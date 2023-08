GECKO, Kampfanzug und gekaperte Verteidigung

Der Kampfanzug von GECKO-Leiter Rudolf Striedinger, der das Virus zum Feind erklärte, ist jetzt im Haus der Geschichte zu bestaunen. Einige finden das so lächerlich wie GECKO und die gesamte Inszenierung um Corona, während andere besorgt sind, weil „die Pandemie“ noch nicht vorbei sei. Das Haus der Geschichte begann schon zu Beginn der gefährlichsten Pandemie aller Zeiten mit dem Sammeln von Objekten (insgesamt sind es 120), die später an die glückliche Bewältigung der Situation erinnern sollen. Zugleich tauchen immer mehr Meldungen auf, die uns wieder auf Corona einschwören sollen oder davor warnen, dass dies versucht wird.



Der Medizinstatistiker Gerd Antes war Berater der deutschen Grünen und engagiert sich für evidenzbasierte Medizin, die nicht Narrativen folgt, sondern sich an Belegen und Logik orientiert. Er weist darauf hin, dass Ex-Kanzlerin Angela Merkel Corona als die grösste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet; warum aber wurde dann so ein Chaos geschaffen? Auch mithilfe des „alarmistischen Begleitorchesters der Medien“ wurden gesellschaftliche Verwerfungen ermöglicht, vor denen man gewarnt sein musste. Auch beim Bundesheer muss evidenzbasiertes Vorgehen im Mittelpunkt stehen, statt sich einem Narrativ zu unterwerfen, bei dem man gerade beim Militär auch an eine feindliche hybride Aktion denken sollte, wenn Schaden absehbar ist. Die Aufgabe des Bundesheers ist nämlich der Schutz verfassungsmäßiger Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie der Schutz der demokratischen Rechte der Bürger. All dies bedingt, die Souveränität Österreichs zu verteidigen, also offener und verdeckter Einflussnahme entsprechend zu begegnen. „Wer gerade denkt, ist ein Querdenker“, stellt Antes zur gegenwärtigen Situation fest und bringt damit Stigmatisierung auf den Punkt.



#31 #Corona-Aufarbeitung, heute ist der 1. April 🤡 – GECKO 🦎 Tarnanzug kommt ins @hdgoe – tatsächlich hätte das Heer das Aufblasen von Corona zu einem Systemwechsel als hybriden Angriff erkennen müssen, es leidet aber schon länger unter Subversion https://t.co/6YNVlJ0647 — alexandra bader (@cw_alexandra) August 24, 2023 Kein Aprilscherz

Es geht im Grunde nur um Basics, die von Anfang an ignoriert wurden; auch ohne medizinischen Background konnte man erkennen, was passiert und dass es niemals einer wirklichen tödlichen Gefahr angemessen war. Dazu passt auch, dass GECKO als gesamtstaatliche Pandemiekoordination erst im Herbst 2021 geschaffen wurde, als die Einführung einer Impfpflicht angekündigt wurde. Die Art und Weise, wie GECKO still beerdigt wurde, weil ein paar Mitglieder das Gremium verlassen hatten, spricht ebenfalls Bände. Rudolf Striedinger wurde zur Belohnung Generalstabschef und hat auch als Stabschef von Ministerin Klaudia Tanner, als Chef des Abwehramts, als Mitarbeiter des Generalstabs und als Militärkommandant von Niederösterreich nicht allzu viel mitkriegen wollen. Dass auch die Armeen anderer Staaten sich der Corona-Agenda fügten und Soldaten vereinzelt gegen Impfzwang kämpften, gibt den Angepassten und Duckmäusern nicht recht.

Eines meiner Demoschilder





Einige Kritiker bringen das Bundesheer samt dem Herren im Kampfanzug mit psychologischer Kriegsführung in Verbindung. Diese wird gelehrt, sollte sich aber niemals gegen die eigene Bevölkerung richten. Hier wurde wohl eher das Corona-Narrativ ungeprüft übernommen, das mit Methoden verbreitet wurde, die für Sekten und Kulte typisch sind. Man beschwor eine Bedrohung herauf, bot zugleich Rettung und Heilsversprechen an und wirkte dauerhaft und allumfassend auf die Menschen ein. Wer misstrauisch war, bewahrte sich nicht unbedingt die Kritikfähigkeit, weil Gegner basierend auf denselben Mechanismen wie Befürworter eingefangen wurden. Mittels Gedankenreform werden die Leute dazu gebracht, ihre Lebenshaltung extrem zu ändern, alles in Frage zu stellen, was bisher für sie galt. Das Ich wird destabilisiert, um uns zu isolieren, zu dekonstruieren und zu rekonstruieren. Soziale Faktoren spielen eine grosse Rolle, denn wir neigen dazu, uns Gruppen anzuschliessen und dort um Anerkennung zu buhlen, indem wir uns wie andere verhalten. Mit der Zeit wird auf Personen projiziert, was zunächst einer Sache, geweckten Emotionen, Ängsten und Wünschen galt. Auch vor Social Media setzten Kulte auf Weltuntergangsstimmung und Survival und versprachen Auserwählten Rettung. Zu einem gewissen Teil trifft dies auch auf Thematisieren von Transhumanismus, WEF und Pandemievertrag zu. Denn evidenzbasiert mit Belegen und Logik sieht man sich Netzwerke und Handlungen an und ordnet sie ein. Es ist immer falsch, „die anderen“ als besonders empfängliche Gruppe zu betrachten, die auch noch bestimmte soziologische Merkmale aufweist, denn die meisten Menschen lassen sich für etwas gewinnen, das sie manipuliert.

Mariahilferstrasse, Impfopfer





Als auf der Wiener Mariahilferstrasse eine Galerie von Impfopfern gezeigt wurde, erzählte dort ein Passant anderen von angeblicher Zucht von Menschen mit Kiemen in New York. Das nivelliert nicht all die Fälle von „plötzlich und unerwartet“, sondern zeigt, wie leicht einige abdriften. Zugleich macht sich eine Anhängerin von Andreas Babler aber lustig über die Dokumentation von Impfopfern und erntet viel Beifall. Nicht ohne Grund überschreiten manche die Schwelle zum Kult um Babler und verbreiten jeden Satz von ihm wie einen Glaubensinhalt. Was Corona betrifft (darüber diskutieren Bablers Fans nie ernsthaft), gibt es keinen Kult um Vertreter des Narrativs, wohl aber um manche Gegner. Statt im Kampfanzug wegen eines nicht gerade neuen Virus herumzurennen sollte man beim Militär solche Prozesse vorhersehen und ganz pragmatisch in „der Impfung“ eine Schwächung der irgendwann vielleicht notwendigen Kampfkraft wahrnehmen. Bei Kulten geht man davon aus, dass ausserhalb arbeitende Mitglieder z.B. die Anweisung bekommen, in Pausen zu singen oder zu meditieren, um nicht von der Umwelt beeinflusst zu werden. Doch heute sind Anhänger etwa des Kultes um Corona oder der entstandenen Gegen-Kulte durchaus mit anderen konfrontiert und treten gegen diese auf, weil sie ständig auf Social Media präsent sein möchten. Es geschieht manchmal als Demo und Gegendemo oder als Bericht und Bericht über den Bericht, vor allem aber im virtuellen Raum. Dort wird von beiden Seiten meist das rezitiert, was man rezitieren soll und als freie Entscheidung, als Demokratie oder als Schutz der Demokratie vor den anderen versteht. Corona-Aufarbeitung wurde versprochen, doch es reicht nicht einmal zu einem U-Ausschuss über den verschwenderischen Umgang mit öffentlichen Mitteln, und Gesundheitsminister Johannes Rauch ist begeistert von der bei Corona möglichen Radikalität.

Bundesheer-Inserat 2022

„Kein Minister kann in ein anderes Ressort eingreifen, auch nicht der Ministerrat als Gesamtregierung. Eine Sonderregelung besteht nur für das Bundesverteidigungsministerium“, schrieb Franz Olah in „Die Erinnerungen“, damit sind wir wieder beim BMLV und der von der Regierung übertragenen Verfügungsgewalt über das Heer. Subversion dort ist Angelegenheit aller, wenn sie geduldet wird; der Bundeskanzler ist nicht Regierungschef, sondern Vorsitzender und hat Kompetenzen, wenn sie per Bundesministeriengesetz zugeteilt werden. Olah wies darauf hin, dass die Ministerverantwortung gegenüber dem Nationalrat gilt, der ja 2020 mit wenig Gegenstimmen (von der FPÖ abgesehen) die Impfpflicht beschlossen hat. Olah war 1963 und 1964 Innenminister, sein Kabinettschef Karl Stephani war von 1956 bis 1959 Staatssekretär im nach Abschluss des Staatsvertrags neu geschaffenen Verteidigungsministerium. „Alles was du unterschreibst ist ein Erlass“, erklärte Stephani Olah, der einmal einen Zettel, auf dem er um eine Auskunft ersuchte und den er dann wegwarf, in einem amtlichen Aktenumschlag auf seinen Schreibtisch wiederfand. Olah dachte an einen Scherz, zerriss es nochmals und es lag nach ein paar Stunden zusammengeklebt erneut da.

Was soll der Quatsch mit #CovidIsNotOver bedeuten?



1. Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird wie die anderen Coronaviren auch nie wieder weg gehen.



2. Die Erkrankung Covid-19 wird wie viele andere Infektionskrankheiten auch nie wieder weg gehen.



Was ist an #Endemie unklar? pic.twitter.com/urbazHULoH — storymakers (@mz_storymakers) August 20, 2023 Corona forever?





Über Hindenburg gab es zur „Ehrfurcht der Bürokratie vor der ministeriellen Paraphe“, wie Olah es nannte, den Witz, dass man keine Trauscheine auf seinem Schreibtisch liegen lassen könne, weil er sonst daraus Notverordnungen mache. Rudolf Striedinger hatte nie Probleme damit, dass es in der Regel nicht einmal eine Paraphe, geschweige denn eine Weisung von Ex-Minister Norbert Darabos gab, aber illegalen fremden Befehlen via Kabinettschef gefolgt wurde. Warum sollte man daher erwarten, dass er und andere plötzlich bei Corona aufwachen und ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst sind? Der formale Oberbefehlshaber des Bundesheers Alexander van der Bellen ist immer voll auf Corona-Linie gewesen, man denke z.B. an die „Impfburg“ am Nationalfeiertag 2021 anstelle des Bundesheers am Heldenplatz. Van der Bellen und Heinz Fischer verteidigten Peter Pilz gegen Spionagevorwürfe; van der Bellen ist Fischers logischer Nachfolger als Bundespräsident gewesen, die Farce wurde 2022 noch deutlicher. Fischers Mentor war Christian Broda (Justizminister 1960-66 und 1970-83), der wie Olah damit spekulierte, in Konkurrenzkämpfen übrig zu bleiben und SPÖ-Chef zu werden. Zum 100. Geburtstag Brodas fand ein Symposium im Parlament unter der Schirmherrschaft von Justizminister Wolfgang Brandstetter statt, bei dem Fischer diese Rede hielt. Er stellt sich im Konflikt Broda-Olah eindeutig auf Brodas Seite und spielte eine kleine Rolle bei Brodas Bestellung zum Minister. Dass Brodas Bruder Engelbert Atomspion der Russen war und Anwalt Christian Broda Klienten hatte, die mit dem Bruder spionierten, erwähnt Fischer nicht. Olah bildet in seinem Buch eine Seite aus der „Neuen Freien Presse“ vom 14. August 1931 ab, auf der ein langer Artikel die Überschrift hatte: „Eine kommunistische Nachrichtenzentrale in der Prinz Eugen-Strasse“. Der Deutsche Georg Semmelmann war für die russische Geheimpolizei GPU tätig und wurde im Juli 1931 in Gersthof ermordet. Der Fememörder der Komintern Andreas Biklowicz aus Jugoslawien wurde in Wien über die Wohnung der Familie Broda in der Prinz Eugen-Strasse 14 eingeschleust (heute finden wir in Nr. 10 – 12 den russischen Konzern Sibur und in Nr. 8 das Haus des Sports).

23 Expert:innen, die man auf einen Streich für "Das Goldene Brett vorm Kopf" (für den größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres) nominieren kann. Diese Chance solltet Ihr nutzen! GECKO = Reich, Striedinger, Popper, Druml, Kollaritsch, Bergthaler, … https://t.co/aMt1UvPnbM pic.twitter.com/kyxXNP94OV — Grüne gegen Impfpflicht und 2G (@GGIund2G) August 26, 2023 Grüne gegen Impfpflicht und 2G



Semmelmanns Aufzeichnungen war zu entnehmen, dass die Broda-Wohnung als Nachrichtenzentrale oder Relaisstation fungiert; damalige Ermittler meinten, dass die Brodas vielleicht für Russland spionieren. Christian Broda erhielt Briefe in Doppelkuverts von Bruder Engelbert in Berlin, die er dann weiterverteilte. Olah schreibt dazu, dass es bei Broda „dunkle Punkte“ gibt, „auf die zu stoßen der Innenminister vielleicht mehr Gelegenheit hatte als der Präsident des Gewerkschaftsbundes“ (man kann auch sagen, dass ein Verteidigungsminister mit zwei Nachrichtendiensten mehr herausfinden könnte als ein SPÖ-Bundesgeschäftsführer). Broda dissertierte 1940 über „Volk und Führung“ und erklärte, wann die Ausschaltung breiter Schichten der Bevölkerung von Gesetzgebung und Verwaltung geboten ist, was Hitler ebenso entsprach wie Stalin. 1943 wurde Broda mit fünf anderen Personen wegen Unterstützung einer kommunistischen Untergrundbewegung verhaftet, wofür die anderen hingerichtet wurden und er mit drei Monaten Haft bestraft wurde. In Ried im Innkreis marschierten am 3. Mai 1945 die Amerikaner ein, am 9. Mai wurden zwei Männer verhaftet und am nächsten Tag tot aufgefunden; die Verantwortung hatte der sog. Siebener-Ausschuss mit Broda und es passierte nichts. Erst 1964 bestand die Möglichkeit, einen Zeugen einzuvernehmen, was Olah wollte, der jedoch nicht lange Minister blieb. Einem Arzt wurde damals eine Million Schilling angeboten, wenn er einen jungen saudischen Prinzen aus dem Verkehr zieht und in die Psychiatrie sperrt. Er weigerte sich, doch Hans Hoff war dazu bereit, was Olah dann im Nationalrat thematisierte. Danach verfassten Hoff und Emil Tuchmann (der in der NS-Zeit für die letzten Wiener Juden zuständige Arzt), die übrigens das Anton Proksch-Institut gründeten, ein Ferngutachten, in dem sie Olah für schizophren erklärten. Heinz Fischer wies 2016 darauf hin, dass der Kommunist Broda nach dem Krieg über Anwalt Wilhelm Rosenzweig zur SPÖ kam, der von 1948 bis 1964 geschäftsführender Sekretär des BSA war. Broda vertrat u.a. Ludwig Polsterer, einen der Eigentümer des „Kurier“ und den Schweizer Rüstungskonzern Oerlikon, und er sammelte Gelder ein für kurzlebige Zeitungsprojekte.

Das worüber sich ganz Österreich ua lustig gemacht hat, kommt also in ein Museum aus zeitgeschichtlichen Gründen samt damit letztlich verbunden Aussagen der Politiker? Das soll mir bitte jmd. so erklären, als wäre ich ein Volksschüler…https://t.co/TpiYXcif5P — Florian Höllwarth (@FHollwarth) August 24, 2023 Es kommt keine Antwort!



Olah stand später vor Gericht wegen seiner Beteiligung mit ÖGB-Mitteln an der Gründung der „Kronen Zeitung“ mit Hans Dichand, der vom „Kurier“ kam. Rosenzweig wurde von der SPÖ in den Verfassungsgerichtshof entsandt und veranstaltete als ÖGB-Anwalt und Privatbeteiligter im Olah-Prozess wie eine „Nebenjustiz“ mit eigenen Zeugenbefragungen, so parlamentarische Anfragen 1969. Zuvor war es scheinbar unausweichlich, dass Olah aus der SPÖ ausgeschlossen wurde, wobei Bruno Kreisky (der Broda nicht mochte) Viktor Adler bemühte, der meinte, dass man die Massen am falschen Weg begleiten müsse, statt sich von ihnen zu trennen, weil man sie nur so auf den richtigen Weg zurückführen könne. Olah war wilder Abgeordneter im Nationalrat und kandidierte mit seiner DFP in Wien; Broda wollte Olah verhaften lassen und Rosenzweig legte dem Staatsanwalt einen fertigen Schriftsatz vor, den dieser bloss unterschreiben müsste, was er nicht tat. Kreisky wollte Broda eigentlich nicht in der Regierung haben; im November 1969 verschickte Olah eine Dokumentation über Broda an alle Abgeordneten. Im Buch meint er dazu, dass man diese Vorwürfe offenbar nicht vor den Schranken des Gerichts klären kann, Broda wollte es nicht darauf ankommen lassen. Damals waren Hintergründe vielleicht eher deutlich, weil die Niederschlagung des Umsturzversuchs der KPÖ 1950 durch Olah und Gewerkschafter noch in Erinnerung war. Die Kommunisten sollten wohl austesten, was möglich ist, das System so gut es geht lahmlegen und strebten unter anderem beratende Versammlungen statt Wahlen an. Während Broda gefeiert wird, gab es nur wenig Aussöhnung mit Olah. Erst zwei Jahre nach 1950 wurde begonnen, mit der B-Gendarmerie zumindest den Vorläufer einer eigenen Armee zu schaffen. Mit einer Plandemie hätte man damals wohl niemanden hinter dem Ofen hervorlocken können, doch in jener Zeit wurden wohl die Weichen für das gestellt, was wir erlebten.

