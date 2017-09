Christian Kern, Tarek Leitner und die Objektivität

Beginnt man, den Namen „Leitner“ bei Google einzutippen, wird sofort auf „leitner kern urlaub“ ergänzt. Der Moderator des heutigen ORF-Sommergesprächs war mit den Kerns auf Urlaub, als Christian Kern noch nicht Bundeskanzler war. Efgani Dönmez, der für die ÖVP kandidiert, legte nach und behauptete, es habe auch 2016 einen geminsamen Urlaub in Marokko gegeben und präzisierte nach empörten Reaktionen, dass Christian Kern nicht dabei war, wohl aber seine Gattin und die Tochter. Manche sehen Dirty Campaigning, andere sorgen sich um das Privatleben, wenn Thema wird, wer mit wem wohin fährt. Dömnez schreibt in seinem Blog: „Ob die Familien gemeinsam 2015 in Ibiza in San José auf einer Finca waren, ob sie 2016 nochmals waren nur ohne Tarek Leitner, oder in Marokko im Herbst ohne Christian Kern oder sonst irgendwo. Es ist auch nicht ausschlaggebend, wie lange sie sich kennen und ob ihre Kinder gemeinsam in eine Schule gehen. Das ist deshalb unerheblich, weil man niemandem eine Freundschaft vorwerfen kann und auch keinen gemeinsamen Urlaub. Zudem kann man nie wissen, ob jemand irgendwann eine politische Aufgabe übernimmt oder nicht. Niemand kann das einem anderen vorwerfen. Das habe ich bereits in meinem ersten Statement explizit betont.

Außerdem geht es mir nicht darum, die journalistische Integrität von Herrn Leitner in Frage zu stellen, wie einige nun krampfhaft versuchen, darzustellen. Mein Vorwurf ist aber ein anderer. Nämlich einzig und allein, dass Tarek Leitner im Wahlkampf trotz seiner nun bekannten Nähe zu Kern die TV Duelle moderiert.“ Dass man einander in der kleinen österrichischen Szene immer wieder begegnet, ist nicht so sehr das Problem, doch wann wird es privat? Wenn man zur „Book Release Party“ zu Tarek Leitner nach Hause eingeladen wird (übrigens auch jemand, der in diesem Fall eine Rolle spielt)? Unzulässige Vermischung von Beruf und Privatem findet dann statt, wenn es um persönlichen Vorteil oder um fehlende Objektivität geht. Können wir uns ernsthaft vorstellen, dass Leitner Kern nach Gusenbauer oder Silberstein fragt? Es mag auch (subjektive) Fan-Sache sein, doch wie Leitner mit Sebastian Kurz umging, fanden viele unfair. Gute Journalisten erwecken nich den Eindruck von Parteilichkeit, wenn sie Leute interviewen, mit denn sie sonst per Du sind und auch mal auf einen Kaffee gehen. Man ist auch bei Pressekonferenzen per Sie, mit Ausnahme der NGO-Szene und bei anderen seltenen Gelegenheiten.

Leitners private Buchparty u.a. mit Kern (2015)

Natürlich pocht der ORF-Redakteursrat auf „Unabhängigkeit“ und wittert Druck auf Journalisten, doch man kann den öffentlich-rechtlichen Sender immer wieder der Propaganda überführen. Was für die SPÖ eine „Sudelkampagne“ ist, sehen andere als Beweis dafür, wie man es wirklich mit dem Programmauftrag hält. Kurz selbst eröffnete übrigens die Botschafterkonferenz am Erste Campus, an der auch der frühere Botschafter in Israel und jetzige Kabinettschef bei Minister Drozda Michael Rendi teilnimmt. Man kann sagen,dass er Dönmez und Co. die Auseinandersetzung mit den Medien überlässt. Doch für objektiven Journalismus wäre dies ein weiteres interessantes Detail zur SPÖ-Israel-Connection inklusive gar nicht privater Unternehmungen von Eveline Steinberger-Kern. Rendis Ehefrau Pamela ist war übrigens als Frauen- und Gesundheitsministerin und Zweite auf der SPÖ-Liste eben bei einer ORF-Im Zentrum-Diskussion. Michael Fleischhacker (Servus TV, Quo Vadis Veritas) zitiert seinen Nachfolger bei der „Presse“ Rainer Nowak: “ Tarek Leitner hätte das Angebot, die ‚Sommergespräche‘ zu führen, nicht annehmen dürfen, und der ORF hätte ihm das Angebot nicht machen dürfen. Denn selbst wenn einmal der Interviewer und einmal der Interviewte die gemeinsamen Familienurlaube ausgelassen hat, ändert das Faktum, dass die Familien in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam auf Urlaub fahren, wohl nichts daran, dass sie eng befreundet sind.

Das ist nicht verboten, auch ein Bundeskanzler und ein ORF-Journalist brauchen Freunde, und wenn man die Kinder in der gleichen Schule hat, ergeben über die Verbindung der Kinder Familienfreundschaften – warum sollten die Kinder für die Berufe der Eltern büßen? Was verboten sein sollte, genauer, was sich verbieten sollte, ist, dass ein Journalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das wichtigste Interviewformat bestreitet, obwohl er weiß, dass er durch das Faktum, dass seine und die Familie eines Interviewten eng befreundet sind, in ein eigentlich unlösbares Dilemma stürzt. Egal, ob die enge Beziehung bekannt ist oder nicht oder in welchen Schritten sie bekannt wird.“ Und damit ist noch gar nichts über fehlende Objektivität durch Aversionen oder Falscheinschätzung gesagt. Es wird nämlich übersehen, dass fast alle Medienleute zu falschen und unvollständigen Bildern beitragen, wenn sie meinen, man müsse bei eh öffentlich bekannten Personen nicht genauer hinsehen, Fakten nicht immer wieder neu bewerten und recherchieren…

