Fake-Feminismus als Herrschaftsinstrument

Wer genervt und damit emotional auf medial gehypte Autorinnen, Politikerinnen, Schauspielerinnen reagiert, macht einen Fehler – denn man muss nüchtern analysieren, welche Funktion dieser Fake-Feminismus erfüllt. Es scheint, dass im Interesse bestehender und forcierter Verhältnisse zwei Fliegen mit einer Klappe erwischt werden: Zum einen wird z.B. mit dem Bejubeln von Hillary Clinton, Angela Merkel oder Michelle Obama ein Narrativ kreiert und verteidigt, das Konkurrenz wie etwa Donald Trump in schiefes Licht rücken soll. Zum anderen geht es pauschalierend gegen „den“ weißen Mann, mit dem „patriarchale Strukturen“ in Verbindung gebracht werden.

Es fällt auf, dass die Betrachtung von Akteurinnen meist sehr an der Oberfläche bleibt oder nur bemerkt, dass diese auch nach ihrer Kleidung bewertet werden. Damit sollen sie bereits Opfer von Diskriminierung sein, sodass man unterstellen kann, dass Männer nicht mit ihrer „Kompetenz“ umgehen können. Bezeichnender Weise wird mit „Patriarchat“ so gut wie nie in Verbindung gebracht, dass Männer aus islamischen Ländern Frauen hierzulande zu verstehen geben, dass sie nichts zählen und Freiwild sind. Denn Fake-Feministinnen haben Welcomerinnen zu sein, wie man jederzeit anhand von „feministischen“ Publikationen unterstreichen kann. Als Beispiele nenne ich an dieser Stelle die Feminismus-Beilage des „Falter“ vom 8. März und das neue „F-Mag“ der „Brigitte“.

Feminismus-Falter

Im vom Bundesministerium für Gesundheit und Frauen unterstützten Feminismus-Heft des „Falter“ werden Politikerinnen ebenso beiläufig wie bewundernd vorgestellt, mit der einzigen Ausnahme Marine Le Pen, der die Redaktion ihren Einsatz für Frauenrechte nicht abnimmt. Unter der Überschrift „Pinke Pussys und feministischer Schnee“ streift Nina Horaczek mehrere Länder, unter anderem die USA mit „Pussyhats“, die gegen Präsident Donald Trump gestrickt wurden. Sie stellt nicht in Frage, ob tatsächlich massenweise zu Stricknadeln gegriffen wurde, sodass auch beim Women’s March am 21. Jänner pinke Mützen ausgeteilt werden konnten. Dass man zwischen echtem und gelenktem Protest unterscheidet und mehr als 50 Partner des Marsches Verbindungen zu George Soros haben, wird der Autorin nichts sagen. Auch scheint ihr „guerilla knitting“ nicht untergekommen zu sein, obwohl auf diese Weise z.B. Bäume bei einer Demo 2011 in Wien verziert wurden, die an die erste große Frauendemonstration hundert Jahre zuvor erinnert sollte.

In Deutschland findet Horaczek Schritte zur Einkommenstransparenz beachtenswert, in Polen hingegen Proteste gegen eine Verschärfung von Abtreibungen betreffenden Bestimmungen. Dass Russland häusliche Gewalt noch weniger als bisher sanktioniert erwähnt sie ebenso zu Recht wie Proteste gegen Gewalt in Indien und Argentinien. Während wir bei Schweden an eine rasante Zunahme an Vergewaltigungen denken, schwärmt Horaczek aber von positiver Diskriminierung, indem Geh- und Radwege bei Schneefall zuerst geräumt werden, weil Frauen weniger mit dem Auto fahren als Männer. Die größte schwedische Gewerkschaft richtete eine Hotline gegen „Mansplaining“ ein, an die sich Frauen wenden können, „wenn ihnen Männer ständig ungefragt die Welt erklären“. Am Internationalen Frauentag, als der neue „Falter“ erschienen ist, fand man im Netz übrigens ein Foto von schwedischen Gewerkschaftsbossen mit Muschimützen:

„The board of directors of the trade union Byggnads, which represents workers in the construction industry, caused a stir on social media in Sweden on Wednesday after they posted a picture of themselves wearing pussyhats – the pink, knitted symbol of women’s rights made world-famous in marches all over the world.“ Man beachte, dass aus den Pussyhats in Windeseile „Symbole für Frauenrechte“ geworden sind, was nur dann möglich ist, wenn eine entsprechende Strategie dahinter steckt, die auf mehreren Ebenen durchgezogen wird. Dies gilt übrigens auch für den Women’s Strike am Internationalen Frauentag, der als „Day without a Woman“ begangen wurde. Während die „feministische“ schwedische Regierung bei einer Visite im Iran brav Hijab getragen hat, zeigt sich ein Fliesenleger solidarisch mit Frauen, indem er einen Tag lang in High Heels arbeitet. Der Feminismus-„Falter“ beschreibt auf drei Seiten die „Burschenschaft Hysteria“, eine Satire auf Burschenschaften, und befasst sich auf fünf Seiten mit der angeblich gelungenen Integration von Fatima, die in Wirklichkeit anders heisst und die man auch nicht fotografieren kann.

„F-Mag“, neuer Ableger der „Brigitte“

Frauen beim „Falter“ waren gehorsam dabei, im Spätsommer 2015 illegale Einwanderung zu unterstützen, am Westbahnhof zu helfen, wo dank dem damaligen ÖBB-Chef Christian Kern eine Welcomerszene entstehen konnten. Redakteurin Barbara Toth, die mit der Ehefrau des nunmehrigen Bundeskanzlers befreundet ist, schreibt: „Dann kam die Silvesternacht von Köln, die öffentliche Meinung drehte sich. Ängste tauchten auf. Mit welchem Frauenbild sind die Schutzsuchenden aufgewachsen? Warum emanzipieren sich die geflüchteten Frauen nicht schneller? Gehen baden, legen ihr Kopftuch ab? Eine leichte Ernüchterung, ja auch Enttäuschung war plötzlich spürbar.“ Offenbar wurde wie etwa bei den ÖBB oder der Erste Bank (die eng mit George Soros zusammenarbeitet) auch in Redaktionen das aktive „Welcomen“ quasi verordnet.

Man beachte auch, dass konsequentes „Framing“ betrieben wird, indem der klar definierte Begriff „Flüchtling“ (bzw. meistens richtigerweise: „illegaler Einwanderer“) durch „Schutzsuchende“ und „Geflüchtete“ ersetzt wird. Dies folgt Empfehlungen, wie sie Elisabeth Wehling gibt, die nicht nur beim Journalistinnenkongress oder bei den SPÖ-Frauen, sondern auch bei Soros‘ Open Society Foundations zu Gast ist. Man sah sie auch in der US-Wahlnacht im ORF oder beim ORF-Dialogforum „Im Spiegelkabinett der Filterbubble“. Es kommt jedoch nicht nur auf Manipulation unseres Denkens durch neue Begriffe an, sondern auch darauf, sich konkret dort einzubringen, wo es erwünscht ist und dafür dann auch Medienpreise einzuheimsen wie Sybille Hamann für „Elf Monate mit Fatima“. Was es über andere „Geflüchtete“ aussagt, dass „Fatima“ weder ihren richtigen Namen nennen noch sich zeigen darf, gehört zu den unangenehmen ausgeblendeten Fragen.

Auch im neuen „F-Mag“ mit dem Untertitel „Politik, Sex & Lametta“ (und furchtbarem Layout), das Nina Maria Donovan vorstellt, deren Gedicht Ashley Judd beim Women’s March vortrug, kommen „refugees“ vor, aber nur am Rande. Redakteurin Jana Lotzke schildert Auseinandersetzungen mit einem alten Freund, der anders als sie selbst nicht von der „Willkommenskultur“ begeistert ist. Sie standen beide politisch in der Mitte, er ein bißchen rechts davon, sie ein wenig links, bis „die Ankunft von mehr als einer Million geflüchteter Menschen“ diesen „Grundkonsens“ veränderte. Bestimmt hat der Freund auch mit der tatsächlichen Genfer Flüchtlingskonvention und mit geltendem Asylrecht argumentiert, doch davon erfahren wir nichts. „Gregor“ sprach sarkastisch von „bereichernden Neubürgern“, die ihn in der U-Bahn angingen und dann auch gleich ein Mädchen anfassten, bis er dazwischen ging. Jana meinte, er sei „erschrocken“ und „generalisiere“ deshalb, denn das seinen einfach „asoziale Arschlöcher“ und das habe nichts mit Herkunft zu tun.

Der „Falter“ über Politikerinnen

Eigentlich die klassische altbackene Rollenverteilung: frau sieht den Einzelfall, das Persönliche, mann hingegen weiß von den Erlebnissen anderer und wird sich auch mit Hintergründen befassen. Wie ihre Schwestern beim „Falter“ weiss Jana, was sich gehört und schreibt: „Nach den Übergriffen in der Silvesternacht von 2015 und 2016 in Köln wird sexuelle Gewalt nicht nur von Gregor einer vermeintlich homogenen Personengruppe zugeschrieben: nordafrikanischen muslimischen Männern. Mir dreht sich der Magen um.“ Als Gregor auf Anschläge hinweist und meint, „diese Flüchtlingspolitik zerstört unser Land“, kommt Jana wie üblich mit Verharmlosung, also mit deutschen Tätern, weil Anschläge an sich „feige und grausame Taten“ bleiben, egal wer sie verübt. Jana wirkt wie eine von Bildung und Informationen ferngehaltene Frau früherer Jahrhunderte, die sich kein Wissen aneignen dar.

Wie die „Falter“-Frauen verschwendet sie keinen Gedanken an Opfer von Gewalt oder daran, dass Übergriffe dieser Art viele Frauen nachhaltig einschüchtern, sodass sich immer weniger Frauen im öffentlichen Raum sicher fühlen. Was „F-Mag“ unter Politik versteht, sehen wir auch am Porträt von Agnieszka Brugger, einer Abgeordneten der Grünen, die mit 24 in den Bundestag einzog und „Sicherheitspolitikerin“ werden wollte. Heute ist sie 32 und Obfrau des Verteidigungsausschusses sowie Sprecherin ihrer Fraktion für Sicherheitspolitik und Abrüstung. Darüber erfahren wir nichts weiter, während uns ihr Dilemma dargelegt wird, dass sie eigentlich immer Bahn fahren wollte, manchmal aber auch fliegen muss. Dabei diskutiert sie auch zu Themen wie „Frauen in Verantwortung für den Frieden“ und ergreift Partei für Soldatinnen, die von unkameradschaftlichen Kameraden erniedrigt werden. Wie bei einer Grünen nicht anders zu erwarten ist sie auf Linie, wenn es darum geht, US-Präsident Donald Trump zu beurteilen. Wenn sie meint, dass „Menschen und ihre Bedürfnisse“ im Mittelpunkt stehen, geht dies mit endlosem „Welcome“ durchaus konform.

„Zehn Spielarten weiblicher Macht“ stellen Barbara Toth und Kristin Breitenfellner im „Falter“ vor, beginnend mit Maria Theresia, die „souverän zwischen weiblicher und männlicher Machtsymbolik“ wechselte, ein Riesenreich regierte, eine Menge Kinder bekam und Ehefrau war. Michelle Obama wird uns als „die Ikone des Empowerments“ präsentiert, als ob sie und nicht ihr Mann Präsident(in) der USA geworden wäre. Hillary Clinton hingegen ist „die Hexe“, als „uralter misogyner Archetyp“, während die wahre Hillary eine ganz andere sei. Man legt es ihr zum Nachteil aus, dass sie berechnend, intelligent und ehrgeizig ist und erinnert an historischer Vorbilder, die deswegen ebenfalls „zu Verräterinnen hochstilisiert wurden“. Offenbar weiß man in der „Falter“-Redaktion nicht, dass Clinton u.a. von Saudi Arabien finanziert wurde und eine von vielen in den Reihen der US-Demokraten ist, die auch Gelder von George Soros erhalten hat. Befasst man sich mit internationaler Politik, kommt man zum gleichen Schluß wie Camille Paglia: „The woman is a disaster!„.

Theresa May wird als „die Trümmerfrau“ vorgestellt, weil sie einen von Männern hinterlassenen (Brexit-) Scherbenhaufen wegräumen soll. Marine Le Pen, „die neue Rechte“ passt nicht ins Redaktionsnarrativ von „Geflüchteten“, sodass ihre Parteinahme für Frauenrechte bloß unter „pseudo-feministische Parolen“ eingeordnet werden darf. Frau erklärt uns auch, dass es eine Strategie der Rechten sei, „feministische Versatzstücke“ zu übernehmen, „um sanfter, weiblicher, harmloser zu erscheinen“. So urteilen Journalistinnen, die selbst illegale Einwanderer zu „Schutzsuchenden“ verklären, die über Gewalt seitens muslimischer Männer hinwegsehen und die alles daran setzen, dass wir alle uns diesen ungebeten Gästen unterwerfen. Es scheint, dass im Zweifelsfall Marine Le Pen auch die Rechte dieser Frauen verteidigt, die alle emanzipatorischen Errungenschaften nicht schnell genug preisgeben können.

Bei der „konservativen Revoluzzerin“ Ursula von der Leyen ist nicht weiter erwähnenswert, dass sie die erste deutsche Verteidigungsministerin ist, denn „am spannendsten war ihre Rolle als Familienministerin“, von wegen einkommensabhängiges Elterngeld. Schließlich „die Veteranin“ Angela Merkel, die „ihr Frau-Sein komplett neutralisiert“ habe, wie wir unter anderem an ihrer nahezu androgynen „Uniform“ sehen können. Die ehemalige Kandidatin bei der Bundespräsidentenwahl Irmgard Griss wird als „die Richterin“ kurz gestreift und zum „Ausnahmephänomen“ erklärt, weil sie nicht in andere Schubladen passt. Johanna Mikl-Leitner wird als „die Kronprinzessin“ (von Noch-Landeshauptmann Erwin Pröll) beschrieben in Wiedergabe von Zuordnungen, die als klischeehaft empfunden, aber nicht durch eine Bewertung ihrer Politik ersetzt werden.

Die Klubchefin der Grünen, Eva Glawischnig, ist „die schöne Linke“ mit einem Hinweis darauf, dass dies ein „Traum- und Wunschbild“ sei, das „die Basis für viele Liebesgeschichten, die sich im Milieu der Spionage, des Partisanenkriegs oder der Guerilla“ bilde. Nur selten äußern sich Journalistinnen zu politischen Positionen, die jenseits des Bekannten (wie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie) oder des Erlaubten (alles, was positiv mit „Schutzsuchenden“ zu tun hat) liegen. Damit wird auch deutlich, dass alles Fake ist, einer Agenda folgt und das genaue Gegenteil von emanzipiertem Verhalten darstellt. Fake-Feminismus für jedefrau bedeutet, sich gegen „den“ weißen Mann zu wenden, was ganz im Sinn derjenigen ist, die (als weiße Männer im Hintergrund) Nationalstaaten auflösen wollen.

