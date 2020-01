Wie lange wird das wohl halten?

Weil Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler so verschieden sind, was auch für ihre Parteien gilt, fragen sich viele, wie lange die Koalition wohl halten wird. Auch wenn es beliebt ist, den Kanzler als Bräutigam und den Vize als Braut abzubilden, wirken die beiden eher so: Er (Kogler) geht lieber auf den Fußballplatz, Sie (Kurz) in die Oper. Ihm geht nichts über ein paar Bier mit Freunden, sie zieht ein gutes Buch vor. Er ist beim Vorstellungsgepräch absolut von sich überzeugt und versichert, dass er ohnehin alles kann; Sie kommt top vorbereitet nach einer schlaflosen Nacht (was Er überhaupt nicht verstehen kann). Dass Sie und Ereinen Abend auf der Couch verbringen, jeder mit spannender Lektüre, und sich darüber austauschen, scheint undenkbar, ebenso der gemeinsame Museumsbesuch. Falls sie irgendwo gemeinsam und aufgebrezelt erscheinen sollen, stylt Sie sich und vergißt nicht auf die Frisur, während Er aufs Kämmen vergißt. Würden sie beide bei einer Besprechung teilnehmen, ist Sie sehr focussiert, fast zu sehr, und hält sich auch nicht mit Smalltalk auf, während Er zu vergessen scheint, was er eigentlich sagen wollte.Sie spricht bei offiziellen Anlässen Hochdeutsch, manchmal von Dialekt aufgelockert; er Dialekt mit wenigen hochdeutschen Einsprengseln.

Eine Koalition ist natürlich keine Beziehung, und Dresscodes gibt es auch nicht mehr überall, aber dennoch – kann man es nicht überspitzt und mit viel Fantasie so darstellen? Bei einem Paar würde es die Frage aufwerfen, „was findet Sie nur an ihm?“ oder „ist Sie Ihm nicht zu etetepete?“ bzw. „sie sind doch total verschieden, wie lange das wohl gutgehen kann?“ Gemeinsame Kurz/Kogler-Interviews und nahezu täglich Kanzler/Vizekanzler-Pressetermine werden diesen Eindruck ebenso verstärken wie Fotos und Bildstrecken. Wenn Er dann Ihr öffentlich Machiavellismus vorwirft, fragen wir uns bei einem so verschiedenen Paar, ob Er „Der Fürst“ jemals gelesen hat, denn daraus würden sich interessante Gespräche ergeben. Mit einem Beibehalten des Nein zum UN-Migrationspakt und einem Besuch beim Visegrad-Treffen (sowie vorher in Brüssel) macht Kurz auch gleich klar, wo die Claims verlaufen. Ist es eine Binsenweisheit, dass man nicht zu verschieden sein sollte und ein großer Altersunterschied auch eher ungünstig ist?

Neues Produkt aus dem Hause Fellner

Was besonders irritiert, ist das Gefälle hinsichtlich politischer Erfahrung, da Kogler zwar seit 1981 bei den Grünen und ihren Vorläufern ist, jedoch ausschließlich über Oppositionserfahrung verfügt und zum ersten Mal ein Risiko einging, als er Chef der 2017 aus dem Nationalrat geflogenen Grünen wurde. Übrigens war er zweimal Spitzenkandidat, ohne das errungene Mandat auch anzunehmen, 2010 bei den steirischen Landtagswahlen und 2019 bei der EU-Wahl. Ohne Greta-Hype und Ibiza wäre er jetzt nicht in einer Bundesregierung; die Bedingungen waren für andere weniger günstig, aber man muss in der Politik mit der vorhandenen Situation zurechtkommen, was z.B. der SPÖ sehr schwerfällt. Kurz muss darauf achten, nicht schon wieder eine Regierung durch vorzeitige Neuwahlen aufzulösen, was den Grünen gewisse Sicherheit bietet. Außerdem färbt der Jubel über den Regierungseintritt der Grünen in manchen – nicht allen – Medien auch auf die ÖVP ab, die dann ja auch als Ex-Partner der FPÖ nicht so schlimm sein kann. Gerne wird jetzt hervorgekramt, dass Kohler doch Gründungsmitglied der Alternativen LIste Graz und der AL Steiermark war, also von der Basis käme (siehe auch neues „profil“). Freilich war er zwar nie Karrierist, vermied aber alles, was nicht opportun sein könnte, wie sich beispielsweise auf die Seite der jenigen zu stellen, die von anderen unfair attackiert wurden. Als die meisten Alternativen von Peter Pilz und Pius Strobl 1986 vertrieben wurdenb, war von Kogler kein Muckser zu hören gewesen; immerhin wurde der angepasste Steirer Andreas Wahl „toleriert“ und bekam ein Mandat.

So sieht es das „profil“

Im Windschatten von Pilz, der Leute an der Basis nach Belieben einschüchtern und bedrohen konnte, wenn es nach Kogler ging, wurde auch er zum angeblichen Kämpfer gegen Korruption. Auch wenn sein Beharren auf Dialekt eine Marotte sein kann, unterscheidet sie von der Ausdrucksweise derjenigen, die sich inhaltlich mit komplexen Sachverhalten befassen und ihre Erkenntnisse auf den Punkt bringen, was bei internationalen Themen zur Verwendung englischsprachiger Fachbegriffe führen kann. Kogler ist da eher der Kommunikator für Gasthausrunden, der populistisch zu „die anderen san eh olle gleich“ verkürzt. Die „Zwangsehe“ soll übrigens am Pogusch in der Steiermark geschmiedet worden sein – d.h. dort erfolgte das erste Beschnuppern. Am Pogusch trifft man natürlich auch Alfred Gusenbauer (etwa 2017 mit Pilz) der einst Christian Kern pushte, der Türkisgrün vor ein paar Wochen seinen Segen gab. Als im Juni 2019 die Übergangsregierung stand, wurde berichtet; „Bei einer Weinkost am Pogusch erinnerten sich Werner Kogler und Sebastian Kurz im Juni daran, was sie am Abend der EU-Wahl vereinbart hatten: Sie wollten sich treffen. Zu zweit, ohne Publikum.“ Der Erfolg der Grünen auf EU-Ebene sollte schließlich die Weichen dafür stellen, dass die Grünen wieder ins Parlament einziehen könnten.

Regierungserklärung von Kurz

Da es reichlich Videomaterial gibt, kann sich ohnehin jede/r selbst ein Urteil bilden. Es scheint, dass sich Rudi Anschober und Leonore Gewessler anders als Kogler schon auf ihre neue Rolle einstellen; Alma Zadic nimmt eine Sonderstellung ein, weil sie zum Opfer von „Hass im Netz“ stilisiert wird, was von heiklen Fragen zur ehemaligen Pilz-Gefolgsfrau ablenkt. Boebachter meinen, die ÖVP gehe auf eine ganz speziell demütigende Weise mit dem neuen Partner um, der mit vielen kleinen Nadelstichen auf seinen Platz verwiesen wird. Ein Kommentator meint gar, die Paarung wäre Serienstoff wie „Borgen“: „Die Konstellation zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler könnte von einem Drehbuchautor kaum besser konzipiert worden sein. Hier der deutlich jüngere Kanzler, der sich in Gestus und Worten wie ein älterer Mann gibt, betont formell, kein ungeplantes Wort und in einer ganzen Regierungserklärung ohne auch nur einen Halbsatz mit Augenzwinkern. Dort der Vize, äußerlich der Prototyp des alten, weißen Mannes, der aber betont informell agiert, beim Staatsakt improvisiert und witzig ist. Diese Konstellation des alten Jungen und des jungen Alten könnte locker eine Serie tragen. Ob auch eine Regierung, wird sich erst weisen.“

Koglers Regierungserklärung

Dass die Grünen zermürbt werden und man ihre Position subtil unterminiert, wird sowohl links als auch rechts festgestellt. Dafür genügt es schon, Inszenierungen zu suchen, mit denen man vertraut ist, bei denen sich Kogler aber nicht so recht wohlfühlt; Stichwort Pflegeheim: „Umzingelt vom Journalisten-Tross geht‘s hinauf in die dritte Etage, geriatrische Station. Sympathische Senioren, die dort am nett gedeckten Tisch sitzen – sie sind Statisten für einen Leitinhalt – die Pflegereform – der neuen Regierung. Anschober geht auf sie zu. Und während Kogler – noch immer ernsten Blickes – zögerlich und körperlich gesehen ‚von oben herab‘ in Kontakt tritt, geht der Kanzler bereits vor einer älteren Dame in die Hocke. ‚Er ist wirklich ein fescher Mann!‘, sagt sie später. ‚Der vertritt uns g’scheit!‘, sagt eine andere. Eins zeigt sich – auch später beim kurzen Presse-Statement, das zwar viel Charme, doch wenig Konkretes lieferte: Kurz weiß im Gegensatz zu Kogler, wie man solche Auftritte absolviert. Und auch Anschober fühlt sich auf dem Parkett, wo es menschelt, wohl. ‚Ist der auch ein Schwarzer?‘, fragt uns eine Bewohnerin. ‚Grün!‘ korrigieren wir. Und sie retour: ‚Egal, der Kurz macht das schon.'“ Anschober kennt solche Termine von der Zeit als Landesrat, kommt auch als Erster, für Kogler ist es hingegen Neuland, und das weiß die ÖVP….