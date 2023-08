Ist die Anklage gegen Kurz eine Farce?

Die einen sehen Sebastian Kurz als Opfer der Justiz, das zu Unrecht zurückgetreten ist, die anderen jubeln über den Strafantrag gegen ihn. Wesentlich am Anti-Kurz-Narrativ ist Peter Pilz beteiligt, der im Herbst 2021 vor dem Rücktritt des Kanzlers auf Twitter postete, Kurz könne nicht von der Anklagebank aus regieren. Die auf 108 Seiten Strafantrag erhobenen Vorwürfe gegen Kurz hätte man längst aufklären können, statt damit zwei Jahre zu warten. Dazu kommen noch weitere Verdachtsmomente, die zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht behandelt werden sollen. Damit ist deutlich geworden, dass eine Rückkehr von Kurz in die Politik auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. Es gibt schon allein wegen Corona viele Gründe, warum Kurz nichts in der Politik verloren hat. Aber ein vermeintlicher Sieg von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sieht anders aus, denn dann würden immer dieselben Regeln gelten. Dass dies nicht der Fall ist, belege ich rund um Eurofighter-U-Ausschüsse, russische Netzwerke, Justiz, Politik mit vielen Details auch via X; dort unter dem Motto „Veritas vincit omnia“.



Aktuell weist Andreas Unterberger auf einige Punkte hin, die uns beim Kurz-Verfahren bewusst sein müssen. Zum Vorwurf der Falschaussage im UA heisst es, Kurz wollte etwas schon am nächsten Tag präzisieren, doch man liess es nicht zu. Es ist üblich, dass Zeugen das Protokoll zugeschickt bekommen, um kleinere Korrekturen vorzunehmen; auf der Webseite des Parlaments scheint es erst nach einigen Wochen auf. Unterberger meint, der schwerer wiegende Vorwurf gegen Kurz besteht darin, dass er Ex-Kabinettschef Thomas Schmid zu Amtsmissbrauch und zur Bereitstellung gefälschter Umfragen angestiftet haben soll (siehe auch Verfahren gegen Sophie Karmasin mit Sabine Beinschab als Kronzeugin). Dies sei über das Finanzministerium gelaufen, in dessen Amtsgeschäfte Kurz gar nicht eingreifen kann. Es ist, wie wenn die Korruptionsstaatsanwaltschaft Ex-Kanzler Alfred Gusenbauers (ein Berater von Kurz) schriftlich vorbereitete Erklärung zur Ministerverantwortung nach Artikel 20 (1) der Bundesverfassung am 20. Juni 2017 im Eurofighter-UA auf den Kopf stellt.

Screenshot von „profil“-Artikel





Gusenbauer putzte sich allerdings an Ex-Minister Norbert Darabos ab, der abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde/wird, also sein Weisungsrecht nicht wahrnehmen konnte. Als abgekartetes Spiel mit Gusenbauer, Hans Peter Doskozil und Peter Pilz, mit orchestrierten Falschaussagen und gefälschten Beweismitteln wurde Darabos nach einem Drehbuch angezeigt. Wo zuerst Staatsanwalt Michael Radasztics, der jetzt als Kurz-Richter Schlagzeilen macht, und dann die WKStA binnen Minuten Lunte riechen hätten müssen, wurde drei Jahre gegen Bauernopfer Darabos ermittelt. Es gab als Vorgeschichte auch Geheimnisverrat an Pilz in Verbindung mit Amtsmissbrauch, damit ihm der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich zur Verfügung steht. Kurz wird im jetzigen ersten Prozess die Bestellung von Thomas Schmid zum Chef der ÖBAG vorgeworfen, mit der er formal gar nichts zu tun hatte. Warum warf die WKStA Gusenbauer nicht das Zustandekommen des Eurofighter-Vergleichs vor, wo doch Darabos Wolfgang Peschorn als Anwalt der Republik mit Ausstiegsverhandlungen beauftragte und dies nie widerrief? Warum deckt die Justiz hier die Verletzung der Bundesverfassung und sieht sich weder Gusenbauers Rolle an noch die des damaligen illegal Minister spielenden Kabinettschef? Mit Kurz wird sein Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli angeklagt, während Stefan Kammerhofer, Ex-BMLV, trotz und wegen seiner laufenden Gesetzesbrüche nie vor Gericht stand.

Im Oktober beginnt der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian #Kurz. Welche Beweise liegen vor? Und was könnte noch kommen? | @josef_redl https://t.co/EchBJduO5y — @falter_at (@falter_at) August 22, 2023 Der „Falter“ auf Twitter

Bei Kammerhofer muss man aber auch an das unzureichende Verfahren gegen den GRU-Spion Martin Möller denken, der von 2007 bis 2013 im BMLV arbeitete, also genau dann, als Darabos Minister war. Ungleich wichtiger ist, wenn die GRU gleich die Befehlskette über das Kabinett kapert und den Minister ausknockt, doch das ist für die Justiz offenbar tabu. Zugleich geht es jetzt bei Kurz u.a. darum, dass dieser ursprünglich Siegfried Wolf und nicht Schmid als ÖBAG-Chef wollte und Wolf von Kurz eine Intervention in den USA bezüglich der Sanktionen gegen Oleg Deripaska wollte. Offenbar lenkt man davon ab, dass der Strabag-Aufsichtsratsvorsitzende Gusenbauer von der Justiz gedeckt wird und dessen Deripaska-Connection in Ordnung ist. Immerhin stimmte die DSN als Sanktionsbehörde ja auch dem Verkauf der Sberbank Europe an das hiesige Deripaska-Umfeld zu, deren AR-Vorsitzender Wolf war.

Peter Pilz 2022

Thomas Schmid mit seinen vielen Chats, welche die Partnerin von Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic auswertet, ist inzwischen „Kronzeuge“ und wird in Absprache mit der WKStA vom ehemaligen Konzipienten bei Gabriel Lansky Richard Soyer bzw. dessen Kanzlei vertreten. Da Lansky Anwalt der russischen Botschaft in Wien ist und Oligarchen seine Mandanten sind, wirkt die Anklage gegen Kurz wie ein Limited Hangout des Kreml-Netzes. Lansky vertrat den ehemaligen ukrainischen Premier Mykola Azarov erfolgreich beim EuGH gegen EU-Sanktionen; die damalige EU-Richterin Maria Berger ist jetzt für seine Kanzlei tätig. Die von Deripaska finanzierte und mit dem FSB verbundene Privatarmee PMC Redut sollte 2022 zu Beginn des Krieges Wolodymyr Selenskij töten, der durch Azarov ersetzt werden sollte. Als Berger Justizministerin der Regierung Gusenbauer war, brachte sie die Schaffung der WKStA auf den Weg. Dass die Bundesregierung, welche die Verfügungsgewalt über das Bundesheer an den Bundesminister für Landesverteidigung delegiert, eigentlich ein Interesse daran haben müsste, dass dieser Minister keinen Druck ausgesetzt ist, tangierte sie nicht.

Peter Pilz und Andreas Babler

Die WKStA doziert nun im Strafantrag gegen Kurz darüber, dass eine Lüge besonders leichtfällt, wenn sie einer Person oder Institution mit enger Bindung dient und wenn sie keiner Person unmittelbar schadet, aber anonymen Instition wie dem Staat. Wie soll man einordnen, dass sie auf Drohungen von Pilz gegen Darabos nicht reagierte? Dass Darabos von der UA-Dramaturgie her keine Gelegenheit bekam, zu „plötzlich gefundenem“ möglicherweise gefälschtem Beweismittel Stellung zu nehmen, das Pilz aus dem Hut zauberte (siehe Fragen an Doskozil)? Offenbar hatte überhaupt niemand eine irgendwie geartete Bindung zu Darabos angesichts der dreisten Lügen, die Darabos‘ Lage verschleierten und auch die eigene Partei machte zu 100 % dabei mit. Vertuscht wurde so auch Schaden an der Republik Österreich, obwohl der Justiz Anzeigen zu den Zuständen im BMLV vorlagen und die sog. Entacher-Berufungskommission das fast vollständige Fehlen vom Weisungen nach Art 20 (1) monierte und Kammerhofers „Minister spielen“ verurteilte, an dem sich nichts änderte. Kurz wurde von Jan Krainer (SPÖ) und Stephanie Krisper (NEOS) angezeigt in einer Art Deripaska-Koalition. Auch wenn es um Rene Benko geht, bei dem Hans Peter Haselsteiner investiert und dessen rechte Hand Gusenbauer ist, blenden SPÖ und NEOS ihren eigenen Bezug aus. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Justizministerin Alma Zadic zuerst Abgeordnete für Pilz was, nachdem dieser den Eurofighter-UA manipuliert hatte. Weil Chats nur höchst selektiv gesichert werden, habe ich als Satire „streng geheime Gusenbauer-Pilz-Chats“ verfasst, die auf von der Justiz nicht untersuchten Tatsachen basieren.

PS: In Aussendungen der WKStA ist stets vom CASAG-Verfahrenskomplex die Rede, da der Stein ins Rollen gebracht wurde mit einer anonym eingebrachten Sachverhaltsdarstellung zu den Casinos Austria unmittelbar nach Ibizagate. Zunächst konzentrierte sich die Justiz auf Heinz Christian Strache und die FPÖ, ist aber längst auf die ÖVP fokussiert. Strache ersucht nun die WKStA, ihn keinem Verfahren mehr auszusetzen, weil er sich keinen Anwalt leisten könne. Da er sowohl den ersten Eurofighter-UA als auch den zweiten, beide voll mit Schweinereien von Pilz und Co., mit ermöglichte, hält sich mein Mitleid in Grenzen. Doch er sollte sich der WKStA als Kronzeuge anbieten und so dazu beitragen, dass die verabsäumten Ermittlungen gegen Gusenbauer, Pilz, Doskozil und andere endlich doch erfolgen.

