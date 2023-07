Wir befinden uns im (Des-) Informationskrieg

Wahrheit ist komplex und einfach zugleich; es ist unmöglich, alles zu wissen, wenn vieles zugleich Thema ist. Eigentlich ist dieser Satz nichts Besonderes, und doch schaffen es nur wenige, auch danach zu handeln. Ablenkung droht permanent, wenn zur selben Zeit Krieg in der Ukraine, Hitze, Klima, Corona-Nachwehen, Migration, Vermögensverteilung, Korruption, Wahlen, die Situation in vielen Ländern usw. diskutiert werden. Es sind beste Bedingungen für Manipulation, die viele weder sofort noch später durchschauen.Warum reagieren wir, statt das Phone wegzulegen, statt mit anderen voll Emotionen darüber zu reden? Um etwas zu unterstützen oder zu verhindern, oder ist es – oder wird es – zur reinen Ego-Sache? Substanzlos wirken viele Politiker und einige scheinbar Kritische, die sich über eine Mainstream-Meldung erregen und dafür möglichst viel Aufmerksamkeit erhalten wollen. Zwischen zynischem Benutzen jedweden Anliegens für den eigenen Vorteil und erstaunlicher Naivität ist alles drinnen; wir verstärken das, wenn wir es nicht ignorieren, fürchten aber oft, dass Nicht-Kommunikation anderen erst recht Raum verschafft.



Schauen wir uns mal konkret an, wie Stimmungen erzeugt werden, denn jetzt halten sich Mitarbeiter von Jewgenij Prigoschins Trollfabriken nicht mehr an die Verschwiegenheitsverpflichtung, die sie unterzeichneten. Sie sprechen davon, dass Schauspieler vor der Kamera von Ukrainern attackierte Zivilisten darstellten. Sie verbreiteten nicht nur solche Videos auf Social Media, sondern lenkten auch mit Postings über Stars ab, wenn allzu sehr über den Krieg diskutiert wurde. Es gab immer wieder Fakes, in denen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskij Sätze unterlegt wurden, die sie nie sagten. Dass es sich um AI handelte, konnte man durch aus erkennen, wenn man mit Originalvideos verglich, und doch wird derlei von vielen Tausenden geteilt. In China posierte ein Mann als Soldat an der Front vor diversen Hintergründen für Social Media-Clips, wurde jedoch entlarvt, weil er mit Akzent sprach und eines der Bilder ein chinesisches und nicht ukrainisches AKW zeigte.

Täuschung im Krieg



Bevor nun Ängste vor AI und ChatGPT entstehen, sei auf viel einfachere Methoden der Täuschung verwiesen. „Flood the zone with shit“ ist ein Motto Steve Bannons, das bei den Kampagnen von Donald Trump wirksam und durch viele Anhänger verstärkt wurde. Bei Meduza wird es als „Firehose of Falsehood“ als seit 2008 vom Kreml angewandte Methode beschrieben. Die Wahrheit wird in einer Lawine an alternativen Versionen ertränkt und eben nicht um jeden Preis unterdrückt, auch wenn brutal gegen diejenigen vorgegangen wird, die sie in heiklen Bereichen kennen. Man verfährt dabei in grosser Lautstärke und auf mehreren Kanälen, es geht um Geschwindigkeit, Kontinuität und Wiederholbarkeit. Objektive Realität wird nicht anerkannt, die durchaus immer wieder z.B. in Tweets durchscheint, in denen nicht zu leugnende Tatsachen Thema sind. Sie verpufft, weil man mit Inkonsistenz in der Darstellung verschiedener Versionen punktet. Wenn es so viele Lügen gibt, dass man keine Zeit hat, alle zu widerlegen, werden sie unwiderlegbar und ähneln der Wahrheit. Alle erscheinen gleichermassen überzeugend und doch nicht ganz zuverlässig; man könnte sich dann endlos damit abmühen, „die“ Wahrheit zu ergründen und anderen zu erklären. Es erinnert an das Vorgehen gegen antisowjetische Propaganda, doch heute werden wir durch Social Media mit Informationen überhäuft, um uns darin zu verlieren. Deshalb kommt hier ein Interview mit James Ball (Autor von „The Other Pandemic“) zu QAnon, das als Joke, als Hoax auf 4chan gestartet wurde. Q gewann jedoch viel Kraft nicht nur in den USA, weil die Leute wenige Details und Andeutungen zu einem kompletten Bild zusammenfügten, das ihren emotionalen Reaktionen auf Politik entspricht. Sicher sind diese Emotionen zu einem grossen Teil geschürt, doch das Ausblenden von Missständen führt dazu, dass dieser Mechanismus erklärt werden will.

Wie QAnon entstand



Bei Corona waren die Bedingungen ideal für das Zuschütten mit Informationen und das Propagieren verschiedener Wahrheiten. Wobei daran nicht ein keineswegs so neues Virus Schuld ist, sondern das, was daraus gemacht wurde. 2014 veröffentlichte der Journalist Till Raether den Krimi „Treibland“, in dem ein Schiff unter Quarantäne gestellt wird, nachdem ein Passagier an einem Filovirus stirbt. Damit geht es wie bei Ebola und dem Marburg-Virus um Biohazard Stufe 4 und die Ermittler müssen Schutzanzüge anziehen, bei denen jeder Kontakt mit der Luft im kontaminierten Bereich ausgeschlossen ist. Im Roman wird das komplizierte Procedere beschrieben, was früher bloss guter Stoff für Spannung gewesen wäre. Doch heute sind sofort Teams in Schutzanzügen präsent, die im Februar/März 2020 zu Infizierten geschickt wurden. „Treibland“ oder „Butterland“ ist übrigens ein Begriff aus der Seefahrt und meint durch Nebel vorgetäuschte Küsten und Inseln, die keine Fata Morgana sind, aber sich auflösen, sobald die Sonne scheint. Wirklich passend für unsere Situation, als es scheinbar viele Wahrheiten gab, die von der grössten Pandemie aller Zeiten bis zur Leugnung der blossen Existenz von Viren reichten. Viele Menschen hatten ein ungutes Gefühl bei all den gesetzten „Massnahmen“, bei denen es offenbar um etwas anderes ging. Andere waren penibel darauf bedacht, allem brav Folge zu leisten und reflektierten dies auch später nicht. Wer in so einer Situation die Wahrheit kennt oder ihr sehr nahe ist, findet kaum Gleichgesinnte und läuft Gefahr, dann selbst wider besseres Wissen zu zweifeln und sich auf der Ebene anderer ablenken zu lassen. Ein Produkt der Manipulation mit Corona (bei der ich sofort an hybride Kriegsführung dachte) ist der Glaube daran, dass „die Amerikaner“ in der Ukraine Biowaffen herstellten, die gegen Russen eingesetzt werden sollen. Flo Osrainik war fünf Jahre für RT Deutsch tätig und veröffentlichte vor Corona das Buch „Im Namen der Russen“. Er publizierte auch zu Corona, um nun mit „Lügen, Lügen, Lügen“ zu seiner wahren Bestimmung zurückzukehren, der Verbreitung russischer Desinformationen. Man müsste natürlich auch seine Corona-Bücher dahingehend untersuchen, jedenfalls kommen siehe Video die alten Geschichten von Biowaffen und Co. daher.

Flo Osrainik

Bei einigen muss man sich fragen, ob sie Corona nutzen, ein Auditorium finden und binden sollten, um es dann zu russischen Positionen überzuleiten. Andere traten vor Corona nicht in Erscheinung, sind aber auch durch generelle Ablehnung des Mainstream bereit, alles zu beschönigen, was Russland tut und Alternativmedien alles abzunehmen. Mit der Verfolgung jedweder Kritik an Corona-Massnahmen und schrankenloser Propaganda für diese macht es der Mainstream aber leicht, sich von ihm dauerhaft abzuwenden. Welche Folgen das hat, zeigt das Video unten von einer Kundgebung des „Freiland Magazins“, das auch an Corona-Protesten teilnimmt. Es ist von der üblichen russischen Propaganda abgesehen davon die Rede, dass Jewgenij Prigoschin ein „guter Mensch“ sei. Die Seite „Proekt“ (russisch für Projekt) legt auf Englisch dar, wie gewalttätig Prigoschin ist. Er würgte als 18jähriger eine Frau, die er ausraubte, er ist davor bekannt, auf Angestellte loszugehen, sie die Treppe runterzustossen oder das machen Handlanger. Er hängt sich ein Foto mit den Köpfen von Afrikanern an die Wand, die seine Söldner töteten. 2004 attackierte er einen jungen Mann, den er nicht in seinem schwimmenden Restaurant haben wollte, der ins Wasser fiel und ertrank. Seine Leute töteten den Blogger aus Sotchi Anton Grishchenko, der sich kritisch über Putin äusserte; damals bauten unter anderem Strabag, Oleg Deripaska und die russischen Staatsbahnen mit Wladimir Jakunin (alle mit dem Kreml-Netz in Österreich verbunden) für die Olympischen Winterspiele 2014. Der Blogger Sergej Tikhonov starb 2016 durch eine Giftinjektion; auch Dmitri Kargaev, der Assistent des Chefs der Luhansker Volksrepublik, wurde in diesem Jahr ermordet. Hingegen überlebte der Journalist Sergej Mokhov einen Giftanschlag, der seine Gattin Ljubow Sobol warnen sollte, eine für Alexej Nawalny tätige Politikerin und Juristin, die sich mit Prigoschin befasste. Prigoschins Handlanger leben selbst gefährlich, wie man am plötzlichen Tod von Oleg Simonov sieht, der an Giftanschlägen beteiligt war und Chemikalien an syrischen Söldnern testete (einer starb, viele wurden vergiftet).

Kundgebung von Freiland Magazin

Auch in anderen Ländern werden Russen Opfer merkwürdiger Unfälle, fallen aus dem Fenster oder erleiden einen Herzinfarkt. Man muss sich über düstere Prognosen für Prigoschin nicht wundern und auch nicht darüber, dass Wagner-Söldner in einem Hotel in Krasnodar randalierten. Wer das reale Russland völlig ausblendet, strömt zu Daniele Gansers Vorträgen und ist stolz darauf, auch zur „Menschheitsfamilie“ zu gehören. Erleichtert wird dies dadurch, den Ursprung der Übertreibung von Corona im Westen zu verorten und alle anderen Verbindungen von WHO und WEF auszublenden. Aus Corona-Protesten gingen andere Kundgebungen hervor, bei denen plötzlich diejenigen Experten für Geopolitik sind, die zuvor bei Corona medizinischen oder auch juristischen Background mitbrachten. Welche Mängel dies bewirkt, wird auch an Fehleinschätzungen politischer Hintergründe deutlich.

Katja Reithofer

Zugleich bildeten sich nicht nur zahlreiche Initiativen, sondern auch eine Vielzahl an neuen Parteien, die allesamt relativ chancenlos sind; man verspricht aber eindringlich, am Ende zu siegen. Es ist auch so, dass viele Krisengewinnlern auf den Leim gehen, was man am Beispiel Reiner Füllmich gut darstellen kann. Ausserdem bedingt die Bindung an russische Narrative, dass viele außerstande sind, Widersprüche bei denen zu erkennen, denen sie ablehnend gegenüber stehen. Man kann dies mit dem Tweet unten von Niko Kern illustrieren, dessen Vater Christian über Alfred Gusenbauers Beziehungen zu Wladimir Jakunin vom KGB russischer Aufsichtsrat wurde. Und zwar bei den Staatsbahnen, deren Chef Jakunin war und die mit den ÖBB im Geschäft sind, was auch Christian Kern ist. Alles ist leicht zu finden, doch man kontert Niko Kern nicht. Es übersteigt auch ihr Fassungsvermögen, dass nicht die NATO das Problem ist bei der Neutralität, sondern russische Subversion. Damit kommen wir zu der Tatsache, dass Kern Stefan Kammerhofer, der als Kabinettschef im Verteidigungsministerium anstelle von Ministerweisungen illegale russische Befehle ausführte, mit einem Alibi-Abteilungsleiterposten bei den ÖBB belohnte.

Yey, wir sind wieder in internationalen Medien!!



Keller? Rassimus? Nein, die dritte Sache: https://t.co/oZR1iUyIzG — Nikolaus Kern (@KernNiko) July 18, 2023 Niko Kern auf Twitter

Es ist schwarz auf weiss belegt, dass es so gut wie keine echten Ministerweisungen gab siehe Entacher-Berufungskommission. Wenn man recherchiert, selbst einiges davon mitbekommen hat, dies bewertet, alles immer wieder neu prüft, je mehr man erfährt, ergibt sich ein komplexes und klares Bild. Für andere ist die Wahrheit über die Neutralität nur wenige Details entfernt und doch unendlich weit weg. Greifbar ist sie, weil die Verfassung vorsieht, wer einzig Weisungsrecht im Ressort und Befehls- und Verfügungsgewalt gegenüber dem Heer hat. Doch wer manipuliert wird, verliert sich in vielen Details, die davon wegführen, wozu auch gehört, wer schon wieder was gesagt oder gepostet hat. Auf diese Weise wird niemand, der verschleiert und desinformiert, jemals von denen herausgefordert, die er in die Irre führt.

