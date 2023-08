Whistleblower, Aufdecker und Agenten

Unsere Vorstellungen von Whistleblowern, Aufdeckern und Agenten werden oft romantisch verklärt durch Filme und Berichte. Ab 25. August 2023 gilt in Österreich das neue Hinweisgeberschutzgesetz, das es Informanten etwas leichter machen und sie vom Nimbus des „Anpatzens“ befreien sollte. Aus diesem Anlass wurde am 23. August unter anderem mit Julian Hessenthaler im Museumsquartier diskutiert, der als „Ibiza-Detektiv“ bekannt wurde. Freilich ist es etwas anderes, spannend und aufregend zu finden, was andere erlebt haben, aber selbst kein Risiko einzugehen und nichts auf sich zu nehmen. Es gibt natürlich Parallelen zur realen wie fiktiven Darstellung und zu guten Thrillern, die Wert auf Faktenreichtum und eine psychologische Komponente legen. Nicht zu unterschätzen ist, dass manche Leute Fans um sich scharen, indem sie sich mit Attentaten befassen, die schon Jahre zurückliegen. Natürlich bieten seriöse Recherchen interessante Ansatzpunkte, wenn es um Kontinuitäten bei Personen, Institutionen und Einstellungen geht.



Dass man in einer aktuellen Situation leicht vorschnell urteilt, zeigen die Einschätzungen vieler Kommentatoren von Jewgenj Prigoschins Meuterei vor knapp zwei Monaten (ich konzentrierte mich eher darauf, Fakten zu Prigoschin und PMC Wagner zusammenzutragen). Angesichts des Absturzes einer Embraer Legacy 600 auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg mit Prigoschin, PMC Wagner-Gründer Dmitri Utkin, Prigoschins Bodyguards und anderen an Bord werden manche einiges neu bewerten müssen. Es kursiert ein Video mit einem senkrecht abstürzenden Flugzeug und es ist davon die Rede, dass das Seitenleitwerk oder eine Tragfläche abgerissen sein soll, was aus der Sicht von Wagner für russische Luftabwehr spricht; man sagt, dass Prigoschin auf der Passagierliste war, dessen Wikipedia-Eintrag bereits aktualisiert ist.

Ihr habt Fragen zum Thema an @julianhessentha, @Hausjell, @yviy1 oder @ursula_bit (@saubere_haende) ? Dann schreibt sie uns in die Kommentare oder als DM! Wir freuen uns auf euch! pic.twitter.com/hCHtROfNgd — Saubere Hände (@saubere_haende) August 18, 2023 Am 23. August im Museumquartier

Natürlich wird etwa von Bill Browder (mehr zu ihm hier) vermutet, dass Putin Prigoschin ermorden liess, und man verweist auf diverse „Unfälle“ zum Beispiel mit einem Balkon, einem Auto oder Gift. Zugleich wollen lautstarke Lehnsessel-Generäle aber nicht untersuchen, wie Russland verdeckt im Westen operiert und ob auch in unseren Breiten Menschen deswegen um ihr Leben fürchten müssen. Einige unterstützen auch unter dem Label alternative Medien mehr oder minder unverhohlen Putin. Freilich dürfen wir auch nicht vergessen, dass Prigoschin 2022 in der Ukraine gefallen sein soll und 2019 angeblich mit einem Transportflugzeug in Afrika abstürzte. Putin nannte Prigoschin inzwischen einen „talentierten Mann“, der Fehler begangen habem Wie schwierig es sein kann, etwaige Täuschungsmanöver zu rekonstruieren, sieht man an all den Spekulationen zu Ibizagate. Bei einer Veranstaltung, die sich nicht primär mit Ibiza befasst, kann man natürlich vage bleiben. Wenn Hessenthaler, unterstützt von Fritz Hausjell, dem Präsidenten von Reporter ohne Grenzen aber wieder einmal behauptet, ein „Novomatic-Lobbyist“ habe Zeugen gegen ihn bezahlt, wurde dies von der Justiz bereits 2021 debunked. Ausserdem telefonierte Johann Gudenus, damals Klubobmann der FPÖ, schon kurz nach der Veröffentlichung der Ausschnitte mit diesem Lobbyisten. Dabei gab sich Hessenthaler an diesem Abend ohnehin bescheiden, denn er sei ja im Grunde kein Whistleblower; niemand will sich mit Julian Assange vergleichen. Hessenthaler klagt aber auch, dass um ihn ein Narrativ geschaffen wurde, das sich nur langfristig bekämpfen lässt, unter anderem beim EGMR. Was Assange betrifft, bedienten sich Medien zuletzt bei Cablegate in grösserem Ausmass bei zu Wikileaks durchgesickertem Material; die Plattform kooperierte damals z. B. mit „Guardian“, „New York Times“ und „Spiegel“. Umstritten war dann die Rolle im US-Wahlkampf 2016, doch weil sich Medien nicht mehr hinter Wikileaks stellten, war Assange zuerst in der Ecuadorianischen Botschaft in London praktisch gefangen und verbrachte die hetzten Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Candles4Assange gibt es in vielen Ländern, es wird bei uns von Barbara Waschmann betreut, die jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr eine Mahnwache vor der Wiener Oper organisiert.

Diskussion mit Hessenthaler

Bei uns schlug das heimlich aufgenommene Ibiza-Video ein wie eine Bombe, das Hessenthaler lieber deutschen Medien (und dem „Falter“) anvertraute. Es gab 2019 keine Pressekonferenz etc. von Hessenthaler und Anwalt Ramin Mirfakhrai, weil sie noch nicht soweit waren, als sich die Ereignisse überschlugen (es fand auch später keine PK statt). Rechtlich gesehen ist verdecktes Filmen kein Delikt, meint Hausjell, der froh ist, dass der Presserat es in Ausnahmefällen jetzt als legitim erachtet. In Grossbritannien sind ungewöhnliche Recherchemethoden weit mehr akzeptiert und haben kein negatives Image, und schliesslich gab es ja gewissermassen einen begründeten Anfangsverdacht gegen Heinz Christian Strache. Eigentlich machte Hessenthaler nichts anderes als jene britischen Journalisten, die austesten wollten, welche EU-Politiker bestechlich sind und denen 2011 Ernst Strasser in die Falle ging (der danach auch als Präsident der österreichisch russischen Freundschaftsgesellschaft zurücktrat). Hessenthaler ist ähnlich verfolgt worden wie ein Whistleblower und Hausjell zufolge ergaben sich aus den stundenlangen Ibiza-Mitschnitten ja auch Anhaltspunkte für Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Freilich basieren alle laufenden Ermittlungen auf einer anonymen Darstellung zu den Casinos Austria, die wenige Tage nach Ibizagate bei der Justiz einging; das gilt auch für den Strafantrag gegen Sebastian Kurz; stets ist vom CASAG-Verfahrenskomplex die Rede.

Guy Dawson singt für Assange

Dass Strache nicht sauber ist, liessen schon die Versuche seines Bodyguards vermuten, Ermittlungen in Gang zu bringen; sein Vertreter war Mirfakhrai. Vielleicht sollten wir den Vergleich mit Strasser ernst nehmen, denn man hatte auf jeden Fall etwas in der Hand, wenn Strache nach dem Vertrag mit der Putin-Partei „Einiges Russland“ abgecheckt wird, welche Grenzen er zu überschreiten bereit ist. Ein wenig erinnert Ibizagate auch an Material gegen Oleg Deripaska, das Bezug zum Wahlkampf in den USA hatte. Nicht überraschend ist, dass Straches Unterstützung für Peter Pilz bei der Einsetzung des ersten Eurofighter-U-Ausschusses 2006 und des zweiten 2017 nicht in Frage gestellt wird. Hier etwas Unsauberes zu vermuten, würde Hausjell aber zutiefst widerstreben, der seit 2020 dem Beirat von Pilz‘ „Zackzack“ angehört und gelegentlich eine Kolumne schreibt. Er steht nicht an, meine umfangreichen Recherchen zur Manipulation dieser U-Ausschüsse zu überprüfen. Zugleich bedauert er, dass Journalismus in Österreich so selten bedeutet, Dinge neu zu bewerten, Fehler einzugestehen und Opfer von falscher Berichterstattung zu rehabilitieren. Dabei müssten aber ihm und anderen Unterschiede in der Bewertung von verschiedenen Vorgängen durch Medien und Justiz auffallen. Zum Beispiel, wenn im Strafantrag gegen Kurz angenommen wird, dass er sich hinsichtlich der ÖBAG über die Zuständigkeit des Finanzministers (Hartwig Löger) hinweggesetzt habe. Zugleich akzeptieren alle, dass Alfred Gusenbauer bei Eurofighter auf die Zuständigkeit des Verteidigungsministers (Norbert Darabos) verwies, dessen Ministerwille nach Artikel 20 (1) der Bundesverfassung aber beileibe nicht nur in dieser Causa ausgehebelt wurde.

Diskussion im Museumsquartier



Hausjell findet es gut, wenn geheime Dokumente bei Pilz landen wie 2016 der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich, den er für den Aufbau eines Narrativs benötigte; auf die Frage, ob der auch von Pilz verwendete Entwurf zum Vergleich gefälscht ist, geht er nicht ein.

1980 kam Hausjell zum „Extrablatt“, für das auch Pilz tätig war und dessen Herausgeber Karl Heinz Pfneudl mit Stasi und GRU kooperierte. Der Jungjournalist schrieb über die Goldhaube und hatte sogleich mit dem Staatsschutz zu tun; die Goldhaube soll nun bei der Beteiligung an der European Sky Shield Initiative eine Rolle spielen. Wenn Personen über Jahrzehnte in scheinbar unterschiedlichen Funktionen mitmischen, muss man sich ansehen, welche Interessen mitwirken, denn meist sollen sie eine Scheinrealität erschaffen. Pilz gehörte zu den Usurpatoren der neuen Grünbewegung der 1980er Jahre, gegen die Menschen ohne Kadererfahrung wenig Chance hatten. Die Agenda wurde ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen, wobei anfangs auch Kuno Knöbl vom ORF aus dem Hintergrund Fäden zog, dessen Witwe Rubina Möhring vor Hausjell an der Spitze von Reporter ohne Grenzen stand. Übrigens ist Gabriel Lansky, bekannt als Oligarchenanwalt, Anwalt der russischen Botschaft, Partner von Alfred Gusenbauer usw. auch bei ROG aktiv und bei ihm waren z.B. Mirfakhrai und dessen Anwalt Richard Soyer Konzipienten. Mit Johann Gudenus verbindet Lansky das Engagement für die ORFG. Daher ist es absurd, dass Strache wegen der Russland-Connections der FPÖ abgeschossen wurde, ja dass Hessenthaler quasi den Ausverkauf Österreichs an Putin verhinderte. Mit keiner Silbe wurde je kritisiert, dass die Strabag, die Wien zubetoniert, auch für Putin baut.

Assange 2017

Das von Hausjell in der Theorie gepriesene immer wieder neu Bewerten führt dazu, dass man sein eigenes früheres Verhalten reflektiert, das durch geringeres Wissen und dem Balancieren an Abgründen, die sich erst später offenbaren, geprägt ist. Genau das tun diejenigen nicht, die scheinbar auf ewig darauf vertrauen, dass sie alte Seilschaften schon in jeder Situation schützen werden. Wer jetzt begeistert wie die Fans von Andreas Babler Hessenthaler auf der „richtigen Seite“ begrüsst, sollte ihm schon genau zuhören. Er sagt, dass jeder Mensch Schwachstellen hat, die er finden und ausbeuten kann; jeder kann über sich selbst stolpern. Er wird sich auch so geben, dass er bei einem Auditorium möglichst gut ankommt. Dabei muss man Strache, Kurz und nun vor allem Herbert Kickl kritisch bewerten, jedoch nicht mit einem separaten Maßstab. Dass „alte Geschichten“ heute noch wichtig sind, wird im beginnenden Wahlkampf in den USA deutlich. Dort möchte Robert F. Kennedy Jr. in den Vorwahlen der Demokraten gegen Joe Biden reüssieren. Er äußert sich zu einigen Themen, es geht aber auch um die Ermordung seines Onkels John F. Kennedy und seines Vaters Robert F. Kennedy. Alle Thesen können zumindest unterschiedliche Interessen und das politische Klima der 1960er Jahre veranschaulichen. Zeitlich und räumlich näher ist der Mord an Olof Palme 1986, nach dem es mehrere mit divergierender Akribie verfolgte Spuren gab. Die Rede ist unter anderem von rechten brutalen Polizisten, vom Skandia-Mann, der 2000 starb (Stieg Engström; bei der Versicherung war der Sitz der Stay Behind-Organisation), von der PKK, von südafrikanischen Geheimdienstlern etc.; man sprach vorher von „Palme-Hass“ militärischer und Polizeikreise, nachher von „Palme-Fieber“, wenn jemand neue Details entdecken wollte. Ehe Stieg Larsson mit der Millennium-Triologie (posthum) weltbekannt wurde, recherchierte er vor allem über Rechtsextremismus und legte ein Archiv darüber an; er befasste sich bei Palme mit der Polizistenspur. Die Doku oben auf YouTube und der Roman „Die Taten der Toten“ von Roman Bissen und Kerstin Signe Danielsson beziehen sich auf überprüfte Fakten, wobei „Friheten i Sverige“ mit Fregattenkapitän Hans von Hofsten Palme als Kommunisten betrachteten, der aus Schweden eine Sowjetrepublik machte. Tatsächlich war die Sozialdemokratie inklusive Palme aber an der Schaffung von Stay Behind-Strukturen beteiligt; Parallelen dazu gab es in der SPÖ mit Franz Olah. freilich wollte Palme Michail Gorbatschow im Frühjahr 1986 treffen, mit dem viele Hoffnungen verbanden, dazu kam es aber nicht mehr.

Über den Mord an Olof Palme



Der zeitweise für den KGB tätige Journalist Jan Guillou deckte auf, dass die Sozialdemokraten Daten über Kommunisten für die CIA sammelten und wurde vor Gericht gestellt. Wer meint, dass rechtsextreme Militärs und Polizisten inzwischen der Vergangenheit angehören, wird immer wieder eines Besseren belehrt. Am 14. Juni 2007 berichtete der „Standard“, dass die Offiziersgesellschaft den Holocaustleugner John Gudenus nicht ausschliessen will, dessen Sohn später mit Strache auf Ibiza war. An jenem Tag ging Peter Pilz als Vorsitzender des Eurofighter-UA auf unfassbare Weise mit Minister Norbert Darabos als Zeugen um. Ausserdem haben diverse wehrpolitische Vereine, geistig meist nicht weit von „Friheten i Sverige“ entfernt, nie erkennen wollen, dass mit Kanzler Gusenbauer russische Subversion auf dem Rücken von Darabos verbunden war.

PS: Eine Aussendung von Vizekanzler Werner Kogler als für Beamte Zuständigem weist darauf hin, dass die Bundesdisziplinarbehörde beim Hinweisgeberschutzgesetz für 100.000 Beamte verantwortlich ist. Natürlich kommt überall, auch beim Gesetz, ein „innen“ vor. Ich gab der Justiz „Hinweise“ zu Zuständen im BMLV, die auch zu Disziplinarmassnahmen führen hätten müssen. Da nichts geschah, ausser dass ich via Justiz schikaniert wurde, gibt es weitere Kandidaten für Massnahmen und Ermittlungen nicht zuletzt im Bereich der Justiz selbst. Fritz Hausjell empfahl mir am 23. August, mich doch wegen Eurofighter etc. an die Justiz zu wenden. Wenn nicht sein kann, was nicht sein darf, ist aber die Hinweisgeberin im Visier. Was Prigoschin betrifft, brachten Medien am 23. August noch etwas über sein letztes angeblich in Afrika aufgenommenes Video, wo er über 50 Grad Hitze klagte und Russlands Grösse lobte. Dieser Clip wurde wie zuvor ein anderer eben so kurzer über den Telegram-Kanal Grey Zone von PMC Wagner verbreitet. Meinem Empfinden nach gab es nach dem „Putsch“ nichts Authentisches von oder über Prigoschin, wobei die Frage ist, wobei man vorher sicher sein konnte. Wenn aber ein langes Gespräch mit Putin im Kreml stattgefunden haben soll, müssten wir das erwarten, was wir an politischen Ritualen kennen: ein gemeinsames Pressestatement von Putin und Prigoschin, wo wir auch Mimik und Körpersprache beobachten können. Da die Embraer von einem brasilianischen Hersteller stammt, konnte sie bedingt durch Sanktionen nicht mit importierten Ersatzteilen gewartet werden; es ist von einem verzögerten Abflug wegen einer Reparatur die Rede. Russland muss da improvisieren, was auch Jets von Boeing und Airbus betrifft. Dass Dmitri Utkin dabei gewesen sein soll, ist merkwürdig, weil er 2016 von Putin einen Tapferkeitsorden erhielt und 2017 formaler Geschäftsführer des Prigoschin-Unternehmens Konkord gemacht wurde, um von der Bildfläche zu verschwinden. Es heisst, dass mehrere Personen ihren Namen auf Jewgenij Prigoschin änderten, um dessen Bewegungen zu verschleiern.