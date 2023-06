SPÖ: Coup und Gegen-Coup?

In der SPÖ gab es nach dem Parteitag am 3. Juni vielfach Enttäuschung, weil Hans Peter Doskozil und nicht Andreas Babler als gewählt galt. Im Lauf des 5. Juni machte dieses Empfinden Fassungslosigkeit Platz, weil plötzlich doch Babler vorne lag; innerhalb der nächsten Tage gewöhnte man sich voller Optimismus daran. Am 6. Juni wurde das neue Ergebnis nochmals geprüft und bestätigt, so dass nun alles in Ordnung sein sollte. Ist das aber wirklich zutreffend, wenn in Bablers erster Präsidiumssitzung zwar die gute Stimmung gelobt wurde, es aber auch hiess, dass Stimmen versehentlich als Streichungen gewertet wurden. Bablers Masterarbeit wird von Plagiatsjäger Stefan Weber unter die Lupe genommen, der auch Aufklärung über die Auszählungspanne verlangt und mit einer Anzeige droht.



Es gibt verschiedene Theorien, was passiert sein könnte, dass 19 Mitgliedern der Wahlkommission nichts auffiel. Und wie es möglich ist, dass die Leiterin der Kommission Michaela Grubesa aus dem Doskozil-Lager schliesslich am 5. Juni auch alleine nachzählte; sie schmiss mitten in der Kommissionssitzung am 6. Juni hin. Man feiert jetzt Martin Thür vom ORF, dem auffiel, dass bei den zunächst verkündeten Resultaten eine Stimme fehlte; er interviewte dann auch den neuen SPÖ-Chef Babler. Am 5. Juni sollte Doskozil als vermeintlicher Sieger am Vormittag in die Parteizentrale kommen, dann hiess es am Nachmittag; schliesslich gab Grubesa ein kurzes Statement ab und entschuldigte sich auch bei ihm. Doskozil trat danach in Eisenstadt vor die Medien und Babler in Wien.

Das ver-rückte Ergebnis („Presse„)

Dieser Kommentar beschreibt Doskozils Auftritt beim Parteitag ähnlich, wie es von Babler-Unterstützern zu hören ist. Es soll auch stimmungsmäßig so gewesen sein, dass Doskozil nicht begeisterte und seine Rede langweilig und blutleer anmutete. Von daher wäre ein Sieg Doskozils nicht zu erwarten gewesen, der auf dem Weg bis zur ersten direkten Konfrontation mit Babler bereits tief in die Trickkiste gegriffen hatte. Auch die Mitgliederbefragung lieferte genug Hinweise, denn Babler lag in acht Bundesländern vorne, während Doskozil insgesamt nur deshalb gewonnen hatte, weil praktisch jeder Genosse im Burgenland, der überhaupt an der Befragung teilnahm, ihn gewählt hatte. Wehe denen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Land oder Partei stehen und überlegten, sich für Babler oder Pamela Rendi-Wagner zu entscheiden.

Das zurechtgerückte Ergebnis („Standard„)



Während 148.000 Mitglieder gesamt eher unübersichtlich sind, kann man aber 608 Delegierte zum Parteitag umso mehr beeinflussen wollen. Die Stimmung in Wien nach dem Parteitag war auch davon geprägt, Doskozil und seine Leute als eher provinziell zu betrachten. Es ist daher von vornherein ein absurdes und zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, ihn an die Parteispitze pu(t)s(c)hen zu wollen. Aber ist das wirklich so? Oder wurde jetzt das Ergebnis aus irgendeinem Grund geradegerückt, wie wenn ein Bild zuerst um 180 Grad gedreht wird und dann nochmal um 180 zurück zur Ausgangsposition? Das Unternehmen Doskozil wurde zu professionell und medial unterstützt angegangen, als dass man keine Hintergedanken haben sollte; sein einziges Interview als Kurzzeit-Sieger gab er übrigens der „Kronen Zeitung“. Es muss daher etwas passiert sein, sodass das falsche (gefälschte) Ergebnis doch durch das wahre ersetzt wurde. Babler lag in mehreren Boxen mit Stimmzetteln vorne, doch Doskozil zum Sieger gekürt, es wurde nicht nachgezählt. Am 5. Juni informierte Grubesa nur ihren Freund, Doskozils Kampagnenleiter Max Lercher und Doskozil selbst; sie zählte zunächst alleine nach. Erst am 6. Juni wurde ein Notar eingeschaltet, wohl Michael Umfahrer, Präsident der Notariatskammer siehe Mitgliederbefragung.

Man sollte in Betracht ziehen, dass Doskozil von Hintermännern unterstützt wird, die ihm auch dabei halfen, mit der Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses und seiner Rolle bei der Pleite der Commerzialbank davonzukommen. Es gab nie kritische Berichte über Doskozil, die auch nur ansatzweise all das zutage förderten, was Wähler nicht nur innerhalb der SPÖ wissen müssen. Hingegen klammerte man sich bei Babler geradezu an jeden Strohhalm, der nicht so besonders toll aussieht. Wer Doskozil verwendet, hat natürlich auch ein Psychogramm von ihm und wird seine politischen Schwächen ebenfalls nüchtern und emotionslos bewerten. Es kann sein, dass er im Moment zurückgezogen wird, abwarten und später Bablers Position untergraben soll, wie er es bei Rendi getan hat. Es ist offenkundig, dass Bablers Wunsch, alle einzubinden, auch zur Falle werden kann. Ausserdem sehen gerade seine Anhänger alles Übel in der ÖVP verkörpert, sodass sie zum Beispiel nicht wahrhaben wollen, welche Rolle Alfred Gusenbauer und nicht bloss Sebastian Kurz bei Rene Benko spielt.

@MartinThuer @HoansSolo Falls Sie sich wundern, warum Darabos nicht auf Social Media präsent ist: seitdem er mit Russen-Gusi in die Regierung kam, wird er abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt. Offizieren war immer egal, was passiert https://t.co/IlzUWAQWtf — alexandra bader (@cw_alexandra) April 8, 2023 Tweet an Thür und Franz Stephan Gady

Wenn Martin Thür quasi zum Schöpfer Bablers stilisiert wird, verdeckt dies, dass er Doskozils Lügen, Intrigen, Manipulationen gegen Norbert Darabos immer ignoriert hat. Dazu passt der Tweet oben nach einer „ZiB 2“, in der es um Neutralität ging. Es handelt sich nicht um einen guten und integren Journalisten, sondern um einen der vielen Opportunisten. In gewisser Weise deckte er die Fälschung des Wahlergebnisses auf, nicht aber z.B. die Fälschung eines Entwurfs zum Eurofighter-Vergleich, die Doskozil und Peter Pilz gegen Darabos einsetzten. Blauäugig ist Bablers Basis, wenn es um gravierende SPÖ-Altlasten wie Gusenbauer (den Doskozil und Pilz decken) und um Verstrickung der eigenen Leute ins Kreml-Netz geht. Man glaubt es kaum, aber die Sektion Acht, die Bablers Kampagne mitgetragen hat, lädt demnächst Julian Hessenthaler ein, der so tut, als sei nur die FPÖ mit Russland verbunden. Es zeigt nicht Grösse, wenn Babler jetzt Verständnis für den vollkommen skrupellosen Doskozil artikuliert.

