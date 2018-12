Das ist der wahre Relotius

In Wahrheit besteht die Lüge beim mehrfach preisgekrönten Hochstapler Claas Relotius darin, dass er seine Geschichten so portionierte und es nicht wagte, alles an einem Stück zu erzählen. Das hätte sich dann allerdings auch auf das Honorar und die Preise ausgewirkt, wie ja auch Geheimdienst-Ueberläufer gut beraten sind, ihre Infos häppchenweise anzubieten, um im Geschäft zu bleiben. Hier nun exklusiv die ganze Wahrheit:

Die Mexikanerin Maria aus Fergus Falls, Minnesota, schloss sich dem Islamischen Staat an, weil sie sich dank Trump und Obamacare keine neue Niere leisten konnte. Ihre Aufgabe war, Teenager gehirnzuwaschen, die sie als Löwenjungen bezeichnete. Einmal wurde sie in die Türkei geschickt, wo sie ein syrisches Mädchen sah, das als Kindersklavin in einer Fabrik arbeitete. Mohammed aus dem Jemen, der in Guantanamo geläutert wurde, nahm das Mädchen zur Frau und ging mit ihm nach Deutschland, wobei das Schlepperboot fast kenterte.

Lest das, ernsthaft. Da bricht für den Spiegel eine Welt zusammen. #Relotius https://t.co/q96T7uDBcg — Don Alphonso (@_donalphonso) December 19, 2018

Diskussion auf Twitter

Als erstes fanden die beiden 1000 Euro auf der Strasse, die sie sofort der Polizei übergaben und als gutes Omen empfanden. Mohammed wollte in die USA, wo er sich Jaegers Grenzpatrouille in Arizona anschloss. Einmal kam Andrew aus Fergus Falls vorbei, der Mohammed erzählte, dass er unbedingt heiraten will, aber noch nie eine Freundin hatte und so gerne einmal den Ozean sehen möchte. Mit Willie Parker, dem letzten Arzt, der in Mississippi noch Abtreibungen durchführt, geriet Mohammed in eine heftige religiöse Debatte über kuwaitische Brutkästen.

Willies bester Freund ist der Footballstar Colin Kaepernick, der gegen Rassismus protestierte, was ihm den Job kostete. Colins Patentante ist Traute Lafrenz, das letzte noch lebende Mitglied der Weißen Rose, eine dunkel gefärbte Blondine. Traute ist sehr beeindruckt von einer Übersetzerin des FBI, die sich bei einem „Blind Date“ in einen IS-Kämpfer verliebte, der aus Fergus Falls stammt. Dort wird Marias Sohn Israel so sehr gemobbt, dass er nicht zum IS, sondern zu den Israeli Defense Forces geht, um Putin jetzt zu stoppen.

Israels Klassenlehrerin Gayle betet am Sonntag für Trump und hat ein seltsames Hobby, sie begleitet Deliquenten zur Hinrichtung, weil sie eine Befürworterin der Todesstrafe ist. Ihr Skypefreund ist der Polizist, dem Mohammed die 1000 Euro übergab, und er rettet Mouawiya Syasneh aus einem deutschen Kinderheim, der dann in Aleppo einen Aufstand gegen Assad mit einem simplen Graffiti anzettelt; auch die Löwenjungen und Bana sind mit von der Partie. Claas war gerade beim Friseur und hat ein Facebook-Posting davon gesehen und spinnt eine fantasievolle Story drumherum ganz nach dem Geschmack der Medienpreis-Juroren.

