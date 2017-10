Bleibt Christian Kern SPÖ-Chef?

Laut dem vorläufigen Endergebnis der Nationalratswahl noch ohne die Briefwahlstimmen liegt die SPÖ an dritter Stelle hinter der FPÖ. Unumstrittener Sieger ist die ÖVP, die damit die SPÖ vom ersten Platz verdrängt hat. Zwar dürfte die Sozialdemokratie am Ergebnis von 2013 vorbeischrammen, doch Christian Kern löste Werner Faymann letztes Jahr in der Erwartung ab, bei Wahlen in Zukunft besser abzuschneiden. Dabei bekam die Partei von Anfang an wieder Alfred Gusenbauer, zu dessen Netzwerk Christian Kern gehört. Was dies konkret bedeutet, merkte man nach der Verhaftung des von Gusenbauer empfohlenen Beraters Tal Silberstein. Doch die SPÖ reagiert auf eigene Fehler mit Realitätsverlust, wie man besonders bei den Wiener Genossen merken kann. Ein ORF-Liveeinstieg ins Festzelt vor der Löwelstrasse gestaltete sich geradezu bizarr, da die Reporterin mit fanatischen „Yes We Kern!“-Rufen überschrieen wurde. Daran beteiligten sich auch Stadträtinnen, die so wohl auch ihr Leiberl sichern wollen. Als Ex-Landesgeschäftsführer Christian Deutsch diese Szene auf Twitter kritisch kommentierte, wurde ihm Defätismus vorgeworfen.

Es gäbe nichts daran zu feiern, dass die SPÖ das Kanzleramt verloren hat, wagte er einzuwenden. Und viele sehen SPÖ-Gewinne in Wien auf Kosten der Grünen sehr zwiespältig, auch weil beide Parteien in der Stadtregierung koalieren. Offenbar hat der Schmäh (ein letztes Mal) funktioniert, vor Schwarzblau zu warnen und damit das eigene Versagen zuzudecken. Manche Genossen gefallen sich darin, wie Kern „Gegenwind“ zu beschwören, dem man angeblich standgehalten habe, ganz als ob die ÖVP und nicht die SPÖ einen für seine Skrupellosigkeit bekannten Mossad-Mann als „Berater“ engagierte. Was für Kern, der in fünf Jahren die absolute Mehrheit für die SPÖ holen will, „brutaler Gegenwind“ ist, besteht schlicht darin, dass Dirty Tricks öffentlich wurden und so nach hinten losgingen. Vor der Wahl meinte der Noch-Kanzler in einem Interview, es sei eine Ehre, kein Politiker zu sein, wohl auch weil er als Quereinsteiger gilt. Danach gefragt, wieso er sich mit „Gossenjungs“ wie Silberstein, Gusenbauer oder Rudi Fußi umgibt, verwies er auf seine Herkunft aus dem Arbeiterbezirk Simmering, wo auch nicht jeder „im Nadelstreif“ herumrenne wie er selbst. Und Gusenbauer verdient schon deswegen Respekt, weil er einmal Bundeskanzler war; über kritische Berichte sieht Kern einfach hinweg.

Christian Deutsch auf Twitter

Seine Connection zu Gusenbauer betrachtet er als „sehr hochgespielt“, da er viel mehr Kontakt zu Heinz Fischer oder Franz Vranitzky habe. Es ist für einige Genossen auch praktisch, der ÖVP und gewissen Medien die Schuld daran zu geben, dass der Einsatz von Silberstein so stark Thema in der Öffentlichkeit war. Was so bloßgelegt wurde, ist aber auch nicht angenehm, geht es doch um die Unterwanderung von Kanzleramt und Parteizentrale und darum, dass Ex-Minister Darabos, der 2006 der offizielle Wahlkampfmanager war, unter Druck geriet, als ihn der „katsa“ des Mossad an die Wand drängte. Dies hat Auswirkungen bis heute, da man ihm nach wie vor zusetzt und Gusenbauer beim Eurofighter-Vergleich außen vor bleibt. Die SPÖ Burgenland, in der ihn Minister Doskozil als „Kronprinz“ von Landeshauptmann Niessl verdrängte, hat bei der Wahl Stimmen verloren und könnte noch hinter der ÖVP landen. Auf Bundesebene ist inzwischen die FPÖ doch noch vor der SPÖ gelandet, allerdings ohne Wahlkarten, die das noch drehen können. Die Grünen wurden pulverisiert nicht nur wegen der SPÖ, sondern auch durch die Gegenkandidatur ihres Ex-Abgeordneten Peter Pilz, hoffen aber auf die Wahlkarten.

Dass die Zeichen auf Schwarz(türkis)blau stehen, lässt manche Rote auf starken Widerstand gegen den „Rechtsrutsch“ hoffen, während andere dafür sind, Juniorpartner in einer Koalition mit der ÖVP zu werden. Nüchtern betrachtet kann man es auch als Angst vor Machtverlust und davor sehen, dass korrupte Rote vor Gericht stehen könnten. Kern ist zwar vorläufig noch Parteichef, schwankt aber zwischen Kämpferpose im Festzelt und leerem Blick bei TV-Runden am Wahlabend. Es ist sofort deutlich, dass sich nun alles auf den Wahlsieger Sebastian Kurz konzentriert, der auf den Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten wartet. Als die SPÖ 1999 mit Verlusten an erster Stelle lag, bildeten dennoch ÖVP und FPÖ eine Koalition, sodass Parteichef und Spitzenkandidat Viktor Klima die Politik verließ. Sein Nachfolger war Alfred Gusenbauer als scheinbarer Kompromiss zwischen Caspar Einem und Karl Schlögl, die für unterschiedliche Flügel in der Partei standen. Noch wird Kern gefeiert, da es ja auch (noch) schlimmer hätte kommen können…

PS: Ohne Wahlkarten sieht es so aus: SPÖ 26,8 % (-0,1 %), ÖVP 31,4 % (+7,4 %), FPÖ 27,4 % (+6,8 %), GRÜNE 3,3 % (-9,1 %), NEOS 5,0 % (-0,0 %), PILZ 4,1 %.

PPS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich ein neues Quartier, bevorzugt in Wien oder Wien-Umgbung. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)