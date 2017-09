Die Saga von Sebastian und Silberstein

Gerade gab es wieder Aufregung um Ex(?)-SPÖ-Berater Tal Silberstein wegen eines für ihn verfassten Dossiers, das Parteichef Christian Kern nicht eben schmeichelhaft als „Prinzessin “ mit „Glaskinn“ zeichnet. Doch der Name Silberstein darf auch im Duell zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz Christian Strache (FPÖ) bei „Österreich“ nicht fehlen – ironischer Weise dort, wo man Kern nach der Veröffentlichung des Papiers nicht mehr sehen wird. Zunächst sagten Kurz und Strache, dass man so ein Dossier durchaus publizieren kann, doch dann „nahm das Gespräch jedoch eine skurrile Wendung: ‚Sie, Herr Kurz, sollen doch selbst Silberstein in einem Flugzeug nach Tel Aviv getroffen und eingeladen haben. Da gibt es Zeugen‘, warf Strache seinem Kontrahenten vor. Kurz konterte: Er sitze jede Woche im Flieger. ‚Sie sind ja auch öfter geflogen, nach Ibiza, wie ich gehört habe. Das sind immer große Flugzeuge mit sehr vielen Menschen drin‘, parierte er Straches Angriff.

Doch der FPÖ-Chef ließ nicht locker: ‚Sie sollen doch mit ihm sogar eine Stunde gesprochen haben.‘ Prompt folgte die Antwort des ÖVP-Chefs: ‚Daran erinnere ich mich nicht.‘ Er werde täglich von Menschen angesprochen und wisse nicht mehr, wer mit ihm im Flieger gesessen sei. Jedenfalls sei Silberstein zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema gewesen und er habe ihn nicht gekannt.“ Kurz bezog auch Isabelle Daniel von „Österreich“ ein, die unter den begleitenden Journalisten war, die Kurz bei besagter Reise umgaben. Inzwischen hat das Büro von Kurz im Außenministerium aber einen (kurzen) Kontakt zwischen den beiden bestätigt: „Das Büro ist den Behauptungen nachgegangen. Ein Mitarbeiter erinnert sich, dass es im April 2014 bei einer Reise nach Israel im Flugzeug eine kurze, zufällige Begegnung gab, bei der sich Silberstein vorstellte. Rund 10 österreichische Journalisten sowie eine Delegation der jüdischen Gemeinde aus Österreich haben die Reise begleitet. Eine längere Unterhaltung fand definitiv nicht statt, die Rolle Silbersteins war damals weder bekannt noch Thema. Alle sonstigen Mutmaßungen sind angesichts der Enthüllungen von ‚Profil‘ über die Rolle Silbersteins als Wahlkampfleiter der SPÖ für jeden sofort als absurd erkennbar.“

Kurz vs. Strache

Freilich war der ÖVP, etwa Kurz‘ Mentor Wolfgang Schüssel durchaus auch vor drei Jahren bekannt, dass Silberstein für Dirty Campaigning berüchtigt ist. Man schrieb den kappen Sieg der SPÖ bei der Wahl 2006 ja dessen Mitwirkung zu und erkannte jetzt gewisse Parallelen zur damaligen „Sozialfighter statt Eurofighter“-Linie. Die FPÖ betrachtet das Herumeiern von Kurz als Beweis dafür, dass er die Unwahrheit sagte. Bislang wurde medial u.a. erörtert, dass Silberstein im Befehlston agiert und erwartet, dass seine Vorgaben auf Punkt und Beistrich umgesetzt werden; schließlich sei er Offizier der israelischen Armee. Was jedoch weniger Beachtung fand, war die Zuordnung zum Mossad, die zuerst in Medien in Botswana und Rumänien und dann auch bei uns zu lesen war. Denn sie deuten darauf hin, dass Silberstein auch verdeckt vorgehen und Leute an die Wand drängen kann, die mit ihm und seinen Methoden nicht einverstanden sind.

Sehen wir uns einmal an, wie auf Twitter reagiert wird, wo sich Journalisten und PR-Leute austauschen: Isabelle Daniel postet: „Wobei Andeutung von Strache, Kurz habe quasi mit Silberstein gemeinsame Sache gemacht hat, wohl echt eher klassische Verschwörungstheorie,“ Und in Richtung Rudi Fußi (siehe Screenshots): „Sag, Rudi, willst Du jetzt sagen, Silberstein sei ein Kurz Agent????“ Oliver Pink weist auf einen interessanten Punkt hin: „Pointe am Rande: 2006 lancierte SPÖ gemeinsamen Flug von Schüssel mit Elsner. Chef-Stratege damals: Tal Silberstein, der heutige Elsner.“ Da ich mir Meldungen über den damaligen Wahlkampf kürzlich ansah, ergänze ich: “ interessanter einwurf, damals gings um # schlaff (mit dem gusi flog) pointe am rande: bei RHI, wo @ KernChri fast anheuerte, hält schlaff ca 30%,“ Eva Weissenberger schreibt: „Liebe @ SPOE_at-Supporter: Den Namen Silberstein im Spiel zu halten, ist nicht gescheit.“ Heidi Glück dazu: „Ich seh das auch als Boomerang für die SPÖ. Der Auftraggeber für Silberstein bleibt SPÖ. Das werden sie bei denn Leuten nicht mehr wegkriegen.“ Die Vorstellung wäre tatsächlich absurd, dass eine Begegnung 2014 etwas damit zu tun haben kann, dass der SPÖ-Wahlkampf 2017 schiefgeht.

Rudi Fußi

Doch anders wird sehr wohl in Schuh daraus, da man beim besten Willen nicht behaupten kann, Christian Kern werde gestärkt und gepusht. Die Saga von Sebastian und Silberstein kann da nur ein weiteres Manöver sein, das nach hinten losgehen wird, ohne den Überbringer der Botschaft (FPÖ) zu beschädigen.Sehr wohl aber entsteht der Eindruck, dass Kurz wie einst Schüssel (2006) angepatzt werden soll, um der SPÖ doch noch zum Sieg zu verhelfen. Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, dass Kern demontiert wird, denn das Dossier vom Februar 2017 zielte offenbar darauf ab, ihn bis zum regulären Wahltermin 2018 durch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil zu ersetzen. Dies weist auch auf die alte Anti-Eurofighter-Linie hin, der er brav folgt und die viel mit Ex-Kanzler (und Silberstein-Geschäftspartner) Alfred Gusenbauer zu tun hat, von dessen Rolle vermeintliche Kern-Unterstützer wie Rudi Fußi und Robert Misik am 26.9. bei oe24 ablenkten. Zwar hat sich Kern jetzt auch noch eine Debatte über Pressefreiheit eingehandelt, doch ohne die Veröffentlichung des Dossiers würde er seine Feinde nicht kennen. Die Saga von Sebastian und Silberstein weist uns auf einen weiteren Punkt hin: denn Negativvideos über Kurz (wie es sie 2006 gegen Schüssel gab) kamen über das Entwurfstadium nicht hinaus, da Doskozil statt Kern ja das eigentliche Ziel ist.

