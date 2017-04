Van der Bellen: „Alle Frauen sollen Kopftuch tragen“

Der ORF-Report zog am 25. April 2017 Bilanz über drei Monate Bundespräsident Van der Bellen und brachte u.a. Aufnahmen von einer Diskussion mit Schülern im Haus der EU in Wien. Zuerst mag man es kaum glauben, aber er sagte wortwörtlich: „Es ist das Recht der Frau – tragen Männer auch Kopftücher? – sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen. Jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht – und damit bin ich schon bei der nächsten Frage – bei der tatsächlich um sich greifenden Islamophobie wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.“

Manche meinen, dass man bei ihm nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müsse, wenn er etwas im Plauderton sagt. Gewählt wurde er aber als angeblicher Ausbund an Seriosität und „staatsmännischem“ Verhalten. Liberale Muslime werden ihm das Kopftuch wohl im übertragenen Sinn um die Ohren hauen, da aus dem Koran keine Kopftuchpflicht für Frauen hervorgeht. Und jene Frauen, die ihn in stärkerem Ausmaß als Männer wählten und ihm so den Einzug in die Hofburg ermöglichten, sollten erkennen, dass sie nur benutzt wurden. Von Frauenrechten und Emanzipation hat er nämlich Null Ahnung, sonst wüsste er, dass Männer Frauen Verhüllung aufzwingen, weil sie selbst Probleme mit unverschleierten Frauen haben. Dies offenbart den Objektcharakter von Frauen, die nicht als eigenständige nur für sich selbst verantwortliche Individuen mit Rechten wie ein Mann gesehen werden.

Das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl (ORF-Screenshot)

Obwohl Van der Bellen auffällig wenig veröffentlicht hat, wurde mit ihm als „Professor“ geworben, und auch der Report bezeichnet ihn ehrfürchtig als „Wirtschaftsprofessor“. Im Interview fragt Moderatorin Susanne Schnabl zwar nach, was Van der Bellens dauernd verwendete Bezeichnung „Kleinstaaterei“ betrifft, sein ungeheuer Affront gegenüber Frauen scheint sie aber nicht zu stören. Dabei geht es um nichts weniger als um das Überstülpen archaischen „Männerrechts“, das mit dem Islam erklärt wird und unsere gesamte Gesellschaft auf den Kopf stellen soll. Dies betrifft selbstverständlich alles, wie man am (verordneten?) Zurückweichen vor Kriminalität und Gewalt und auch daran sehen kann, dass diese Männer Anspruchsdenken gegenüber dem verachteten „westlichen“ Staat entwickeln können, ohne je in die Schranken gewiesen zu werden.

Van der Bellen will also Unterwerfung unter den Islam, am deutlichsten sichtbar bei Frauen, aber grundsätzlich von uns allen. Im Grunde wäre seine Kandidatur bei der Antrittspressekonferenz im Jänner 2016 schon beendet gewesen, gäbe es freie Berichterstattung. Denn dann hätten andere meine Frage aufgegriffen, warum er Bundespräsident Österreichs werden will, wenn es für ihn doch nur ein „Zwergstaat“ ist und er einen Staat Europa vorzieht. Der Report berührt dies natürlich auch nicht, sondern stellt wie erwünscht „liberal“ und „national“ gegenüber, u.a. bezogen auf die Wahlen in Frankreich, wo Van der Bellen auf einen Sieg von Emmanuel Macron in der Stichwahl hofft. Dass der Kandidat der Banker und von Soros für unbegrenzte Einwanderung ist, an die man sich gewöhnnen müsse und „EU“ vor Frankreich stellt, ist nicht der Rede wert.

Der Bundespräsident ist nicht nur frauenverachtend und stellt alle Errungenschaften der Frauenbewegung in Frage, er redet auch einer mehr als ungewissen Zukunft der jungen Menschen das Wort, die sich sehr für seine Wahl engagierten. Dass er nicht vor den Kulissen für die Jungen Grünen Partei ergreift, die für ihn im Wahlkampf rannten, ist verständlich, doch er ist auch nicht im Verborgenen aktiv, sondern nimmt ihren Hinauswurf aus der Partei hin, deren Chef er einst war. Mit entscheidend, dass Van der Bellen vor Norbert Hofer von der FPÖ lag, war ein Video, indem die 89jährige Auschwitz-Überlebende „Frau Gertrude“ vor Bürgerkrieg und einer Wiederkehr des Dritten Reiches warnte. Dabei brachte sie Sorge der FPÖ davor, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Szenarien in Europa kommen kann (damit rechnet u.a. die CIA), damit durcheinander, dies herbeiführen zu wollen. Angeblich sei „Gertrude“ selbst an das Van der Bellen-Team herangetreten, doch der Clip wurde dann sehr professionell aufgenommen, wurde der Agentur doch im Beisein Van der Bellens (aber ohne „Gertrude“) ein Preis verliehen.

PS: Auf Twitter wird lebhaft zum Hashtag #Kopftuch diskutiert; viele sind empört, andere beschwichtigen mit dem Hinweis auf den „Kontext“ der Aussage. Das macht es aber noch schlimmer, denn zuvor sagte er: „ Der ORF stellt sich in der Reportage „Gefühlt unsicher“ auf die Seite junger Afghanen, die von einer gerade am Westbahnhof ausgeraubten Frau verlangen, dass sie den Mund hält und Männern mit Respekt begegnet. Die Reporterin sagt auch dauernd „okay“ zu dem, was diese Typen von sich geben, die meinen, „hier“ das Sagen zu haben, statt ihnen die Heimreise nahezulegen. Dass Van der Bellen nichts mit den Rechten von Frauen am Hut hat, wurde auch bei der erwähnten Antrittspressekonferenz deutlich, denn diese fand wenige Tage nach Bekanntwerden der Massenübergriffe in Köln statt. Obwohl er auch damals von Frauen gewählt werden wollte, erwähnte er dies nicht und kam ins Stottern, als ich danach fragte. Außerdem sprach ich verfassungs- und rechtswidrige Zustände im Verteidigungsministerium an, die den Oberbefehlshaber des Heeres in spe nicht interessierten und die auch heute noch zugedeckt werden.

