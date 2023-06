Wo geht’s hier zur Pressefreiheit?

Die „Wiener Zeitung“ zählt die wenigen Tage, bis sie ihr Erscheinen einstellen muss. Zugleich wird wie wild mit dem Hashtag #Pressefreiheit getwittert. Es geht um Julian Assange, den viele immer noch nicht als Journalisten sehen wollen, was ihn erst recht vogelfrei macht. Ausserdem wird Pressefreiheit an sich erörtert, auch in Bezug auf alternative Medienschaffende und es dreht sich um Franz Miklautz, dessen elektronische Geräte beschlagnahmt wurden, weil er Korruption in Klagenfurt recherchierte. Konkret geht es um Überstundenabrechnungen, Nebentätigkeiten und Gehälter des Magistratsdirektors, wo Miklautz wohl Leuten auf die Zehen gestiegen ist. Für den ÖGB, der gerade seinen Kongress abhielt, ist es ein ungeheuerlicher Anschlag auf die Pressefreiheit. Er weist darauf hin, dass das Sammeln und verbreiten von Nachrichten und Kommentaren nicht behindert werden darf. Mittlerweile schaltete sich Justizministerin Alma Zadic ein, gegen Miklautz wird nicht mehr ermittelt, er hat alles zurückbekommen und wird gefeiert; im Klagenfurter Rathaus beendete die SPÖ die Koalition.



Es gibt nun vom neuen SPÖ-Chef Andreas Babler einen Kommentar zur „Wiener Zeitung“. Natürlich ist es auch der Kürze wegen kein brillanter Essay; eher ein „Was soll man denn sonst sagen?“ Babler verspricht, dass die „Wiener Zeitung“ wiederkommt, wenn er Kanzler werden sollte. Wenn regulär im Herbst 2024 gewählt wird, die SPÖ Erster wird und erfolgreiche Regierungsverhandlungen führt, kann dies frühestens Ende 2024, Anfang 2025 umgesetzt werden. Bestimmt wäre es vor der Zeit des Internet schwieriger gewesen, eine Zeitung wieder auferstehen zu lassen. Heute kann man Online und Print kombinieren und Online beginnen. Babler schreibt in der noch existenten Zeitung, dass es um „seriösen Qualitätsjournalismus“ geht; das Gegenteil ist dann unseriöser Boulevard? Natürlich darf „türkise Message Control“ nicht fehlen, und dass Konkurrenz durch „Internet-Giganten“ besteht. Freilich geben sie nicht die Alternativmedien heraus, denen sich viele aus Enttäuschung über den Mainstream inklusive „Wiener Zeitung“ zuwenden. Und tatsächlich war Bablers Kampagne im Kampf um den Parteivorsitz erfolgreich, weil Plattformen der Internet-Giganten genutzt wurden. Bei allem wichtigen persönlichen Kontakt ist auch diese Form der Koordination und Kommunikation erforderlich. Babler streut der Redaktion Rosen, die unbeirrt „den Kurs eines unabhängigen und unaufgeregten Journalismus“ verfolgt hatte.

Der Journalist @franzmiklautz legt Missstände offen und bekommt Besuch von der Staatsmacht. Der Fall zeigt, woran es in Österreich in Bezug auf die Presse mangelt, wie @FelixHa18 für die @SZ aufgeschrieben hat, feat. @Hausjell #SZPlushttps://t.co/1iAfmyESEH — Martin Langeder (@martinlangeder) June 23, 2023 Zu Franz Miklautz

Ob nicht nur Babler bewusst ist, dass sich viele mit guten Gründen von den Medien abwandten, von denen sich die „Wiener Zeitung“ kaum unterschieden hat? Man müsste dann mit denen reden, die zum Beispiel einen Impfzwang ablehnten, wozu übrigens auch der neue FSG-Chef Josef Muchitsch gehört. Viele sind immer noch tief erschüttert, was auch angesichts einer Aufarbeitung, die eher ein Hohn ist, niemanden wundern sollte. Perfider Weise sind sie bei alternativen Medien nicht auf der sicheren Seite, weil dort mehr oder weniger unverhohlen Wladimir Putin als Alternative zu allem angeboten wird, was uns hier stört. Mit einem aufgeplusterten von sich selbst so überzeugten vermeintlichen „Qualitätsjournalismus“, der angeblich immer richtig liegt, niemals dazulernen kann, wird man keinen von ihnen aufklären können. Sehr oft wird als Verteidigung eines Angegriffenen verstanden, wenn Heuchelei eines Angreifers etwa auf Social Media entlarvt wird. Das ist aber nicht wirklich der Punkt, sondern das bewusst Machen von Abläufen und Zusammenhängen, die mittels Tricks und Desinformationen zugedeckt werden. Alternative Medien nehmen für sich Begriffe in Anspruch, die viele nicht mehr mit Mainstream in Verbindung bringen und garnieren dies mit der Attitüde angeblich besonderen Mutes. Dabei geht es um Journalismus als Werkzeug, das man gerade deshalb einsetzt, weil man etwas herausfinden will und einiges hinter dicken Mauern verborgen wird. Leicht wird darauf vergessen, dass auch viel an positivem Journalismus existiert, der über Erfreuliches berichtet und Schwierigkeiten, Verrat, Korruption nicht in den Mittelpunkt stellt. Immer aber sollte der Kern einer Sache verständlich gemacht werden, ohne dass man sich selbst inszeniert und so meist abschweift.

Fall Miklautz:

Ein Anschlag auf die Pressefreiheit

"Das Vorgehen der Behörden ist überschießend"#Krakow #ZiB2, 20.6.23 pic.twitter.com/1BCvrf60Hr — Klecksa (@Anpatzer) June 21, 2023 Twitter-Diskussion

Geprägt ist die Auseinandersetzung längst von der Frage, wie man es mit Putin hält. Man sieht dies daran, dass der „Falter“ Exxpress.at vorwirft, Propaganda für Putin zu machen. Doch während Exxpress.at mit Sebastian Kurz‚ Geschäftspartner Alexander Schütz verbunden ist und immer wieder für Siegfried Wolfs Golfclub Fontana geworben wird, hat auch der „Falter“ interessante Verbindungen. An der Zeitschrift ist der Porsche-Clan beteiligt und bei Porsche sitzt Wolf im Aufsichtsrat, der Freund Wladimir Putins und Geschäftspartner von Oleg Deripaska. Im Mainstream freut man sich gerade über Enthüllungen zu Putins Töchtern, Arkadi Rotenberg und Kitzbühel, jedoch ohne sich das Kreml-Netz in Österreich an sich anzusehen. Dafür wird gerne den immer wieder gebashten Corona-Gegnern unterstellt, nahtlos von Corona zur Verteidigung Putins übergegangen zu sein. Zugleich aber wurden Social Media-Profilbilder mit Maske und Spritze ersetzt durch die ukrainischen Farben. Dass Haltung Auseinandersetzung überflüssig machen soll, wird durch einen so gepolten Journalismus gefördert. Es zählt dann nicht mehr, ob etwas stimmt, ob es vielleicht Nuancen gibt, sondern ob man bei der richtigen Gruppe ist; dies dämmt Qualität ein, statt auf sie zu achten.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt kriminalisiert einen Kärntner Journalisten als "Beitragstäter" des Amtsmissbrauchs, weil er mit Geheimdokumenten mutmaßliche Misswirtschaft in Klagenfurt aufgedeckt hat. Die geheimen Dokumente eines Justizskandals: https://t.co/2lrebH3Wxn — @falter_at (@falter_at) June 20, 2023 Beispiellos?

Es scheint, dass sich viele triggern lassen durch eine Vermischung von Asyl und Migration und davon, jedwede andere Position wobei auch immer „Nazis“ zu unterstellen. Hierbei ist der Mainstream federführend, der zugleich das Kreml-Netz nie wirklich thematisiert, aber in den vermeintlichen „Nazis“ auch Putin-Versteher sieht. Während die einen irreal „wiedergutmachen“ wollen, was die Nazis Juden angetan hatten, wollen die anderen den Angriff auf die Sowjetunion 1941 ungeschehen machen. Beides behindert nüchterne und rationale politische Analysen und das Erkennen von Zusammenhängen. Corona erschütterte die Welt vieler, in dem sie sich fürchteten oder absurd fanden, was ihnen oktroyiert wurde. Einige Menschen vertrauten bis dahin den Medien und waren auch selbst angesehen und nicht gewohnt, dass sich andere von ihnen abwenden, wenn sie ihre Meinung sagen, und auch nicht, dass der Staat massiv in ihr Leben eingreift. Sie orientierten sich um, fanden neue Autoritäten und bildeten schliesslich selbst eine Blase. Letztlich gab es nur wenige, die Corona sofort der Reaktionen wegen als umfassenden Angriff auf Staat und Gesellschaft verstanden.

Rösch und Schiessler

Das war jedoch notwendig, um nicht in weiterer Folge falsche Schlüsse zu ziehen und selbst abzudriften. Für die meisten Menschen war es herausfordernd genug zu verkraften, was sich alles seit März 2020 änderte, was natürlich weit über Corona hinausgeht. Man drängte sie praktisch in eine Parallelgesellschaft, und sie bildeten bereitwillig eine. Zu den ersten Rednerinnen und Rednern bei den ersten Kundgebungen gehörten Konstantina Rösch und Roman Schiessler, die im Video oben mit Gunnar Kaiser sprechen. Rösch ist als Enkelin von Ex-Verteidigungsminister Otto Rösch sozialdemokratisch geprägt und fühlt sich von der SPÖ verraten, die ja stramm auf Corona-Linie war. Ich redete nach einer dieser frühen Kundgebungen 2020 mit ihr und wollte mich mit ihr über Erfahrungen mit einer Politik austauschen, die so sehr auf Linie scheint. Nach Otto Rösch stellte die SPÖ 24 Jahre lang keinen Verteidigungsminister, dann kam Norbert Darabos, der aber an der Amtsausübung gemäss Verfassung gehindert wurde. Rösch interessierte das nicht wirklich, vielleicht weil sich Darabos ihrer Ansicht nach niemals mit ihrem Großvater messen könnte. Heute aber erzählt sie von großem Wissensbedarf in der Corona-Szene, was Verwaltung und Verfassung betrifft, und Neutralität ist den Leuten auch wichtig. Sie weist auf ihre ebenfalls engagierte Freundin, die Bildungswissenschafterin Merith Streicher hin, die bei Mini-Kundgebungen gegen den „Angriffskrieg gegen Russland“ (?) auftritt. Streicher stellt sich in dieser Situation „authentische Richtungsweiser“ vor, denen andere folgen sollen.

Dokumentierte Proteste

Konstantina Rösch erhielt via Ärztekammer Berufsverbot in der EU, und gegen Roman Schliessler, der seinen Sohn und seine Mutter an „die Impfung“ verlor, findet ein Disziplinarverfahren der Anwaltskammer statt. Tragischer Weise wurde von Corona-Kritikern nie das kriminelle System von Zwangsentrechtungen zwecks Massenenteignungen durch Richter, Anwälte und Ärzte angeprangert, an deren Händen schon lange Blut klebt. Nicht nur Disziplinarverfahren der Standesvertretungen sind angebracht, sondern Strafanzeigen und Entschädigungen der Opfer. Dennoch sind nicht nur Rösch und Schiessler davon überzeugt, mit ihrem Anti-Untertanen-Training eine Alternative anzubieten. Aber wenn man bestehende Verhältnisse wirklich analysieren will, kommt man nicht darum herum, überall Puzzleteile zu sammeln und zwar auch im Mainstream. Wie „der Staat funktioniert“, was Rösch und Schiessler vermitteln wollen, kann man verstehen, wenn man eigenes Erleben richtig einordnet, viel recherchiert und von eigener Betroffenheit abstrahiert. Auch wenn es in Zukunft durch ein Wunder mehr besseren Journalismus geben sollte, werden niemals andere alles in Erfahrung bringen, was jemand wissen möchte. Und keine noch so akribische Recherche kann verhindern, dass sich Leute ständig von Triggern ablenken lassen und so kein komplexes Bild bekommen.

PS: Zadic wurde im „Fall Miklautz“ von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemaßregelt, die übrigens kika/Leiner-Beschäftigten Jobs anbietet. Tanner ist freilich wie Zadic untätig, was das Erbe illegaler Befehle eines unbefugten Kabinettschefs betrifft, durch die auch ich existentiell geschädigt wurde. Weil ich wissen wollte, wer das BMLV unterwandert hat, darf ich schon lange keine militärische Liegenschaft mehr betreten, wobei man in Verletzung des Militärbefugnisgesetzes jedwede Erklärung verweigert. Der zuständige Unabhängige Verwaltungssenat hielt sich für unzuständig, der Rechtsschutzbeauftragte war nie zu sprechen, obwohl das Abwehramt (von der GRU) instrumentalisiert wurde. Es gibt dazu noch vieles zu sagen, aber es wird auch so deutlich, dass Miklautz‘ Erlebnisse dagegen Peanuts sind, weil es dort um viel weniger geht. Wenn Ex-Oberstaatsanwalt Georg Krakow, zeitweise Präsident von Transparency, bei Miklautz empört ist, erinnere ich ihn daran, dass er nach einem kurzen Telefonat zu Korruption beim Eurofighter-U-Ausschuss nie wieder mit mir reden wollte, obwohl ich lange dazu recherchierte. Krakow ist zufällig auch der Anwalt von Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter, der deckte, dass die Justiz illegalen Anordnungen aus dem BMLV gegen den Willen von Darabos und dann Gerald Klug folgte. Der Grundsatz der öffentlichen Verwaltung ist aber, dass nichts ohne das Gesetz und nicht gegen das Gesetz zu erfolgen hat, also die Verfassung nicht verletzt werden darf. Der Bundesminister für Landesverteidigung hat nach Artikel 20 Absatz das Weisungsrecht im Ressort und nach Artikel 80 (2,3) die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer; Letztere wird von der Regierung übertragen, also auch zeitweise von Brandstetter. So simple Wahrheiten wollte die Zielgruppe von Rösch und Schiessler nie wahrhaben – obwohl/weil all das nur auf dem Papier zählt.