Kopftuchaffäre: Van der Bellens Selbstdemontage

Nachdem bekannt wurde, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer Veranstaltung vorschlug, dass alle Frauen „aus Solidarität“ ein Kopftuch tragen sollten und dann auch noch einen absurden NS-Vergleich anbrachte, gingen Wogen der Empörung hoch. Auffällig still verhielten sich aber SPÖ, ÖVP, Grüne und Neos, während sich nur FPÖ und Team Stronach im Bereich Politik distanzieren. Von Frauenorganisationen war ebenfalls nichts zu hören und die einst so zahlreichen Mitglieder diverser Personenkomitees schwiegen auch. Wie in einer Parallelwelt wurde zeitgleich aber der Girls‘ Day gelobt und manche äußerten sich zu sexistischer Werbung.

Medien berichteten einerseits, andererseits spielten sie aber auch herunter, was bei einem Präsidenten Norbert Hofer mit Dauerbashing verbunden wäre. Es ist kein Wunder, dass Hans Rauscher im „Standard“ (diese Zeitung ist Mitglied in George Soros‘ Project Syndicate) den Ball an die Bellen-Kritiker zurückspielt, die „Ironie“ nicht verstanden hätten. Auch wenn der „Standard“ schon viele kritische User gesperrt hat (u.a. mich) posten immer noch einige Klartext: „VdB sollte einmal in Brennpunktschulen und -kindergärten schauen, wie häufig mittlerweile das kindliche ‚Grundrecht‘ des Kopftuchs in Anspruch genommen wird bzw. wie der Kopftuchverzicht in vielen musl. Ländern generell geahndet wird. Seine Naivität bzgl. Islam(isierung) ist sehr ärgerlich, aber egtl. kein Skandal, weil man eh damit rechnen musste, wenn man einen Grünen wählt.

Video zum „Sager“ van der Bellens

Skandalös ist der Vergleich mit den Juden. Ein echter Eklat, ein Verharmlosung sondergleichen, wo es bei jedem anderen Politiker (zurecht) tonnenweise Empörungsartikel und Rücktrittsaufforderungen hageln würde. Und dass er Rechtsbruch (Doppelstaatsbürgerschaft) nicht so ernst nimmt, kann er vll. als Altlinker 68er flapsig daherreden, nicht aber als Bundespräsident“, schreibt „heisenberger“ und „WFL2“ meint: „Ein Hoch dem Wahlkampfleiter! VdB muss einen hervorragenden Wahlkampfleiter und Spin Doctor gehabt haben, Respekt: Gnadenlos auf ‚Heimat‘ zu surfen und von einem Volksfest zum nächsten….. tja, hat funktioniert. Gratulation. Und jetzt, nachdem die Schäfchen im Trockenen sind, kommt eben der wahre Vdb raus…. der Linksgrüne. Dank an alle ‚Bürgerlichen‘, die ihn gewählt haben.“ User „käsestern“ scheint ein enttäuschter Wähler zu sein: „Die feine Ironie in VdBs Meldung konnte ich nicht erkennen. Dieser Vergleich Kopftuchverbot- Judenverfolgung ist so dermaßen jenseitig, dass ich es bereue, so jemanden ins höchste Amt des Staates gewählt zu haben. Er mag das kleinere Übel nach wie vor sein, die Betonung liegt aber eindeutig auf ‚Übel‘.“

Längst findet man auch Berichte in US-Alternativmedien wie Infowars oder Breitbart, und auch deutsche Medien wie Bild oder Welt schonen Van der Bellen nicht. Als der ORF einen Ausschnitt aus einer Diskussion mit Schülern am 24. März im Haus der EU in Wien zeigte, reagierte man in der Hofburg mit der Ausrede, dass der „Kontext“ fehle, nämlich Van der Bellens Bezugnahme auf Dänemark im Zweiten Weltkrieg. In der Sendung „Report“ am 25. April sah das verblüffte Publikum diese Passage: „Es ist das Recht der Frau – tragen Männer auch Kopftücher? – sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen. Jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht – und damit bin ich schon bei der nächsten Frage – bei der tatsächlich um sich greifenden Islamophobie wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.“ Die paar Sekunden, die auf den „Kontext“ fehlen, machen alles nur noch schlimmer: „ Dabei handelt es sich um eine Legende, da in Dänemark niemand einen Judenstern tragen musste und der König, der auf der Seite der Verfolgten war, ankündigte, einen sechseckigen Stern, also den „Magen David“ zu tragen, wenn die Deutschen dies verlangten. Es wird mit dem „Judenstern“ vermischt, der das „antisemistische“ Gelb des Islam übernimmt. Mit Verfolgung und Tod bedrohte Menschen werden Frauen gleichgesetzt, die aufgrund von Unterdrückung (die auch verinnerlicht sein kann) ein Kopftuch aufsetzen. Das ist Solidarisierung mit den Tätern auf Kosten jener Opfer, die sich gegen den politischen Islam stellen und nimmt die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft. Naftali Neugebauer. der das Portal Prikk betreibt, betrachtet Van der Bellen als rücktrittsreif: „Es ist nur mehr widerlich, was Van der Bellen sagt: Frauen sollen Kopftuch tragen, um einen Protest gegen Islamophobie zu setzen. Ein Kampfbegriff des antisemitischen, holocaustleugnenden islamischen Staat Iran.

Doch damit nicht genug, er setzt mit seinem unsäglichen NS-Vergleich zur weiteren Begründung seiner Forderung das Propagandawerk des islamischen Terrorstaates Iran weiter fort. Fakt ist, dass der Islam repräsentiert durch den Großmufti von Jerusalem ein enger Bündnispartner der NS-Diktatur war. Fakt ist, dass der islamische Staat Iran Israel vernichten will.“ Und er versteht nicht, wo Van der Bellen Parallelen entdeckt: „Ist Österreich besetzt, werden Muslims in KZ getrieben, werden sie deportiert, werden sie ihres Eigentums beraubt und auf der Straße erschlagen, werden ihre Moscheen verbrannnt, ruft irgendeine relevante politische Kraft dazu auf, Muslims zu vernichten, sie auszurotten, haben Juden im Namen des Judentums Terroranschläge verübt? Werden heute Synagogen mit hohem Polizeiaufkommen geschützt oder Moscheen? Und der dänische Widerstand?! Es war ein Widerstand gegen den mörderischen Wahn des NS-Regimes, der durch muslimische Würdenträger in der arabischen Welt angefeuert wurde und bis heute wird, es war ein Widerstand für Demokratie und Freiheit…die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen.“

Barbara von Wildungen (Pseudonym) veröffentlicht einen langen, lesenswerten offenen Brief an den Bundespräsidenten, in dem es u.a. heißt: „Die meisten Menschen in Österreich und Europa werden es tolerieren, dass es heute auch in unserer Mitte Frauen gibt, die aus welchen Gründen auch immer freiwillig ihr Haar bedecken. Doch Toleranz ist keine Einbahnstraße. Der politische Islam ist eben kein Teil einer heilen, bunten Multi-Kulti-Welt, in der alle Weltanschauungen, alle Religionen und alle Bekleidungsstile gleichberechtigt nebeneinander stehen, sondern deren erklärter Feind! Der politische Islam ist auf die Unterwerfung und Islamisierung der gesamten freien Welt ausgerichtet, die lange für ihre Freiheiten, ihre Aufklärung, für Frauen- und Minderheitenrechte gekämpft hat.“ Wie viele andere sieht sie ganz klar, was signalisiert wird, wenn Bellens Vorschlag umgesetzt wird: die „Islamisierung“, die ihn bekanntlich nicht „schreckt“ (O-Ton: „Mich schreckt die Islamisierung Österreichs nicht!“) ist vollzogen, da sie optisch umgesetzt ist.

Die Nahost-Expertin Karin Kneissl kritisiert zuerst den Papst und schreibt dann: „Alexander Van der Bellen wiederum wäre dringend ein Gespräch mit muslimischen Theologen zu empfehlen, die ihm erklären, dass der Koran kein religiöses Kopftuchgebot kennt. Auch ihm ist eine Filmdokumentation über Algerien zu empfehlen, die zeigt, wie Islamisten während des Krieges in den 1990er-Jahren die Gesichter von Frauen zerschnitten und verätzten, da sie unverschleiert mit dem Bus zur Arbeit fuhren. Vielleicht möchte er auch die Überlebenden des IS-Kalifats treffen, die berichten, wie sich Bürgermeister gegen europäische Dschihadisten wehrten, als diese die Frauen zur Verhüllung zwangen. Deutsche Konvertitinnen waren zeitweise als Sittenpolizei in Raqqa unterwegs, da die einheimischen Musliminnen den Schleier verweigerten. Jene syrischen Männer, die Zivilcourage zeigten, wurden zur Abschreckung hingerichtet, ihre Leichen zur Schau gestellt, die Bevölkerung geknechtet.“ Wieder der Hinweis auf Van der Bellens ständige Täter-Opfer-Umkehr, die uns davon ablenken soll, unseren Verstand zu gebrauchen und die Fakten zu recherchieren.

Wie man bei den eingebundenen Videos erkennen kann, ist von „Ironie“ oder auch nur „halbironisch“ keine Rede, da der Bundespräsident sehr ernst dreinschaut. Nebenbei ist auch eine der Aussagen im Interview mit dem Report problematisch, weil sie zeigt, dass sich der Präsident nicht als Hüter von Verfassung und Gesetzen versteht: „Ich sehe das große Problem nicht darin, dass jemand zwei Staatsbürgerschaften hat. Ich sehe nicht, was dem österreichischen Staat dadurch für ein Schaden entsteht.“ Dies bezieht sich auf Doppelstaatsbürgerschaften zahlreicher Türken, die überwiegend für Erdogans Verfassungsreferendum stimmten. „Es wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun“ hatte eine deutliche Betonung auf „alle“, da dieses Wort dann auch nochmals wiederholt wurde. Christian Ortner ärgert, dass Van der Bellen Kritik am Islam als „Krankheit“ betrachtet: „Es ist ein befremdliches Amtsverständnis, das der Bundespräsident da an den Tag legt. In jenem Milieu, aus dem er stammt, würde man es vermutlich mit Recht wenig goutieren, würde die dort oft recht zupackend formulierte Kritik etwa an der Kirche als Ausfluss einer psychiatrischen Erkrankung bezeichnet.

Die (jüdische) kanadische Journalistin Lorrie Goldstein hat unlängst auf ähnlich unpassende Warnungen des kanadischen Premiers Justin Trudeau vor ‚Islamophobie‘ die richtigen Worte gefunden: ‚Bei allem Respekt – es geht Sie gottverdammt nichts an, ob ich mich vor dem Islam fürchte.‘ Genauso wenig, wie das den österreichischen Bundespräsidenten etwas angeht.“ Zu ergänzen wäre, dass Trudeau wie Clinton, Obama, Macron, Schulz und Kern ein Kandidat der Globalisten ist, die nicht nur Islamisierung „nicht schreckt“, sondern die offene Grenzen pushen sollen. Van der Bellen griff nicht nzur mit dem HInweis auf Dänemark daneben, so Moritz Moser in der NZZ: „Auch sonst macht er beim Thema eine durchwachsene Figur: Der Islam sei in Österreich nicht anerkannt worden, ‚weil Josef II. ein besonders liberaler Mensch gewesen wäre‘. Das Islamgesetz, mit dem die Glaubensgemeinschaft staatliche Anerkennung erfuhr, wurde von Kaiser Franz Joseph sanktioniert. Van der Bellen hat es offenbar kurzfristig mit dem Toleranzpatent von Josef II verwechselt.“

Bezeichnend ist das Ablenkungsmanöver Van der Bellens, ob es denn keine größeren Probleme gäbe und dass es um „Meinungsfreiheit“ gehe – seine „Meinung“ als Staatsoberhaupt oder die „Meinung“, ein Unterdrückungssymbol als Ausdruck der Unterwerfung zu empfehlen? Zwar habe auch ich im überlangen Wahlkampf viel u.a. auf Facebook diskutiert, doch jetzt fehlen Reaktionen von Bellen-Unterstützern weitgehend. Wie man im oben eingebundenen Interview mit Gerhard Wisnewski sieht, wurden uns „linke“ Fans verkauft, die in Wahrheit längst auf „rechts“ gepolt wurden. Auch bei uns ist alles auf den Kopf gestellt, da etwa der FPÖ-Abgeordnete David Lazar (oder der ehemalige grüne Bundesrat Efgani Dönmez und die Initiative Liberaler Muslime) jene Kritik ausspricht, die von SPÖ, Grünen, NEOS, ÖVP, Mauthausen Komitee, DÖW, Offensive gegen Rechts usw. kommen müsste. Um Menschen zu Werkzeugen der Islamisierung und offener Grenzen, also einer Destabilisierung des Staates zu machen, verbindet man Nazikeule mit daraus abgeleiteter angeblicher Verpflichtung. Wer meint, dies funktioniere nur in Deutschland oder Österreich, irrt, denn „No Trump, no KKK, no fascist USA!“ riefen fünfte Kolonnen auch in den USA, wie man Marine Le Pen in Frankreich zusetzt, deren Forderungen in manchem schlicht sozialistisch sind.

Ich weiss noch, wie empört manche reagierten, wenn ich sie darauf hinwies, dass ihr „Friedenspräsident“ in spe jede US-Militärintervention unterstützte und deswegen Leute die Grünen z.B. beim Kosovokrieg verlassen haben. Oder wie ein User immer wieder darum bat, doch ein Kurzinterview anzuhören, wo Van der Bellen sich einen „Staat Europa“ wünschte. Sie fielen lieber scharenweise auf aufgesetztes Heimatgetue herein oder ließen sich geistiges Brachland als „professorale Bedächtigkeit“ einreden. Während es in vielen kritischen Medien normal ist, von „Manchurian candidates“ zu reden, kennt man bei uns den Begriff kaum. Der in der ersten Runde kläglich gescheiterte SPÖ-Kandidat Rudolf Hundstorfer runzelte jedenfalls nur die Stirn, als ich ihn warnte, die Bellen-Strategie zu unterschätzen. Dabei war mir nach Van der Bellens erster Pressekonferenz und erst recht nach der Vorstellung seines Personenkomitees klar, dass die bisherigen Regierungsparteien aufgerollt werden sollen.

Von Hannes Androsch zum Kirtag eingeladen (Facebook)

So ziemlich das Fieseste, mit dem die Wähler pro Bellen über den Tisch gezogen wurden, war das hier von Marcus Franz beschriebene „Frau Gertrude“-Video: „Doch das war alles Taktik und Irreführung“, bemerkt der Abgeordnete zur Heimat-Inszenierung mit Kirtag, Dirndl und Blasmusik. „Zu allem Überfluss kam seine Werbeagentur in der Endphase des Wahlkampfes noch auf die höchst fragwürdige Idee, eine ehemalige KZ-Insassin für ein Video zu instrumentalisieren. Das Perfide dabei: Dieser Clip war zwar die Aktion einer Werbefirma, wurde aber nicht als Wahlwerbung gekennzeichnet, sondern ohne entsprechenden Hinweis medial lanciert und ins Netz gestellt. Die Wahrheit kam erst kürzlich, also lange nach der Wahl, ans Tageslicht. Gebracht wurde der Kurzfilm auf den Social Media, als ob er eine spontane Stellungnahme einer alten Dame wäre, die viel Leid erlebt hat. Der Clip zeigte die mittlerweile sehr bekannte Frau Gertrude, wie sie über die dunklen Jahre Österreichs räsoniert und davor warnt, dass solche Zeiten wiederkommen könnten, wenn VdB nicht Präsident würde.“

Eine Userin meinte zu meinem Blog so treffend: „Frau Gertrude war vor der Wahl das größte Entlarvungs-Highlight, also die ‚Brutkasten-Lüge‘ austrian art. Man fasst es nicht, dass die Blindheit oder Verblendung das Denken so paralysiert, dass unmittelbare Gefahren nicht erkannt werden.“ Dazu passte auch, dass bei Avaaz (einer Soros-NGO wie aufstehn.at, die ebenfalls für Bellen und gegen Hofer auftraten) ein Video ins Netz gestellt wurde, das Gertrude-Aussagen mit denen anderer Frauen kombinierte. Was das „paralysierte Denken“ betrifft, offenbarte ein User (ein mit der SPÖ Burgenland unzufriedener recht naiver Typ, der mich längst auf Facebook blockiert hat) regelrechte Programmierung: „Guten Morgen. Dankeschön. Ich bekenne mich zur antifaschistischen Republik Österreich und als österreichischer Patriot setze ich mich daher für ein freies, unabhängiges, selbstständiges, neutrales, demokratisches, solidarisches und weltoffenes Österreich ein.“ Dieses Posting war kein Ausreißer, denn viele klangen ähnlich: „Ich setze mich für ein freies, unabhängiges, selbstständiges, neutrales, demokratisches, weltoffenes und solidarisches Österreich ein. Ich bekenne mich zur antifaschistischen Republik Österreich. Ich bin überzeugter österreichischer Patriot.“

Oder: „Ich stehe für eine auf Werten und Analysen aufbauende konstruktive Sachpolitik und dazu steht Alexander van der Bellen auch. Ich unterstütze Alexander van der Bellen und ich wähle Alexander van der Bellen aus tiefster Überzeugung. Rechtspopulismus ist eine sehr gefährliche Meinung.“ Dies war rund um den Nationalfeiertag, wo er und andere eine „Friedenswanderung“ für Van der Bellen machten und es gar nicht schätzen, dass ich auf den Kosovokrieg hinwies oder darauf, wie all die tollen „Antifaschisten“ auch in der SPÖ wegsehen, wenn Menschen unter Druck geraten (was den eigenen Genossen Ex-Verteidigungsminister Darabos einschliesst). Dieser User wich aber nicht nur aus, sondern produzierte in einem fort Satzbausteine aus dem Gehirnwaschgang. Wenn Fakten so vollkommen ausgeblendet werden, dass es keine wie immer gearteten Anknüpfungspunkte für Diskussion mehr geben kann, geht einiges nicht mit rechten Dingen zu.

Advertisements