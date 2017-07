Gewaltexzesse in Hamburg – eine verdeckte Aktion

Kenner der verdeckten Vorgangsweise von Geheimdiensten wussten sofort, wie sie die Gewaltszenen parallel zum G 20-Gipfel in Hamburg einzuordnen hatten. Dazu genügen einige Merkwürdigkeiten wie die scheinbare Überforderung von Sicherheitskräften, die z.B. gegen anreisende Fußballhooligans sehr wohl im Vorfeld einschreiten. Doch die meisten Menschen lassen sich perfekt gegeneinander ausspielen – in diesem Fall „links“ gegen „rechts“ wie zuvor pro und contra „refugees“, die keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Zwar werden kritische Berichte auch in den sozialen Medien geteilt, weit mehr noch aber der Empörung über „Polizeigewalt“ oder „linksradikale Kriminelle / Terroristen“ Ausdruck verliehen.

Mit anderen Worten sind die Leute genau dort, wo man sie haben will und wo man sie damit beschäftigt hält, gegeneinander aufzutreten, statt zu erkennen, dass sie so Spielball gegen sich selbst sind. Nicht „das System“ muss sich ändern oder dieser und jener Gruppe mit neuen Gesetzen zu Leibe gerückt werden, sondern DU SELBST, wenn du dich dafür entscheidest, dich benutzen zu lassen. Wer gesteuerte d.h. verdeckte Aktionen erkennt und anderen erklärt, kommt sich oft vor wie ein Fisch, der im Aquarium spricht, den aber das „Normalvolk“ nicht verstehen kann / will. Denn das Durchschauen von Mechanismen kann erlernt werden und ist dank kritischer Infos im Netz auch leichter als früher, aber es erfordert Selbstermächtigung. Dann jedoch kann niemand bei mir oder dir Emotionen erzeugen, um uns zu reflexhaften Reaktionen unter Ausschaltung des Verstandes zu manipulieren. Dabei gilt als Faustregel, dass umso nachhaltiger vollendete Tatsachen geschaffen werden, je massiver am Kreieren von Emotionen gearbeitet wird.

„Focus“ über Reaktion der Grünen

Der frühere Regierungsberater und Geopolitik-Experte Christoph Hörstel beschreibt in einem Interview, wie die bürgerkriegsähnlichen Bilder aus Hamburg inszeniert wurden. Er spricht von Plünderungen, angezündeten Autos und rund 1500 Gewalttätern, die ca. 15000 Polizisten zusätzlich stundenlang gewähren ließen. Die scheinbaren „Antikapitalisten“ und „Antifaschisten“ zerstörten die Fahrzeuge und Läden der kleineren Leute, während die Reichen in nobleren Vierteln unbehelligt blieben. Hörstel sagt, dass diese Aktion die Linke zerschlagen soll (man denke an die Bundestagswahl); immerhin soll rund 150 Millionen Euro Schaden allein an öffentlichem Eigentum entstanden sein. Wie der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium Willy Wimmer schreibt, wurden in letzter Zeit reihenweise Gesetze geändert, um Bürgerrechte weiter einzuschränken. Diesen Aspekt erwähnt auch Hörstel, der meint, dass jetzt einfach Gestrickte nach dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren rufen, was genau so geplant war. Hörstel hat Recht, wenn er in Ausschreitungen und seltsam regelmässig über große Gebiete verstreuten Feuern auf den Straßen, brennenden Autos (nie der gehobeneren Preisklasse) usw. einen massiven Geheimdiensteinsatz vermutet.

Er deutet auf den Verfassungsschutz, der die linksradikale Szene ohnehin wie jede andere Szene unter Beobachtung hat und von den Amerikanern gegründet wurde. Man bezahlt Kräfte dafür, die man „auf Vorrat“ hält, sagt Hörstel, für den das Nichtstun der Exekutive ein starkes weiteres Indiz ist. Statt Barrikaden wegzuräumen oder Schlagstöcke einzusetzen, marschierte die Polizei in paramilitärischer Montur auf als „Machtdemonstration“. 2015 wurde uns illegale Masseneinwanderung unter Aufgabe der Kontrolle über das Staatsgebiet in Deutschland und Österreich als „Flucht“ verkauft; dabei wurden bestimmte Bilder zu emotionalisierenden und polarisierenden Ikonen. Zum Beispiel eines, wo ein österreichischer Feuerwehrmann ein syrisches Mädchen zu deren Vergnügen in der Hitze mit dem Schlauch anspritzt. Jetzt haben wir die mutige Demonstrantin, die auf einen Panzerwagen klettert und dann eine Wasserwerfer-Dusche bekommt, was ästhetisch fotografiert wird.

„Bento“ bringt die Story von der Frau auf dem Panzer

Die attackierte Linke ist zum Teil selbst unterwandert und bildet ein Bindeglied zu (Pseudo-) Linksradikalen und Antifas, die man als Geheimdienst-Frontorganisationen bezeichnen kann. Es ist kein Zufall, sondern verräterisch, dass z.B. die Antifaschistische Aktion, die man auch in Österreich, in den USA, in Kanada usw. bei Demos sieht, für die Auflösung von Nationalstaaten ist, was als „no border – no nation“ ins Konzept von Globalisten und der mit diesen verbundenen US-Geheimdienste passt. Berechtigte Kritik am Staat wird abgefangen und umfunktioniert zur Ablehnung des Staates und jeder öffentlichen Ordnung an sich. Als illegale Einwanderer als „refugees“ verkauft wurden, die durch mehrere europäische Länder angeblich um ihr Leben laufen, waren Geheimdienst-Linksradikale an vorderster Front beim Willkommen rufen und demonstrieren. Kundgebungen mit möglichst breiten Plattformen dienen dazu, viele Leute einzufangen, die sonst vielleicht auf Abstand wären.

Oft wirken Akteure extrem fanatisch und indoktriniert, um nicht zu sagen: wie gehirngewaschen. Wer sich jetzt aber denen überlegen fühlt, die von der Rolle sind und das Geschehen in Hamburg schönreden, sei gewarnt: auch er oder sie spielt mit, solange die Mechanismen nicht erkannt werden. Es ist falsch, Linken alles mögliche zu unterstellen, die sich gerade dagegen wehren müssen, von Geheimdiensten diffamiert zu werden. Immerhin gab es eine Menge Gründe, gegen die G 20 zu demonstrieren, was auch rund 100.000 Menschen auf friedliche Weise getan haben. Die Gewalt von Hamburg erinnert uns daran, dass die CIA in einer 2008 geleakten Studie Bürgerkrieg in europäischen Ballungszentren bis 2020 erwartete, was mit muslimischer Zuwanderung zu tun haben soll. Und man denke etwa an den Kiewer Maidan 2013/2014, wo legitimer Protest gekapert wurde, man ihn radikalisierte und dann selbst in die Menge schoss, um die Regierung dafür verantwortlich zu machen – das wäre ein auch bei uns denkbares regime change-Szenario. Dass SPD-Justizminister Heiko Maas jetzt gegen die Linke vorgeht und z.B. die mit CIA-Geldern gegründete „Welt“ berichtet, passt ins Schema.

PS: Hier sieht man Videoaufnahmen aus der Perspektive der Polizei, die von den Dächern aus und mit Pyrotechnik attackiert wurde. Auch in Österreich werden immer wieder „Bengalos“ eingesetzt, wie Bengalische Feuer im Jargon genannt werden. Instrumentalisierte Gruppen in der SPÖ waren bereit, ebensolche „Bengalos“ am 1. Mai 2016 einzusetzen, wurden aber von der Polizei daran gehindert. Es richtete sich gegen den am 9. Mai 2016 zurückgetretenen Bundeskanzler Werner Faymann, der nicht mehr mit der „Weltkanzlerin“ (wie Angela Merkel jetzt genannt wird) Masseneinwanderung forcieren wollte. Detail am Rande: wenige Tage vor Faymanns Abgang traf sich Yanis Varoufakis‘ globalistisches Projekt Diem 25 in Wien, wo die Bundesregierung wegen der „refugees“ heftig angegriffen wurde.

