SPÖ: Das Private ist politisch

Andreas Babler und Georg Dornauer gaben eine Pressekonferenz, bei der Dornauer auch auf seine Lebensgefährtin Alessia Ambrosi angesprochen wurde. Er verwendete den distanzierten Begriff „offenkundige Liaison“ und meinte, die Sozialistische Jugend habe gar nicht seinen Rücktritt gefordert. Fratelli d’Italia haben Positionen, bei denen es ihm die Haare aufstellt, fordern aber auch Richtiges etwa bei Banken und deren Zinsen. Es war auch zu vernehmen, dass es keine privaten Fotos auf Social Media geben wird, nachdem Ambrosi Strandfotos „gegen seinen Willen“ auf Instagram postete; er erteilte ihr ein „Fotoverbot“. Dornauers Umgang mit ihr macht fassungslos, weil es da um Ambrosi als Frau geht. Zugleich nehmen er und die SPÖ aber sie als Politikerin nicht ernst, denn sie ging von der Lega Nord, die wie die FPÖ einen Vertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland unterzeichnete, zu Fratelli d’Italia. Diese Partei hat ihre Wurzeln bei der Alleanza Nazionale, die aus dem neofaschistischen Movimento Sociale Italiano hervorgegangen ist. Es mischen sich typisch rechtspolitische und separatistische Elemente, da die Lega eine weitgehende Trennung zwischen dem „keltischen“ Norden Italiens und dem Süden anstrebte; man vernetzte sich mit anderen regionalen Bewegungen in Europa.



Andreas Babler machte es nicht besser, indem er alles zur Privatsache erklärte und versicherte, dass Dornauer und er „zwei lockere Typen“ sind; sie fanden eine gemeinsame Basis schon als Bürgermeister (Babler seit 2014 in Traiskirchen, Dornauer von 2016 bis 2022 in Sellrain). Journalisten können ihn gerne zu seiner Beziehung fragen, seine Frau ist seine politische Weggefährtin. Bevor wir zu Taschentüchern greifen, um unserer Rührung über diese sozialistische Bilderbuchgeschichte Ausdruck zu verleihen, ein Blick auf Andreas Babler und Karin Blum: Sie kommt aus Vorarlberg und ist für Babler das Schönste an diesem Bundesland, wie er dort gerade versicherte. 1997 begann Blum, in Innsbruck zu studieren und begegnete damals Babler erstmals, sie wurde erste linke ÖH-Vorsitzende und jüngste Innsbrucker Gemeinderätin. Heute ist Blum Gemeinderätin in Traiskirchen und bei den Kinderfreunden für Kommunikation und Design zuständig. Zwar betont Babler, er sei immer von „starken feministischen Frauen,“ umgeben gewesen und dass die Entscheidung über seine Bewerbung als Parteichef in der Familie gefallen ist; es bleibt aber ein wenig Unbehagen. Nun war es Karin Blum, die ihm einen Heiratsantrag machte, aber sie spielt politisch die zweite Geige, allen Beteuerungen Bablers zum Trotz (wobei sie aber zuletzt weiter hinten auf der Nationalratsliste der SPÖ stand).

Georg Dornauer

Dornauer wird bei oe24 sofort nach seiner „Liaison“ gefragt und spricht von „spärlichen Treffen“, und er betont, dass es keine Fotos mehr davon geben wird; wie er sich in dieser Beziehung fühlt, will er nicht sagen. Er findet es grundsätzlich falsch, dass Politiker „händchenhaltend“ posieren, was eine Spitze gegen Babler sein könnte. Wenn beide Partner in der Politik sind, bedeutet das unweigerlich, dass eine von beiden (es ist in der Regel die Frau) eigene Ambitionen an die des anderen anpassen und diesen auch irgendwie bewundern muss. Zumindest ist es dann der Fall, wenn eine breit angelegte überraschende Kandidatur das Mobilisieren aller Kräfte erfordert, sodass Bablers Antreten in einer Hinsicht höchst traditionell war. Es erregte grosses Aufsehen, als die frühere Chefin der SPÖ Vorarlberg Gabriele Sprickler-Falschlunger ihren Ehemann, den grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch per Presseaussendung kritisierte. Er meinte dazu, dass sie selbstverständlich eine eigene (andere) politische Meinung habe und dass er seine Frau liebe, aber es war Thema zahlreicher Berichte, und man wollte sich auch diese Beziehung näher ansehen. Sprickler-Falschlunger war eine jener Frauen, die Pamela Rendi-Wagner unterstützten und kritisierte immer wieder deren Herausforderer Hans Peter Doskozil.

Mir ist vollkommen wurscht, ob Georg Dornauer mit einer Postfaschistin oder mit Herbert Kickl persönlich schmust. DAS ist mir wurscht. Alles andere schon weniger.#Dornauer #SPOE #Tirol pic.twitter.com/1YKILn4eEi — Klaus Oppitz (@KlausOppitz) August 17, 2023 Dornauer, der Sexist 2018

Doskozil versteht sich gut mit Dornauer und passt auch gut zu ihm, wollte er doch Partnerin Julia, die jetzt Foodbloggerin ist, bei sich im Büro beschäftigen. Wir sehen oben Dornauer in einer Landtagssitzung 2018, als er sich eine erkrankte grüne Landesrätin „nicht in der Horizontalen vorstellen“ wollte. „Sexismus entsteht beim Empfänger“ reagierte er lapidar auf Kritik. Der Tweet unten bildet einen Artikel des „Kurier“ über den „ziemlich auffälligen Mister Dornauer“ ab. Dort kommt nicht nur diese Episode vor, wegen der die damalige Vorsitzende der SPÖ-Frauen Gabriele Heinisch-Hosek Dornauers Rücktritt forderte. Die Abgeordnete Selma Yildirim war darüber empört und auch, als Dornauers Konterfei an der Landesparteizentrale prangte, um „die neue SPÖ“ zu verkörpern. Legendär ist, dass Dornauer 2019 mit geladenem Gewehr im Porsche unterwegs war und gegen ihn ein Waffenverbot verhängt wurde. Seinen Freund Walter Meischberger traf Dornauer zur Zeit des Buwog-Prozesses, was ihm ebenso Kritik eintrug wie ein Interview für ein sehr rechtes Magazin. Buwog ist die Verbindung zu Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser, der von Magna kommt, dem ersten Mieter 2014 im neuen Gewerbepark von Traiskirchen, als Babler Bürgermeister wurde.

Wie flexibel Dornauer ist, zeigt seine „parteifreie“ Kandidatur in Sellrain, wo bereits sein Vater und Großvater versuchten, den ÖVP-Bürgermeister abzulösen. Er sei „not part of the game“, was irgendwie an „part of the game“ mit Staatsbürgerschaften für Russen und das BZÖ erinnert. erinnert. Vater Georg Dornauer senior war von 1982 bis 2001 bei den ÖBB, SPÖ-Landtagsabgeordneter und Landesgeschäftsführer, der „parteifreie“ Sohn arbeitete für den Landtagsklub. Der Junior dissertierte über „Ursachen und Hintergründe für die Hegemonie der ÖVP in Tirol“ und versteht sich bestens mit ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle. Weil es keine Landesparteichefin mehr gibt, tourt Babler von Mann zu Mann, als nächstes zu Sven Hergovich in St. Pölten. Das Private ist natürlich politisch insofern, als dass die SPÖ keine besonders emanzipierte Partei ist. Bei Corona wollte niemand wahrhaben, dass Gender Mainstreaming und Gender Budgeting als Verpflichtung für die Bundesregierung Auswirkungen auf Frauen nicht beachtete.

Herr Dornauer macht wieder einmal von sich reden, allerdings nicht inhaltlich …die Beteuerung, er wolle sein Privatleben privat halten, wird durch ein Posting seiner Lebensgefährtin konterkariert @kleinezeitung https://t.co/9XX6hQUstM — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) August 16, 2023 Twitter-Diskussion

Somit wurden „Massnahmen“ gesetzt, die Frauen besonders belasteten, die mal eben so nebenbei Home Office mit der Betreuung online unterrichteter Kinder vereinbaren sollten. Dazu kam kaum ein Ton von der SPÖ, auch nicht von den Frauen, geschweige denn, dass das Corona-Narrativ kritisch geprüft worden wäre. Nach wie vor gibt es in der SPÖ Männerthemen und Frauenthemen, also zum Beispiel hier Sicherheit und dort Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ausserdem wird mitgemacht beim Wegdriften von berechtigter Akzeptanz von Lesben und Schwulen zu „Frauen und FLINTA*“. Es hat sich nichts geändert mit dem angeblich von starken feministischen Frauen geprägten Andi Babler, der Frauen fördert, die bei „Männerthemen“ nicht mithalten können. Es ist stets erhellend, sich etwas andersrum vorzustellen: was wäre, wenn eine SPÖ-Politikerin einen Freund bei Fratelli d’Italia hätte?

