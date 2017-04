Bundespräsident aller Muslime?

Wenn Bundespräsident Van der Bellen allen („ich betone: alle“) Frauen nahelegt, „aus Solidarität“ Kopftuch zu tragen, dann ist dies typisches „Mansplaining“. Es wird aber gerade auch von manchen Frauen verharmlost, da rund 62 % seiner Wähler Wählerinnen waren. Viele kritisieren jedoch zu Recht, dass der Präsident „Solidarität“ mit Tätern, also mit Männern, die Frauen im Namen des politischen Islam unterdrücken, propagiert. Unter diesen Empörten finden sich einige Personen, die sich selbst als „rechts“ einordnen, was wiederum zu oberflächlichen Reaktionen und zur Frage führt, wie diese Menschen sonst zu Frauenrechten stehen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ihnen diese erst einfallen, wenn sie von muslimischen Migranten verletzt werden, während z.B. Gewalt gegen Frauen bislang oft gegen deren Widerstand thematisiert wurde.

Dennoch sollte es sich für jeden und jede, die/der vernünftig denkt, von selbst verstehen, dass es No-Go ist, Frauen zu empfehlen, sich „aus Solidarität“ zu verschleiern. Von einem Bundespräsidenten, der im Wahlkampf ständig das Bekenntnis zur „Heimat“ betonte, ist zu erwarten, dass er „aus Solidarität“ mit der Bevölkerung dem politischen Islam die Stirn bietet. Genau das passiert jedoch nicht, und selbst fundierte Stellungnahmen von liberalen Muslimen bzw. Frauen, die in ihren islamischen Heimatländern verfolgt wurden, bringen ihn nicht zur Räson. Im Triumphgeheul derer, die ihn nicht wählten und „immer schon wussten“, dass es mit ihm kein gutes Ende nimmt, geht unter, dass er ein Kandidat der Globalisten ist, die offene Grenzen und Destabilisierung auch durch Islamisierung wollen.

Zineb El Rhazoul, Journalistin (Twitter)

Auch aufgrund des langen und polarisierten Wahlkampfes war es kaum möglich, viele zu differenziertem Denken anzuregen, weil die meisten doch vor allem auf einfache emotionale Stimuli reagieren. Wenn aber vor allem Rot und Grün (besonders die SPÖ unterstützte den „unabhängigen“ grünen Kandidaten, nachdem der eigene Bewerber in der ersten Runde ausgeschieden war) mit dem „System“ in Verbindung gebracht werden, sehen dies viele als monolithisch ohne Zwischentöne. Hingegen wurde der Alternative Norbert Hofer von der FPÖ angedichtet, dass er gegen das „System“ antritt und seine Partei auch tapfer überall gegenhält. Viele sind sehr empfänglich für starke Sprüche und neigen dazu, aus Felix Baumgartner oder Dietrich Mateschitz wegen ein paar Ansagen zu eine „Geschäft“, in dem sie nicht tätig sind (der Politik nämlich) zu Helden zu stilisieren. Will man wirklich wissen, warum „die“ Politik etwa hinsichtlich der Sicherung unserer Grenzen versagt hat, muss man sich mit Einflussnahme auf Medien, NGOs, Politik befassen und verdeckte Vorgangsweise analysieren können.

Für Machogehabe, Hahnenkämpfe und derbe Gesten gegenüber anderen ist dabei kein Platz, da man möglichst objektiv nachvollziehbar machen muss, wie Ereignisse gesteuert werden. Es bleibt abzuwarten, ob Mateschitz‘ schon vor dem Start vielbeachtetes (und kritisiertes) neues Medienprojekt dem Anspruch gerecht wird, ohne Scheuklappen zu recherchieren. Man bringt den Gründer von Red Bull leider auch damit in Verbindung, dass Vermarktungsstrategien seines Konzerns junge Männer dazu bringen, Kopf und Kragen zu riskieren. Wer einmal einen Blick in das erste Magazin, das Mateschitz herausbrachte, das „Red Bulletin“ warf, weiß worum es geht – Stürze über Wasserfälle oder Mountainbiken über Felsen werden abgebildet und man fragt sich, ob es notwendig ist, das eigene Leben für so etwas aufs Spiel zu setzen. Weit weniger spektakulär ist es, für die Wahrheit auf die Barrikaden zu steigen, Korruption und Skandale aufzudecken, über Geheimdienste zu recherchieren usw.

Man kann sicher ohne Übertreibung sagen, dass vehemente Kritiker von Van der Bellens Schulterschluss mit dem politischen Islam zum Teil eine Machokultur vertreten. Ihre Frage nach dem Verbleib von Feministinnen und Frauenorganisationen ist daher nicht ganz ernstgemeint, zumal diese ohnehin (leider) meist auf Linie sind. Dies sieht man etwa bei Eva Rossmann, die vor 20 Jahren eine der Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens war. Sie betreibt wie Van der Bellen Täter-Opfer-Umkehr, wenn sie feststellt, dass „keine Frau durch Kleidungsvorschriften freier wird“, d.h. unsere Gesellschaft ist schlecht, wenn sie sich gegen das Kopftuch als Symbol für die Scharia stellt. Wie in einem Paralleluniversum wird jetzt ein zweites Frauenvolksbegehren vorbereitet, bei dem Asylwerberinnen auch berücksichtigt werden, und zwar mit der Forderung nach Anspruch auf Frauenhausplätze. Auf die Idee, Gewalttäter unter den „Schutzsuchenden“ abzuschieben, kommen die angeblich so frauenbewegten Frauen allerdings nicht.

Zu Van der Bellens Kopftuch-Ansage, die auch mit Verharmlosung der Shoa verbunden war, schweigen SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS fast durchgängig. Man wähnt sich im falschen Film, wenn zur Landesfrauenkonferenz der Wiener SPÖ heute und dem Landesparteitag morgen hinsichtlich der vorliegenden Anträge berichtet wird: „Heikel könnte das Ansinnen werden, dass Kinder in der Schule oder im Kindergarten kein Kopftuch tragen sollen. Ein Verbot wird jedoch abgelehnt.“ Und wie wird der Schutz der Rechte der Kinder durchgesetzt, wenn es kein Verbot gibt? Wie etwa der ehemalige grüne Bundesrat Efgani Dönmez in einem offenen Brief an Van der Bellen erklärt, gibt es für das Kopftuch auch bei erwachsenen Frauen keinerlei theologische Grundlage. Zana Ramadani, Mina Ahadi und andere Frauen, die wegen der Verletzung von Frauenrechten in Islamischen Ländern in Deutschland leben, schreiben dem Bundespräsidenten ebenfalls: „Wir wissen leider zu gut, was es heißt, in diesen Kulturkreisen als Frauen hineingeboren zu werden und unter diesen frauenfeindlichen Umständen aufzuwachsen. Daher haben wir es zu unserer Lebensaufgabe gemacht, den Millionen Frauen auf der ganzen Welt, die in diesen Kreisen gefangen sind und darunter leiden, eine Stimme zu geben und auf ihr Leid aufmerksam zu machen.

Sie missbrauchen die Kraft Ihres Amtes, indem Sie das Kopftuch als ein Symbol der Freiheit darstellen, obwohl es für Geschlechter-Apartheid, Unterdrückung, Zwang und

die Trennung zwischen einer sittlichen ehrbaren Frau und einer Hure steht?

Sie gehen sogar so weit uns westlichen freien Frauen darum zu bitten, uns aus Solidarität gegen die sogenannte Islamophobie und den vermeintlichen Rassismus zu entweiblichen?“ Sie werfen Van der Bellen Sexismus und Kulturrelativismus vor: „Wir geben Millionen von Frauen eine Stimme, die keine Stimme in der Öffentlichkeit haben, sowie wie wir die Errungenschaften der Frauenbewegung und den Urfeminismus schützen, der unverzichtbar für die heutige Demokratie, unsere westlichen Werte und Gesetze ist. Sie nehmen sich die Zeit um die Stimmen der Menschen, die unter der angeblichen ‚Islamophobie‘ leiden, zu hören. Nun fordern WIR, die Stimmen von Millionen von Frauen und auch Männern, die unter dem politischen patriarchalischen Islam gelitten haben und bis heute tagtäglich leiden, Ihre Aufmerksamkeit ein.“

Die gesellschaftliche Situation, in der sich Van der Bellen keine Blöße gibt, ist längst von den negativen Folgen illegaler Masseneinwanderung geprägt, bei der Männer meist ohne Asylanspruch und ohne jede Frustrationstoleranz uns als hilfebedürftige „Schutzsuchende“ verkauft werden. Und wo Frauen einst mit kritischem Blick Männerverhalten analysierten, sehen sie nun verklärt und mit mütterlichem Instinkt auf vermeintlich Bedürftige, deren Paschagehabe sie ausblenden. Stellt man sich einmal vor, Van der Bellens „Vorschlag“, dass alle (alle!) Frauen Kopftuch tragen, wird realisiert, dann haben wir ein islamisiertes, ein erobertes Land vor uns. Er stellt sich nicht auf die Seite der vom politischen Islam verfolgten Frauen (und Männer), sondern tritt für Unterwerfuńg ein. Dies ist keine so große Überraschung, wie es manchen vorkommt, denn sein Engagement für „offene Grenzen“ ist ebenfalls ein Bekenntnis dazu. Das wurde seinen Fans zwar als „Weltoffenheit“ verkauft, doch sie hätten genug Gelegenheit gehabt, sich mit internationalen Zusammenhängen zu befassen.

„Nicht mit mir“ – Identitäre auf Twitter

Von rechten Postergirls spricht „Österreich“ (sexistisch?), wenn Frauen bei den Identitären Videos und Fotos gegen Van der Bellen posten. Allerdings ist es nicht nur bei den Identitären Usus, von „unseren Frauen“ zu sprechen, die „wir“, also die Männer schützen müssen. Dies bringt mit sich, dass man(n) oft nicht wahrnimmt oder schätzt, wenn Frauen selbst gegen eine Entwicklung auftreten, die bewusst herbeigeführt wird. Ein pensionierter Offizier schreibt auf Facebook unter anderem: „Auch in Österreich kämpften früher viele Frauenrechtlerinnen für mehr Freiheit der Frauen! Heute schweigen sie pflichtgemäß! Mit hinterfragungswürdigen Kommentaren und solidarischen Vorschlägen im Paarlauf mit Vergleichen aus der NS Zeit, noch dazu ohne Tatsachensubstrat, dient man der Sache nicht. Und schon gar nicht den Muslimen!“

Dazu gehört aber, die Frauen zu unterstützen, die sich dem feministischen Mainstream querstellen und weder Masseneinwanderung noch Islamisierung und Gewaltverharmlosung mittragen. Wie Claudia von Werlhof in ihrer Analyse über die Wurzeln weiblicher Solidarität feststellt, sind zwar Frauen oft mit Männern solidarisch, der umgekehrte Fall ist aber sehr selten, denn unsere Solidarität basiert auf der Bindung zwischen einer Mutter und ihren Kindern, im weiteren Sinne der Solidarität mit allem Lebendigen. Es ist nur so erklärlich, dass Frauen sich auch unter widrigen Umständen solidarisch verhalten können zu vielen gesellschaftlichen Projekten, zumal es für sie selbst nicht einfacher wurde (da hat das neue Frauenvolksbegehren recht). „Sie sind solidarisch mit Männern und Kindern und mit gesellschaftlichen Verhältnisse, oft auch den falschen, den schädlichen. Es gibt die falsche Solidarität mit Kriegern und Gewalttätern.“ Hingegen kommt Solidarität von Männern mit Frauen und deren Projekten kaum vor, während Männer selbst auf die Solidarität von Frauen bei ihren Projekten bauen können.

Nichts anderes war der Einsatz vieler Frauen im Wahlkampf für Van der Bellen, dem sie unter anderem trotz fehlender entsprechender Äußerungen besonderes emanzipiertes Bewusstsein zuschrieben. Dass Männer mit Frauen nicht solidarisch sind, habe ich auch erlebt, doch öfter als Werlhof, dass sie sehr wohl dazu in der Lage sind. Wenn Kriege verdeckt geführt werden, der Unterschied zwischen Nicht-Krieg und Krieg nicht mehr so klar ist, kann es durchaus sein, dass naive Frauen in bester Absicht nicht dem Frieden, sondern den Kriegstreibern dienen, wie man bei der Massenmigration gut erkennen kann. Wenn jetzt jene Frauen bedeutungsvoll schweigen, die vor ein paar Monaten noch Norbert Hofer als die Personifikation der Frauenfeindlichkeit betrachteten, offenbart dies auch einen Mangel an Solidarität mit Frauen (da das „Männerprojekt“ Van der Bellen wichtiger ist). Nicht von ungefähr betonen die Schauspielerin Gillian Anderson und die ehemalige Anwältin Jennifer Nadel in ihrem Buch „Wir – Ein Manifest für Frauen, die mehr vom Leben wollen“ den Wert grundsätzlicher Solidarität unter Frauen.

Advertisements