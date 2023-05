SPÖ: Warum eine Stichwahl gefordert wird

Die Mitgliederbefragung der SPÖ endete mit einem so knappen Ergebnis, dass sofort die Forderung nach einer Stichwahl laut wurde. Hans Peter Doskozil erreichte 33,68 % der Stimmen, Andreas Babler 31,51 % und Pamela Rendi-Wagner 31,35 %. Zuvor gab es Prognosen, die Doskozil weit vorne sahen oder davon ausgingen, dass sich das Rendi Lager deutlich durchsetzt. Zugleich wurden einige belächelt, die auf für starke Mobilisierung für Babler verwiesen. Wenig überraschend erklärte sich Doskozil zum Sieger, während Babler bei seiner Wahlparty im Usus an der Neuen Donau in Wien ein Interview nach dem anderen gab und von der Notwendigkeit einer Stichwahl sprach; ihm schloss sich die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger an, die Rendi unterstützte.

Es ist klar, dass Wähler:innen von Rendi-Wagner sich da kaum für Doskozil entscheiden würden, umso mehr aber für Babler. Formal kann der Parteivorsitzende nur auf einem Parteitag gewählt werden, der am 3. Juni stattfinden soll. Und es ist erforderlich, dass er von Gremien vorgeschlagen wird, was also auch notwendig wäre, wenn die Delegieren eine Wahl zwischen zwei Kandidaten treffen sollen. Eigentlich sollte es logisch sein, dass bei drei Bewerbern mit jeweils rund einem Drittel an Zustimmung (bei 72 % Beteiligung) nur eine Stichwahl klären kann, wer von zwei Kandidaten auf mehr als 50 % kommt. Ausserdem ist bedauerlich, dass nicht auch nach Bundesländern ausgewertet wurde, denn dann würde man auch Näheres über das Burgenland wissen, wo mit Druck auf beim Land oder der SPÖ Angestellte gearbeitet wurde. Sicher waren viele aus Überzeugung für Doskozil, doch in einem Umfeld ohne offene Diskussionen, die auch andere Überzeugungen ermöglichen; bezeichnend ist, dass das Babler-Team nur in einer ÖVP-regierten burgenländischen Gemeinde einen Auftritt organisieren konnte.

Bablers Wahlparty

Ein prominentes Beispiel für Druck ist Ex-Minister Norbert Darabos, der vom ORF-Report als Doskozil-Unterstützer befragt wurde. Doch Doskozil knockte ihn zuvor aus mittels eines gemeinsam mit Peter manipulierten U-Ausschusses zu Eurofighter. Natürlich hat Doskozil, wie man nicht nur in diesem Fall sieht, nicht das Geringste am Hut mit den Werten der Sozialdemokratie und kann daher eigentlich kein Kandidat sein. Dennoch mahnen seine Leute „Zusammenhalt“ ein; praktisch steht das aber für diejenigen zusammenschlagen, die Doskozil im Weg stehen. Die Vorsitzende der Wahlkommission Michaela Grubesa kommt aus dem Doskozil-Lager und ist mit dessen Kampagnenleiter Max Lercher liiert. Doskozil schickte seinen Hofanwalt Johannes Zink als Wahlzeugen, der auch bei seinem Angriff auf Airbus an Bord war und die Korruptionsstaatsanwaltschaft vertritt. Zink ist mit Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic befreundet, der Thomas Schmid geheim einvernommen hatte und mit Sabine Beinschab als Kronzeugin Sophie Karmasin anklagt. Weder bei Eurofighter und den Rollen von Doskozil, Pilz und Alfred Gusenbauer wollte die WKStA genau hinsehen noch bei der Commerzialbank Mattersburg. Zink ist überdies Aufsichtsrat der Kulturbetriebe Burgenland, zu denen Darabos abgeschoben wurde. Mit anderen Worten steht Doskozil dafür, dass alles bis zur Erstarrung miteinander verwoben ist, was ihn auch mit dem Rendi-Lager verbindet.

Hat er schon gesiegt?

Wer schon etwas länger dabei ist und sich nun von Babler Veränderung erhofft, sollte sich fragen, was er über all die Jahre hingenommen oder nicht bemerkt hat. Obwohl sie nur sehr knapp Dritte wurde, wird Rendi-Wagner am 23. Mai 2023 eine persönliche Erklärung abgeben. Ausser in seltenen Fällen, wo jemand Spannung erzeugen oder nur ohne Medienfragen zu etwas Stellung nehmen will, steht so eine Ankündigung für die Bekanntgabe eines Rücktritts. Chronologien im der Presse zum Konflikt zwischen Doskozil und Rendi Wagner beginnen 2019 oder bereits im September 2018, als Rendi von Christian Kern, der jetzt Doskozil unterstützt, zu seiner Nachfolgerin bestimmt wurde. Zuvor wurde Doskozil zum neuen Chef der SPÖ Burgenland gewählt, doch dass er zunächst Darabos mit Pilz aus dem Weg räumte, findet keine Erwähnung. Dass Doskozil Rendi scheinbar ewig nachgetragen hat, dass sie Parteichefin wurde, hat auch damit zu tun, dass er ja Darabos im Land verhindern musste und daher nicht ins Parlament wechseln konnte. Bei einem durchorchestrierten Aufstieg ist natürlich nicht Schluss im Burgenland. Es hat schon etwas von Ironie, dass Landeshauptmann Doskozil in einer Stichwahl unter Garantie vom Traiskirchner Bürgermeister Andi Babler geschlagen wird.

