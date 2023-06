Wie geht es mit der SPÖ weiter?

Wie erwartet und von vielen befürchtet gewann Hans Peter Doskozil am 3. Juni die Wahl zum neuen SPÖ-Vorsitzenden. Freilich ging sie eher knapp aus mit etwas mehr als 30 Delegiertenstimmen Vorsprung auf Andreas Babler. Dann muss man noch in Erwägung ziehen, dass Doskozil den Apparat einer Landespartei und des Landes zur Verfügung hatte, während Bablers Kampagne von unten kam und weitgehend ehrenamtlich betrieben wurde. In Wien gab es Public Viewings der Übertragung des Parteitags, und nachdem alles entschieden war, meinte jemand, dass Apparatschiks gewählt hätten. Da sind Inhalte nicht so wichtig wie Vorteile durch opportunistisches Verhalten, was Doskozil entgegenkam. Zugleich entschieden sich aber frühere Unterstützer von Pamela Rendi-Wagner jetzt aus taktischen Gründen für Babler.



Manche sehen bei Doskozil auch eher die Rede eines zukünftigen Kanzlers, während Babler Wunschvorstellungen linker Sozialdemokraten präsentierte. Also der eine fürs Machtkalkül und für zukünftige Koalitionen, der andere mehr fürs Herz. Doskozil wurde aber noch nicht an seiner Politik im Burgenland und zuvor in der Bundesregierung gemessen. Es wirkt wie üblich wie eine schlechte Farce, wie seine Leute agieren; es hat etwas von „ich bin jetzt aber überrascht, dass du gewählt wurdest“ oder „das ist aber fein, dass du mich unterstützt“. Medien bewundern Doskozils „Machtübernahme“ und vermerken, dass der Verlierer Babler Tränen in den Augen hatte, was manche User auf Twitter zu Spott motiviert. Als Doskozil und Hans Niessl Norbert Darabos ausbooteten, geschah dies mit maximaler Niedertracht und ging ihm auch sehr nahe. Keiner der Genossen hätte auch nur einen Finger für ihn gerührt; schliesslich bedankte sich die FPÖ und nicht die SPÖ auf empathische Weise bei ihm. Man kann solche Eindrücke nicht von der Situation der Partei trennen und davon, wie es soweit kommen konnte. Bei Unterhaltungen mit Roten in Wien wird immer wieder klar, dass sie mit den Eigenheiten der SPÖ Burgenland nicht vertraut sind. Zwar weisen sie darauf hin, dass die Einwohnerzahl gerade an zwei grosse Bezirke Wiens heranreicht, wir also im Prinzip von Politik auf so einer Ebene reden.

Wir gratulieren Hans Peter Doskozil zur Wahl zum neuen SPÖ Bundesparteivorsitzenden! 🌹 Gerade jetzt braucht Österreich eine starke, eine geeinte, eine schlagkräftige, glaubwürdige und vertrauenswürdige SPÖ als Alternative zur leider vielfach unfähigen ÖVP-Grüne-Bundesregierung… — SPÖ Kärnten ❤️ (@SPOE_Kaernten) June 3, 2023 Von Doskozil-Hawerer Peter Kaiser

Doch welches Regime in der Partei herrscht, wissen die meisten nicht – es gibt aber Wiener Genossen, die zugleich Burgenländer sind und die total nervös werden, wenn man auf Quellen zu einer langen Liste an schweren Verfehlungen Doskozils Bezug nimmt und rät, alles selbst nachzuschlagen. Wir können die Zustände erahnen, wenn das „profil“ mutmaßt, wer jetzt mit Doskozil weitere Karriereschritte machen wird. Da wird erwähnt, dass sein Büroleiter Herbert Oschep schon bisher „heimlicher Landeschef“ war, von dem sich Landesräte jede einzelne Entscheidung absegnen lassen mussten, wenn Doskozil wegen einer Stimmband-Operation ausser Gefecht war. Es erinnert mich daran, dass Doskozils Vorgänger als Landesrat Helmut Bieler mir 2017 weismachen wollte, dass man Entscheidungen an sein Büro delegiere, statt sie selbst zu treffen, wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Es ging damals um den Eurofighter-U-Ausschuss, und Bieler meinte auch, dass Darabos den Fehler gemacht habe, Stefan Kammerhofer zum Kabinettschef zu machen. Dieser schottete Darabos aber von Personen und Informationen ab, gab permanent illegale „Weisungen“ und wurde dann von Doskozil und Christian Kern aus der Schusslinie genommen.

Wer immer das gewinnt. Dieser Parteitag ist eine Sternstunde. Politische Leidenschaft versus Machtkalkül. Dazwischen maßvolle Töne des Establishments. Politik vom Feinsten. Ich geb die AirPods gar nicht mehr raus. #spoe — Stefan Kappacher (@KappacherS) June 3, 2023 Journalist des ORF in Extase

Es war wie im falschen Film, dass ich versuchte, einem auf Verfassung und Gesetze vereidigten Landesrat zu erklären, was Weisungsrecht ist und was Amtsmissbrauch (sofern nicht Nötigung im Spiel ist). Doskozils Stellvertreterin Astrid Eisenkopf war jetzt praktisch rund um die Uhr im Doskozil-Wahlkampf unterwegs und möchte erste Landeshauptfrau werden; wird sie eigentlich dafür bezahlt, Doskozils Ziele in der Bundes-SPÖ zu verfolgen? Natürlich kann man es nie ganz trennen, weil Amt und Partei bei Terminen oft ineinanderfliessen, aber das wirkt schon ziemlich dreist. Man hat das Gefühl, dass sich Doskozil aufgrund der Ablehnung seitens vieler Frauen nun besonders frauenfreundlich geben will. Er inseriert zwar immer besonders viel, jedoch nicht mehr beim sexistischen und übergriffigen Wolfgang Fellner. Bloss treten seine Leute wie Josef Cap, Josef Kalina, Günter Kovacs, Niko Kern, Klaus Luger, Roland Fürst, Max Lercher und Co. bei Fellners oe24 auf. Ausserdem ging Doskozil mit dem Fellner-Kumpel und alten Grabscher Peter Pilz 2016 einen Pakt ein, der sich gegen Airbus und gegen Darabos richtete. Im Sommer 2018 veranstaltete Fellner Bürgerforen mit Politikern, bei denen Pilz Doskozil überschwänglich lobte, weil er das Verteidigungsministerium auf den Kopf stellte, um einen (extra platzierten und vermutlich gefälschten) Entwurf zum Eurofighter-Vertrag zu „finden“, den sie gegen Norbert Darabos einsetzten. Das „profil“ erwähnt auch die Burgenländerin Julia Herr, die früher SJ-Chefin war und zum Babler-Lager gehört; Doskozil lobt sie als „eines der grössten politischen Talente der SPÖ“. Vielleicht fiel dem Doskozil-Team im Zuge der „Feindbeobachtung“ auf, dass ich manchmal eine Aussendung von 2003 verlinke. Darin lobte Alfred Gusenbauer Norbert Darabos, der damals Bundesgeschäftsführer wurde, als – richtig geraten – „eines der grössten politischen Talente der SPÖ“; wenn jemand so etwas sagt, kann man nur die Flucht ergreifen, weil es einen verschlingen wird. Es wird noch mehr dazu in nächster Zeit kommen, aber Doskozil deckte auch Kammerhofers Agieren mir gegenüber, das Drohungen und nachhaltige Verleumdungen beinhaltete und von massivem Sexismus geprägt war. Kammerhofer wurde dabei wohl von Anton Oschep unterstützt, dem Vater des „heimlichen Landeschefs“, der früher das Abwehramt leitete. Der Heeresnachrichtendienst untersteht eigentlich dem Minister/der Ministerin, wollte aber Darabos als Befehlshaber des Heeres gemäss Verfassung nie schützen und überprüfte Kammerhofer nie (Oschep war auch einmal beim zweiten Geheimdienst, dem Heeresnachrichtenamt). Während Oschep als von Doskozil dorthin entsandter Militärattache in Berlin Doskozils Romanze mit seiner späteren zweiten Ehefrau Julia unterstützte, indem er einen Offizier bat, den noch verheirateten Doskozil zu Rendezvous zu chauffieren, trug er zuvor die Abschottung von Darabos mit. Diese betraf einige Männer, von Offizieren bis Politikern, aber eben auch mich, wobei hier auch massive Verleumdungen und ein Verbot dazukamen, Heeresveranstaltungen zu besuchen. Als Oschep das AbwA ab Juli 2010 leitete, war der 2019 plötzlich verstorbene Ewald Iby sein Stellvertreter und bestätigte mir dann vieles. 2011 stellte die sog. Entacher-Berufungskommission fest, dass es nur eine Handvoll echter Ministerweisungen in BMLV gab und wies (vergeblich) auf die unbedingte Gültigkeit der Verfassung für gesetzeskonforme öffentliche Verwaltung hin. Mich überrascht überhaupt nicht, dass britische Diplomaten 2022 das BMLV als praktisch eine Abteilung der GRU bezeichneten.

Guten Morgen liebe #spoe: #Doskozil will wörtlich #querdenken, hat sein größtes Ziel erreicht, steht aber vor seiner schwierigsten Aufgabe.

Meine Analyse nach dem #Parteitag:https://t.co/Mq9rfalVCm — Thomas Oysmüller (@TOysmueller) June 4, 2023 Ein Pilz-Mann für Doskozil

Doskozils „Lebenstraum“, an der Spitze der SPÖ zu stehen wurde erreicht, indem er andere und deren Träume niedertrampelte. Dabei schuf er Zerstörung und Spaltung, die man nicht mit Appellen zu Gemeinsamkeit beseitigen kann. In der Bewertung unmittelbar nachdem das Resultat am Parteitag bekannt wurde, waren einige schon bei den nächsten Schritten. Zu diesen gehört, die neuen Mitglieder zu halten, ihnen Angebote zu machen und das Abschneiden von Babler auch als Test dafür zu betrachten, welche Zustimmung linke Positionen in der Partei haben. Traditionell ist die Basis eher links, während diejenigen, die in Gremien inklusive Parteitag Mehrheiten haben, eher konservativ sind. Im Grunde wurde da erstmals eine Stimme der Basis ins Rennen geschickt, wo es ohne die von Doskozil ertrotzte Mitgliederbefragung keine Möglichkeit dafür gegeben hätte. Bei einer Stichwahl unter den Mitgliedern hätte Doskozil verloren, so dass er mit viel Mimimi und Rückzugsdrohungen eine Kampfabstimmung am Parteitag durchsetzte. Verwirrend war für einige auch, dass Berthold Felber, ein roter Unternehmer aus dem Burgenland, zwar auf den Stimmzettel geschrieben werden konnte, aber nicht am Parteitag teilnehmen und reden durfte und sich draußen mit Peter Kaiser stritt. Er hatte zuvor etwas Medienöffentlichkeit – auch bei Fellner -, konnte da aber nur ansatzweise die Zustände im Burgenland begreiflich machen. Es war für ihn natürlich schwer, Unterstützungserklärungen zu bekommen und seine Lebensgefährtin wurde von den SPÖ-Frauen eingeladen, um misstrauisch beäugt zu werden.

Viel treffender kann man das heute nicht analysieren. https://t.co/nrDkMbuTIN — Stefan Kappacher (@KappacherS) June 4, 2023 ORF-Journalist als Pilz-Fan

Nicht nur waren die zur Verfügung stehenden Mittel von Doskozil und Babler unterschiedlich, in den letzten Tagen wurde Babler auch medial demontiert. Dabei spielte ein Video von Doskozil-Unterstützer Rudi Fussi eine Rolle, der schon in fast jeder Partei Mitglied war und an Parteitag herumlief, um über Bablers Rede zu schimpfen. Was tut der dort, fragten einige auf Twitter und bei den Public Viewings; man sah ihn jedoch auch auf Puls 24 mit Mikrofon in der Hand, als ob er von dort berichten würde. Ich würde dazu raten, die letzten Wochen kritisch aufzuarbeiten, weil man so Doskozils Strategie erkennen kann, Situationen zu meiden, in denen er schlecht aussteigen könnte. Nicht von ungefähr wollte er keine Aufzeichnungen von seinen Auftritten, während das für Babler kein Problem war. Babler wiederum wirkte bei Interviews nicht viel anders als bei seiner Tour, was vielleicht auch eine Frage der Routine ist, wo man jedoch unterschiedliches Publikum anders ansprechen sollte. Nicht vergessen werden darf, dass sich bei „Träumer“ Babler auch viele Menschen meldeten, die ein neues Programm erarbeiten möchten, darunter auch welche, die noch bei Bruno Kreisky tätig waren. Medien spekulieren, dass Doskozil, den sie „kanzlerfähig“ nennen, Babler doch ein Ministeramt anbieten könnte – noch ehe das Fell des Bären erledigt ist (und wie erging es Darabos als Minister?). So kann man auch spalten, denn viele würden es als Verrat ansehen, wenn Babler darüber nachdenkt oder sich nicht dagegen verwehrt.

Diskozil-Mann Kalina bei Fellner



PS: Rudi Fussi zeigte übrigens Gesundheitsminister Johannes Rauch wegen angeblicher Gefährdung von Menschenleben an basierend auf Ausführungen von Manfred Matzka (SPÖ), der einst der höchste Beamte des Landes war. Rauch stellte beim Herunterfahren von Corona-Massnahmen nämlich nicht Experten (von der Panik-Fraktion) über sein Weisungsrecht. An Matzka wandte ich mich einmal vergeblich wegen der verfassungswidrigen Zustände im BMLV, also der Missachtung des Weisungsrechts, die Fussi so toll findet. Doskozil erteilte nicht nur der FPÖ, sondern auch der ÖVP eine Absage, was Gabriele Sprickler-Falschlunger von der SPÖ Vorarlberg (zufällig Rauchs Gattin) kritisierte. Der ÖVP-Wirtschaftsbund warnte prompt vor einer „Volksrepublik Burgenland“ und die Bundes-ÖVP meinte, das Land brauche „keine schmutzigen Methoden und Heckenschützen-Mentalität der SPÖ“. Bei den Finanzen des Burgenlands und bei der Commerzialbank-Pleite ging die ÖVP immer wieder auf Konfrontationskurs mit Doskozil, unterstützte ihn aber bei der Manipulation des Eurofighter-UA. Was die FPÖ betrifft, leitete Doskozil 2015 noch als Polizist Verhandlungen mit dieser Partei mit Hannes Tschürtz (ebenfalls Polizist) an der Spitze ein. Von 2015 bis 2020 regierte die FPÖ im Land mit und war dann enttäuscht, dass ihr Doskozil die kalte Schulter zeigte, sobald er sie nicht mehr brauchte. 2018 bot er Sebastian Kurz einen fliegenden Wechsel des Koalitionspartners an, zu dem es nicht kam.

