite des Islamischen Staates gegen Assad und Co.

John McCain, Hillary Clinton und der IS

Auch Restposten der einst durch die Außenpolitik von Willy Brandt, Egon Bahr, Olof Palme und Bruno Kreisky bekannten Sozialdemokratie müssen sich positionieren, wie man am neuen deutschen Außenminister Heiko Maas sieht. Das klingt in der „Welt“ (remember CIA cash for Springer…) dann so: „Außenminister Heiko Maas hat erstmals eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Militärschlag nicht ausgeschlossen. Die USA oder Frankreich haben Deutschland aber bisher nicht aufgefordert, stellte Maas klar. Er betonte aber, dass sich die westlichen Verbündeten in dieser Frage nicht auseinanderdividieren lassen dürften.“ Vollkommen faktenfrei, was bei einem Einführer von Internetzensur in seiner alten Rolle lächerlich wirkt. In der Versenkung verschwunden ist hingegen SPÖ-Klubobmann Christian Kern, der aber Fake News z.B. im Fall Skripal unbesehen glaubt und wie McCain, Clinton und viele andere „enge Vertraute“ von George Soros. Bei der EU-Wahl 2019, wo sich auch entscheiden wird, was aus den rund 30 % des Parlaments wird, das als „verlässliche Verbündete“ von Soros gilt, will er aber eine „progressive Allianz“ mit Emmanuel Macron schmieden. Dieser gehört zu den Followern und Förderern der False Flag „Bana aus Aleppo“ (die in Hollywood war, als eine „Dokumentation“ über die „White Helmets“ den Oscar bekam und auch jetzt Bestandteil der Propaganda ist) und will unbedingt in den Krieg ziehen.

PS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer (wahrheitsgemässer!!!!) Berichte attackiert; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich DRINGEND ein neues Quartier, bevorzugt in Wien oder Wien-Umgebung. So kann ich die von euch geschätzte Arbeit auch viel effizienter und mit euch gemeinsam fortsetzen, denn nachdem ich meine Wohnung in Wien verloren habe, bin ich auf dem Land gelandet. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)

Advertisements