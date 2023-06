Babler gewinnt trotz Doskozils Wahlfälschung

An der Basis der SPÖ wundern sich unter anderem Leute, die schon mal in einem Wahlsprengel Stimmen auszählten. Es kann nicht so kompliziert sein, ein paar hundert Stimmen richtig zu erfassen und zu einem korrekten Ergebnis zu gelangen. Und doch wurde am 3. Juni 2023 ein anderes Ergebnis der Wahl zum Parteivorsitzenden verkündet als am 5. Juni. Zuerst lag Hans Peter Doskozil vorne, dann Andreas Babler, es soll an falschen Zuordnungen in Excel-Tabellen gelegen haben. Das klingt doch eher dürftig, so dass schon Vorstellungen blühen, wonach Doskozil „den Globalisten“ ein Dorn im Auge sei, was auch von Personen kommt, die für Doskozils Verbündeten Peter Pilz tätig waren. Was aber, wenn durch Nachzählen eine Wahlfälschung des Doskozil-Teams aufflog, das jetzt zurückrudert?

Wer wie Peter Kaiser jetzt beschwichtigt, will davon ablenken, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermitteln muss. Es gab seitens Doskozils schon Falschaussagen im Eurofighter-U-Ausschuss und bei der Commerzialbank-Affäre und auch solche Aussagen für ihn. Ausserdem muss die Justiz der Frage nachgehen, ob Doskozil und Pilz bei Eurofighter mehrfach und mit Vorsatz gefälschte Beweismittel vorlegten (Scheck über 1, 5 Millionen Euro und Entwurf zum Eurofighter-Vergleich). Beide Fälle, Eurofighter und Commerzialbank, gehen Doskozils Bewerbung um den Parteivorsitz voran. Dass Doskozil und Pilz Norbert Darabos via Eurofighter-UA aus dem Weg räumten, war sogar eine conditio sine qua non von Doskozils jetziger Kandidatur.

Wer auch immer nun Parteichef wird, muss klare Verhältnisse schaffen und Darabos rehabilitieren. Das „wer“ ist vielleicht schwierig zu beantworten, weil jetzt erstmal neu gezählt oder abgestimmt werden soll. Wenn dies geschieht, ohne dass ein Bewerber unter Manipulationsverdacht ausgeschlossen wird, gibt sich die SPÖ auf. Tatsächlich zog sich Doskozil aus der Bundespolitik zurück, weil das Durchsetzen gefälschter Ergebnisse scheiterte, wäre also, wenn er es sich nicht wieder einmal anders überlegt, gar nicht dabei. In der SPÖ werden viele erst realisieren müssen, was passiert ist und dass Michaela Grubesa, Leiterin der Wahlkommission, sich nicht von ungefähr unterwürfig bei Doskozil entschuldigte. Sie vertritt Harry Kopietz, der die Kommission eigentlich leitete, aber plötzlich erkrankte, und ist zufällig die Freundin von Doskozils Kampagnenleiter Max Lercher. Man konnte immer wieder sehen, wie Doskozils Leute zuerst die Mitgliederbefragung mit Tricksereien beeinflussten; im Burgenland wählte de facto jeder, der an ihr teilnahm, ganz und gar „freiwillig“ Doskozil. Weil nur über 100 Stimmen zwischen Babler und Pamela Rendi-Wagner lagen, fordern einige jetzt auch da eine Nachzählung. Was also, wenn Rendi in Wirklichkeit Zweite wurde, aber beim Parteitag gar nicht zur Wahl stand, was diesen noch fragwürdiger macht?

Die Leiterin der Wahlkommission der #spoe @MichaelaGrubesa hat laut Standard also zu Mitarbeitern der Parteizentrale gesagt: Zählts mal nach !



Die haben dann die unplombierten (!) Stimmen am Montag erneut gezählt. OHNE ein Mitglied der Wahlkommission !https://t.co/wlhNNQ4hur — Der März (@DerMaerzAT) June 6, 2023 Das Doskozil-Team am Werk

Es ist vernünftig von Babler, dass er am 5. Juni bloss ein kurzes Pressestatement gab, in dem er erklärte, dass die Abstimmungsergebnisse am Parteitag nochmal überprüft werden sollen und er sich nur vorbehaltlich einer korrekten Zählung als Parteichef betrachtet. Niemals darf vergessen werden, dass ohne Doskozils Skrupellosigkeit diese Situation nicht entstanden wäre. Er hatte Medien immer auf seiner Seite, die bereitwillig seine Lügen mitgetragen haben und sich allenfalls ein bisschen fragten, ob Doskozils Stimmbandprobleme erörtert werden dürfen oder nicht. In Wien neigen viele dazu, Doskozil und sein Team als provinziell zu betrachten, als Machos aus dem vorigen Jahrhundert, die sich mit Härte durchsetzen und nicht besonders helle sind.

Hm. Dass sich #Doskozil so ruhig zurückzieht und #Fürst von Twitter verschwindet…..verwundert.



WAS IST DA GENAU PASSIERT VORHER?!?! #SPÖ #Babler@rendiwagner muss ALLES anfechten. Ich kann verstehen, wenn/dass sie nimmer mag. Aber: BITTE! Für die DEMOKRATIE, mehr als für #SPÖ — Larissa Beck 🐭 (@Leelah1) June 6, 2023 Das denke ich auch…

Mit anderen Worten gehören sie nicht in die Bundespolitik, während bei Babler gefragt wird, ob er als Kommunalpolitiker genug Erfahrung dafür hat. Für ihn sprechen Unterstützer mit langjähriger Parteigeschichte und Ex-Minister wie Ferdinand Lacina und Erwin Buchinger. Babler wird seinem Anspruch gemäss als jung empfunden, obwohl er gleich alt ist wie Doskozil, der halt vom Habitus und Verhalten her alt wirkt. Zugleich wurden Menschen dazu genötigt, Doskozil zu unterstützen; oft war plötzlicher Wandel in Aussagen zu beobachten wie bei Klaus Luger und Michael Lindner in Oberösterreich; auch Darabos wurde gezwungen, sich zu seinem Feind Doskozil zu bekennen. Man hat den Mund zu halten, wenn man schon von ihm aus dem Weg geräumt wurde; alles sieht nach Unterwanderung und totaler Machtübernahme in der SPÖ als Ziel aus. Das mag primitiv wirken und nach Mafia aussehen, wirkte aber bislang. Babler war mit „Mut und Haltung“ und „Gemeinsam beginnt jetzt“, bei Doskozil waren es „Mut und Weitblick“. Wenn Babler seinen Anspruch einlöst, zeigt er Doskozil bei der WKStA an (als Expertin dafür stehe ich gerne zur Verfügung) und geht auf dessen Opfer statt auf ihn zu. Immerhin erlebte Babler selbst, welche Wirkung Doskozils Heckenschützen entfalten.

