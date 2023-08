Andi Babler und die Anklage gegen Sebastian Kurz

SPÖ-Chef Andreas Babler, der nächster Kanzler werden will, äusserte sich bislang nur kurz zur Anklage gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Mag sein, dass er „persönlich angewidert“ ist, an eine unabhängige Justiz glaubt und seine Fans ihm dabei auch bereitwillig folgen. Die Realität ist jedoch eine andere, wobei uns nicht kümmern sollte, was mit Kurz passiert, wenn er wegen Falschaussagen im U-Ausschuss und bei Einvernahmen verurteilt wird. Er fasst maximal eine bedingte Strafe aus oder es wird sowieso zum nächsten Rohrkrepierer für die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Diese hat sich, auch wenn 100 Seiten Anklageschrift imposant klingen, nicht tiefergehend mit dem Netzwerk von Kurz und Co. befasst, das etwa bei der ÖBAG eine Rolle spielt. Wie das Treiben von Kurz und an deren einzuordnen ist, habe ich immer wieder ausgeführt. Es tut gut zu abstrahieren, weil es von den Konnotationen frei macht, mit denen Anhänger und Gegner Personen belegen.



Denn eine falsche Beweisaussage in einem UA z.B. von einem Ex-Kanzler muss immer gleich schwer wiegen, wie auch immer etwa Kabinettschefs und ihr Agieren unter die Lupe genommen werden müssen oder man Chats und Unterlagen sichern muss. Man kann nicht etwas hier bewerten, im UA, in den Medien, seitens der Justiz, und dort übersehen. Das Verfahren gegen Kurz, seine ehemalige Stellverteterin in der ÖVP Bettina Glatz-Kremsner und Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli muss u.a. am fehlenden Verfahren gegen Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, Ex-Minister Hans Peter Doskozil, den Ex-Abgeordneten Peter Pilz, Ex-Kabinettchef Stefan Kammerhofer und weitere Personen nach dem Eurofighter-U-Ausschuss 2017 gemessen werden. Aufgrund von kognitiver Dissonanz begreift der Babler-Fanclub nicht, dass damals mit Ex-Minister Norbert Darabos ja einer ihrer Genossen zum Bauernopfer gemacht wurde.

Die sympathischste Aussage zur Anklage von Sebastian Kurz stammt von — Andreas Babler: "… das werden Richter und Richterinnen entscheiden… aber moralisch und politisch will ich nicht einmal anstreifen an so einen Politikstil". — Wolfgang Maier (@Vienna121Maier) August 19, 2023 Babler-Fan auf Twitter

Computergesteuert wurde aus dem Aktenablagesystem der Justiz Michael Radasztics als „Kurz-Richter“ gewählt, der von Medien sogleich als Vertrauter von Peter Pilz bezeichnet wird. Dies soll wohl Emotionen wecken und von Radasztics bisheriger Performance ablenken. Dabei wird auch zugedeckt, was Pilz mit ihm verbindet, der sofort behauptet, er habe an den einstigen „Eurofighter-Staatsanwalt“ Radasztics bloss Beweise und Hinweise weitergegeben, aber nie „privat“ telefoniert. Immerhin deutet einiges darauf hin, dass Doskozil und Pilz, die einen Pakt geschlossen hatten, dem UA 2017 einen gefälschten Entwurf zum Eurofighter Vergleich vorlegten, zu dem bezeichnender Weise Darabos nie befragt wurde. Darabos war am 1. Juni 2017 im UA, und am 31. Mai wurde höchst knapp für den 2. Juni nachmittags Meinhard Lukas, der Rektor der Universität Linz, geladen. Er sollte die Echtheit bzw. die Existenz des angeblich plötzlich nach zehn Jahren im Ministerium „gefundenen“ Entwurfs bezeugen. Man hätte natürlich Darabos nochmal laden müssen, was Leopold Steinbichler vom Team Stronach zweimal vergeblich am 2. und 8. Juni 2017 forderte.

Jan Krainer von der SPÖ zu Kurz

Dazu kommt, dass Pilz und Doskozil über Anwalt Johannes Zink (der auch Bettina Glatz-Kremsner, ehemals Casinos Austria und die WKStA gegen Pilnacek wegen Eurofighter vertritt) später der WKStA einen gefälschten Scheck über 1,5 Millionen € im Kontext Eurofighter übermittelten. Sehen wir uns jetzt Radasztics genau an: er leitet seit Jänner 2023 die Wirtschaftsabteilung am Landesgericht Wien und war von 2012 bis 2019 als einziger Staatsanwalt für Eurofighter zuständig. Er ermittelte auch gegen Karl Heinz Grasser, wobei es um Eurofighter ging und Radasztics Grasser davon nicht in Kenntnis setzte und nie einvernommen hat. Im Jänner 2019 hatte der damalige Leiter der Strafrechtssektion im Justizministerium Christian Pilnacek den Verdacht, dass Radasztics Amtsmissbrauch begeht und Amtsgeheimnisse in Form einer unter Verschwiegenheit stehenden Weisung an Pilz weitergibt. Dies entbehrt nicht der Komik, da im August 2016 der militärische Verschlussakt Eurofighter-Vergleich bei Pilz landete, damit dieser einen „Fall“ gegen Airbus und Darabos für Doskozil aufbauen konnte. „Natürlich“ erstattete Doskozil keine Anzeige wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat, und der Chef des Abwehramts Rudolf Striedinger (später GECKO und Generalstabschef) merkte nichts, Medien machten brav mit und später sagten UA, Radasztics und WKStA nichts dazu.

Das neue profil: Mitte Oktober muss Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht. Der Verdacht: Falschaussage. Kurz will seine Unschuld beweisen. Für die ÖVP kommt das Spektakel zur Unzeit – praktisch im Wahlkampfstart. ▶ https://t.co/OoHNzKxDLJ pic.twitter.com/hSvjdJzx6f — profil online (@profilonline) August 19, 2023 Tweet des „profil“

Ein vom Vergleich abweichender „Entwurf“ war unabdingbar für eine Anzeige von Peter Pilz gegen Norbert Darabos wegen Untreue, die drehbuchgemäss am 22. Juni 2017 nach zahlreichen falschen Beweisaussagen u.a. von Alfred Gusenbauer erfolgte (siehe auch „viele extrem heikle Fragen“ an Doskozil). 2020 stellte der Abgeordnete Hermann Brückl eine Anfrage zu Radasztics an Justizministerin Alma Zadic, die von 2017 bis 2019 Pilz-Abgeordnete war, also basierend auf der Manipulation des Eurofighter-UA mit dem „Aufdecker“ gewählt wurde. In der Beantwortung heisst es, dass Radasztics binnen einer Woche nach Bekanntwerden der Vorwürfe am 14. Jänner 2019 von Eurofighter abgezogen wurde. Seit 15. Jänner 2019 waren ihm dann allgemeine Strafsachen zugeteilt. Gegen ihn ermittelte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt, die kein Interesse daran hatte zu erfahren, warum Darabos über die Klinge springen musste, und stellte am 14. Oktober 2019 ihren Vorhabensbericht fertig. Da das Verfahren unter Verschwiegenheit stattfand, kann Zadic auch keine Auskunft darüber geben, was Radasztics Pilz verraten hat. Zadic verweist auf die Strafprozessordnung, die man bei Radasztics einhält, während sie Radasztics und die WKStA bei Eurofighter nicht beachten; andernfalls hätten sie gegen andere ermittelt. Selbst im UA wurde angesprochen, ohne dass es Konsequenzen hatte, dass Darabos abgeschottet wurde, Personen und Infos von ihm ferngehalten wurden. Der Chefverhandler von 2003 Edwin Wall beklagte, dass er nie mit dem Minister reden durfte, und zwar unmittelbar vor der Pilz-Anzeige. Der Justiz stehen auch Sachverhaltsdarstellungen zum illegal „Minister spielenden“ Kabinettschef Kammerhofer zur Verfügung oder die Ergebisse der Entacher-Berufungskommission. Diese stellte 2011 fest, dass im Jahr bloss eine Handvoll tatsächlicher Ministerweisungen gemäss Artikel 20 (1) der Bundesverfassung gibt, ein Kabinettschef aber nur diese eins zu eins weitgeben darf und sonst nichts; es blieb aber bei Kammerhofers Landesverrat. Die allererste Frage für einen UA, für die Presse, für Radasztics und die WKStA hätte sein müssen, wer Darabos ausknockt, welche Interessen hat und sicher sein kann, damit durchzukommen; es sollte auch auffallen, dass Gusenbauer im UA die Ministerverantwortung betonte und sich abputzte. Dafür kommt nur ein fremder Geheimdienst in Frage, der hier längst in ein Netz williger Handlanger eingebettet ist. Eine der so seltenen Weisungen 2007 machte Wolfgang Peschorn, den Anwalt der Republik, zum Leiter von Verhandlungen mit Eurofighter. Darabos und Peschorn stellten im UA 2017 fest, dass dies nie widerrufen wurde, also nach wie vor gilt.

Maria Rauch Kallat

Doch diese Weisung wurde via Kammerhofer rechtswidrig ausgehebelt, und plötzlich war Peschorn nicht mehr dabei, es wurde nichts mehr dokumentiert, Lukas führte mit seinem alten Bekannten Helmut Koziol Scheinverhandlungen und es kam zu einem Vergleich. Somit geht der Vergleich also auf die Kappe derjenigen, die anders als Darabos für fremde Interessen arbeiten, was zum Beispiel auf Gusenbauer deutet. Es ist kein Zufall, dass nicht nur Andreas Babler bei Rene Benko nur an Kurz denkt, aber vor dem Namen Gusenbauer zurückschreckt. Nun steht für die WKStA sehr viel bei Kurz auf dem Spiel, doch sie muss auch zur Verantwortung gezogen werden, weil sie basierend auf Verleumdungen von Pilz gegen Darabos ermittelte. Radasztics liess bei Eurofighter übrigens alles lange liegen, bis der Vertrag von 2003 längst verjährt war; ein eigenes Unternehmensstrafrecht gibt es erst seit 2006. Nebenbei bemerkt wurde der Vertrag mit den Vergleich 2007 verglichen. Es sollte klar sein, dass Darabos unter Zwang auch falsch aussagte, weil niemand daran interessiert war, die Zustände im BMLV und in der SPÖ zu untersuchen; die Justiz hat aber zu gewährleisten, dass Aussagen wahrheitsgemäss d.h. frei getroffen werden können. Weder Radasztics noch die WKStA oder das BVT und das LVT Burgenland wollten je mit Zeugen für Darabos‘ Abschottung reden; das Abwehramt schützte ihn nie und deckte Kammerhofer. Übrigens ist Doskozil-Anwalt Zink mit Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic befreundet, dessen Partnerin die Chats u.a. von Thomas Schmid für die WKStA auswertet.

PS: Die WKStA klagte Darabos als Ex-Sportminister nicht an in der Causa Multiversum, sondern sprach von „vorauseilendem Gehorsam ohne Ministerweisung“ bei der Subvention. Tatsächlich ging sie nie dem Abnormalzustand im BMLV mit „vorauseilendem Gehorsam ohne Ministerweisung“ nach. Sie betrachtete die Förderung als Erfüllung eines Wunsches von Gusenbauer, der da längst nicht mehr Kanzler war, hielt aber bei Eurofighter zu seiner Kanzlerzeit erfüllte „Wünsche“ nicht für möglich. Das Haus des Sports, in das Darabos Anfang 2009 mehr oder weniger abgeschoben wurde, damit die GRU im BMLV komplett freie Hand hat, ist in der Prinz Eugen Strasse 12 neben einer Niederlassung von Sibur. Der russische Petrochemiekonzern wird wie Gazprom, andere Unternehmen und Banken auch vom FSB als Cover verwendet. Als es im Herbst 2021 eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP gab, wurde dies ausführlich mit der Intrige von Kurz gegen Reinhold Mitterlehner begründet. Die SPÖ zerfloss vor Mitleid mit Gusenbauers Tarockpartner Mitterlehner, während die Intrige von Gusenbauer, Doskozil und Pilz gegen Darabos okay war. Auch dass Mitterlehner und Darabos zeitweise zugleich in der Regierung waren, liess sie nicht erkennen, dass es sehr wohl zählt, wobei der Bundesminister für Landesverteidigung die Verfügungsgewalt über das Heer von der Regierung übertragen bekommt. Auch da geht es darum, ein Amt auch gemäss Verfassung ausüben zu können.

