Lindemann, Teichtmeister und Co. – kommen Männer mit allem davon?

Sieht man sich ein wenig auf Twitter um, etwa zum Stichwort „Teichtmeister“, scheint die Welt zweigeteilt. Die einen empören sich über den mit 58.000 Kinderporno-Aufnahmen erwischten Schauspieler Florian Teichtmeister, anderen wiederum geht es um Till Lindemann von der Band Rammstein. Wer fassungslos ist, dass Teichtmeister noch nicht vor Gericht steht, wirft oft vor, dass andere nur auf Rammstein achten. Zugleich mischt sich da häufig hinein, dass ja die jungen Frauen wohl wussten, was sie bei Lindemann erwartet, also Übergriffe offenbar selbst zu verantworten haben. Es ist natürlich nicht so simpel, weil die Gegenüberstellung unschuldige Kinder – erwachsene Frauen einiges ausblendet. Auch Frauen, die noch minderjährig sind, gehen zu Rammstein-Konzerten und wollen die Band Backstage treffen. Macht- und Autoritätsmissbrauch erfordert ein Gefälle, das negiert wird, wenn man scheinbare Augenhöhe annimmt. Jede Frau sollte von jedem Mann überallhin eingeladen werden können, ohne Angst haben zu müssen, dass etwas mit ihr geschieht, was sie nicht will.



Wir werden noch sehen, dass Männer meist mit allem davonkommen, dass sie die Übergriffe und den Machtmissbrauch anderer Männer verteidigen, wenn sie nicht ohnehin auch selbst Täter sind. Erinnert sich noch jemand an Gustav Kuhn und die Festspiele Erl und Hans Peter Haselsteiner, Alfred Gusenbauer und andere lange auf der Seite Kuhns? Hatte ihr Verhalten je Konsequenzen, während Kuhn dank Recherchen von Markus Wilhelm nicht mehr tragbar war, aber für den 75. Geburtstag Haselsteiners ein Comeback feierte?! Was ist mit der Übergriffigkeit von Peter Pilz, der ausserdem andere Menschen bedroht, verleumdet, demütigt, Korruption unterstützt? Hat ihm jemals irgendetwas geschadet? Florian Teichtmeister war entgegen anderslautenden Gerüchten nicht anwesend, als „Corsage“ am 14. Juni 2023 in der Wiener Marx-Halle mit vier Filmpreisen ausgezeichnet wurde. Regisseurin Marie Kreutzer wollte Schaden abwenden, führte ihn aber erst recht herbei, indem sie von einem allgemeinen Problem in der Branche sprach. Es ging um Onanieren am Set oder auch darum, dass ein Schauspieler wegen häuslicher Gewalt gegen seine Lebensgefährtin weggewiesen wurde. Doch Teichmeister war ebenfalls gegen seine Partnerin gewalttätig und belästigte bei Dreharbeiten sehr junge Darstellerinnen und fotografierte Kinder. Während sofort klar war, dass „Corsage“ keine Chance auf eine Oskar-Nominierung mehr hat, blendet man in Österreich aus, dass Teichtmeister auch in Abwesenheit mit ausgezeichnet wird.

Rammstein Backstage

Einige werden eine kleine Kundgebung jener Szene in St. Marx belächelt haben, die auch vor ein paar Monaten vor dem Burgtheater demonstrierte. Doch bis heute gibt es keine Presseaussendung oder PK, in der z.B. die Vorsitzende der SPÖ-Frauen Teichtmeisters Verhalten demonstrativ verurteilt. Die Suche auf der Webseite der APA zum Stichwort „Teichtmeister“ seit Jahresbeginn ergibt 60 Treffer. SOS Kinderdorf (bei der Vienna Pride vertreten) warf der Regierung vor, den Fall Teichtmeister nur für ein wirkungsloses Kinderschutz-Massnahmenpaket zu benutzen, das im Nationalrat diskutiert wurde. Die von den Grünen nominierte Staatssekretärin Andrea Mayer, die bereits bei Heinz Fischer in der Präsidentschaftskanzlei tätig war, verkündete per Aussendung, dass sich das Burgtheater nichts zuschulden kommen liess (wo Doris Schmidauer im Aufsichtsrat sitzt). Eine Meldung der Parlamentskorrespondenz informiert immerhin, dass Justizministerin Alma Zadic die Formulierung von Teichtmeisters Anwalt Michael Rami zurückwies, wonach es sich bloss um ein „digitales Delikt“ handle. Rami vertritt auch Katharina Nehammer, und zwar gegen hunderte Facebook-User, die ein Posting mit Falschinfos teilten. Neben Zadic sprachen u.a. Michaela Steinacker (ÖVP), Olga Voglauer (Grüne), Selma Yildirim (SPÖ), Susanne Fürst (FPÖ) und Yannick Shetty (NEOS). Die Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt wies darauf hin, dass Teichtmeister sicher kein Einzeltäter in vergleichsweise elitären Kreisen war und dass er bei einer verlogenen Gedenkveranstaltung im Parlament aus den Texten von Missbrauchsopfern las. Einmal war der „Fall“ auch mehrere SPÖ-Abgeordnete eine Aussendung wert, in der sie ein „Massnahmenpaket“ forderten. Es gab einiges von der FPÖ, was wenig überrascht, und ein paarmal meldete sich Maria Grossbauer von der ÖVP zu Wort, die jetzt meint, Kinder aus armen Familien könnten ja jeden Tag ein paar Äpfel essen. Sie organisierte den Opernball und hat als Motto „Aufs Gwissen wird geschissen!“.

„Nominierung statt Inhaftierung“: Teichtmeister-Protest bei Filmpreis-Verleihung – https://t.co/ABHPHR64CV — Unzensuriert (@unzensuriert) June 14, 2023 Protest gegen Teichtmeister

Einige Male gab es Reportagen und Diskussionen im Fernsehen, wobei sich fragt, was die Auswahl der Teilnehmer ausdrücken soll. Der ORF lud einmal Elisabeth Kulman ein, die gegen Übergriffe und Ausbeutung im Kulturbereich kämpft und daher auch mit dem „Fall“ Kuhn zu tun hatte. Bei „Rammstein“ genügt die APA-Standardeinstellung von drei Monaten, aber es gibt nur acht Aussendungen, darunter zwei von den nun erwachten Grünen, die ein Auftrittsverbot für Rammstein in Wien fordern. Eine ORF-Diskussion am 18. Juni zeigte, dass Rudi Dolezal anwesende Frauen wie die Grüne Meri Disoski laufend als „darlings“ ansprach, ohne dass der Moderator eingegriffen hat. Bei Rammstein kommt jetzt auch Antisemitismus ins Spiel als offenbar logische Begleiterscheinung und es sieht so aus, als sei die Band auf einer Abschussliste.

Karoline Kebekus ruft zu Spenden für Anwälte gegen Till Lindemann auf und teilt einen Link zur Amadeu Antonio Stiftung, die in Wirklichkeit diese Spenden gegen Till Lindemann sammelt.



Das hat schon ein kräftiges "Geschmäckle"#Vorverurteilunghttps://t.co/fhGLeHqfQY — der Kölner (@seit_2017) June 19, 2023 Ist es so simpel?

Doch bevor man etwas konstruiert, sollte man sich den Stand der Dinge ansehen, denn die Staatsanwaltschaft Berlin hat Ermittlungen gegen Lindemann aufgenommen. Es ist von einem Casting-System die Rede, bei dem Frauen für Backstage-Partys ausgewählt wurden, ohne explizit zu sagen, dass es um Sex geht. Lindemann habe sich eine eigene Blase geschaffen, abseits der anderen Bandmitglieder, die nicht mit den den Abgrund gezogen werden wollen. Die Frage bleibt, warum niemand eingegriffen hat und nicht so sehr, warum Frauen, die auch unter Betäubungsmittel gesetzt und zu Sex gezwungen worden sein sollen, sich nicht früher zu Wort meldeten. Auch wer zum Beispiel Netzwerke recherchiert, erlebt oft, dass Leute abschalten, wenn ihnen bereits wenige Details zu kompliziert sind. Das geht noch relativ sachlich und ohne grosse Emotionen, doch Opfer jeder Form von Gewalt retraumatisiert jedes Erzählen, zumal die meisten anderen Menschen nichts davon wissen wollen. Auch Stellen, Organisationen, Gruppen, die helfen müssten, lassen aus, wenn Täter geschützt werden sollen. Damit bleibt die Schuld beim Opfer, das ja wohl irgend etwas falsch gemacht haben muss, als sei es für das Verhalten des Täters verantwortlich. Bei Rammstein schauen einige einfach auf das Outfit junger Frauen, die nun ihre Geschichte posten, und schon erfolgt eine Täter-Opfer-Umkehr. Wäre vorstellbar, dass eine 60jährige Rocksängerin 20jährige Burschen gefügig macht? Wohl kaum.

Gusenbauer 2018 für Kuhn

Wolfgang Fellner ist bekannt anhaberig wie sein Kumpel Peter Pilz (was Hans Peter Doskozil neuerdings ein bisschen stört, aber nur bei Fellner). In „Österreich“ war aber am 17. Juni 2023 zu lesen, dass Lindemann 2020 im Gasometer einen Porno zeigte, der 2019 in einem kleinen Raum unter der Bühne („Row Zero“) gedreht wurde. Er hatte Sex mit zwei Frauen, die von seiner „selbsternannten“ Casting-Direktorin Alena Makeeva rekrutiert wurden. Gegen sie wird auch ermittelt, es hat Anklänge an Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein von wegen Frauen als Komplizinnen. Makeeva begleitete auch Lindemanns Solotour 2020 und postete 2019 ein Foto auf Instagram, und Lindemann soll mindestens eine der abgebildeten Frauen auch später ins Park Hyatt Hotel eingeladen haben. Da kann sich die Staatsanwaltschaft Berlin gleich mal mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft kurzschließen, denn das Park Hyatt gehört zum zerfallenden Imperium von Rene Benko, bei dem Alfred Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner an Bord sind. Dies ist auch wegen Benkos Projekten in Deutschland inklusive Berlin von Bedeutung, zumal er auch einiges an Staatshilfen abgegriffen hat. Lindemann besuchte 2019 auch das Schwarze Kameel gegenüber vom Park Hyatt, wo vor einigen Tagen der „kranke“ Teichtmeister gesichtet wurde.

Michael Krüger im ORF

Dieses Video aus der Auseinandersetzung um Gustav Kuhn zeigt, wie alles verwoben ist, denn Michael Krüger war 2000 für sehr kurze Zeit Justizminister. Er ist Hans Peter Haselsteiner, Siegfried Wolf, Frank Stronach und anderen verbunden. Krüger fungiert als Anwalt von Wolf, wenn dieser z.B. zu seinem verdeckten Engagement bei der Strabag mit Oleg Deripaska befragt wird. In der Causa Erl fungierte Doskozil-Unterstützer Josef Kalina als Pressesprecher, der auch die PR für Wolf übernommen hat; ein gemeinsamer Nenner ist Deripaska, den das FBI gerne in die Finger kriegen würde. Anders als viele in der Corona-Szene wahrhaben wollen, kann man Netzwerke und Mauern des Schweigens nicht per se mit Pädophilie erklären. Der Wunsch, Kinder zu schützen, führt leicht dazu, nur mehr emotional zu reagieren und Fakten auszublenden, die komplexen Machtmissbrauch offenbaren, als ob man nur als Pädophiler überhaupt in die Nähe von Macht kommen kann. Ausserdem ist jede Form der Gewalt nicht weniger schlimm, nur weil das Opfer nicht mehr minderjährig ist.

PS: Komplett unterschiedliche Bewertung sieht man auch, wenn mit Karin Kneissl eine Ex-Ministerin einen Think Tank in St. Petersburg leiten soll. Dass Gusenbauer sich beim Think Tank des vom KGB kommenden früheren Chefs der russischen Staatsbahnen Wladimir Jakunin engagierte, nahm ihm niemand übel. Wie Kneissl besuchten z.B. Wolfgang Schüssel und Christian Kern das Wirtschaftsforum in St. Petersburg, was bei ihnen kein Problem darstellte; Kern war 2017 sogar Putins Ehrengast. Schlüssel war Aufsichtsrat zuerst beim Mobilfunker MTS und dann bei Lukoil und Kern bei den mit den ÖBB verbundenen Staatsbahnen. Es wäre natürlich besser, die Leute würden sich mit derlei Zusammenhängen befassen, also gewissermassen Ramstein statt Rammstein. Außerdem ist „Corsage“ wohl wenig emanzipatorisch, da eine historische Figur genutzt wird, die im Vergleich zu vielen Millionen Frauen privilegiert war und ihre Stellung nicht entsprechend positiv einsetzte. Doris Schmidauers Kollegin im AR des Burgtheaters Angelika Schätz (Leiterin der Finanzverwaltung im Finanzministerium) ist übrigens die Tochter von Alfred Schätz. Der ehemalige Chef des Heeresnachrichtenamtes deckte immer den Landesverrat von Pilz und anderen. Herbert Oschep, der Sohn des früheren Chefs des Abwehramts Anton Oschep ist „heimlicher Landeschef“ bei Doskozil im Burgenland. Ausgezeichnet wurde „Corsage“ trotz Teichtmeister von der Filmakademie mit Präsidentin Verena Altenberger, die mit Doskozil-Berater Kern befreundet ist.

