Terror, Pride und Stolz

Ich berichtete in früheren Jahren über die Regenbogenparade, als dem „Pride Month“ noch kein „Stolz-Monat“ entgegensetzt wurde und alles auch noch weniger kommerzialisiert war. Damals waren die vielen Besucherinnen und Besucher verglichen mit heute überschaubar. 2023 kam ich spontan auf die Idee, es mir doch ein bisschen anzusehen, weil in die U2 einige Leute einsteigen, deren Ziel aus ihrer Kleidung ersichtlich war; manch eine oder einer hatte auch eine Regenbogenfahne dabei. Auf der Ringstraße liefen viele mit den Trucks, am Grünstreifen standen viele, und viele drängten sich am Gehsteig. Je näher es Richtung Rathausplatz ging, wo Reden gehalten wurden, desto dichter waren die Menschenmassen. Schliesslich war es geradezu eine Erleichterung, durch den Zaun zu klettern und sich den Weg zwischen den Massen im Rathauspark zu bahnen.



Das Foto unten kann die Atmosphäre nicht wiedergeben, zu der auch gehört, dass das Geplauder der Leute wie lautes Summen wirkte. Umso krasser stehen heutige Meldungen dazu im Gegensatz, denn da ist von einem vereitelten Anschlag und drei verhafteten jungen Islamisten die Rede. Es ist nicht gerade beruhigend, dass teilnehmende Politiker eh Personenschutz hatten und man keine Panik auslösen wollte, deshalb er tags darauf sagt, was Sache ist.

Rathauspark, 17.Juni 2023



Absurder Weise verstehen viele, die auf Pride machen, unter Weltoffenheit, jeden bei uns willkommen zu heißen unabhängig von seinen Wertvorstellungen. Zugleich aber stehen diese Vorstellungen, wenn es um Frauen und Familie geht, den Gruppierungen näher, welche die Pride ablehnen und gegen sie protestieren. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist Pride wohl nicht so sehr vollkommene Dekadenz als vielmehr Pride statt Prüderie. Das ist durchaus positiv, doch der überwältigende Zulauf zur Pride spricht auch vom Einsatz von Triggern. Auch das „Summen“, wie nun einmal Menschenmengen klingen, wenn sie auf einer Wiese sitzen und alle sich unterhalten, hat etwas von Trancezuständen. Wien hatte einmal für grösste Arbeiterbewegung Europas, und jetzt kann es sich einer besonders grossen Pride rühmen.

Dank der konsequenten Ermittlungen der Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst konnte ein möglicher islamistischer Anschlag in Wien verhindert werden. Das zeigt einmal mehr, dass im Kampf gegen Radikale & Extremisten nie nachgegeben werden darf. Es sind Gefährder für unsere… — Karl Nehammer (@karlnehammer) June 18, 2023 Die ÖVP auf Twitter

Man sollte hier auch daran denken, dass der Regenbogen in Verbindung mit Pride dort wirbt, wo mit dem Vorwand Corona Menschen ausgeschlossen wurden. Wie viele der Pride-Teilnehmer waren wohl auch, all der Propaganda zum Trotz, bei Corona-Protesten? So wunderbar selbstbestimmt ist dieser Einsatz für Toleranz, Demokratie etc. dann ja doch nicht. Es muss nicht jeder alles selbst politisch hart erkämpfen, das ist schon klar, aber wer unterstützte z.B. die HOSI, als es die „Schwulenparagraphen“ noch gab? Bei jenen Menschen, die eher einen virtuellen „Stolz Monat“ begehen als eine Pride zu besuchen, herrscht die Idee vor, dass Kinder z.B. über Drag Queen Story Hours geködert werden. Doch das wahre Ziel sind Erwachsene, die alles mit Regenbogen, Regenbogeneinhörnern und Einhörnern kaufen sollen, an dem sie nicht vorbeikommen. Ein Regenbogen braucht natürliche Verhältnisse mit Regen und Wasserfällen; Einhörner gibt es nicht, aber wilde Pferde. Diese Trigger führen nahtlos weiter zum angeblichen Klimaschutz, der Umweltzerstörung kaschieren soll. Selbstverständlich unterstützen alle Organisationen, die von Klimaneutralität sprechen, den Pride Month. Und es gab nie eine überwältigend grosse Demo gegen diese Regierung in Erinnerung an die einstige Arbeiterbewegung, wohl aber grosse Corona-Proteste, die jene lautstark ablehnten, die auf Pride machen. Im Grunde entsprachen sie aber dem Geist von Pride: Stolz, Selbstbestimmung, echte Demokratie.

PS: Die eilig einberufene Pressekonferenz der Landespolizeidirektion Wien mit dem Verfassungsschutz überlagerte zufällig mit Beginn 11 Uhr die Aufmerksamkeit für die ORF-Pressestunde um 11:05 Uhr mit dem neuen SPÖ-Chef Andreas Babler. Er besuchte die Pride natürlich, was bei Hans Peter Doskozil undenkbar wäre.

