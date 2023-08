SPÖ: Doskozil & Dornauer gegen Babler

Andreas Babler tourt jetzt durch Österreich, was als „Comeback“ bezeichnet wird, wobei ihn dieser Begriff nicht recht glücklich macht. Das wirft die Frage auf, wer das entscheidet und auch, warum z.B. Alfred Gusenbauers Rolle bei Rene Benko immer noch ausgeblendet wird. Das war so, als die Tour ohne Babler präsentiert wurde und es danach sogar eine Protestaktion der SPÖ vor Benkos Baustelle in der Mariahilferstrasse gab. Letzte Woche war Babler bei einer Pressekonferenz mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, bei der als Schützenhilfe eine Kärntner Kindergrundsicherung vorgestellt wurde. Beim Video von einem Babler-Interview danach, das ich weiter unten einbinde, schläft einem aber das Gesicht ein. Das ist keine Anspielung auf Impfnebenwirkungen, die wir aber auch mal mit Babler (Kinder-Impfstrasse in Traiskirchen etc.) und seinem Herausforderer Hans Peter Doskozil (u.a. Impflotterie) diskutieren müssen.



Übrigens kooperiert Kaiser mit Gusenbauer, siehe mickriges Gusenbauer-Stipendium und Atos-Gipfelgespräche mit der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer. Als Babler nach seinem Urlaub in die Gänge zu kommen schien, gab es wenig überraschend eine Auseinandersetzung um Doskozils Teilnahme an der Tour oder doch nicht. Peinlicher Weise behauptete Babler in einem Interview, dass Doskozil im Burgenland (wo Babler vor der SPÖ-Mitgliederbefragung nur in einem Ort mit ÖVP-Bürgermeister auftreten konnte) dabei sein werde, „wir sind im Burgenland miteinander unterwegs“. Tags darauf ruderte er mit dem Verweis auf „einen dichten Terminkalender“ beiderseits zurück. Freilich schaffen es die Herren (Damen gibt es nicht mehr) Landesparteichefs in anderen Bundesländern sehr wohl, mit dem Bundesparteichef zu touren; es darf nicht als „Konflikt“ mit Doskozil betrachtet werden.

Babler in Kärnten

Wie wir wissen, wurde zuerst Doskozil unter merkwürdigen Umständen Parteivorsitzender, ehe Kommando zurück! zu ertönen schien und Babler zum Sieger erklärt wurde. Es wäre geschickt gewesen, wenn Babler dann sofort auf Tour gegangen wäre, doch er war jetzt kaum gegenwärtig. Im ersten Moment könnte man sagen, Doskozil sabotiert auf bewährte Weise wie zuvor Pamela Rendi-Wagner auch Babler, indem er ihm den Tourstart verhagelt. Damit Babler aber so von Doskozil und seinem Büro behandelt werden kann, ist notwendig, dass er weiterhin Doskozils Schwachstellen ausblendet, die zu sofortigem Rücktritt und Ermittlungen führen müssten. Während Babler mit Querschüssen aus dem Burgenland ringt, ist Peter Kaiser ein ziemlich wendiger Unterstützer. Er half 2016, Christian Kern statt Werner Faymann zu installieren und ist jetzt mit ihm in der Austrian Chinese Business Association aktiv. Er sagte einmal, dass er sich Rendi und Doskozil an der Spitze der SPÖ wünsche und dann, dass er eine Stichwahl nach der Mitgliederbefragung ablehnt. Wenn er betonte, kein Marxist zu sein, muss man ihn fragen, wie er es mit Mao hält und mit Gusenbauer vom Kreml-Netz.

(1) „Kurier“ am 13. August 2023

Es ist klar, dass ich nicht immer „gern“ schreibe, was auch damit zu tun hat, ob man einem Thema etwas abgewinnen kann. Jetzt war es wieder soweit, aber dank „Kurier“ (Raiffeisen, Benko) und „Kronen Zeitung“ (Dichand, Benko) änderte sich das. Ich postete auf Facebook zu Berichten in diesen Zeitungen:



Wie die SPÖ inszeniert wird



Interviews mit Andreas Babler sind inzwischen eher langweilig, er wiederholt sich ständig. Alle sollen „keine Bittsteller“ sein und mit „Respekt“ behandelt werden; Babler soll einen Kampf Arm gegen Reich führen, wobei er selbst nicht arm ist, und jedes Wissen aus zweiter Hand ist nicht, etwas selbst zu erleben.



Aber die Medien pushen Dornauer gegen Babler, der offenbar für Doskozil übernimmt. Auch die Post-/Neo- oder einfach Faschistin an seiner Seite ist kein Hindernis, das wird als „Liebe“ gefeiert, es macht den stets arroganten Dornauer beinahe menschlich 😉. Zugleich wird Ex-Kanzler Christian Kern mit Schauspielerin Verena Altenberger gezeigt. Dornauer gegen Babler ist auch jünger gegen etwas älter, und er vernetzt sich mit anderen jüngeren Landesparteichefs. Mit Porsche, Gewehr und „interessanter“ Freundin steht Dornauer auch dem doch eher biederen Babler gegenüber, der seit Ewigkeiten mit seiner Frau zusammen ist…



Bei Doskozil und Julia wirkte übrigens der ehemalige Chef des Abwehramts Anton Oschep fast wie ein Kuppler, dessen Sohn Herbert als „heimlicher Landeshauptmann“ gilt. Als Oschep senior beim AbwA war, half er Kabinettschef Kammerhofer und dem russischen Militärgeheimdienst GRU bei der Ausführung illegaler Befehle und der Abschottung des damaligen Ministers Norbert Darabos (beruflich und privat).

(2) „Kronen Zeitung“ am 13. August 2023





Foto 1: hinten Umschlag des Kurier, 13.8.2023, mit Werbung für XXXLutz, vorne der Bericht; es wird auch auf einer anderen Seite über Johannes Rauch und Gabriele Sprickler-Falschlunger und Johannes Hahn und Susanne Riess-Hahn geschrieben. Soll Dornauers Beziehung zu einer anderen Partei normal erscheinen lassen.



Foto 2: Krone bunt, 13.8.2023, verständnisvolle Doppelseite über Dornauer



Foto 3: Seite 2 der Kronen Zeitung, auf Seite 1 sind Kern und Altenberger gross abgebildet.



– Man muss ergänzen, dass Ex-Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad im „trend“ interviewt wird, der zum „Kurier“ gehört und Babler lobt von wegen Flüchtlinge. Es war Konrad, der 2007 Oleg Deripaska den Einstieg bei der Strabag ermöglichte durch den Verkauf von Raiffeisen-Anteilen. Konrads Nachfolger Erwin Hameseder ist Stellvertreter des Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Gusenbauer und Milizbeauftragter des Bundesheers (Konrad war Flüchtlingsbeauftragter der Regierung Faymann/Mitterlehner). Christian Kern wurde über Gusenbauers Verbindungen zu Wladimir Jakunin (ehemals KGB) Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen, die mit den ÖBB im Geschäft sind, mit denen Kern im Geschäft ist. Mit Jakunin kooperiert auch die Landesverteidigungsakademie, deren Leiter Erich Csitkovits einmal Stabschef von Darabos war, an dessen Abschottung und Überwachung er mitwirkte, damit fremde illegale Befehle ausgeführt werden können. Ex-Kabinettschef Stefan Kammerhofer wurde von Kern als Lohn für Landesverrat zum Abteilungsleiter (ohne Arbeit) bei den ÖBB gemacht. Darabos unterstanden eigentlich auch zwei Nachrichtendienste, die jedoch weder ihn noch Österreich schützten. Es ist wie in der SPÖ und anderswo eine Mischung aus Komplizenschaft, Verrat, Ahnungslosigkeit, Opportunismus, Naivität und Manipulierbarkeit, die dies ermöglicht, ohne auf Widerstand zu treffen; wichtig ist auch, dass Medien nicht recherchieren, sondern willig Desinformationen verbreiten.

(3) „Kronen Zeitung“ am 13. August 2023



Im „Kurier“ werden wie gesagt auch Rauch/Sprickler und Hahn/Riess aufgeboten, um für Alessia Ambrosi und Georg Dornauer zu werben. Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen (bei denen ich auch einmal war) schwärmt von der bei Corona möglichen „Radikalität“, womit die Ärztin und bis vor Kurzem Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger sicher einverstanden ist. Susanne Riess war Vizekanzlerin, steht jetzt an der Spitze von Wüstenrot und gehört wie Gusenbauer dem Beirat von Signa an. Johannes Hahn, den sie im Beisein von Rene Benko und Sebastian Kurz heiratete, war Novomatic-Chef, ÖVP Minister und ist EU Kommissar. Als Novomatic-Gründer Johann Graf bei Benko investierte, fand man ihn ebenfalls im Signa-Beirat. Riess‘ erster Ehemann Michael Passer war für Magna und für Benko tätig; wie Signa, Strabag, Novomatic, Wirecard und andere unterstützte Magna die Österreichisch- Russische Freundschaftsgesellschaft. Bablers Tour begann übrigens unter keinem guten Stern mit dem Feiern von Tierleid beim Volksfest Gackern. Dass sich nun Dornauer in Stellung bringt, verweist wie bei Doskozil auf die höhere bislang erreichte öffentliche Funktion, LH-Stellvertreter bzw. Minister und Landeshauptmann stehen dem Bürgermeister und nun auch Bundesrat Babler gegenüber.

PS: Vielleicht auch als Pointe geeignet ist, dass der burgenländische Rote Berthold Felber gegen die SPÖ mit Anwalt vorgeht, weil er nicht beim Sonderparteitag kandidieren durfte. Man ging recht schlampig mit seiner unerwünschten Bewerbung um und liess ihn nicht teilnehmen, so dass er sich auch nicht vorstellen konnte; Peter Kaiser wurde fast handgreiflich gegen ihn. Die Delegierten hätten seinen Namen auf den Stimmzettel schreiben können, was sie nicht taten. Felber hat vor, beim regulären Parteitag im November gegen Babler anzutreten. Im Burgenland war man als Genosse oft mit Job via Partei quasi dazu verdonnert, Doskozil bei der Mitgliederbefragung anzukreuzen. Obwohl er Doskozil kritisiert, meint Felber, dieser sei am Parteitag gewählt worden, nicht jedoch Babler, der jedes Gespräch mit Felber verweigert.