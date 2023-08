Nostalgie mit Andreas Babler

Der nicht mehr so neue Vorsitzende der SPÖ Andreas Babler ist heute zu Gast im ORF-Sommergespräch, mit dem Ambiente eines Verhörzimmers. Optisch passt es bei ihm aber recht gut in die Zeit, in der er stehen geblieben ist. Man hätte im parteiinternen Wahlkampf im Frühjahr noch meinen können, dass Anekdoten aus Kindheit und Jugend der Basis signalisieren sollen, dass Babler einer von uns ist. Es bleibt jedoch bei diesen G’schichtln und ständig wiederholten Begriffen (keine Bittsteller, Respekt, Würde…), egal ob Interview oder Comeback-Tour. Man kann sich Babler letzte Woche bei Niki Fellner und Isabelle Daniel ansehen, denn so viel anders wird es beim ORF auch nicht laufen.



Zum Babler-Narrativ gehört, dass er nicht Teil interner Konflikte gewesen sei; man könnte auch sagen, er duckte sich weg, wo er Partei ergreifen hätte müssen. Er betont jetzt notwendigen Zusammenhalt, was aber nichts anderes bedeutet als ein Ansammeln weiterer Altlasten. Schwer nachvollziehbar – oder simpel billige Wahlkampfpolemik – sind seine persönlichen Erlebnisse aus der Zeit von Bruno Kreisky und danach. Etwa, wenn er mit der Oma kommt, die jedem Enkerl immer „fuffzig Schülling“ in die Hand drückte; er will der Oma „ihr Recht auf Würde zurückgeben“ in Zeiten der Teuerung. Er möge dies einmal umrechnen und sich umsehen nach heutigen Pensionistinnen und auch Pensionisten, die es wagen, an sich selbst zu denken.

Babler bei Fellner

Es ist aber alles recht, um Pseudo-Klassenkampf herauszubeschwören, wobei die Zielgruppe dann doch eher Ältere sein werden, die noch erlebt haben, wovon er erzählt. Jüngere hängen sich zwar rein, zum Beispiel, damit die Oma wieder „fuffzig Schülling“ für sie, ihre Geschwister und ihre Kinder übrig hat, aber ob man damit Wahlen gewinnt? Unmittelbar vor dem Sommergespräch soll Babler mit einer rückwirkenden Erbschaftssteuer punkten, sofern man über 30 Jahre hinweg mehr als eine Million € erbt. Empörung einiger darüber ist einkalkuliert, da sie auf Social Media im Grunde dafür werben. Niemand fragt die SPÖ, warum durch die Partei reich Gewordene eigentlich immer ausgeklammert werden. Was ist zum Beispiel bei der Kritik an Rene Benko mit den Dividenden Alfred Gusenbauers? Warum schweigt Babler zu Genossen, die Oligarchen vertreten oder als Treuhänder für reiche Russen fungieren?

Da gibt‘s die, die Rekordgewinne machen, während andere nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Was macht die Regierung? Sie geht in die Sommerpause und führt Sommerlochdebatten. #Sondersitzung – jetzt! Die Preise müssen dringend runter. #OeNR pic.twitter.com/X6zG4xfwAE — Philip Kucher (@philipkucher) August 28, 2023 Babler-Stellvertreter Kucher

Das lässt sich allerdings schwer mit dem 70er- und 80er-Jahre-Flair vereinbaren, mit dem sich Babler umgibt. Man müsste sich dann im Jahr 2023 politisch bewähren und dabei selbstkritisch agieren. Es ist kein Wunder, wenn dem biederen Babler der schillernde Georg Dornauer, der nicht wirklich als Sozi durchgehen kann, immer wieder die Show stiehlt. Vielleicht kommen wir aber fast bis zur Jahrtausendwende, denn Babler ist bekennender Fan des 1998 verstorbenen Falco. Danach aber müsste Babler zum Beispiel Gusenbauers Zeit als Parteichef bewerten, den er als SJ-Chef natürlich lobte. Klar ist, dass Nostalgie zwar trösten mag, aber nicht bei gegenwärtigen Problemen ansetzt und Unbehagen z.B. über Migration oder Corona-(Massnahmen-)Folgen im Keim erstickt wird.

PS: Weil nur die Wahl zwischen Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler bestand, meinen viele, das Ergebnis sei alternativlos. Doch zunächst muss Babler den regulären Parteitag im November bestehen, bei dem wieder jedes Mitglied das Recht hat zu kandidieren. Pleiten und Pannen kann sich die SPÖ diesmal nicht leisten, sodass sie sich auf ein korrektes Procedere einigen wird müssen. Der Burgenländer Berthold Felber klagt seine Partei, weil ihm die Möglichkeit verwehrt wurde, sich beim Sonderparteitag zu präsentieren. Es mag schräg klingen, aber eine Partei ist rechtlich einem Verein vergleichbar; dieses Verfahren kann noch etwas ändern. Die Nostalgie von Babler und Co. konserviert, was nach konservativ klingt, auch wenn man bei Festivals im Schlafsack übernachtet. Tatsächlich ist aber eine offene Auseinandersetzung mit der eigenen Parteigeschichte notwendig, die immer auch die Geschichte Österreichs ist.