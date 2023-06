SPÖ: Was passiert da gerade?

Wer meint, es gäbe in der SPÖ nur eine Spaltung zwischen Apparatschiks und Basis oder Rechts und Links oder wie immer man es nennen mag, bleibt an der Oberfläche. Anhänger von Andreas Babler waren jetzt besonders enttäuscht oder sprechen von einer vertanen Chance (aber man müsse trotzdem mit Hans Peter Doskozil kooperieren). Geredet wird gemeldet, dass es eine Panne gab am Parteitag und die Ergebnisse von Babler und Doskozil vertauscht wurden. Das ist schwer zu glauben, so dass wohl mehr dahintersteckt; diese Analyse gilt dennoch. Tatsächlich kann Doskozil nicht mit Menschen zusammenarbeiten, sondern will Unterwerfung; am leichtesten tut er sich mit Männern als Gefolgsleuten. Wenn er jetzt Wolfgang Fellner Sexismus vorwirft, zahlt es ihm dieser mit gleicher Münze zurück. Und wenn das dann Peter Pilz kommentiert, der mit beiden verhabert ist, hat das etwas von Sexist vs. Sexist vs. Sexist. Medien sind bemüht, Doskozil als Pragmatiker und Babler als Träumer zu skizzieren.



Dies hält viele davon ab, genauer hinzusehen und zu denken, mit dem einen hat die SPÖ halt wieder Macht auf Bundesebene und mit dem anderen Ideale (nett, aber nicht umsetzbar). Wie es die Leute selbst empfinden, ist dann wieder etwas anderes, denn Äusserungen aus dem Babler-Lager versteht man, wenn man es selbst mehrfach erlebt hat. Das sind Menschen, die auf Augenhöhe kommunizieren wollen, statt vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden und dann mitzutragen, was in Hinterzimmern ausgemauschelt wurde. Sie möchten sich an der Entwicklung von Programmatik beteiligen und selbst dort Kamagnen gestalten, wo sie etwas bewirken können. Angesichts der Vorgangsweise der Doskozil-Leute ist verständlich, dass sie das nun wieder verloren sehen. Dabei sind sich viele dessen gar noch nicht bewusst, wie massiv diese Gruppe getrickst und manipuliert hat.

Immer wieder – die geeignetsten Politiker*innen scheitern an den vernetzten Narzissten. Traurig ist, dass es die sogar in einer sozialdemokratischen Partei gibt. Aber: Dass Andi Babler in so kurzer Zeit so viele Menschen mobilisiert hat gibt Hoffnung. — a.n.n.a. (@_esfortin_) June 5, 2023 Zur Stimmung unter Babler-Anhängern

Es ist aber notwendig, dass auch jeder selbst die letzten Wochen Revue passieren lässt, um zu erkennen, wie Babler und Doskozil wirkten und auch, was Doskozil alles vermieden hat, um nicht schwach rüberzukommen. Er arbeitet auch über Handlanger mit einem scheinbaren Gegensatz zum konstruierten Sein eines anderen. Das wurde etwa mit dem Clip deutlich, der aus einer Plauderei Bablers 2020 mit Rudi Fussi stammt. Zwar gibt es himmelweite Unterschiede zu einem gut vorbereiteten Live-Interview, doch das zählte nicht. Mit einem Schlag war Babler in den Bereichen EU, Militär, Aussenpolitik in Frage gestellt, obwohl es sich nicht um eine elaborierte Position handelte. Niemand sah sich dann noch Doskozil und EU, Militär, Aussenpolitik an, wobei interessant ist, dass beide Kandidaten beim Bundesheer waren. Doskozil wollte einen der wichtigsten europäischen Arbeitgeber Airbus vom Markt fegen. Er und Christian Kern verräumten den ehemaligen BMLV-Kabinettschef Stefan Kammerhofer auf einen gut dotierten Posten, der für fremde Interessen auf Kosten von Norbert Darabos und Gerald Klug illegal Minister spielte. Wenn es um Aussenpolitik gehen soll, lenkt Doskozil ab, wie von seinem Auftritt beim BSA berichtet wird, der anders als jene von Babler und Pamela Rendi-Wagner nicht aufgezeichnet werden durfte.

Visionen braucht das Land dringender denn je.

Beton und Machtgier gibts zuhauf. #gemeinsamgehtweiter#TeamBabler#wirsinddieBasis pic.twitter.com/qAHZyWZBQT — Patpat (@PVelencsics) June 5, 2023 Andi Babler nach dem Parteitag

Doskozil sprach beim Bundesparteitag von einem „persönlichen Lebenstraum“, den er sich jetzt erfüllt. Er zerstörte die „persönlichen Lebensträume“ anderer Genossen, die diese zwar auch erreichen, aber dafür nicht andere Menschen mit allen Mitteln vernichten wollten. Es ist absolut nachvollziehbar, dass viele die Babler-Kampagne als Projekt für eine Sozialdemokratie mit Herz erlebten und neue Freundschaften knüpften und dass sie geschockt sind. Doskozil betreibt beim Zerstören der Lebensträume anderer Mimikry, indem er so tut, als brenne er für deren Anliegen. Vorzugsweise erfolgt dies wieder über Lakaien, wie man bei Rudi Fussi auf Twitter gut sieht. Er versprach grosskotzig (wer ist er schon?) 2021 der Linken eine neue Partei, wenn Doskozil SPÖ Chef werden sollte. Nun erklärt er weitschweifig, dass er 2022 von Doskozil angerufen wurde, der meinte, er wisse, dass ihn Fussi nicht mag, aber…. Er wollte Fussi dabei helfen, der Ukraine zu helfen. Bis dahin habe Fussi nichts mit Doskozil zu tun gehabt, der aber mehr als jeder andere in der SPÖ für ukrainische Flüchtlinge in Bewegung setzte.

Doskozil wirbt nicht bei @oe24at, aber in @heute siehe hier vom 5.Juni. am 31. Mai ging es um Tourismus in Lutzmannsburg; Norbert Darabos, dessen "persönlichen Lebenstraum" er zerstörte, hatte da Geburtstag +wohnt im Nachbarort Mjenovo (+muss mit @darabos_norbert stumm bleiben) pic.twitter.com/Xol2X7swgf — alexandra bader (@cw_alexandra) June 5, 2023 Aktueller Tweet zu subtilen Zeichen

Was man Babler nicht absprechen kann, ob man alles gutheißt oder nicht, ist aber seine Kompetenz im Bereich Flüchtlinge. Diese wird mit einem Handstreich weggewischt, als ob sich Doskozil auf ihn draufsetzen würde. Fussi ist bekannt dafür, Gespräche mit Trafikanten, Wirten oder sonstigen Alltagspersonen zu erfinden, um vermeintlich Volkes Stimme zu posten. Hier zitiere ich einen Bericht zu einer Pressekonferenz Fussis gegen die Eurofighter, zu der niemand kam, während er in der Aussendung danach so tat, als hätte es grosses Interesse gegeben. Fussi war 2017 begeistert, als Doskozil eine Kampagne gegen Airbus lancierte, die dem russischen Luftfahrtprogranm nutzen sollte; selbst bei seiner Angelobung 2020 als Landeshauptmann nach der Wahl agitierte Doskozil gegen den Konzern. Als Doskozil im Büro von Hans Niessl arbeitete, ging Webfreetv Pleite, woran Fussi Anteil hatte und was auch das Burgenland einiges kostete. Eine andere Person überlagern und so auslöschen funktioniert nicht so gut, wenn es sich um eine Frau handelt; gegenüber Rendi Wagner wirkte es nicht stimmig und wurde vielfach als Mobbing empfunden. Von Doskozil überlagerte, verdrängte, vernichtete Menschen werden subtil weiter gedemütigt, wenngleich nur wenige die Zeichen erkennen ausser den Betroffenen. Seltsam, dass Rendi-Wagner von der „Krone“ jetzt mit „Erschiessen“ in Verbindung gebracht wird wie Darabos am 31. Mai 2018 (siehe Screenshots hier und Artikel zur sog. Golan-Affäre). Es ist ein Irrtum zu glauben, dass mit Gewalt besiegte Menschen schwach sind, nur weil sie nicht wie Doskozil dauernd ICH – ICH – ICH rufen und wie Mimosen auf jede kleinste Irritation reagieren.

Paukenschlag im Eurofighter-Komplex! Wie die „Krone“ erfuhr, soll dem Manager und Investor Siegfried Wolf, ehemaliger CEO von Magna International, demnächst in Graz der Prozess gemacht werden.

Geldwäsche u falsche Zeugenaussage https://t.co/8QgPLrtvPR — Ulrike Martin Ульріке 🇺🇦❤️🇺🇦 (@UlrikeM19920414) June 5, 2023 Anklage gegen Siegfried Wolf

Babler wurde mehr oder minder unterschwellig als „Pro Putin“ charakterisiert, wenngleich man Doskozil dem Kreml-Netz zuordnen kann. Even wurde bekannt, dass Josef Kalina Doskozils Berater wird, der auch die PR für Siegfried Wolf macht. Wolf steht nun vor Gericht unter Geldwäscheverdacht, er ist mit Wladimir Putin befreundet und sass mit Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat der Strabag; Oleg Deripaska ist sein Geschäftspartner. Deripaskas Schwiegervater, der Oligarch und Putin-Berater Walentin Jumaschew, wurde mittels Scheinwohnsitz im Burgenland eingebürgert; eine der vielen extrem heiklen Fragen an Doskozil befasst sich damit; es geht auch um falsche Zeugenaussagen u.a. von Doskozil bei Eurofighter. Die Demontage von Darabos via manipuliertem Eurofighter-U-Auschuss sollte nicht nur Doskozil dabei helfen, sich auf Darabos „persönlichen Lebenstraum“ zu setzen. Es ging auch darum, Gusenbauer zu decken und dass Druck auf Darabos wohl von der GRU ausgeht, die das BMLV unterwandert hat und Staatsoligarch Deripaska begleitet. Bei Darabos ist das Mimikry, die schlechte Kopie Doskozil in vielerlei Hinsicht deutlich; er wurde auch als Minister dann von Doskozil überlagert, der keinen besonders ausgeprägten Sachverstand hat. Wenn es um die Parteikarriere geht, übertrifft er Doskozil, wie dieser Babler zu überbieten scheint. Selbstverständlich unterstützte Hans Niessl Doskozil dabei, als dessen Kronprinz Darabos lange galt; schon vor ein paar Monaten sagte Niessl eine Kampfabstimmung in der SPÖ vorher.

Verleger Wolfgang Fellner schimpft seit Tagen über den neuen SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil. Dieser hatte angekündigt, wegen Fellners Skandale um sexuelle Belästigung nicht mehr in dessen Medien auftauchen zu wollen. https://t.co/ujI8ZmGw6z — PULS 24 (@puls24news) June 5, 2023 Unter Sexisten

Interessant ist, dass Walentin Jumaschew, der einst Boris Jelzins Präsidialverwaltung leitete, mit dessen Tochter Tatjana in zweiter Ehe verheiratet ist, die als heimliche Präsidentin galt, wenn ihr Vater im Krankenhaus war. Wenn dies bei Doskozil der Fall ist, müssen Landesräte alles vom heimlichen Landeschef Herbert Oschep absegnen lassen. Oscheps Vater Anton wurde 2010 Chef des Abwehramts, das den Befehlshaber des Heeres laut Verfassung Darabos nicht schützte und Kammerhofer nie überprüfte. 2016 wurde er Militärattache in Berlin und unterstützte 2017 die Treffen des noch verheiraten Doskozil mit Julia, was Medien nicht erwähnen, die von einem keuschen Austausch von Telefonnummern sprechen, aber in dieser Satire vorkommt. Wenn Darabos mit anderen Menschen reden wollte, waren Oschep und Kammerhofer dagegen und gingen gegen mich besonders brutal vor. der Verfassung nach hatte Darabos und nur er das Weisungsrecht im Ressort und die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer, war also auch Oscheps Chef. Offenbar wird es dann zum „persönlichen Lebenstraum“, dass die Verfassung nicht verletzt wird und auch für Beamte, Offizier und Parteigenossen verbindlich ist, was die Menschenrechtskonvention einschliesst. Es kann ganz bestimmt kein „aufeinander zugehen“ und „alle müssen zusammenhalten“ mit Doskozil geben. Babler musste jetzt erneut merken, was Doskozil darunter versteht, dessen Adlatus Max Lercher ihm eine Statutenreformgruppe anbot.

@MaxLercher ad "alle einbinden", "gemeinsam", "Vielfalt": darf Darabos, dessen "persönlichen Lebenstraum" Doskozil vernichtete, nun endlich seinen Account @darabos_norbert nutzen? — alexandra bader (@cw_alexandra) June 5, 2023 An Max Lercher, der schweigt

PS: Natürlich ist jetzt Lercher nicht mehr Adressat, es gilt aber nach wie vor und muss gerade Babler ein Anliegen sein, der ja mit gelebten Werten in Verbindung gebracht wird. Ich hätte einen konkreten Vorschlag, was den „persönlichen Lebenstraum“ von Darabos und dessen Beinahe-Auslöschung betrifft. Nur kurz zu den neuen Ergebnissen: Michaela Grubesa als Leiterin der Wahlkommission entschuldigt sich bei Doskozil, der nicht in die Löwelstrasse kommt wie geplant, sondern eine PK in Eisenstadt gibt. Da jedoch Entscheidungen ohnehin schon verzögert wurden, wird dies vorbereitet gewesen sein..warum ist Doskozil plötzlich out….und wie out ist er wirklich? Es gibt schon lange genug Gründe für einen Rücktritt und für strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn.

