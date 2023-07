Andreas Babler zwischen Hackeln aus dem Burgenland und Weltpolitik

Am 3. Juni 2023 galt Hans Peter Doskozil als neuer SPÖ-Chef, am 5. Juni hiess es, Stimmen seien falsch zugeordnet worden und Andreas Babler lag am Sonderparteitag vorne. In den Tagen danach zog sich Doskozil schmollend ins Burgenland zurück, Babler bestand auf Nachzählen und wollte Doskozil nicht nachtreten. Inzwischen stellten ÖVP und FPÖ erstmals einen Misstrauensantrag im Landtag gegen Doskozil, den er in Abwesenheit gut überstand, weil ihm SPÖ und Grüne die Stange hielten. Am 30. Juni wurde lanciert, dass bei der Mitgliederbefragung eigentlich Pamela Rendi-Wagner vor Andreas Babler lag. Man bot drei Kandidaten und die Möglichkeit an, sich für keinen zu entscheiden. Daraus wurde nun im „trend“, dass es 740 Stimmen für Rendi gab, die als ungültig gewertet wurden, weil ein Teil des Zettels abgeschnitten wurde.



Es kann schon sein, dass der Versuch der Klarheit bei einer Befragung in einer chaotischen Situation erst recht Verwirrung stiftete. Doch warum wurde dies in einem Raiffeisen-Benko-Medium lanciert, wo bei der Verfasser Josef Votzi ausserdem den ÖVP-EU-Abgeordneten Othmar Karas berät? Dies empört einige, nicht aber, dass auch Doskozils Berater und Unterstützer Christian Kern zum Kreis um Karas gehört. Die SPÖ reagierte über Kommunikationschefin Patricia Huber, für die diese Gerüchte eine Ente sind, denn es wurden ja 218 ungültige Stimmen mit abgeschnittenem Strichcode gezählt; woher also sollten diese Stimmen jetzt kommen? Ausserdem erklärte Rendi vor der Befragung, dass sie die Politik verlassen werde, wenn sie nicht Erste wird. Auch Martin Thür vom ORF rückte aus, dem am 3. Juni auffiel, dass eine Stimme beim Ergebnis fehlte und für viele Bablers Königsmacher ist.

Der Rundumschlag der Babler-Sprecherin gegen diese Geschichte gilt in Wahrheit den eigenen Parteifreunden und belegt den Kern der Trend-Story „Die roten Kabalen“ waren nur kurz „auf Standby“. Warum?

Nun betont Thür, dass es einen Strichcode am Seitenende gab, damit man die Wahl nicht manipulieren und nur einmal teilnehmen kann. Wenn es die erwähnten 740 Stimmen gäbe, wüsste man nicht, für wen sie abgegeben wurden. Man könnte sich am Resultat der Briefwahl orientieren, wo Rendi besser Abschnitt als online, aber selbst dann wäre sie nur acht Stimmen vor Babler. Rendi hat sich bereits aus der Politik zurückgezogen, Muna Duzdar rückt für sie ins Parlament nach. Bei all den Irritationen hätte sie weiterhin als Parteichefin gegolten, weil sie als Letzte gültig gewählt war. Wenn sie nicht mehr zur Verfügung steht, wäre einer oder eine der zuletzt regulär gewählten Stellvertreter:innen interimistisch Chef:in. Natürlich wird die neueste Story samt Dementi verbreitet und von Usern auf Social Media so aufgegriffen, als ob sie wahr sein müsste.

Votzi verteidigt sich auf Twitter, dass er die Geschichte von zwei voneinander unabhängigen Quellen gehört hat, also Recherche-Standards erfüllt. Es passt dazu, dass eine Umfrage den Eindruck erwecken soll, die Bierpartei könne einer Babler-SPÖ bei Nationalratswahlen gefährlich werden. Natürlich muss sich Babler jetzt bewähren, und der Zustrom zu seinen Veranstaltungen ist ruhiger Routine in den Sektionen gewichen ohne ihn. Es ist auch nicht mehr der Fall, dass so viele bejubelte Junge dabei sind, doch Babler hat ja eine weitere Tour versprochen. Thematisch bleibt es bei seinen Hauptanliegen, so dass dann über Vermögenssteuern, soziale Gerechtigkeit und Solidarität gesprochen wird. Ausserdem sind die Leute begeistert von den heftigen und oft absurden Reaktionen der ÖVP auf Reizwörter wie Marxismus.

Für einen Wahlkampf sind alle innerlich jederzeit bereit und sollen sich diesmal wirklich einbringen können. Doch man merkt in Gesprächen, dass viele an fixen Vorstellungen orientiert sind, die sich so nicht umsetzen lassen. Es verwundert nicht, dass wieder einmal der Bundesrat aus dem Burgenland Günter Kovacs mit Kritik vorgeschickt wird. Er spricht sich gegen Tempo 100 und gegen eine Legalisierung von Cannabis aus, was Positionen von Andreas Babler sind und die FPÖ freut. Keine grosse Sache ist aber, dass die Abgeordnete Julia Herr für ein neues Insolvenzrecht eintritt, während es Babler auf Twitter gar nicht erwähnt. Die SPÖ versucht zu umschiffen, dass Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer Rene Benkos rechte Hand ist. Man hat auch noch nichts dazu gehört, dass die Sberbank Europe an das Umfeld des Oligarchen Oleg Deripaska verkauft wurde, womit Hans Peter Haselsteiner mit Alfred Gusenbauer an Bord ins Spiel kommt.

Die SPÖ wird bestimmt nicht gerne darauf hingewiesen, dass noch so viele altgediente Genossen als Experten Bablers z.B. für Außenpolitik nicht reichen, wenn man kaum etwas sagt. Da schafft die FPÖ bei aller Kritik der SPÖ an der Konkurrenz die längeren und detaillierteren Presseaussendungen. Man stösst bei der weltpolitischen Situation immer wieder auf Bezüge zu Österreich. Etwa bei PMC Wagner, die Wirecard nutzten und dem Verteidigungsministerium zur „Migrationsabwehr“ in Libyen angeboten wurden. Oder bei PMC Redut, auch das eine Gründung des russischen Militärgeheimdienstes, wo unter anderem Oleg Deripaska als Financier aufscheint. PMC Redut hätte zu Beginn des Ukrainekrieges Wolodymyr Selenskij töten sollen, der dann durch den ehemaligen Premier Mykola Azarov ersetzt werden sollte. Alfred Gusenbauer lobbyierte für Viktor Janukowitsch und Azarov, dessen Anwälte die Gusenbauer-Partner Leo Specht und Gabriel Lansky sind.

„Kompromat„

Jewgeni Prigoschin sprach bei seiner Meuterei die Wahrheit, dass Russland von Oligarchen ausgebeutet wird, die mit dem Krieg noch reicher werden und von Wladimir Putin abhängen. Man tilgt jetzt Spuren von Prigoschin, indem Medien geschlossen werden, die ihm gehören und auch die Internet Research Agency. In Österreich wird einfach totgeschwiegen, was man nicht wahrhaben soll, und dazu gehören Verbindungen zum Kreml-Netz. Wenn enthüllt wird, wie Grossbritannien unterwandert wurde und Geheimdienste Zugang zu Boris Johnson bekamen, ist es bei uns immer noch weitaus schlimmer. Johnson steht unter dem Einfluss von Alexander Lebedev, der vom KGB kommt, und dessen Sohn Evgeny, dem er einen Sitz im Unterhaus verschaffte. Recherchen führen nach Perugia in Umbrien zu den Lebedevs und zu den Jakunins, zu Wladimir Jakunin vom KGB und seinem Sohn Andrej, der Putin-Berater, Hotelbetreiber in Perugia wie Evgeny Lebedev britischer Staatsbürger ist (und in Norwegen verhaftet wurde). Wladimir Jakunin kaufte 2016 ein Schloss um 150 Millionen € und war mit Gusenbauer schon verbunden, als dieser noch Kanzler war; John Sweeney weist in „Kompromat“ darauf hin, dass die russischen Staatsbahnen, deren Chef Jakunin war, natürlich auch von den Geheimdiensten genutzt wurden. Die Staatsbahnen, deren Aufsichtsrat zeitweise Ex-Kanzler Christian Kern war, kooperieren mit den ÖBB, bei denen Specht lange im AR sass. „Kompromat“ schildert auch, dass der russische Generalstaatsanwalt Juri Skuratow mit fingierten Aufnahmen aus dem Amt entfernt wurde, als er wegen Korruption auch der Jelzins ermittelte.

Durch das Babler-Bekenntnis und den Sachslehner-Vorstoß wird wieder über #Marxismus geredet.



Marxismus-Debatte

Über Gusenbauer und Co. wurde dann Boris Jelzins Tochter Tatjana mit ihrem zweiten Ehemann, Putin-Berater Walentin Jumaschew und Tochter mittels eines Scheinwohnsitzes im Burgenland eingebürgert. Gerne sagen Babler-Anhänger, dass Gusenbauer ja schon lange keine Funktion mehr in der Partei habe. Er war bis Ende 2017 Präsident des Renner Instituts und noch länger Vorsitzender der SPÖ Ybbs. Und er wurde 2021 auf Vorschlag von Franz Schnabl mit der Viktor Adler-Plakette für besondere Verdienste um die Sozialdemokratie ausgezeichnet. Man will nicht verstehen, dass es um seine Rolle im Netzwerk des Kreml geht und dies wie bei anderen von staatspolitischer und nachrichtendienstlicher Bedeutung ist. Doskozil leistete Gusenbauer Schützenhilfe, um seine Verbindungen zu verschleiern und ihn bei Eurofighter auf Kosten von Norbert Darabos zu decken. Darabos auszuschalten war Voraussetzung dafür, dass Doskozil überhaupt zum Herausforderer für Rendi-Wagner werden konnte.