Regierung macht mobil gegen „Corona-Verschwörungstheoretiker“

Die Pressekonferenz, welche Innenminister Karl Nehammer und Kanzleramtsministerin Susanne Raab heute gaben, kann man eigentlich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Denn der Titel lautete „Das Phänomen der Verschwörungstheorie in Zeiten der Covid 19-Pandemie“, was schon zum Hinweis führen muss, dass die WHO die Pandemiekriterien so änderte, dass die blosse Möglichkeit einer Pandemie ausreicht. Ausserdem ist Covid 19 genaugenommen nicht nachgewiesen, weil es nur Isolate von Mutationen gibt, die jedes Virus hat. Sehen wir uns einmal ein paar jener Corona-bezogenen Presseaussendungen an, die es seit der PK-Ankündigung am Feiertag gab: Die neue Partei Menschen – Freiheit – Grundrechte warnt vor der Gefährdung Jugendlicher durch mRNA-Impfungen. Die FPÖ Wien stellt fest, dass die 3 G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) die Gastronomie in den Ruin treibe. Die Metalltechnische Industrie meldet einen starken Produktionsrückgang 2020, sieht aber auch Anzeichen für Erholung 2021.

Wiederum die FPÖ befürchtet einen Impfzwang, wenn „kostenlose“ Tests nach dem Sommer auslaufen sollen. Und die SPÖ sieht Corona auch als Krise der Gemeinden, die verstärkt finanziell belastet sind; der Grüne Pass war bloss Inszenierung und Marketing-Schmäh. Das könnte endlos weitergehen, weil nach wie vor fast alles Corona-Bezug hat – der deutsche Journalist Flo Osrainik hat für sein Buch „Das Corona-Dossier“ widersprüchliche Meldungen ausgewertet, die es nicht geben würde, hätten wir es wirklich mit einer gefährlichen Pandemie zu tun. Jeder kann dies auch anhand von Alltagserfahrungen überprüfen: beim Lokalbesuch wie gesagt die 3 Gs, in der U-Bahn dichtgedrängt mit FFP2-Masken (eigentlich Staubschutz, und war da nicht mal etwas mit der Hygiene Austria?) und am Donaukanal unmaskierte Massen. Jubelmeldungen über sinkende Inzidenzen, die immer Luftschlösser waren, weil man mit PCR-Tests zwar Fragmente auch von (alten) Viren feststellen kann, dies aber nichts mit Infektion oder Krankheit zu tun hat. Der sogenannte Drosten-Test ist selbst eine Mutation, und zwar des von Kary Mullis entwickelten PCR-Verfahrens, und das, ohne Sars-CoV-2 zu isolieren.

Von der Realität übertroffene Satire

Passender Weise waren Nehammer und Raab auch und vor allem mit Fragen zur Islam-Landkarte konfrontiert, denn hier müssen sie zwischen Islam und Islamismus differenzieren. Hingegen gilt bei Corona, dass nur Leugner, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Neonazis und Gegner der Schulmedizin usw. das ablehnen, was uns als Massnahmen mit vielfältigen Auswirkungen verkauft wird. Wie aber bei der PK auf diese Weise Abgedriftete beschrieben werden, ist nichts anderes als ein Spiegel für Nehammer, Raab und Co. Es geht um ein pseudoreligiöses Weltbild, um fehlendes Vertrauen in die Wissenschaft, um ein Ablehnen echter medialer Recherche, auch darum, dass Personen eine unglaubliche Angst entwickeln und nicht mehr wissen, was real ist und was nicht. Es entsteht eine Parallelwelt, in der es nicht um Meinungen geht und man auch nicht für Werte, Anstand und Argumente empfänglich ist. Es herrscht Schwarz-Weiss-Denken vor, man erzeugt Emotionen, indem eine Horrormeldung auf die andere folgt; zur Impfung wird eine radikale Position eingenommen. Menschen vollziehen innerhalb kurzer Zeit eine wesentliche Wandlung in ihren Ansichten; Extremisten geben den Duktus vor und ergreifen die Jahrhundertchance, die sich ihnen jetzt bietet. Es kommen auch Positionen verdeckt zum Vorschein, die sich in Codes äussern. Diese Stichworte aus der PK beziehen sich im Original konkret nicht nur auf sog. Corona-Leugner, sondern auch auf Rechtsextreme bzw. Antisemiten. Wenn wir aber an die DDR und ihren antifaschistischen Schutzwall denken, wird auch umgekehrt ein Schuh daraus. Seit März 2020 erlebte die Bevölkerung auch, dass heute umgesetzt wird, was von der Regierung gestern noch als Verschwörungstheorie abgetan wurde.

Aus der Mainstream-Blase

Die Corona-Sekte stellt fest, dass viele Menschen aus dem linksalternativen Bereich plötzlich nach rechts gewandert seien; diese sehen es selbst eher so, dass sie von ihrem politischen Milieu durch Grüne, SPÖ und NEOS verraten wurden. Was Rechtsextreme betrifft, sind sie eine medial sehr beachtete Randerscheinung bei Demos. Doch sie stießen auch in ein Vakuum, das durch die Komplizenschaft der organisierten Linken mit der Regierung entstanden ist. Zugleich brachte das Vorgehen der Regierung auch Gegnerschaft hervor, deren Irrweg jenem von Kurz und Co. in nichts nachsteht. Das grundsätzliche Stigmatisieren des Denkens an die Möglichkeit von Verschwörungen ist beinahe schon herzig, wenn man bedenkt, wie Sebastian Kurz an die Spitze der ÖVP gelangte. Es ist immer naheliegend, dass der von Druck erzeugte Gegendruck mit Emotionen überfrachtet wird und schliesslich eine eigene Erzählung geschaffen wird. Wer wirklich an Fakten interessiert ist und Fehlentwicklungen grundlegend korrigieren will, sitzt oft zwischen zwei Stühlen. Man kann dies auch anhand der Auseinandersetzung um Korruption verdeutlichen. Die ÖVP sieht sich als Opfer der Justiz, weil ja fast nur gegen sie ermittelt werde. Dies lässt andere erst recht triumphieren, die dabei übersehen, dassKorruption in den eigenen Reihen nicht verschwindet, wenn kaum berichtet und ermittelt wird.

Die Basis und Sucharit Bhakdi

Tatsächlich kann man alles recht gut einordnen, was nicht nur bei Corona auf den Weg gebracht und ausgemauschelt wird. Dazu ist aber notwendig, sich nicht triggern zu lassen, was ablenken und auf Trab halten soll. Auch der Nachweis von permanenten Widersprüchen soll kein Selbstzweck werden, sondern man sollte alle abhaken, die mal dieses, mal jenes behaupten und dabei auch gerne stereotype Phrasen wie Licht am Ende des Tunnels verwenden. Was den Kampf gegen Verschwörungstheorien betrifft, wird dazu aufgerufen, sich an die Sektenberatungsstelle oder aber an die Polizei zu wenden. Man könnte dies umkehren und auf jenen Corona-Fanatismus beziehen, zu dem stolze Impf-Fotos gehören. Am besten aber ignoriert man die Bemühungen der Regierung, der man ja angesichts von Lügen unter anderem im Ibiza-U-Ausschuss nichts abnehmen kann. Auffällig war bei der PK, dass Nehammer nicht weiter auf die „Coronaleugner-Terrorzelle“ eingehen wollte und Raab nicht zu Todesdrohungen gegen sie wegen der Islam-Karte Stellung nehmen wollte. Wie im Mainstream aufgenommen wird, dass wir nur dem Mainstream (mit all seinen Brutkasten-Lügen) trauen dürfen, wundert auch Menschen nicht, die nicht aus dem Ostblock stammen.

Verschwörungsmedium Nr. 1

