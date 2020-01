Ich bin Gewaltopfer. Und bitte euch um Hilfe!

Ich bin Opfer massiver langandauernder Gewaltanwendung, und das wegen meiner Recherchen, wegen meines Zuganges. Ich geriet in eine komplexe Situation, weil ich mit dem früher SPÖ-geführten Verteidigungsministerium zu tun hatte, in dem einiges im Argen lag, was einen unter Druck gesetzten Minister beinhaltete, Rundum wurden Mauern des Schweigens errichtet und mir gegenüber war jedes Mittel recht bzw. stellten sich auch die nicht schützend vor mich, die ähnliche Erfahrungen machten und mir Recht gaben. Es gibt im Bereich der Justiz Netzwerke, die Menschen systematisch vollkommen ausrauben, quälen, demütigen, einschüchtern, im Kreis rennen lassen und vorzeitig sterben lassen; an ihnen muss das Jahr 1945 spurlos vorübergegangen sein. Unter Amtsanmaßung, weil er nur echte Ministerweisungen eins zu eins weitergeben darf und sonst nichts, schadete Ex-Kabinettschef Stefan Kammerhofer vielen Menschen und dem Bundesheer – und nicht zuletzt dem von ihm abgeschotteten Ex-Minister Norbert Darabos. Gegen mich wurde mit Falschbehauptungen operiert, dass ich den Minister, der selbst mit mir reden wollte, es aber wie bei vielen anderen (was belegt ist) nicht durfte, „stalken“ würde.

Er trieb auch einen für Falschgutachten berüchtigten Psychiater namens Kurt Meszaros auf, der namensgleich ist mit einem früheren Mitglied des Club 45, vielleicht seinem Vater. Wann immer in Wien fremdes Eigentum „arisiert“ wird, stehen die Chancen gut, dass Meszaros oder seine Partnerin Elisabeth Lenzinger daran mitnaschen. Mit Gefälligkeitsgutachten erhalten kriminelle Vereinigungen Zugriff auf den Besitz von Opfern, die zwischen Gutachter, Anwalt; Richter im Kreis geschickt werden, bis sie sich totlaufen; Volksanwaltschaft, Richtervereinigung, Justizombudsstellen, Anwaltskammer, Ärztekammer, Justizminister, Parlament, Menschenrechtsorganisationen sehen weg und lassen die Opfer mit brutalster Willkür alleine. Ich wurde via Meszaros, mit dem ich nie gesprochen habe, und Falschbehauptungen, die Kammerhofer via BMLV-Kabinett aufstellte, dem berüchtigten Anwalt Christian Burghardt ausgeliefert, der schon tausende Opfer beraubt und gequält hat. Zu seinen Komplizen in der Justiz gehören so gut wie alle Bezirksrichter, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen z.B. mit Robert Schrott (Wien Favoriten, wo meine Wohnung geraubt wurde) und Peter Rathmanner (Oberpullendorf).

Burghardts frühere Firmenbeteiligungen

Wenn sich arm gemachte, oft stigmatisierte und verleumdete Opfer nicht fügen, sondern Mensch bleiben wollen (wie Viktor Klemperer damals in Dresden auch mit immer mehr eingeschränktem Spielraum), setzen sie auf Zeit, indem all das nicht erledigt wird, was man für ihrer Rechte beraubte Menschen tun muss, weil sie es selbst nicht dürfen und arm sind. Von Schrott, Rathmanner und Burghardt wurde ich auch Internet-Stalkern ausgeliefert, denen sie Material zuspielten bzw. die sie gewähren ließen, wenn ich mich darüber beschwerte; Burghardt ermunterte Dietmar Müllböck nachgerade dazu, Verleumdungen über mich zu verbreiten, Sie sind dafür verantwortlich, dass ich wohnungslos bin und nichts mehr habe außer dem, was ich am Leibe trage und ein bißchen Kleidung zum Wechseln. Sie wären verpflichtet, mich wohnzuversorgen, ließen es aber zu, dass ich als Burghardt-Opfer, das nicht klein beigeben wollte, herumziehen musste und dabei auch negative Erfahrungen machte. Burghardt und Rathmanner setzten mich sexuellen Übergriffen und Drohungen aus und wandten dies dann gegen mich; weil ich einem „Vermieter“ nicht gefügig bin, müsse man mich weiter unter Kuratel halten. Das sind nichts anderes zwei „typische“ österreichische Richter und Anwälte, die keinerlei Skrupel kennen und Menschen mit größtmöglicher Brutalität behandeln, die sie jedes Schutzes berauben. Sicher spielt auch mit, dass beide (und viele andere) Frauen verachten und dies dann herauskehren, wenn sich eine Frau auch durch größtes Unrecht nicht brechen lässt.

Alma Zadic und der Stalker (mit dem sie kooperiert)

Dabei gelangte ich in diese Situation, weil ich mit den hochkriminellen landesverräterischen Machenschaften von Kammerhofer (im Hintergrund: Gusenbauer) in Berührung kam. Davon abgesehen, dass die Anwaltskammer Burghardt und Co. längst hätte hinauswerfen müssen, ist jeder Anwalt laut Kammerordnung verpflichtet, sich an Verfassung und Gesetze zu halten. Auch aus purer Geldgier und krimineller Energie darf er nicht ignorieren, wenn eine Klienten wider Willen deswegen verleumdet und mit Falschgutachten eingeschüchtert und eingeschränkt wird, weil sie sich gegen verfassungswidrige Zustände in einem Ministerium wendet. Ich hätte einen abgeschotteten Minister, von dem auch Genossen wie Ex-Minister Erwin Lanc ferngehalten wurden und zu dem der ihm direkt untergebene Generalstabschef keinen Zugang hatte, wohl kaum „stalken“ können (da er ja selbst im Grunde von Kammerhofer gestalkt wurde) Dies offenbar nicht nur ungeheure Perfidie, sondern auch extreme Frauenfeindlichkeit, weil undenkbar ist, dass eine Frau über ein Gehirn verfügt und Leistungen erbringt, fachliche Interessen hat, kein Anhängsel eines Mannes ist; dies trotz aller Schikanen. Ich habe im Lauf der Jahre, obwohl mich Schrott, Burghardt, Rathmanner tothetzen sollten (und die meisten Menschen diese Netzwerke nicht lange überleben) auch immer mehr herausgefunden, das ich in meinem Blog darstelle etwa rund um die Eurofighter. Darabos hätte – auch wenn es anders wäre – wohl kaum Interesse daran, eine Frau mörderischen Netzwerken in der Justiz auszuliefern – das aber werden sich mörderische Netzwerke kaum eingestehen können.

Vereinigung von Burghardt, Artner, Bauer

Ich bin wegen der brutalen und andauernden Gewalt natürlich so geprägt wie andere Gewaltopfer, auch was die Tendenz von Opfern betrifft, sich zu schämen für das, was ihen Täter antun. Das liegt aber auch daran, dass es kein Bewusstsein für Justizgewalt gibt, es Verbrechen ohne Namen sind, denen so viele Menschen immer noch ausgesetzt sind. Besonders andere Journalisten kennen keinerlei Empathie, kommunizieren auch mit Stalker Müllböck, diffamieren mich und würden wohl insgeheim jubeln, wenn ich tot wäre, denn ich stelle auch ihre Narrative immer wieder in Frage, wenn es Fakten gebieten. Wer älter ist als ich und wirklich sehr wohlhabend war (was ich nie war), der hat viel weniger Kraft und vor sich nur mehr den Tod in Unfreiheit als Perspektive, ausgeraubt, gedemütigt, verhöhnt und das, was die Nazis als lebensunwertes Leben bezeichneten. Joseph Goebbels hätte seine Freude damit, dass Sachwalterschaft wegen heftiger UN-Kritik an systematischen Menschenrechtsverletzungen in Erwachsenen“schutz“ unbenannt wurde; der kriminelle Kern blieb mit den gleichen „qualifizierten“ Dieben erhalten, es änderte sich nicht das Geringste. Das hat mit der Monströsität von über Jahrzehnte geduldeter Bereicherung zu tun, weil sich dann die Frage von Schadensersatz und Restitution wie nach der NS-Zeit stellt, wenn man Untaten entsprechend ernst nimmt.

Müllböck-Lüge am 24.10.2018

Das Vertretungsnetz bietet Clearings an, in dessen Vorstand aber wieder Richter verteten sind, die Burghardt und Co. routinemäßig Opfer zuteilen. Als ich aus dem Burgenland, wo ich zeitweiie war, nach Wien flüchtete, sprach ich mit dem Vertretungsnetz, das mir vorschlug, doch ein Gutachten bei Frau Lenzinger machen zu lassen. Ihr Lebensgefährte legte mir im Auftrag von Stefan „Jetzt bin ich der Minister“ Kammerhofer Behauptungen in den Mund, die ich nie getätigt hatte, und sie soll das jetzt korrigieren? WIe denn, wenn der Komplize Kammerhofers und Burghardts unter anderem meinte, ich behauptete, Darabos würde mich „lieben“ und „heimlich sehen wollen“? Letzteres wäre durchaus plausibel, weil er ja generell nicht mit denen reden durfte, die er treffen wollte oder treffen hätte müssen (siehe Eurofighter). Ich verlangte meinerseits von Richter Schrott, dass all jene, die mich folgenreich dem Gericht gegenüber verleumdeten, in meiner Gegenwart aufmarschieren, um mir ihre Lügen ins Gesicht zu sagen. Es besteht natürlich kein Interesse daran, weil sich dann alle als Handlanger outen würden, auch Richter die „im Namen der Republik“ eine Frau ausrauben und einschüchtern, die dafür eintritt, dass Minister ihr Amt „im Namen der Republik“ ausüben können und nicht daran gehindert werden dürfen.

A) die Herausgabe meiner gesamten beweglichen Habe B) Auskunft darüber, was Burghardt für Ihre angebliche Betreuung meiner Person verrechnet hat, die immer nur Bespitzelung war (seit März 2016 hat sich niemand mehr um mich "gekümmert") C) Auskunft darüber, wie viele Opfer das System von Ihnen und Burghardt hat und um welche Vermögenswerte es geht D) Auskunft darüber, was mit der beweglichen Habe anderer Opfer passiert ist E) Auskunft darüber, ob Ihrer beider System darin besteht, den Erlös von Immobilien zur Seite zu schaffen und Opfer - wie ich es erlebt habe - obdachlos zu machen F) Auskunft darüber, was Sie dazu sagen, dass mich Ihre Mitarbeiterin Augustin mehrmals bedrohte, als ich noch in Wien war G) Ein Angebot von Ihnen und Burghardt (Ersatz aller Schäden, Herausgabe meines Besitzes, Zugang zu meinem Konto, den Burghardt widerrechtlich blockiert.

Forderungen an Opat; Dezember 2018, CC Rathmanner. keine Reaktion

Gegen mich (und andere inkl. Darabos) wurde nicht nur Kammerhofer eingesetzt, sondern auch Answer Lang (jetzt Kommunikationschef der AK Wien), Josef Newertal (jetzt Managementfunktion im KAV), Stefan Hirsch (jetzt Kommunikationschef SPÖ), der Cyberstalker Dietmar Mühlböck (für den die jetzige Justizministerin Alma Zadic Anfragen einbrachte), der von BMI gedeckte Ex-Polizist Uwe Sailer und der mit beiden kooperierende SPÖ-Steiermark-Wahlkampfhelfer Hannes Brandl und mich virtuell stalkte und bespitzelte. Gerade weil ich nicht „getriggert“ bin z.B. wenn man den Begriff „Flüchtlingskind“ in die Debatte wirft, sondern Fakten darstelle und recherchiere, soll um jeden Preis verhindert werden, dass dies unvoreingenommen betrachtet wird. Deswegen muss man mir ein Etikett verpassen und dies auch über Figuren wie Müllböck verbreiten und alles unternehmen, um mir meine Kraft zu rauben und mich mundtot zu machen. Als Ceiberweiber wegen Hackerangriffen ein neues System gebraucht hätte, hatte Burghardt gerade meine Wohnung verkauft, weigerte sich jedoch, die Kohle rauszurücken. Ich legte einen Alternativblog an, für dessen Löschung dann sein Komplize Müllböck sorgte; mit einem angeblichen Kapitel aus einem nie erschienenen Buch „von“ ihm, um mich zu diffamieren, das er immer wieder z.B. an Medienn schickte, die nie bei mir nachfragten (dies deckten Richter und Burghardt immer). Es geht natürlich auch um die vollkommene Vernichtung einer Frau, nachdem es existentiell schon so wunderbar geklappt hat. Außerdem gab es auf Ceiberweiber Recherchen etwa dazu, wer General Entacher wirklich abberufen wollte und wieso die SPÖ plötzlich für ein „Profiheer“ war; all das war nicht mehr online. Wie sich Juden 1938 fühlten, konnte ich nachempfinden, als mir meine Wohnung und mein gesamter Besitz geraubt wurde und ich dabei von einem Gerichtsvollzieher (von Schrott geschickt) verhöhnt wurde. Dabei war auch einer der Handlanger Burghardts, der Pseudosozialarbeiter Werner Opat, der Opfer bespitzelt einschüchtert und ihre bewegliche Habe raubt. Er sagte einmal, dass ich bei Burghardt (Am Hof 13, 1010 Wien) auf verschlossene Türen stoßen würde, niemand aufmachen würde.

A) wo ist der Erlös des Verkaufs meiner Wohnung, der widerrechtlich erfolgte? B ) Wieviele andere Opfer haben Sie um ihre Immobilien gebracht und in Obdachlosigkeit gestürzt? C) Sie veruntreuen fremdes Eigentum und berechnen sich dann 800 Euro jährlich dafür, dass Sie mir auch noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld stehlen und über Herrn Opat meine gesamte bewegliche Habe. D) Warum enthalten Sie mir seit Ende Juli den Zugang zu meinem Konto vor, sodass ich ohne die Hilfe anderer verhungert wäre? E) Sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie gegen den Stalker Dietmar Muehlboeck vorgehen hätten muessen, statt mit ihm gegen mich zu konspirieren? F) Wissen Sie, dass er Meldungen aus Tirol zufolge wahrscheinlich besachwaltet ist? G) Warum haben Sie keinen "Situationsbericht" übermittelt, der Fake gewesen wäre wie die bisherigen und das Pseudogutachten? Hat Muehlboeck diesmal keine Desinformationen geliefert, weil ich mich wegen ihm an die Kripo wandte? H) warum verweigerten Sie mir im Juli 2015 die nötigen Mittel, um ceiberweiber.at weiter zu betreiben - weil Sie mich mundtot machen sollten oder nur, weil Sie den Wohnungserlös ins Ausland geschafft haben?

Forderung an Burghardt, CC an Rathmanner, Dez. 2018, keine Reaktion

Man nimmt also den Anwaltsstatus als Deckmantel für Organisierte Kriminalität, was eine Vereinigung von Burghardt und Komplizen (früher Verein genannt) mit salbungsvollen Fake News verschleiert. Als ich nach Geldwäsche usw. zumindest per Mail fragte (wegen kompletter persönlicher und telefonischer Gesprächsverweigerung), war plötzlich aus dem Verein (den die Vereinspolizei überprüfen kann) eine Vereinigung geworden. Ich meinte ich einer Mail im Dezember 2018, dass man den gemeinnützigen Status des Vereins (gemeinn ja, nützig nein) sofort aberkennen müsse. Plözlich hatte Burghardt keine Beteiligungen an Premium Immobilien mehr, wo man auflegte, als ich sagte, dass ich wissen will, was mit meinem geraubten Geld passiert und Interesse an einer Wohnung bedkundete (es gibt das Gerücht, dass er ins Casino geht). Als Pressebeauftragte des Vereins galt die Anwältin Margot Artner, die auf Fragen nicht antwortet, aber ihre Mailadresse blockiert; auf der Vereinigungswebseite ist verschleiert, wer früher beim Verein genannt wurde. Als bizarrer Scherz mag erscheinen, dass Artner auch Psychotherapeutin ist – geht man zu ihr, wenn man von ihrer Vereinigung traumatisiert ist? Man sieht, wie der Hinweis auf (permanent verletzte) Gesetze mit denen Laien nicht vertraut sind, zur Honigfalle werden soll. Beim Verein lasen wir im Dezember 2018:

„Wir unterliegen – im Gegensatz zum Vorsorgebevollmächtigten gerichtlicher Kontrolle. Nahe Angehörige als gesetzliche Erwachsenenvertreter sowie Erwachsenenschutzvereine unterliegen im Gegensatz zu gerichtlichen Erwachsenenvertreter nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle in Bezug auf die Vermögensverwaltung. Wir haften für Fehler, unsere Berufshaftpflichtversicherung deckt auch sehr hohe Schäden ab. Angehörige als Erwachsenenvertreter hingegen können das Haftungsprivileg des § 282 ABGB in Anspruch nehmen. Deshalb erhalten die betroffenen Menschen uU den ihnen durch das Verhalten des Angehörigen-Erwachsenenvertreters entstandenen Schaden nicht ersetzt; das wiegt umso schwerer, als Angehörige als Laien oft mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vertraut sind.“

Text von der alten Webseite diesachwalter.at

Geldwäsche drängt sich auch auf, weil Burghardt niemals Abrechnungen legt, sondern Kaszettel an Richter schickt, die alles brav abnicken und jeden Unsinn über Burghardt persönlich nicht bekannte Opfer glauben. Zumindest in Wienn ist auch üblich, dass er sich quasi selbst die Erlaubnis erteilt, fremden Immobilienbesitz zu veräußern: nur charakterlich integre Ausnahmerichter schieben dem einen Riegel vor und die gibt es ja kaum. Es geht das Gerücht um – dazu sagt der Fonds Soziales Wien leider nichts -, dass er diesem Wohnungen (geraubte) für psychisch kranke Jugendliche zur Verfügung stelle. Ma sieht im Gegenzug wohl nicht so genau hin, wenn schon wieder jemand wohnungslos und arm gemacht wurde (sind ja nur Einheimische). Dabei werden Opfer natürlich durch die ihnen angetane Gewalt traumatisiert, was andere sicher überfordert, weil sie sich das Totalitäre dieses Systems im Justizsystem auch nicht vorstellen können. Burghardt müsste sich um meine Wohnversorguung kümmern oder darum, dass ich einen neuen Ausweis brauche; er ist jedoch nie zu erreichen, auch Opat geht nicht mehr als Telefon (es war ihm auch stets egal, ob ich genug zu essen habe, auch ist im Bereich dieser Form der OK typisch). Die Handlanger des Netzwerks a la „Vertretungsnetz“ meinten, ich habe eh immerhin meine Wohnung nicht sofort verloren (wie so viele andere Opfer!) und dass ja vielleicht noch etwas da wäre und ich eventuell wieder eine Wohnung haben könnte. Eine Mitarbeiterin grinste nur, als ich meinte, Burghardt müsse („besonders qualifizierter Erwachsenenvertreter“ laut BMJ) seinen Aufgaben nachkommen, weigert sich aber seit Jahren; ob man nicht einen Abwesenheitskurator für ihn bestellen sollte? Ohne festen Wohnsitz in Wien verwendete ich seine Adresse, was bedeutet hätte, dass Burghardt doch mit mir Kontakt haben müsste, um mir Post zu übergeben. Doch da meldete sich dann Rathmanner, der sich zuvor immer weigerte, mit mir zu reden („lebensunwertes Leben“?). Er meinte plötzlich, dass ich doch wieder über mich selbst verfügen sollte, was er mir vorher noch verweigerte (abgewiesener Rekurs, Verfahrenshilfe verweigert, da ich auf geraubten Besitz verwies), weil ich mich nicht belästigen lassen wollte (ich floh von dort unter Zurücklassung von fast allem, was mir noch verblieben war nach Burghardts Raubzug) Als ich auf die Rückgabe meines von Burghardt geraubten Eigentums pochte, meinte Rathmanner, ich müsse mich damit abfinden, dass alles weg sei; dies steht im Widerspruch zu Aussagen des Vertretungsnetzes, das aber nicht darauf zurückkam – vielleicht weil ich mich immer noch nicht vor Kriminellen in den Staub werfe? Er verstand nicht, was ich meinte, als ich ihn auf seine Anzeigepflicht gemäss Strafprozessordnung hinwies, wenn er Kenntnis von strafbaren Handlungen hat.

Sailer-Spitzel Hannes Brandl, SPÖ-Stmk-Wahlhelfer 2019

Dies gilt auch bezogen auf die Aktionen des Stalkers Müllböck, der seit Jahren gedeckt wird, wenn er mich verleumdet; wobei ihn auch die Justizgewalt via Burghardt/Rathmanner/Schrott gegen mich aufstachelte, weil ich ja Freiwild bin. Das Perfide bei Rathmanner ist auch, dass er so zum Handlanger von Doskozil, Pilz und Gusenbauer gegen Darabos wird, eben weil ich recherchiert habe, was vor sich ging (siehe zahlreiche Darstellungen); dies auch obwohl/weil man vor Ort weiss, dass Darabos sehr leidet. Ich kann diese Wildwestgeschichten aus einer Parallelwelt der Gesetzlosen noch weiter ausführen, doch ich möchte euch um Unterstützung bitten, gerade weil meine Lage extrem prekär ist und ich ohne euch nicht mehr weitermachen kann. Eines sei noch gesagt, der Stalker Müllböck zeigte mich als sein Opfer an, was zu Befragungen durch die Kripo im Burgenland führte, bei denen ich auf die wahren Hintergründe verwies. Auf diese Weise erhielt das LVT (wie zuvor schon das BVT) eine Liste an Namen, Kontaktdaten und Schilderungen zu Erfahrungen mit der Abschottung von Darabos und dem Umgang mit ihm. Er war damals noch Landesrat, d.h. wenn er unter Druck gesetzt wird, hätte ihn der Verfassungsschutz schützen müssen, doch das war nicht opportun, da Darabos für Doskozil aus dem Weg geräumt werden sollte. Es war die Staatsanwaltschaft Eisenstadt zuständig, die auch gegen Eurofighter-Staatsanwalt Michael Radasztics errmittelt, den ich auf Müllböcks Stalking wegen meiner Recherchen hinwies. Müllböcks Komplize Kammerhofer machte Schrott weis, dass man mich ja anzeigen könne wegen erfundenen Stalkings, es sei denn, ich bin unter Kuratel (damals wusste ich nur einen Bruchteil über die Situation, in der sich Darabos befindet – dass so vieles gegen seinen Willen passierte).

Sailers Spitzel Brandl, SPÖ Steiermark

Müllböck stalkt nicht nur, er zeigt routinemäßig ihm vollkommen fremde Personen an und Justiz und Polizei machen brav Männchen; irgendjemand muss ihn decken. Der Mainstream zitierte ihn zeitweise gerne (er kam im ORF auch schon prominent vor), sodass ich diverse Journalisten leider vergeblich dazu aufforderte, doch auch einmal über die rechtlose vermeintliche Darabos-Stalkerin zu schreiben (Christina Pausackl vom „profil“ wirkte auch an seiner Anzeige gegen mich mit und verweigerte jeden Kontakt zu mir, detto Herausgeber Christian Rainer). Aber dann hätte man auch meine Seite anhören müssen, und das soll um jeden Preis vermieden werden. Ich wollte vor Gericht unter Wahrheitspflicht aussagen, was man als Beschuldigter ja nicht muss und forderte Müllböck dazu auf, es mir gleichzutun, doch die Justiz stellte leider ein, was sie nur ihm schriftlich mitteilte. Ich erhielt auch auf Anforderung nie etwas Schriftliches, was wieder ein Puzzleteil puncto Merkwürdigkeiten ist. Rathmanner teilte der StA mit, dass ich angeblich nicht zurechnungsfähig sei, bestritt dies aber, als er dann doch mit mir sprach. Selbstverständlich wandte ich mich immer wieder vergeblich an Justizombudsstelle, Anwaltskammer, Richtervereinigung usw., aber so geht es allen. Ich kann euch nur raten zu bedenken, dass Sachverhalte nur so oder so sein können; Etiketten, die Menschen verpasst werden, sollen davon ablenken. Zum Beispiel, wenn Alma Zadic gerade als „Flücchtlingskind“ gegen jede sachliche Kritik immunisiert wird, was natürlich auch ihre Rolle bei der Liste Pilz betrifft, die ja das vorantreibt, was ich unter Schikanen aufzeigte. Ist es so oder ist es anders? habe ich immer auch u.a. der SPÖ angeboten, die wie andere mauert; dies obwohl es ja auch um den Umgang mit einen der Ihren geht.

Tweet Anfang 2019, keine Müllböck-Reaktion

Was mein Befinden betrifft, so ist es brutal, traumatisierend und immer aufs neue ein Schock, dass mir alles geraubt wurde und ich Freiwild bin, dass u.a. Richter und ein Anwalt nur darauf warten, dass ich endlich abkratze. Das ist aber Normalzustand für viele Menschen nicht nur in Wien; wo es zum Beispiel sehr gefährlich ist, in ein Spital einngeliefert zu werden (wo Ärzte sofort Richter rufen) oder das Pech zu haben, dass die Bank Aktien für einenn verspekuliert. Die OK-Anwälte sind auch dazu imstande, widerspenstige Opfer in die Psychiatrie einweisen und verrotten zu lassen – wer sollte ihnen etwas entgegensetzen? Es ist daher nicht ratsam, mit der Polizei über angetane Gewalt zu reden; Opfer sind daher auch vogelfrei bei allem, was ihnen in Folge der vom kriminellen Netzwerk geschaffenen Umstände widerfährt. Ich habe nichts mehr von dem Leben, das ich einst hatte; es lässt sich nicht beschreiben, aber ich gebe nicht auf. Ich möchte, dass ihr euch dessen bewusst seid, wenn wir kommunizieren; ihr habt normalen Alltag, ich Ausnahmezustand. Wenn ihr nun aber ungeschminkt darüber Bescheid wisst, welcher Gewalt ich ausgesetzt bin, könnt ihr mir auch helfen.

Screenshot von Sailers Webseite

Und es ist alles wunderbar und wünschenswert: Am besten, ihr ruft mich an, ich möchte diese Justizbürde natürlich loswerden und brauche dazu einen mutigen echten Menschenrechtsanwalt. Es ist auch alles stärkend für mich, jedes Gefühl, nicht alleine gegen Mauern zu stehen; auch wenn ich weiss, dass viele lesen, was ich schreibe. Außerdem bin ich vorübergehend wo, aber nicht dauerhaft; und jede Form materieller Unterstützung ist willkommen, persönlich oder auf das Konto Alexandra Bader AT592011100032875894 – BIC GIBAATWWXXX – telefonisch bin ich unter 06508623555 erreichbar.

Es geht auch darum, den Blog weiterbetreiben, der ja notwendiger denn je scheint – später auch mit richtigem Crowdfunding neues Design usw. Ich will nicht aufgaben, auch wenn ich komplett ausraubt wurde und wohl denn Rest meines Lebens im Armut verbringen. Alma Zadic möchte ich auf ihre Anzeigepflicht gemäss StPO hinweisen, denn Täter müssen auch zum Schutz anderer Menschen aus dem Vekehr gezogen werden. Außerdem stammen wesentliche Eurofighter-Recherchen von mir als eingeschüchterter Zeugin, die von den Staatsanwaltschaften (trotz/wegen früherer Anzeigen gegen Kammerhofer und Co.) nicht einvernommen wurde).

PS: Nicht nur die Justiz ist an Staatsgrundgesetz, Menschenrechtskonvention. Bundesverfassung, EU-Charta und Staatsvertrag gebunden (eigentlich). Auch die Sozialarbeiter haben eine Charta, aufgrund derer man die Opats dieser Welt hinauswerfen müsste, was Erich Fenninger erledigen kann. Auch der frühere Präsident der Volkshilfe, Joe Weidenholzer, wurde übrigens von Kammerhofer von Darabos ferngehalten. Kammerhofer wurde dank Doskozil und Kern ÖBB-Abteilungsleiter ohne Arbeit, ÖBB-CEO Andreas Matthä zuckt zusammen, wenn man ihn darauf anspricht. Die mit dem Wiener Frauenpreis ausgezeichnete Diversitybeauftragte der ÖBB Traude Kogoj will nicht über Drohungen und Verleudmunngenn Kammerhofers reden, sondern lässt ausrichten, dass man mit seiner Arbeit (welcher?) zufirede sei. Es ist für die Angehörige einer Minderheit auch okay, dsass Kammerhofer dem Angerhörigen einer minderheit Darabos zusetzte.

Mit den Justiznetzwerken sind auch der „Falter“ (Herausgeber eines Buches von Richter Oliver Scheiber über den Rechtstaat – im Ernst!), SOS Mitmensch (Scheiber im Vorstand) und die Liga für Menschenrechte verbunden (Richterin Barbara Helige, die Alexander Pollak von SOS einen Menschenrechtspreis überreichte). Was die Koalition betrifft, muss sie ihr Abkommen nachverhandeln, um Opfern adäquaten Schutz anzubieten und gegen die Täter vorzugehen – bisher hatte auch systematisches Quälen abhängig gehaltener Personen keinerlei Konsequenzen, für die Hunger und Angst oft Alltag sind (und der Tod). Ganz sicher kann es nicht mehr Personal für die Justiz geben, sondern Richter müssen gleich vor dem Gesetz sein i.e. für ihre Taten verurteilt werden.

Grundsätzlich muss gelten: wenn ich oder jemand anderer einen an der Klatsche hätte, dann hätte ich dennoch Menschenrechte, die man nur dann mit Füßen treten kann, wenn man sich die Zeiten der Aktion T4 zurückwünscht. Tatsächlich verhalten sich aber viele so, die sich als die tollsten Antifaschisten aller Zeiten vorkommen.