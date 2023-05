SPÖ: Doskozil muss um jeden Preis siegen

Am 22. Mai soll das Ergebnis der Mitgliederbefragung in der SPÖ feststehen. Anhänger von Andreas Babler verbreiten schon via Social Media die Einladung zu einem Fest an diesem Tag. Aber wer wird wirklich etwas zu feiern haben, auch wenn natürlich Geschlossenheit betont wird? In dieser Situation ist ein Interview mit Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch doch interessant, der zum Beispiel von Niko Kern gerne angefeindet wird, dessen Vater zum Team von Hans Peter Doskozil gehört. Zwar kritisieren auch andere Deutsch, doch sie bedenken wohl zu wenig, dass er auch nicht immer kann, wie er möchte.



Das Procedere bei der Abstimmung wurde zuvor in Parteigremien festgelegt. Nun tritt die bisher kaum öffentlich bekannte Wahlkommission in den Vordergrund, an deren Spitze zunächst Harry Kopietz stand, der Pamela Rendi-Wagner unterstützt, sodass ihm manche von Anfang an keine Objektivität zutrauten. Er trat zurück, und nun rückte seine Stellvertreterin Michaela Grubesa nach, die Hans Peter Doskozil unterstützt und mit dessen Kampagnenleiter Max Lercher liiert ist. Es muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die genannten Personen (und ein paar, die noch vorkommen werden), auf die Verfassung und Gesetze der Republik vereidigt sind oder waren. Kopietz sass im Wiener Landtag, was Deutsch auch jetzt tut; Rendi ist Klubobfrau im Parlament, Lercher ist Abgeordneter, Grubesa gehört dem steirischen Landtag an, Doskozil ist Landeshauptmann und Babler Bundesrat und Bürgermeister.

Christian Deutsch

Bis 10. Mai konnten sich die Mitglieder an der Befragung beteiligen; Querschüsse begannen aber unmittelbar. Zunächst hiess es, dass es IT-Sicherheitslücken gäbe; dann wurde via „Kronen Zeitung“ lanciert, dass die Wahlkommission die Firma besucht hatte, welche die Daten auswertet und dort unterschiedlich hohe Stapel gesehen hatte. Man berief sich wie bei solchen Stories üblich auf ein ungenanntes Mitglied der Kommission, das behauptete, Doskozil lag deutlich vorne, gefolgt von Rendi und weit abgeschlagen Babler. Es gab auch die unten als Tweet abgebildete Geschichte wiederum mit einem anonymen Mitglied der Kommission (aus Niederösterreich), das Kopietz Vorwürfe machte; auch da ging es darum zu suggerieren, dass Doskozil führt. Christian Deutsch erklärt bei oe24, dass niemand Einblick in die Resultate hat, weil die Daten (unausgewertet) bei besagter Firma in einem Hochsicherheitsraum verwahrt seien; auch wenn das Unternehmen nicht erwähnt wird, hat es doch einen Ruf zu verlieren. Deutsch vermutet, dass der Eindruck von Manipulation geweckt wird, um dann ein nicht genehmes Ergebnis anzuzweifeln. Man konnte sich entweder per Brief oder elektronisch beteiligen, wobei dann Mitgliedsdaten und Zugangscode gespeichert wurden. Beides befindet sich auf einem USB-Stick und einem identischen Stick als Backup. Wenn Mitgliedsdaten und Zugangscode zusammengeführt werden, ist ersichtlich, wer wie abstimmte; das darf daher nicht passieren.

Wenn sich ein Gremium nicht trifft, kann es einen Umlaufbeschluss treffen; zuerst aber muss einstimmig geklärt werden, dass man es so macht und keine Sitzung einberuft. Grubesa beruft sich jetzt auf einen Umlaufbeschluss, ohne dass geklärt wurde, ob man sich nicht doch treffen kann; es war zunächst vorgesehen, dass alle Mitglieder der Kommission am 22. Mai zusammenkommen. Nun teilt Grubesa einen Wunsch der Kommission mit, die beim Präsidenten der Notariatskammer Michael Umfahrer deponierten Datensticks zu prüfen. Für Grubesa ist dies eine „Transparenzoffensive“, während sie Deutschs Stellungnahmen als „Privatmeinung“ abtut. Er kontert, dass er als Bundesgeschäftsführer für den korrekten Ablauf der Befragung verantwortlich ist; der Bezug zu Rendi ist schlicht Loyalität zur Parteichefin, gegen die es erstmal nichts einzuwenden gibt. Vorher einigte man sich schon auf das Beiziehen eines IT-Experten und darauf, Stichproben zu machen, um Doppelabstimmungen auszuschliessen. Deutsch bringt nun auch ein Gutachten von Wolfgang Reiter in Stellung, das die Löwelstrasse in Auftrag gab, wonach die Anonymität der Teilnehmer gefährdet sei, wenn wie von Grubesa für Doskozil forciert verfahren wird.

Doskozil im ORF

Christian Deutsch war mit ständigen Sticheleien von Doskozil und dessen Umfeld gegen Rendi-Wagner und die Parteizentrale konfrontiert. Er versteht deshalb unter Manipulation, dass aus dieser Ecke unterstellt wird, die Wahl könnte manipuliert werden. Hackerangriffe kann er nicht ganz ausschliessen, beteuert jedoch, dass die IT-Sicherheit der SPÖ mehrstufig sei. Wenn ich über mögliche Manipulation nachdenke, dann auf der Basis dessen, dass Doskozil keinerlei Skrupel kennt und auch um jeden Preis Parteichef werden muss. Jedes Mitglied kann bei einigen Punkten ansetzen oder aber bei denen, die ich jetzt nenne. Beginnen wir mit Michael Umfahrer von der Notariatskammer, der auch Zivilrecht an der Universität Wien unterrichtet. An seinem Institut wird unter den Professoren im Ruhestand Helmut Koziol angeführt, den Umfahrer nach Eurofighter fragen kann. Und zwar, warum er 2007 auf Wunsch des unzuständigen Gusenbauer plötzlich die Verhandlungen mit Eurofighter anstelle des von Ex-Minister Norbert Darabos nominierten Chefs der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn leitete, ohne jemals vorher verhandelt zu haben. Und ob der von Doskozil und Peter Pilz gegen Darabos im U-Ausschuss 2017 eingesetzte Entwurf zum Eurofighter-Vergleich eine Fälschung ist (es ist einer der Themenbereiche bei den „vielen extrem heiklen Fragen“ an Doskozil). Die Notariatskammer ist an der Notartreuhandbank beteiligt, was sie mit Raiffeisen und UniCredit Bank Austria verbindet. Bei Raiffeisen sei auf Russland, die Strabag und Rene Benko und damit auch auf Alfred Gusenbauer verwiesen. UniCredit Bank Austria ist mit der Kontrollbank über CEO Robert Zadrazil verbandelt; Eveline Steinberger ist Aufsichtsrat bei UniCredit Bank Austria; Netzwerke siehe etwa dieser Artikel über Wirecard. TPA ist mit Benko verbunden und prüfte Wirecard und die Commerzialbank Mattersburg sowie im Auftrag des Landes Burgenland deren Mehrheitseigentümer. Zwar verschwanden die meisten Millionen der Commerzialbank-Pleite, doch zum Teil wurden marode Betriebe gerettet, da ein fällig Stellen ihrer Kredite alles auffliegen hätte lassen. Nun macht Doskozil damit Schlagzeilen, dass er 200.000 Flaschen Sekt um 800.000 Euro mit Landesmitteln erwarb, um einem Unternehmen zu helfen. Gerade wird Doskozil auch Misswirtschaft bei der Landesimmobiliengesellschaft LIB vorgeworfen, unterstützt durch einen Rechnungshofbericht. Früher hiess die LIB BELIG und Doskozil half deren Aufsichtsrat Markus Tschank von der FPÖ bei der Gründung eines von Verteidigungsministerium und Novomatic finanzierten Instituts für Sicherheitspolitik.

Babler im ORF

Natürlich sind Rendi, Doskozil und Babler gegen Korruption und sehen dafür die ÖVP als abschreckendes Beispiel. Der Prozess gegen Sophie Karmasin, die von 2013 bis 2017 Ministerin war, scheint ihnen Recht zu geben. Doskozil war von Jänner 2016 bis Dezember 2017 Verteidigungsminister und Rendi von März bis Dezember 2017 Gesundheitsministerin. Es geht vor Gericht unter anderem um eine Gehaltsfortzahlung trotz Einkommen und drei Studien für das Sportministerium nach Karmasins Ausscheiden aus der Politik, für die es nun wirklich nicht der Expertise der Meinungsforscherin bedurft hätte, die von Sabine Beinschab als Kronzeugin belastet wird. Im August 2022 wurde mitgeteilt, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft Beinschab vorläufig nicht mehr verfolgt, sondern ihr Kronzeugenstatus zuerkennt. Aufgrund von Beinschabs Aussagen prüfte die WKStA auch einen Anfangsverdacht gegen Ex-SPÖ-Politiker, ging diesem jedoch nicht weiter nach. Zunächst scheint es auch keine Genossen zu betreffen, wenn nach Beinschab Thomas Schmid Kronzeuge werden will; er wurde von Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic geheim einvernommen, der jetzt Karmasin anklagt. Freilich wirft Adamovic der Ex-Ministerin Scheinrechnungen vor, fragte sich aber nie, ob die WKStA nicht von Ex-Minister Doskozil und dem Ex-Abgeordneten Peter Pilz mit einem Schein-Entwurf, Falschaussagen und weiteren Manipulationen im Eurofighter U Ausschuss zu Ermittlungen gegen Ex-Minister Darabos gebracht wurde. Doskozil und Co. können sich auch deshalb in Sicherheit wiegen, weil Adamovics Freund, der Anwalt der WKStA Johannes Zink, auch Doskozils Hofanwalt ist.

PS: Dass Andreas Babler unter anderen Umständen gar nicht kandidieren hätte können, weil nur Gremien vorschlagen können, erweist sich als Vorteil. Er bleibt aussen vor bei der Auseinandersetzung zwischen den Lagern von Doskozil und Rendi-Wagner. Es kann jedoch durchaus einkalkuliert sein, dass er Rendi genug Stimmen wegnimmt, um Doskozil einen Sieg zu ermöglichen.

